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Норвежцы кипели от возмущения: они уверены, что мяч задел подвесную камеру над полем — и именно это привело к голу Англии, сравнявшему счёт в четвертьфинале чемпионата мира в Майами. ФИФА настаивает: чип в мяче не зафиксировал никакого касания. Разбираемся, что произошло, что говорят правила и почему судья не остановил игру.

Что произошло

По телетрансляции было видно, как удар от ворот в исполнении голкипера Эрьяна Нюланна, судя по всему, попадает в камеру, подвешенную на тросах над газоном «Хард-Рок Стэдиум».

Из-за этого мяч сменил «владельца»: он опустился к полузащитнику сборной Англии Эллиоту Андерсону. Тот отдал на Энтони Гордона, а Гордон вывел на удар Джуда Беллингема — и 1:1.

Гол пришёлся на компенсированное время первого тайма. В перерыве тренер Норвегии Столе Сульбаккен уже кипятился по полной программе, объясняясь с арбитром Клеманом Турпеном. Нюланн в знак протеста показывал пальцем вверх, на камеру, то же самое делал и Эрлинг Холанн.

Фрагменты возможного касания мячом камеры

В перерыве в интервью норвежскому TV2 тренерский штаб дал понять, что для них картина ясна:

Прямо перед голом мяч задевает трос с камерой, из-за чего меняет направление и падает раньше, чем должен был. Судья должен был это заметить. Но сейчас мы уже ничего не можем поделать. Остаётся стиснуть зубы и играть дальше.Кент Бергерсенпомощник главного тренера сборной Норвегии

Ответ ФИФА: чип ничего не показал

Несмотря на протесты, представитель ФИФА заявил The Athletic: технология чипа в мяче, которая используется в каждом матче турнира в США, Канаде и Мексике, не зафиксировала, что мяч чего-либо касался в воздухе.

Позже ФИФА повторила это в социальных сетях. Источники в организации, знакомые с ситуацией, уточнили: на «Хард-Рок Стэдиум» сигнал отслеживают 16 антенн, смонтированных под крышей, и все они работали, пока мяч летел. Кроме того, в эфир выходила картинка с той самой подвесной камеры в момент гола — и она не дрожит, что указывает на отсутствие удара.

Сольбаккен: Мяч упал прямо с небес

После матча главного тренера Норвегии Столе Сольбаккена спросили об эпизоде.

Судья сказал, что сам этого не видел и что ему не поступало сообщения о том, что это действительно произошло. Это неплохое объяснение. И раз ФИФА говорит, что касания не было, что сигнала от чипа в мяче не было, — он ничего не может сделать. Но мяч упал прямо вниз, прямо перед скамейкой… Значит, он всё-таки его задел!Столе Сольбаккенглавный тренер сборной Норвегии
Столе Сольбаккен, главный тренер сборной Норвегии
Столе Сольбаккен, главный тренер сборной Норвегии globallookpress.com

«Я не из тех, кто видел это своими глазами, но ассистент видел, — добавил тренер. — В чипе ничего нет, что я могу на это возразить? Но мяч падает вертикально прямо с небес! Я смотрел в другую сторону и не понял, что случилось. Так что довольно очевидно, что он во что-то попал. Странная история».

Напомним, счёт на 36-й минуте открыл Андреас Шельдеруп, и лишь потом Беллингем сравнял. Основное время завершилось вничью 1:1 — при этом ещё один гол норвежцы потеряли на 55-й минуте, когда его отменили за толчок Холанна. А на третьей минуте дополнительного времени Беллингем забил победный.

«В чемпионате мира разницу делают маленькие моменты, — сказал Холанн в эфире TV2, когда его спросили о двух судейских решениях, обернувшихся против Норвегии. — С Бразилией нам удалось качнуть чашу весов в свою сторону. Сегодня спорный момент 50 на 50 сыграл против нас. Это осложняет дело. Англия — хорошая команда».

Результат матча

НорвегияОслоНорвегия1:2АнглияАнглияЛондон
1:0 Андреас Шельдеруп 36' 1:1 Джуд Беллингем 45+2' 1:2 Джуд Беллингем 93'
Норвегия:  Эрьян Нюланд,  Юлиан Рюэрсон (Фредрик Аурснес 60'),  Кристоффер Аер,  Торбьёрн Хеггем (Маркус Педерсен 90'),  Давид Мёллер Вольфе (Лео Эстигор 90'),  Мартин Эдегор,  Сандер Берге,  Патрик Берг,  Андреас Шельдеруп (Антонио Нуса 68'),  Александр Сёрлот (Оскар Бобб 68'),  Эрлинг Холанн (Йёрген Странн Ларсен 105')
Англия:  Джордан Пикфорд,  Нико О'Райли (Джед Спенс 86'),  Марк Гехи,  Джон Стоунс,  Эзри Конса (Морган Роджерс 89'),  Джуд Беллингем (Дэниел Бёрн 111'),  Эллиот Андерсон,  Деклан Райс (Букайо Сака 45'),  Гарри Кейн,  Энтони Гордон (Рис Джеймс 71'),  Чуквунонсо Мадуэке (Эберечи Эзе 45')
Жёлтая карточка:  Кристоффер Аер 117' (Норвегия)

Что говорят правила

Раздел о «постороннем вмешательстве» в правилах гласит: если во время матча на поле оказывается «иной объект», арбитр должен остановить игру (и возобновить её спорным мячом) только в том случае, если объект помешал игре. Исключение — если мяч летел в ворота и вмешательство не помешало защищающемуся игроку сыграть в мяч: тогда гол засчитывается (даже если контакт с мячом был), кроме случаев, когда вмешательство исходило от атакующей команды. Если же помехи игре не было, игра продолжается.

Буквально та самая камера-паук на стадионе в Майями во время матча Норвегия — Англия
Буквально та самая камера-паук на стадионе в Майями во время матча Норвегия — Англия globallookpress.com

В нашем случае: если бы Турпен увидел, что мяч задел трос, он должен был остановить игру в момент касания и возобновить её спорным мячом.

Спорный мяч разыгрывается «в той точке, где игра была остановлена, — если только мяч не попал в судью или постороннего агента, и тогда его разыгрывают в точке вмешательства или контакта».

Видеоассистент вправе вмешаться, если есть явные и очевидные доказательства, что одна из команд оказалась в заведомо невыгодном положении. Судья VAR Жером Бризар очевидно не счёл эпизод явной и очевидной ошибкой — и вмешиваться не стал.

Немного о технологии

Мячи для чемпионатов мира производит Adidas, и со времён Катара-2022 внутрь встроен датчик движения с частотой 500 Гц. Он собирает данные и передаёт их системе VAR.

Официальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 globallookpress.com

Эта технология, которую Adidas называет «подключённым мячом» (Connected Ball Technology), объединяется с данными о позициях игроков — и через искусственный интеллект выдаёт информацию в реальном времени, ускоряя работу полуавтоматической системы определения офсайда. Передавая данные 500 раз в секунду, датчик позволяет предельно точно определить момент касания мяча.

Мнение бывшего арбитра АПЛ

Мнение Грэма Скотта, экс-судьи Премьер-лиги:

— Строго говоря, аргумент в пользу постороннего вмешательства выстроить можно — а значит, следовало бы разыграть спорный мяч.

Но на практике нужны хоть какие-то доказательства контакта. Вы ведь позволите игре продолжаться, если мяч заденет бумажный стаканчик или мелкий мусор на газоне и это никак не повлияет на эпизод. Здесь трудно быть уверенным наверняка. Но в любом случае я сомневаюсь, что VAR вообще стал бы проверять ракурс камеры где-то под небесами, разбирая атакующую фазу.

Джуд Беллингем после матча
Джуд Беллингем после матча globallookpress.com

Он сосредоточился бы на действиях игроков при подготовке гола, и очевидных причин копать настолько глубоко не было — тем более при том давлении, которое испытывают все видеоарбитры: не быть чрезмерно дотошными и не затягивать игру в попытке отыскать изъян в голе, который выглядит совершенно чистым.

Что говорили остальные

  • Альфи Холанн, отец Эрлинга, написал в соцсетях поздравление Беллингему после его удачной игры — но с намёком на скандал: «Молодец, Беллингем. И судья».
  • Мартин Эдегор, капитан Норвегии, в эфире TV2: «Сам я этого не видел, но у нас точно не было права на ошибку. В таких матчах, возможно, без этого не обойтись. Обидно».
  • Томас Тухель, тренер Англии, сказал, что эпизода не видел: «В мяче есть чип, я об этом не в курсе, я ничего не видел».
  • Сандер Берге, полузащитник Норвегии, на вопрос о том, что обсуждали в раздевалке: «Только то, что мяч попал в трос. Но что есть, то есть, после уже мало что сделаешь. Мы чувствуем себя обворованными при счёте 2:1 — но ладно. Тяжело это принять, матч был плотным и близким. Они оказались сильнее, а мы давили до конца и сделали всё что могли».
  • Кристина Ункель, бывший арбитр, указала на второй ракурс — с боковой линии, — который, по её мнению, показывает, что мяч в воздухе не отклонялся. «Я бы выложила видео, к которому у меня есть доступ, но ФИФА снимет его за нарушение прав, — написала она в X. — Лучший ракурс — с бровки, от технической зоны: на нём видна непрерывная дуга полёта мяча. Всегда нужно рассматривать все доказательства, но то, к чему у нас есть доступ, не показывает ни смены направления, ни изменения траектории».

Сборная Англии 15 июля в 22:00 мск. сыграет в полуфинале против Аргентины. Во втором полуфинале днём раньше Франция встретится с Испанией.