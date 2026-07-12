Норвежцы кипели от возмущения: они уверены, что мяч задел подвесную камеру над полем — и именно это привело к голу Англии, сравнявшему счёт в четвертьфинале чемпионата мира в Майами. ФИФА настаивает: чип в мяче не зафиксировал никакого касания. Разбираемся, что произошло, что говорят правила и почему судья не остановил игру.

Что произошло

По телетрансляции было видно, как удар от ворот в исполнении голкипера Эрьяна Нюланна, судя по всему, попадает в камеру, подвешенную на тросах над газоном «Хард-Рок Стэдиум».

Из-за этого мяч сменил «владельца»: он опустился к полузащитнику сборной Англии Эллиоту Андерсону. Тот отдал на Энтони Гордона, а Гордон вывел на удар Джуда Беллингема — и 1:1.

Гол пришёлся на компенсированное время первого тайма. В перерыве тренер Норвегии Столе Сульбаккен уже кипятился по полной программе, объясняясь с арбитром Клеманом Турпеном. Нюланн в знак протеста показывал пальцем вверх, на камеру, то же самое делал и Эрлинг Холанн.

Фрагменты возможного касания мячом камеры

От редакции: мы пересмотрели десятки роликов в сети. Увы, качество картинки не позволяет сделать хотя бы примерных выводов о произошедшем. На данный момент нет чётких кадров подтверждающих или опровергающих точку зрения сборной Норвегии. Возможно, такие кадры всё же существуют — об этом ниже по тексту.

В перерыве в интервью норвежскому TV2 тренерский штаб дал понять, что для них картина ясна:

Прямо перед голом мяч задевает трос с камерой, из-за чего меняет направление и падает раньше, чем должен был. Судья должен был это заметить. Но сейчас мы уже ничего не можем поделать. Остаётся стиснуть зубы и играть дальше. Кент Бергерсен помощник главного тренера сборной Норвегии

Ответ ФИФА: чип ничего не показал

Несмотря на протесты, представитель ФИФА заявил The Athletic: технология чипа в мяче, которая используется в каждом матче турнира в США, Канаде и Мексике, не зафиксировала, что мяч чего-либо касался в воздухе .

Позже ФИФА повторила это в социальных сетях. Источники в организации, знакомые с ситуацией, уточнили: на «Хард-Рок Стэдиум» сигнал отслеживают 16 антенн, смонтированных под крышей, и все они работали, пока мяч летел. Кроме того, в эфир выходила картинка с той самой подвесной камеры в момент гола — и она не дрожит, что указывает на отсутствие удара.

Сольбаккен: Мяч упал прямо с небес

После матча главного тренера Норвегии Столе Сольбаккена спросили об эпизоде.

Судья сказал, что сам этого не видел и что ему не поступало сообщения о том, что это действительно произошло. Это неплохое объяснение. И раз ФИФА говорит, что касания не было, что сигнала от чипа в мяче не было, — он ничего не может сделать. Но мяч упал прямо вниз, прямо перед скамейкой… Значит, он всё-таки его задел! Столе Сольбаккен главный тренер сборной Норвегии

Столе Сольбаккен, главный тренер сборной Норвегии globallookpress.com

«Я не из тех, кто видел это своими глазами, но ассистент видел, — добавил тренер. — В чипе ничего нет, что я могу на это возразить? Но мяч падает вертикально прямо с небес! Я смотрел в другую сторону и не понял, что случилось. Так что довольно очевидно, что он во что-то попал. Странная история».

Напомним, счёт на 36-й минуте открыл Андреас Шельдеруп, и лишь потом Беллингем сравнял. Основное время завершилось вничью 1:1 — при этом ещё один гол норвежцы потеряли на 55-й минуте, когда его отменили за толчок Холанна. А на третьей минуте дополнительного времени Беллингем забил победный.

«В чемпионате мира разницу делают маленькие моменты, — сказал Холанн в эфире TV2, когда его спросили о двух судейских решениях, обернувшихся против Норвегии. — С Бразилией нам удалось качнуть чашу весов в свою сторону. Сегодня спорный момент 50 на 50 сыграл против нас. Это осложняет дело. Англия — хорошая команда».

Результат матча Норвегия Осло 1:2 Англия Лондон 1:0 Андреас Шельдеруп 36' 1:1 Джуд Беллингем 45+2' 1:2 Джуд Беллингем 93' Норвегия: Эрьян Нюланд, Юлиан Рюэрсон ( Фредрик Аурснес 60' ), Кристоффер Аер, Торбьёрн Хеггем ( Маркус Педерсен 90' ), Давид Мёллер Вольфе ( Лео Эстигор 90' ), Мартин Эдегор, Сандер Берге, Патрик Берг, Андреас Шельдеруп ( Антонио Нуса 68' ), Александр Сёрлот ( Оскар Бобб 68' ), Эрлинг Холанн ( Йёрген Странн Ларсен 105' ) Англия: Джордан Пикфорд, Нико О'Райли ( Джед Спенс 86' ), Марк Гехи, Джон Стоунс, Эзри Конса ( Морган Роджерс 89' ), Джуд Беллингем ( Дэниел Бёрн 111' ), Эллиот Андерсон, Деклан Райс ( Букайо Сака 45' ), Гарри Кейн, Энтони Гордон ( Рис Джеймс 71' ), Чуквунонсо Мадуэке ( Эберечи Эзе 45' ) Жёлтая карточка: Кристоффер Аер 117' (Норвегия)

Статистика матча 4 Удары в створ 8 6 Удары мимо 3 48 Владение мячом 52 7 Угловые удары 4 1 Офсайды 5 10 Фолы 8

Что говорят правила

Раздел о «постороннем вмешательстве» в правилах гласит: если во время матча на поле оказывается «иной объект», арбитр должен остановить игру (и возобновить её спорным мячом) только в том случае, если объект помешал игре . Исключение — если мяч летел в ворота и вмешательство не помешало защищающемуся игроку сыграть в мяч: тогда гол засчитывается (даже если контакт с мячом был), кроме случаев, когда вмешательство исходило от атакующей команды. Если же помехи игре не было, игра продолжается.

Буквально та самая камера-паук на стадионе в Майями во время матча Норвегия — Англия globallookpress.com

В нашем случае: если бы Турпен увидел, что мяч задел трос, он должен был остановить игру в момент касания и возобновить её спорным мячом.

Спорный мяч разыгрывается «в той точке, где игра была остановлена, — если только мяч не попал в судью или постороннего агента, и тогда его разыгрывают в точке вмешательства или контакта».

Видеоассистент вправе вмешаться, если есть явные и очевидные доказательства, что одна из команд оказалась в заведомо невыгодном положении. Судья VAR Жером Бризар очевидно не счёл эпизод явной и очевидной ошибкой — и вмешиваться не стал.

Немного о технологии

Мячи для чемпионатов мира производит Adidas, и со времён Катара-2022 внутрь встроен датчик движения с частотой 500 Гц. Он собирает данные и передаёт их системе VAR.

Официальный мяч ЧМ-2026 globallookpress.com

Эта технология, которую Adidas называет «подключённым мячом» (Connected Ball Technology), объединяется с данными о позициях игроков — и через искусственный интеллект выдаёт информацию в реальном времени, ускоряя работу полуавтоматической системы определения офсайда. Передавая данные 500 раз в секунду, датчик позволяет предельно точно определить момент касания мяча.

Мнение бывшего арбитра АПЛ

Мнение Грэма Скотта, экс-судьи Премьер-лиги:

— Строго говоря, аргумент в пользу постороннего вмешательства выстроить можно — а значит, следовало бы разыграть спорный мяч.

Но на практике нужны хоть какие-то доказательства контакта. Вы ведь позволите игре продолжаться, если мяч заденет бумажный стаканчик или мелкий мусор на газоне и это никак не повлияет на эпизод. Здесь трудно быть уверенным наверняка. Но в любом случае я сомневаюсь, что VAR вообще стал бы проверять ракурс камеры где-то под небесами, разбирая атакующую фазу.

Джуд Беллингем после матча globallookpress.com

Он сосредоточился бы на действиях игроков при подготовке гола, и очевидных причин копать настолько глубоко не было — тем более при том давлении, которое испытывают все видеоарбитры: не быть чрезмерно дотошными и не затягивать игру в попытке отыскать изъян в голе, который выглядит совершенно чистым.

Что говорили остальные

Альфи Холанн , отец Эрлинга, написал в соцсетях поздравление Беллингему после его удачной игры — но с намёком на скандал: «Молодец, Беллингем. И судья».

, отец Эрлинга, написал в соцсетях поздравление Беллингему после его удачной игры — но с намёком на скандал: «Молодец, Беллингем. И судья». Мартин Эдегор , капитан Норвегии, в эфире TV2: «Сам я этого не видел, но у нас точно не было права на ошибку. В таких матчах, возможно, без этого не обойтись. Обидно».

, капитан Норвегии, в эфире TV2: «Сам я этого не видел, но у нас точно не было права на ошибку. В таких матчах, возможно, без этого не обойтись. Обидно». Томас Тухель , тренер Англии, сказал, что эпизода не видел: «В мяче есть чип, я об этом не в курсе, я ничего не видел».

, тренер Англии, сказал, что эпизода не видел: «В мяче есть чип, я об этом не в курсе, я ничего не видел». Сандер Берге , полузащитник Норвегии, на вопрос о том, что обсуждали в раздевалке: «Только то, что мяч попал в трос. Но что есть, то есть, после уже мало что сделаешь. Мы чувствуем себя обворованными при счёте 2:1 — но ладно. Тяжело это принять, матч был плотным и близким. Они оказались сильнее, а мы давили до конца и сделали всё что могли».

, полузащитник Норвегии, на вопрос о том, что обсуждали в раздевалке: «Только то, что мяч попал в трос. Но что есть, то есть, после уже мало что сделаешь. Мы чувствуем себя обворованными при счёте 2:1 — но ладно. Тяжело это принять, матч был плотным и близким. Они оказались сильнее, а мы давили до конца и сделали всё что могли». Кристина Ункель, бывший арбитр, указала на второй ракурс — с боковой линии, — который, по её мнению, показывает, что мяч в воздухе не отклонялся. «Я бы выложила видео, к которому у меня есть доступ, но ФИФА снимет его за нарушение прав, — написала она в X. — Лучший ракурс — с бровки, от технической зоны: на нём видна непрерывная дуга полёта мяча. Всегда нужно рассматривать все доказательства, но то, к чему у нас есть доступ, не показывает ни смены направления, ни изменения траектории».

Сборная Англии 15 июля в 22:00 мск. сыграет в полуфинале против Аргентины. Во втором полуфинале днём раньше Франция встретится с Испанией.