Сборные Молдовы и Казахстана играют на стадионе «Зимбру» в Кишинёве в пятом туре Лиги наций. Хозяева занимают третье место в группе C3 с четырьмя очками, уступая Фарерским островам только по дополнительным показателям, а казахстанцы замыкают таблицу с двумя баллами. Словакия уже недосягаема для обеих команд, поэтому в двух заключительных турах им предстоит бороться за вторую строчку, которая дает право сыграть в стыковых матчах за повышение в дивизион B.

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19:30 А национальная команда Казахстана выйдет в таком составе: Покатилов, Алип (к), Ерланов, Касым, Жагоров, Караман, Амир, Оразов, Чесноков, Самородов, Мрынский.

19:25 Состав сборной Молдовы на сегодняшний матч: Челядник, Ревенко, Бабогло (к), Йову, Герасименков, Рябчук, Фратя, Рацэ, Перчун, Клещенко, Попеску.

19:20 Ван ’т Схип снова вынужден обходиться без нескольких важных игроков. Бахтиёр Зайнутдинов продолжает длительное восстановление после травмы, а Дастан Сатпаев получил повреждение, выступая за «Бёрнли». В заявке также нет нападающих Эльхана Астанова, Артура Шушеначева и Рамазана Каримова, начинавшего с первых минут три предыдущих матча сборной. Защитник Сергей Малый дисквалифицирован после удаления в прошлом туре. При этом восстановился вингер «Крыльев Советов» Ислам Чесноков.

19:15 При слабых результатах казахстанцы хотя бы регулярно забивают. В восьми матчах 2026 года команда неизменно поражала ворота соперников, а в четырех турах Лиги наций отличилась пять раз — больше, чем Молдова и Фареры. Правда, результативность атакующих футболистов вызывает вопросы: пять из шести последних голов сборной забили защитники. Показательным получился октябрьский матч с Фарерами, в котором Казахстан дважды выходил вперед, но оба раза позволял сопернику сравнять счет и в итоге довольствовался ничьей 2:2.

19:10 Назначение Джона ван ’т Схипа пока не помогло казахстанцам исправить результаты. В четырех матчах группового этапа команда набрала только два очка, причем оба раза сыграла вничью с Фарерскими островами — 1:1 на выезде и 2:2 дома. Между этими встречами последовали поражения от Словакии и Молдовы с одинаковым счетом 1:2. Казахстан не выигрывает уже шесть матчей подряд, а за последние три календарных года одержал всего три победы в 21 официальной встрече. Все они пришлись на игры против Сан-Марино и Лихтенштейна.

19:05 К ноябрьским встречам сборная Молдовы снова подошла с серьезными кадровыми потерями. Не получили вызов защитник Артур Крэчун, полузащитник Михаил Каймаков, нападающие Вирджилиу Постолаки, Виталий Дамашкан и лучший бомбардир команды Ион Николаэску. Из-за повреждения также выбыл Штефан Бодиштяну, а участие капитана Владислава Бабогло остается под вопросом. Зато после травмы вернулся опорный полузащитник Виктор Богачук, который не играл за национальную команду осенью. В нападении Попеску может рассчитывать на Петру Попеску и Ники Клещенко, отличившихся в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

19:00 Домашняя статистика Молдовы выглядит еще хуже общих результатов. В 2025 и 2026 годах команда не выиграла на своем поле ни одного матча: шесть поражений и две ничьи в восьми встречах. По одному очку удалось взять против Болгарии (2:2) и Фарерских островов (1:1), тогда как пять из шести поражений были с разницей минимум в два мяча. При этом именно в Кишинёве молдаване раньше добивались заметных результатов, в том числе обыгрывали Польшу и отбирали очки у Чехии и Албании. Для Попеску нынешний матч становится возможностью прервать затянувшуюся домашнюю серию против соперника, которого команда уже побеждала в октябре.

18:55 Команда Лилиана Попеску начала турнир с поражения от Словакии 0:2, затем сыграла вничью с Фарерскими островами 1:1 и одержала выездную победу над Казахстаном 2:1. Однако в последнем туре молдаване снова встретились со словаками и уступили уже со счетом 0:4. За четыре матча сборная забила всего три мяча и пропустила восемь, причем победа в Казахстане остается для нее единственной с ноября 2024 года. Теперь хозяевам предстоит провести две встречи с прямыми конкурентами: после казахстанцев они отправятся на Фареры.