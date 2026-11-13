Сборные Сербии и Германии играют на стадионе «Райко Митич» в Белграде в пятом туре Лиги наций. Команда Юргена Клоппа занимает третье место в группе A2 с пятью очками, отставая от Нидерландов и Греции на три балла. Сербы проиграли все четыре встречи и замыкают таблицу, сохраняя лишь теоретические шансы избежать последнего места. Для гостей победа особенно важна перед заключительным матчем с Нидерландами, который при определенных результатах может решить судьбу путевки в четвертьфинал.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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08' Груда с правого фланга пытался вырезать навес внешней стороной стопы и попал в защитника.

07' Шерхант пошёл в дриблинг на левом фланге, но упустил мяч в борьбе с Самарджичем.

05' ВАР всё перепроверил, мяч засчитан!

03' ГОООООООЛ! Впереди сборная Германии! Миттельштедт навесил с угла поля, Вирц головой скинул во вратарскую, а мяч от бедра Бабича влетел в сетку ворот. 0:1, с автогола защитника «Спартака» начинается матч!

02' Германия заработала угловой.

01' Немцы разыграли с центра поля, поехали!

Статистика матча 0 Удары в створ 1 0 Удары мимо 1 0 Угловые удары 1

До матча

22:43 Команды уже на поле стадиона в Белграде, звучат национальные гимны! Погода сегодня далека от идеальной – около 7 градусов и проливной дождь, а на газоне уже видны серьёзные лужи.

22:40 Матч обслуживает испанская бригада во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Его ассистенты — Альфредо Родригес Морено и Карлос Альварес Фернандес, резервный арбитр — Виктор Гарсия Вердура. За VAR отвечает Карлос дель Серро Гранде, его ассистент — Хавьер Иглесиас Вильянуэва.

22:35 Германия, напротив, давно не проигрывает на выезде в Лиге наций. Ее беспроигрышная серия достигла девяти встреч, хотя семь из них завершились вничью. Последнее поражение на чужом поле немцы потерпели еще в ноябре 2020 года, когда Испания разгромила их 6:0. При этом нынешняя турнирная ситуация требует именно победы: Германия уступает Нидерландам и Греции по очкам и разнице мячей, поэтому даже минимальный успех в Белграде может оказаться недостаточным, если конкуренты продолжат набирать очки.

22:30 Домашняя встреча Сербии пройдет в необычных условиях. УЕФА наказал национальную федерацию проведением матча без зрителей после расистских и дискриминационных проявлений болельщиков во встречах с Грецией и Нидерландами. Однако регламент позволяет допустить на трибуны детей младше 15 лет в сопровождении учителей и тренеров, поэтому на стадионе «Райко Митич» ожидается около пяти тысяч юных зрителей. Для сербов отсутствие привычной поддержки становится дополнительной проблемой, особенно с учетом двух домашних поражений подряд в Лиге наций. До нынешнего розыгрыша команда проиграла только два из 13 предыдущих домашних матчей турнира.

22:25 Соперники встречались четыре раза, и Германия имеет небольшое преимущество: две победы, одна ничья и одно поражение. Единственный успех Сербии пришелся на чемпионат мира 2010 года, когда команда Радомира Антича победила немцев 1:0 благодаря голу Милана Йовановича. Тогда Мирослав Клозе получил красную карточку еще в первом тайме, а Лукас Подольски после перерыва не реализовал пенальти. В нынешней Лиге наций команды впервые встретились 4 октября, и Германия выиграла в Мюнхене 2:0, забив по одному мячу в каждом тайме.

22:15 А это состав сборной Германии: Тер Штеген, Миттельштедт, Та, Тшау, Трой, Павлович, Киммих, Шерхант, Вирц, Груда, Хаверц.

22:10 Стартовый состав сборной Сербии: В. Милинкович-Савич, Неделькович, Гудель, Миленкович, Бабич, Самарджич, Джодич, С. Милинкович-Савич, Сукачев, Тадич, Цветкович.

22:05 В ноябрьскую заявку вернулся Никлас Фюллькруг, который после перехода в «Вердер» возглавил гонку бомбардиров Бундеслиги с девятью голами. Конкуренцию ему составляют Кай Хаверц и Юнес Эбнуталиб, а за создание моментов должны отвечать Вирц и молодые фланговые игроки. Клопп также вызвал Ваэля Мойю, Финна Ельча и Брайана Груду, которые могут дебютировать за национальную команду. При этом из-за травм недоступны Джамал Мусиала, Серж Гнабри, Вальдемар Антон, Ассан Уэдраого и Ангело Штиллер. Вместо Антона в сборную был приглашен Ридле Баку.

22:00 Проблемы особенно заметны в атаке. В четырех матчах группового этапа немцы забили только три мяча и дважды вообще не сумели отличиться. После первой международной паузы Клопп сократил заявку с 44 футболистов до 24, рассчитывая получить более устойчивые игровые сочетания. Перед встречей в Белграде тренер сообщил, что подготовка прошла без новых травм, а состав он практически определил. Среди главных задач остается улучшение взаимодействий впереди, где при большом количестве индивидуально сильных футболистов команда пока создает недостаточно для стабильного результата.

21:55 Первые четыре матча Юргена Клоппа во главе сборной Германии принесли лишь одну победу. Немцы начали Лигу наций с ничьей против Нидерландов 1:1, затем неожиданно уступили Греции 0:1 на своем поле. В октябре команда обыграла Сербию 2:0 благодаря голам Тома Бишофа и Флориана Вирца, но уже в следующей встрече снова потеряла очки с греками, сыграв 0:0. В итоге перед двумя заключительными турами Германия находится за пределами зоны четвертьфинала, а победа над сербами остается единственной для Клоппа после назначения.

21:50 К ноябрьскому сбору Паунович подошел с серьезными кадровыми проблемами. Саша Лукич и Неманья Максимович пропускают встречу из-за дисквалификаций, а Александр Станкович, Андрей Илич, Страхиня Павлович и Адем Авдич выбыли из-за травм. Особенно чувствительны потери в центре поля, где тренеру придется искать замену сразу двум привычным игрокам. При этом в распоряжении сербов остаются Сергей Милинкович-Савич, Лазар Самарджич и Душан Тадич, а главной фигурой впереди должен стать Александр Митрович.

21:45 В нынешнем розыгрыше сербы забили три мяча и пропустили восемь, причем в трех встречах уступили с минимальной разницей. Особенно неприятным получилось последнее поражение от Нидерландов, после которого команда окончательно лишилась шансов на выход в четвертьфинал. Теперь задача заключается в борьбе за третье место, позволяющее избежать прямого вылета и сыграть в стыках за сохранение прописки в элитном дивизионе. Для этого Сербии необходимо выиграть оба оставшихся матча, против Германии и Греции, и рассчитывать на поражение немцев от Нидерландов.

21:40 Сборная Велько Пауновича пока не набрала ни одного очка в нынешней Лиге наций. Сербы начали турнир с домашнего поражения от Греции 1:2, затем с таким же счетом уступили Нидерландам, после чего проиграли Германии 0:2 и снова голландцам 1:2. Четыре поражения подряд стали худшей серией команды за всю историю выступлений в турнире, а с учетом остальных соревнований безвыигрышный отрезок достиг шести матчей. Последнюю победу в Лиге наций Сербия одержала еще в марте 2025 года, когда обыграла Австрию 2:0 в стыковых матчах за сохранение места в дивизионе A.