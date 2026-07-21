Чемпионат мира 2026 г. уже стал историей. За 39 дней случилось много интересного. Но спустя годы болельщики будут вспоминать прошедший мундиаль по ряду наиболее ярких событий, которые врезались в память. Их топ-7 — в материале LiveSport.Ru.

Предсказуемый исход

Завершившийся 19 июля чемпионат мира получил много положительных отзывов. Миллионы любителей футбола остались довольны прошедшими пятью неделями. Хотя с соревновательной точки зрения турнир ничего выдающегося не показал. Если найдется тот человек, который по неким причинам пропустил мундиаль и сейчас взглянет на итоговые результаты, то ничего удивительного в них не увидит.

Суперкомпьютер Opta еще за десять дней до начала чемпионата верно определил главного фаворита — вероятность победы сборной Испании оценили в 16,1%. Следом шли французы, но составленная заранее сетка плей-офф изначально предусмотрела встречу этих двух команд в полуфинале, который действительно, как говорили многие, стал скрытым финалом.

Во втором полуфинале сражались Англия и Аргентина. Тем самым впервые в истории чемпионатов мира до стадии 1/2 финала добрались сборные, занимающие первые четыре строчки в рейтинге ФИФА. Наверное, этого и добивались в Международной федерации, когда при составлении сетки плей-офф воспользовались распространенным в теннисе принципом и развели четыре лучшие сборные мира (при условиях их выхода с первых мест групп) по разным четвертям.

Пау Кубарси и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Вообще на статус сенсации тянут разве только два исхода: вылет Уругвая на групповом этапе, что позволило выйти в плей-офф Кабо-Верде, и проигрыш Германии в 1/16 финала Парагваю. Хотя неуспешные выступления немцев уже входят в норму, а латиноамериканская сборная точно не воспринималась как один из фаворитов чемпионата.

Hydration breaks

Чуть ли не главным символом прошедшего чемпионата мира стали паузы на водопой (в оригинале — hydration breaks). В ФИФА решили на этом турнире вне зависимости от того, при какой погоде, на каком стадионе, в какое время проходит матч, прерывать его в середине каждого тайма на три минуты — на 22-й и 67-й минутах.

Необходимость этого нововведения объясняли заботой о здоровье футболистов. Сообщалось, что за стандартный 90-минутный матч они теряют от 1,5 до 3 литров жидкости, а если приходится играть при высокой температуре и повышенной влажности, то потери превышают четыре литра. Однако ФИФА обвинили, что она под предлогом борьбы с обезвоживанием преследует корыстные цели: фактически паузы на водопой использовались организаторами для вставок рекламных блоков, что позволяло получить дополнительный заработок.

Кроме того, с этими паузами футбол превратился в формат с четырьмя четвертями, который оказал значительное влияние на ход игры. Фактически тренеры получили дополнительный тайм-аут, во время которого можно внести коррективы в игру своих подопечных. При этом сбивался темп матча, что по идее идет на пользу аутсайдера встречи.

К счастью для критиков hydration breaks, есть вероятность, что такая практика не получит продолжения. По крайней мере, пока в национальных чемпионатах и еврокубках их точно не будет (за исключением матчей в жару), а ФИФА еще займется изучением их влияния.

Новые правила

Паузы на водопой — самая заметная, но далеко не единственная новинка, которую опробовали на матчах чемпионата мира. Парадоксально, но с помощью целой группы других нововведений пытались ускорить ход игр. В частности, ограничили время для ввода мяча вратарем с руки (восемью секундами) и из аута (пятью секундами) — в случае задержки мяч переходит сопернику.

Судья Алехандро Эрнандес и голкипер Норвегии Эрьян Нюлан globallookpress.com

Наибольшее влияние оказал минутный вывод из матча полевого игрока, которому потребовалась медицинская помощь. Теперь медики выходят на поле в крайних случаях, а хитростей с задержкой игры в концовках встреч стало намного меньше. Эти правила многим понравились и теперь станут неотъемлемой частью футбола.

Этого нельзя сказать про другую новинку. Удаление футболистов за прикрывание рта руками сразу вызвало критику, которая на чемпионате мира лишь усилилась. «Жертвами» этого правила, известного как «закон Винисиуса», стали двое: нападающий Парагвая Мигель Альмирон (в матче группового этапа против Турции) и защитник Эквадор Пьеро Инкапье (в матче 1/16 финала против Мексики). Более того, данная норма могла решить судьбу трофея, если бы судьи согласились с требованиями Лео Месси удалить Марка Кукурелью.

На мундиале опробовали еще пару важных уточнений, которые призваны сделать результаты матчей более справедливыми. Теперь система VAR имеет право вмешиваться для проверки эпизодов, связанных с назначением углового и получением второй желтой карточки.

Звездные гости

Чемпионат мира по большей части проходил в США, поэтому его матчи не могли не привлечь на стадионы звездную публику. И речь идет не только про матч-открытия и финал, где традиционно выступают всемирно известные артисты, но и про рядовые игры группового этапа. Благодаря этому мундиаль помимо статуса крупнейшего спортивного форума получил звание крупного медийного события.

Так, одним из главных болельщиков сборной Канады стал знаменитый по роли Дэдпула актер Райан Рейнольдс, который является совладельцем валлийского клуба «Рексем». После недавней совместной работы с Эрлингом Холанном в рекламной кампании Nike сборную Норвегии поддержал актер Ченнинг Татум.

Райан Рейнольдс globallookpress.com

Матчи сборной США приковывали еще большее внимание: Том Круз, Брэд Питт, Эдвард Нортон и др. Практически завсегдатаями на трибунах стали Дэвид и Виктория Бекхэм. А команду Луиса де ла Фуэнте на пути до золота чемпионата мира сопровождали испанские актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. И этот список далеко не окончательный. Так что комментаторам при подготовке к матчам приходилось помимо прочего восполнять культурологические пробелы.

Ночная смена

Однако самым главным накануне чемпионата мира стала адаптация к иному режиму дня. Для европейской части России большинство матчей проходили в ночное время: игровой день обычно начинался в 20 часов по московскому времени и завершался в 7 утра формально уже следующего дня. С таким графиком шутки про необходимость отпуска для просмотра футбола уже не казались шутками.

К плей-офф ситуация немного наладилась, но в ущерб игрокам и качеству футбола. Ради более многочисленной телевизионной аудитории в Европе начало решающих матчей по местному времени ставили на середину дня (например, в финале стартовый свисток прозвучал в 15:00, когда в Нью-Йорке был пик жары). Поэтому многие игры превращались в гонки на выносливость.

Перед финалом Испания — Аргентина www.mirror.co.uk

Вместе с тем, еще одной чертой, по которой россияне запомнят минувший чемпионат, стала реклама букмекерской компании. Трек «Ой, что ни вечер, то футбол» звучал настолько часто, что он завирусился и стал фактически неофициальным гимном футбольной бессонницы. Его мотив и слова, наверняка, еще долго останутся в памяти у болельщиков.

Вмешательство президента

Главный скандал на ЧМ-2026 разразился в связи с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Напомним, форвард в матче 1/16 финала бутсой наступил на лодыжку игрока команды Боснии и Герцеговины, за что получил прямую красную карточку.

Обычно это наказание приводит к автоматической дисквалификации на следующий матч. Но Дисциплинарный комитет ФИФА, а точнее говоря, его глава Мохаммед Аль-Камали, без участия других 17 членов подразделения, принял решение о приостановке отстранения американца от игры против Бельгии. Впоследствии стало известно, что этому предшествовал звонок президента США Дональда Трампа руководителю ФИФА Джованни Инфантино.

Принятое решение оказалось беспрецедентным. Никогда ранее статью 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА, позволяющую приостанавливать исполнение наказаний, не применялась организацией. С одной стороны, создан опасный прецедент, который способен подорвать доверие к соревнованиям. С другой стороны, этот скандал может нанести серьезный удар по шансам Инфантино в следующем году переизбраться на пост президента федерации.

В погоне за рекордами

Тем не менее, футбольный функционер уже назвал чемпионат мира 2026 г. лучшим в истории. Подобные заявления, как правило, подкрепляются множеством рекордных показателей. И стоит признать, что завершившийся в воскресенье мундиаль смог покорить многие высоты.

Кубок мира globallookpress.com

Прежде всего, впервые за 28 лет увеличилось число участников: с 32 до 48. Это естественно вызвало установление следующих рекордов:

по продолжительности чемпионата (39 дней);

по количеству проведенных матчей (104);

по числу стран-хозяек (3) и принимающих городов (16);

суммарному количеству голов (308);

суммарной посещаемости матчей (6,81 млн человек).

Кстати, последнее достижение перед началом чемпионата находилось под вопросом. Причин для этого было достаточно: высокая стоимость билетов, большие расстояния между городами, низкий интерес американцев к соккеру и др. Однако было достигнуто достойное значение средней посещаемости — 65 490.

ФИФА со своими новаторскими идеями добилась своего: доходы организации от проведения ЧМ-2026 составили 15 млрд долларов, что превзошло первоначальные ожидания в 11 млрд. Но и чисто футбольные рекорды обходить стороной не стоит. Так, Лионель Месси и Криштиану Роналду стали первыми футболистами в истории, сыгравшими на шести чемпионатах мира. А Килиан Мбаппе вышел на первое место по количеству голов на чемпионатах мира (22) и стал первым двукратным обладателем «Золотой бутсы».