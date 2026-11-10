Кристиан Уолтон решил обыграть Эванилсона прямо у собственных ворот — вратарь «Ипсвича» получил обратную передачу, попытался обмануть бразильца движением корпуса, но тот отобрал мяч и спокойно закатил его в пустую сетку. Шла 5-я минута. Через 27 секунд после перерыва хозяева снова потеряли мяч возле своей штрафной, и «Борнмут» забил во второй раз. Гости победили 2:1, а Эванилсон стал первым футболистом в истории клуба, забившим в 5 матчах АПЛ подряд. Для команды Марко Розе эта победа оказалась уже 8-й подряд во всех турнирах. Последний раз «Борнмут» выдавал такую серию в сезоне-2012/13, когда выступал в третьем английском дивизионе под руководством Эдди Хау. Особенно странно вспоминать, что всего месяц назад немецкий тренер всерьёз рисковал потерять работу. После 6 туров «Борнмут» занимал 18-е место с 3 очками, а последнее поражение от «Челси» (1:5) выглядело беспросветным разгромом. Теперь клуб идёт 7-м в АПЛ, выиграл все 4 матча Лиги Европы и добрался до четвертьфинала Кубка лиги. Причём Розе утверждает, что принципиально менять игру команды ему не пришлось.

Пропустили на последних минутах, потеряли очки и получили 1:5 от «Челси»

Летом 2026 года «Борнмут» попрощался с Андони Ираолой, который за 3 сезона превратил скромную команду в претендента на еврокубки. Испанец последовательно занимал 12-е, 9-е и 6-е места в чемпионате, установив несколько клубных рекордов по набранным очкам. Последний результат впервые в истории обеспечил «Борнмуту» путёвку в Лигу Европы, однако продлевать контракт Ираола не захотел. В июне он возглавил «Ливерпуль», а руководство «Борнмута» ещё в апреле договорилось с Марко Розе. Немец оставался без работы больше года после увольнения из «Лейпцига», с которым выиграл Кубок Германии. До этого он тренировал дортмундскую и мёнхенгладбахскую «Боруссии», а также «Зальцбург».

Андони Ираола globallookpress.com

Выбор выглядел логичным. Розе много лет работал в системе Red Bull, где огромное внимание уделяется прессингу, быстрым переходам в атаку и физической готовности футболистов. Подобные принципы уже использовал Ираола, поэтому новый тренер получал команду, которой не требовалось полностью менять привычный стиль. И всё-таки первые результаты оказались удручающими. В стартовом туре «Борнмут» вёл против «Манчестер Сити» до 84-й минуты, однако пропустил дважды и проиграл 1:2. Через неделю команда упустила победу над «Эвертоном» (1:1) после гола Джеймса Тарковски на 90-й минуте.

С «Ньюкаслом» ситуация получилась ещё обиднее. Гости вели 2:0, но позволили сопернику забить на 88-й минуте и довольствовались ничьей. Затем дважды выходили вперёд против «Брентфорда», однако вновь сыграли 2:2. В обоих пропущенных мячах были виноваты индивидуальные ошибки защитников и вратаря Джордже Петровича. После домашнего поражения от «Ливерпуля» (0:1) «Борнмут» отправился в Лондон, где получил 5 голов от «Челси». Уже через 3 минуты хозяева вели 2:0, а во втором тайме Джордан Хендерсон оформил дубль. После встречи Розе признал, что команда провела откровенно плохой матч, и потребовал от футболистов более серьёзного отношения к собственным ошибкам.

Розе после разгрома от «Челси» globallookpress.com

Впрочем, статистика первых 6 туров рисовала совершенно другую картину. В 4 матчах «Борнмут» создал больше ожидаемых голов, чем соперники. Даже против «Челси» гости превзошли лондонцев по xG — 1,38 против 1,1, просто хозяева реализовали практически всё, что могли. Opta подсчитала, что после 6 туров у команды Розе должно было быть примерно 8,4 очка с учётом качества созданных и допущенных моментов. В реальной таблице оказалось только 3, а немец не собирался отказываться от выбранного курса. Он продолжал говорить о хорошем качестве игры, хотя положение в таблице становилось всё неприятнее. И, как выяснилось позднее, основания для оптимизма у тренера действительно были.

Прессинг остался от Ираолы, Розе научился лучше им пользоваться

После разгрома от «Челси» «Борнмут» словно подменили. За следующие 8 матчей команда забила 21 гол, пропустила всего 2 и ни разу не потеряла очки или путёвку в следующий раунд. Однако объяснять такой разворот масштабными тактическими изменениями было бы неправильно. Розе практически не тронул футбольную модель, которую выстраивал его предшественник.

Эванилсон забивает «Ипсвичу» globallookpress.com

Ещё в начале октября BBC обратила внимание на необычные показатели физической активности «Борнмута». Команда лидировала в АПЛ по дистанции, преодолённой на скорости от 20 до 25 км/ч, и занимала 4-е место по объёму спринтов свыше 25 км/ч. При Ираоле футболисты также находились среди лучших по этим показателям. Сохранились и принципы атакующей игры — «Борнмут» не любит подолгу перекатывать мяч между защитниками, предпочитая быстро доставлять его вперёд. По средней продолжительности владений команда располагалась лишь на 15-м месте в лиге, зато входила в число лидеров по контратакам, прямым атакам и ударам после высоких перехватов.

Розе немного изменил расположение футболистов без мяча. Против «Ливерпуля», например, команда использовала блок 4-4-2 с персональными ориентирами. Эванилсон и Райан Кристи перекрывали передачи на Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи, а Маркус Тавернье и Райан агрессивно атаковали крайних защитников. В подобной системе важно, чтобы вся команда одновременно реагировала на передачу соперника. Если кто-то опаздывает с давлением, за спинами футболистов образуется свободное пространство. В первых турах «Борнмут» часто расплачивался за подобные ошибки, особенно в концовках встреч.

Марко Розе globallookpress.com

Постепенно взаимодействия стали работать точнее. В 6 матчах после поражения от «Челси» команда позволяла соперникам создавать моменты в среднем на 0,81 xG за игру. Для сравнения, в самом лондонском матче «Борнмут» пропустил 5 мячей при 1,1 xG у хозяев. На этом отрезке удалось провести 6 сухих встреч подряд: сначала «Борнмут» обыграл «Штурм» (3:0), затем «Сандерленд» (2:0), «Милан» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Астон Виллу» (3:0) и «Лидс» (2:0). Особенно впечатляющей получилась победа на «Олд Траффорд». «Борнмут» уже 3-й сезон подряд забил «МЮ» 3 безответных мяча на его поле, на этот раз отличились Райан, Тавернье и Эванилсон, а хозяева практически ничего не смогли противопоставить прессингу гостей.

Увереннее стал действовать и молодой Джеймс Хилл. Англичанин закрепился в центре обороны рядом с летним новичком Антониу Силвой, за которого «Борнмут» заплатил «Бенфике» около £21 млн. Их взаимодействие помогло значительно сократить число опасных моментов у собственных ворот. Сам Марко Розе не считает происходящее результатом каких-то гениальных изменений. Перед матчем с «Лидсом» немец пошутил, что с удовольствием назвал бы себя волшебником, но на деле команде просто требовалось прибавить в нескольких компонентах. Футболисты научились лучше реагировать на собственные ошибки, а результаты наконец стали соответствовать качеству игры.

Джеймс Хилл globallookpress.com

Эванилсон перестал быть обычным центрфорвардом и начал забивать в каждом матче

Главным героем победной серии стал Эванилсон. Бразилец начинал сезон без единого гола за первые 5 туров, но к ноябрю превратился в одного из самых результативных нападающих чемпионата. В последних 5 матчах АПЛ он забил 5 мячей, а с учётом Лиги Европы отличился 7 раз за 8 встреч. После игры с «Ипсвичем» у него оказалось 5 голов и 4 передачи в чемпионате. По количеству результативных действий Эванилсон сравнялся с Эрлингом Холанном — по 9. В прошлом сезоне бразилец забил всего 7 голов в Премьер-лиге, а за 2 года при Ираоле отличился 16 раз в 67 матчах. На его эффективность влияли травмы, но и роль в команде была другой.

Испанский тренер использовал Эванилсона преимущественно как центрального нападающего, которому нужно постоянно бороться с защитниками и открываться под передачи в штрафную. Розе же предоставил страйкеру больше свободы — теперь бразилец регулярно опускается в полузащиту, смещается на фланги и помогает партнёрам развивать атаки. Изменения заметны даже по количеству касаний мяча. По данным Sofascore, в нынешнем сезоне Эванилсон в среднем касается мяча 36,9 раза за матч против 23,3 в прошлом. Две из первых 4 голевых передач бразилец выполнил с правого фланга, причём далеко за пределами штрафной площади.

Эванилсон на «Олд Траффорд» globallookpress.com

Показательным получился матч против «Сандерленда» 18 октября, когда уже на 5-й минуте Эванилсон продавил сразу 2 защитников и вывел Тавернье на ударную позицию. Во втором тайме форвард воспользовался ошибкой обороны, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота. Розе после встречи особо похвалил бразильца за работу без мяча и умение возвращаться в глубину для участия в комбинациях. Против «Ипсвича» Эванилсон фактически создал оба гола: в первом эпизоде заставил Уолтона ошибиться возле ворот, а после перерыва перехватил передачу защитника, разогнал атаку и нашёл Тавернье.

Впрочем, у Розе теперь есть ещё несколько футболистов, которые способны завершать атаки. Тавернье после первых 9 туров входил в число лидеров АПЛ по ожидаемым голам без пенальти, а молодой бразилец Райан регулярно создаёт угрозу за счёт скорости. Марокканец Амин Адли пропустил начало сезона из-за травмы, но после возвращения забил «Милану» со штрафного, открыл счёт против «Астон Виллы» и отличился всего через 6 минут после выхода на замену против «Лидса». Показательно, что этот гол Адли создал вместе с Эли Жуниором Крупи, который тоже начинал встречу на скамейке запасных. Розе получил возможность менять атакующих игроков без заметной потери качества, а для клуба, который впервые выступает в еврокубках, это особенно ценно.

Амин Адли празднует гол в ворота «Милана» globallookpress.com

Резервисты громят «Виллу», а «Борнмут» лидирует в Лиге Европы

Ещё летом эксперты опасались, что участие в Европе помешает «Борнмуту» бороться за высокие места в АПЛ. Раньше команда проводила только внутренние матчи, а теперь практически каждую неделю вынуждена играть по четвергам и воскресеньям. Но пока дополнительная нагрузка не стала проблемой, и даже наоборот, выступления в других турнирах помогают Розе поддерживать игровой тонус резервистов.

28 октября «Борнмут» разгромил «Астон Виллу» (3:0) в Кубке английской лиги. Тогда немец сделал 8 изменений по сравнению с предыдущим матчем чемпионата, но его команда всё равно уверенно разобралась с соперником. На 7-й минуте Адли открыл счёт, после перерыва Льюис Кук забил впервые за 2 года, а Альваро Родригес довёл преимущество до разгромного. Правда, Унаи Эмери тоже серьёзно изменил состав, оставив вне основы большинство лидеров. «Борнмут» впервые за несколько лет добрался до четвертьфинала Кубка лиги, а через 3 дня почти полностью обновлённый состав уже обыграл «Лидс» в чемпионате.

Льюис Кук и Бен Ганнон-Доак globallookpress.com

Ещё ярче команда выступает в Лиге Европы — дебютную еврокубковую кампанию она начала с победы над «Реал Сосьедад» (2:1), затем разгромила «Штурм» (3:0) и «Милан» (3:0). В игре с итальянцами помогло удаление Майка Меньяна ещё в первом тайме, а первые 2 мяча англичане забили с пенальти. 5 ноября Розе отправился в Прагу, где снова выпустил практически резервный состав (по сравнению с победой над «Лидсом» тренер заменил 8 футболистов). Эксперимент едва не закончился неудачей: на 28-й минуте Кук не реализовал пенальти, а вскоре Эбрима Сингате открыл счёт. Правда, через 2 минуты защитник хозяев Эйвинн Гуддаль получил вторую жёлтую карточку, оставив «Спарту» в меньшинстве.

После перерыва Розе выпустил Тайлера Адамса, который почти сразу сравнял счёт. Затем на поле появились Эванилсон, Тавернье и Райан. В концовке Кристи отобрал мяч у защитника, Эванилсон забил второй гол, а Райан мощным ударом из-за штрафной установил окончательный счёт — 3:1. После 4 туров «Борнмут» набрал 12 очков и возглавил общую таблицу Лиги Европы, опережая «Ференцварош» по разнице мячей. В АПЛ команда поднялась на 7-е место и отстаёт от четвёрки всего на 3 очка.

Тайлер Адамс сравнивает счёт в Праге globallookpress.com

Примечательно, что 8-матчевая победная серия повторила рекорд «Борнмута», установленный ещё при Эдди Хау. В апреле 2013 года команда выиграла 8-й матч подряд, победив «Карлайл» (3:1) и обеспечив выход из Лиги 1 в Чемпионшип. Через 2 года она впервые в истории добралась до Премьер-лиги. Теперь клуб впервые играет в Европе и даже возглавляет таблицу Лиги Европы. Хотя ещё месяц назад болельщики переживали, что после ухода Ираолы команда может оказаться в борьбе за выживание.

Календарь и таблица АПЛ

Сам Розе после победы над «Ипсвичем» напомнил, что в начале сезона футболисты часто упускали хорошие возможности, а теперь научились доводить матчи до победы. Особенно тренера порадовало, что команда выдержала давление хозяев в последние 20 минут, когда счёт стал 2:1. И всё же главная проверка для «Борнмута» начнётся после международной паузы. Победная серия уже избавила Марко Розе от разговоров об отставке, но теперь ему придётся подтверждать результаты сразу в трёх турнирах. Причём делать это с командой, которая ещё недавно впервые в своей истории только мечтала сыграть в еврокубках.