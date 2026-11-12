The Athletic вспоминает громкие обещания сэра Джима Рэтклиффа, данные им в феврале 2024 года, и сопоставляет их с суровой реальностью, в которой оказался «Манчестер Юнайтед».

Когда в феврале 2024 года сэр Джим Рэтклифф встретился с журналистами, чтобы обсудить широкий круг вопросов, связанных с его недавно приобретенной долей в «Манчестер Юнайтед», он и подумать не мог, что все обернется именно так.

Сейчас клуб готовится уволить уже третьего главного тренера за три сезона с тех пор, как компания Рэтклиффа INEOS приобрела миноритарный пакет акций и взяла под контроль спортивный блок «Юнайтед»: ожидается, что Майкл Каррик отправится в отставку вслед за Эриком тен Хагом и Рубеном Аморимом.

В среду стало известно, что клуб находится на завершающей стадии оформления сделки по замене Каррика на главного тренера сборной США Маурисио Почеттино.

«Манчестер Юнайтед» занимает 18-е место в турнирной таблице, одержав лишь одну победу в стартовых 10 турах Премьер-лиги.

Рэтклифф, семья Глейзеров (с которыми он совместно владеет клубом), а также руководители Омар Беррада и Джейсон Уилкокс стали мишенями для колоссального гнева и жесткой критики со стороны болельщиков.

Спустя почти три года после того, как он решился взять управление на «Олд Траффорд» в свои руки, The Athletic вспоминает, что Рэтклифф сказал журналистам, собравшимся в тот день в лондонском офисе INEOS — и как эти громкие заявления прошли проверку временем.

Ниже — несколько показательных заявлений Рэтклиффа из интервью в 2024 году.

Траектория развития «Юнайтед» и сроки достижения успеха

Это не план на 10 лет. У болельщиков просто не хватит терпения ждать так долго. Но это определенно план на три года, за которые мы должны достичь цели. В 2028 году клуб отпразднует свое 150-летие — и если к этому времени выбранный нами курс выведет команду на вершину, мы будем очень довольны. Потому что сделать «Манчестер Юнайтед» лучшей футбольной командой в мире совсем не просто. Джим Рэтклифф Совладелец «Манчестер Юнайтед»

В последнем он оказался абсолютно прав.

Рэтклифф отвечал на вопрос о том, рассчитана ли идея превращения «Юнайтед» в «лучших в своем классе» на пять или на десять лет. В грядущем феврале истекут те самые три года, о которых он говорил, и кажется немыслимым, что к этому времени клуб хоть в чем-то приблизится к статусу «лучших».

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Хотя Рэтклифф еще тогда признавал весь масштаб стоящей перед ним задачи, этот путь оказался куда более безумным, чем кто-либо мог себе представить.

В мае 2024 года «Манчестер Юнайтед» завоевал Кубок Англии, финишировав при этом на восьмом месте в Премьер-лиге, а уже в октябре того же года тен Хаг был уволен. Его преемник, Аморим, дошел до финала Лиги Европы сезона 2024/25, где потерпел поражение, но в чемпионате «МЮ» при нем рухнул на 15-е место. В январе уволили и его.

Самый резкий подъем произошел под руководством Майкла Каррика, который на тот момент исполнял обязанности главного тренера во второй половине прошлого сезона. Однако за этим последовал еще более драматичный спад.

Сейчас сложно сказать, что «Манчестер Юнайтед» движется по той траектории, на которую надеялся Рэтклифф — той самой, которую клуб позже формализовал как «Миссию 21»: цель завоевать 21-й чемпионский титул к 150-летию «Манчестер Юнайтед» в 2028 году.

Стиль футбола «Манчестер Юнайтед»

Мы определим этот стиль вместе с генеральным директором, спортивным директором и, вероятно, скаутским отделом; мы решим, каким должен быть этот футбол, и это станет фирменным стилем «Манчестер Юнайтед», а тренер будет обязан ставить именно такую игру. Мы не собираемся метаться от стиля Моуринью к стилю Гвардиолы. Мы будем управлять клубом иначе. В противном случае вам приходится постоянно все менять: вы приглашаете нового тренера, и у вас под него оказывается совершенно неподходящий состав — мы так делать не будем. В современном футболе нужно выбрать свой путь и неуклонно следовать ему. Джим Рэтклифф Совладелец «Манчестер Юнайтед»

Если бы вы попросили тен Хага, Аморима, Каррика и того, кто вскоре может прийти на смену последнему, описать их стиль футбола, между ними нашлись бы некоторые общие черты — что-то об атакующей, зрелищной игре и стремлении смело действовать с мячом.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Но у всех них разные принципы и методы достижения этих широких целей. Как и говорил Рэтклифф, в итоге это приводит к тому, что под конкретного тренера в команде собираются неподходящие исполнители, что запускает цикл постоянных перестроек.

Утвердилось ли это определение «стиля Манчестер Юнайтед» за эти почти три года?

На фоне столь частых тренерских перестановок сформулировать его по-прежнему невероятно сложно.

Позиция главного тренера

Если вы посмотрите на 11 лет, прошедших с тех пор, как Дэвид Гилл и сэр Алекс Фергюсон покинули свои посты, то увидите целую череду тренеров — и некоторые из них были очень хороши. Но ни один из них не добился успеха и не задержался надолго. И нельзя винить во всем только тренеров. Единственный вывод, который можно сделать, заключается в том, что условия, в которых они работали, были неэффективными... Я говорю об организации, людях в структуре и атмосфере в клубе. Мы должны наладить именно этот аспект. Поэтому я не слишком зациклен на фигуре тренера. Я сосредоточен на том, чтобы правильно выстроить всё остальное. Джим Рэтклифф Совладелец «Манчестер Юнайтед»

В том эпизоде Рэтклиффа попросили оценить работу тен Хага на «Олд Траффорд».

Ирония заключается в том, что многие болельщики действительно согласились бы с его диагнозом о том, что корни проблем «Юнайтед» лежат за пределами тренерской скамейки, — вот только они бы обвинили руководство INEOS в неспособности исправить ситуацию с тех пор, как Рэтклифф стал совладельцем.

Рубен Аморим globallookpress.com

До прихода INEOS в клуб после эпохи Фергюсона были уволены четыре постоянных главных тренера — от Дэвида Мойеса в 2014 году до Уле Гуннара Сульшера в 2021-м.

Сейчас INEOS находится на пороге своего третьего увольнения. И хотя в качестве смягчающего обстоятельства можно сказать, что тен Хаг достался им в наследство от прежней структуры, Рэтклифф и компания все же сами приняли решение продлить его контракт. Аморим и Каррик — это уже назначения INEOS.

Если следовать собственной логике Рэтклиффа, подобная текучка тренеров указывает на нездоровую рабочую среду — ту самую проблему, которую, по его собственным заявлениям, он и собирался решить.

Теперь ему остается надеяться, что Почеттино, в случае его назначения, принесет в клуб хоть какую-то стабильность.

Желание построить новый стадион

В идеальном мире, я считаю, тут и думать нечего: «стадион Севера» — арена мирового уровня, где могла бы играть сборная Англии и где можно было бы проводить финал Кубка Англии, чтобы не всё было сосредоточено исключительно на юге страны. Так что в идеальном мире я, безусловно, пошел бы именно по этому пути. Но на жизнь нужно смотреть практично. Джим Рэтклифф Совладелец «Манчестер Юнайтед»

Так Рэтклифф обозначил свои предпочтения в выборе между строительством новой арены и реконструкцией «Олд Траффорд», который, по его словам, больше не является «стадионом, подобающим одному из величайших клубов мира».

Таким должен быть новый стадион «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Похоже, что этот элемент его концепции развития клуба действительно претворяется в жизнь: после тех первоначальных заявлений «Юнайтед» в марте 2025 года анонсировал планы по строительству новой арены вместимостью 100 000 человек и уже получил права на бóльшую часть земель, необходимых для реализации проекта.

Однако по-прежнему остаются колоссальные вопросы — в частности о том, как будут профинансированы расходы на это строительство, оцениваемые в 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 млрд долларов).

К тому же, совершенно очевидно, что далеко не для всех этот выбор из разряда «тут и думать нечего». И хотя опрос 50 000 болельщиков «Юнайтед» в 2024 году показал, что 52% респондентов выступают за строительство новой арены, позиция многих фанатов, регулярно посещающих матчи, предельно ясна: на последних играх болельщики в кричалках доходчиво объясняли руководству, куда они могут засунуть свой запланированный новый стадион, а на воскресном матче против «Астон Виллы» на «Олд Траффорд» развернули баннер с надписью: «Нам не нужен новый стадион, нам нужны новые владельцы».

Если Рэтклифф надеялся, что новый дом для «Юнайтед» станет символом светлого будущего, то прямо сейчас этот проект превращается лишь в еще одну из множества мишеней для фанатского недовольства.

Стремление собрать в клубе «лучших в своем классе» специалистов

Нам необходимо укомплектовать все ключевые должности людьми, которые являются лучшими в своем классе, специалистами на «10 из 10». К этим позициям в «Манчестер Юнайтед» определенно есть колоссальный интерес, потому что это один из величайших клубов мира. Но в то же время — это и один из самых серьезных вызовов, ведь вам предстоит вывести клуб из тяжелого положения и, как мы надеемся, вернуть его туда, где он и должен быть — на вершину футбольной пирамиды. Джим Рэтклифф Совладелец «Манчестер Юнайтед»

К числу ключевых назначений, сделанных в период работы Рэтклиффа в качестве совладельца, относятся приглашение Джейсона Уилкокса на пост технического директора в 2024 году (впоследствии он был повышен до футбольного директора) и затяжная борьба за переход Дэна Эшворта из «Ньюкасла» на должность спортивного директора.

Джейсон Уилкокс globallookpress.com

О переходе Омара Беррады из «Манчестер Сити» на пост генерального директора было объявлено еще до того, как доля INEOS была оформлена официально, однако это решение принималось совместно с семьей Глейзеров.

Доказали ли они, что действительно являются «лучшими в своем классе»?

Один из них, Эшворт — которого Рэтклифф называл «однозначно одним из лучших спортивных директоров в мире», — покинул клуб всего через пять месяцев.

Дэн Эшворт globallookpress.com

Беррада и Уилкокс оказались под пристальным вниманием и подверглись жесткой критике со стороны болельщиков, особенно из-за решений на трансферном рынке — например, из-за того, что минувшим летом клуб так и не подписал левого защитника или центрального нападающего.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес в прошлом месяце даже публично раскритиковал лично Уилкокса в послематчевом интервью после поражения от мадридского «Атлетико» в Лиге чемпионов.

И хотя после подписания Беньямина Шешко, Матеуса Куньи и Брайана Мбемо летом 2025 года трансферная кампания оценивалась в более позитивном ключе, статистика результатов и тренерских отставок за время работы Беррады и Уилкокса совершенно не внушает оптимизма.

Ими были назначены два главных тренера, и сейчас мы находимся на пороге того момента, когда оба они окажутся уволенными.

«В INEOS мы не возражаем, если люди совершают ошибки, но, пожалуйста, не повторяйте их во второй раз. Мы проявляем куда меньше понимания, когда одну и ту же ошибку допускают дважды», — также заявил Рэтклифф в феврале 2024 года.

Не это ли произошло сейчас, учитывая назначение и увольнение Аморима, а теперь еще и то, что пребывание у руля его преемника тоже вот-вот подойдет к концу?

Болельщики «Юнайтед» вполне могут понять, почему путь Каррика, похоже, подошел к концу. Но многие зададутся вопросом: почему те, кто занимает руководящие кресла над ним, остаются огражденными от ответственности за плачевное положение клуба?

Пока что всё это максимально далеко от статуса «лучших в своем классе».