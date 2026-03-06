Остаться на вершине ММА гораздо сложнее, чем до нее добраться. Прогресс не стоит на месте, каждое новое поколение бойцов всегда лучше предыдущего. Но находятся уникумы, которым удалось пребывать в элите на протяжении целого десятилетия и даже дольше

Макс Холлоуэй

Холлоуэй дебютировал в главной лиге мира в далеком 2012 году. На тот момент «Благословенному» было всего 20 лет, и он считался самым молодым бойцом всего ростера. Максу потребовалось несколько лет, чтобы набраться необходимого опыта для схваток с лучшими представителями полулегкого веса.

Первый титульный шанс предоставился Холлоуэю в конце 2016 года. В поединке против Энтони Петтиса гаваец выглядел безупречно и завоевал временный пояс. Спустя полгода в объединительном бою с Жозе Альдо, Макс доказал, что его успех не случаен.

Макс Холлоуэй globallookpress.com

Легендарный бразилец был повержен, а Холлоуэй стал полноправным чемпионом. Почти 2,5 года гаваец не знал поражений, пока на его пути не появился Александр Волкановски. Трилогия с австралийцем растянулась на два года, но вернуть золото Макс так и не смог.

Однако «Благословенный» нашел способ напомнить о себе громче прежнего. На юбилейном турнире UFC 300 гаваец поднялся в легкий вес и встретился с Джастином Гейджи в поединке за титул BMF.

Нокаут на последней секунде пятого раунда в исполнении Холлоуэя стал одним из самых вирусных в истории лиги. 14 лет в UFC и почти 10 из них в титульных противостояниях. И уже в эти выходные Макс будет защищать пояс BMF в реванше с Чарльзом Оливейрой.

Жозе Альдо

Жозе Альдо globallookpress.com

Чемпионский этап в карьере Жозе Альдо стартовал задолго до того, как бразилец вышел в октагон под эгидой UFC. В конце нулевых все сильнейшие представители легких категорий были сосредоточены в организации WEC. Именно там Альдо взял свой первый значимый пояс в 2009-м, когда ему было всего 23 года.

Бразилец провел две успешные защиты титула в WEC, а далее произошло слияние с UFC. Жозе автоматически стал первым чемпионом промоушена в полулегком весе и находился в этом статусе на протяжении пяти лет, проведя 7 успешных защит подряд. Все изменилось после встречи с Конором Макгрегором.

Тот бой закончился быстрым нокаутом за 13 секунд не в пользу бразильца, который мог сломать ментально кого угодно. Но Альдо не из таких. Вскоре он взял временный пояс, впоследствии неудачно провел два боя с Холлоуэем и продолжил двигаться дальше.

«Король Рио» перешел в легчайший дивизион, где держался в топ-10 вплоть до прошлого года, пока окончательно не завершил карьеру. Свой последний титульный бой Альдо провел летом 2020-го против Петра Яна.

Между первым чемпионством в WEC и финальной попыткой стать королем UFC прошло целых 11 лет. И это не считая того, что бразилец еще долгое время дрался на высочайшем уровне и числился в рейтингах.

Кедзи Хоригучи

Кедзи Хоригучи globallookpress.com

В наилегчайшем весе редко появляются бойцы, чьи выступления хочется пересматривать. 35-летний японец Кедзи Хоригучи приятное исключение. Вернувшись в UFC в ноябре прошлого года после десяти лет в других лигах, он провел два поединка и в обоих переехал крепких топов Тагира Уланбекова и Амира Альбази.

Удивительно, но Хоригучи не только не растерял форму, но и спустя 11 лет вновь попал в топ-5 наилегчайшего веса. По сути, с 2013 года, а именно с момента дебюта в UFC, ничего не изменилось.

Азиат был хорош что тогда, что сейчас. В первом пришествии в лучшую лигу мира Кедзи понадобилось полтора года, чтобы выиграть 4 боя и заслужить право подраться за титул с великим Деметриусом Джонсоном. Победить «Могучего мышонка» тогда не удалось (поражение сабмишеном на последней секунде пятого раунда).

К концу 2016 года Хоригучи разорвал контракт с UFC и вернулся на родину. Восемь лет он бился в крупнейшей японской лиге Rizin. Все это время японец держал высочайшую планку — выиграл гран-при, стал чемпионом в двух весовых категориях.

Когда в 2025 году Кедзи вернулся в UFC, для многих он был просто ветераном. В наилегчайшем весе век бойца особенно короткий. Правда, японец все еще остается в числе лучших и находится в одном шаге от второй попытки завоевать титул в сильнейшем промоушене планеты.

Деметриус Джонсон

Деметриус Джонсон globallookpress.com

«Могучий Мышонок» до сих пор считается лучшим бойцом наилегчайшего веса в истории ММА. Многие фанаты и эксперты и вовсе включают его в пятерку величайших вне зависимости от категории. Такое уважение Деметриус заслужил тем, что на протяжении 12-ти лет бился исключительно на чемпионском уровне.

В 2012 году он одолел Джо Бенавидеса и забрал пояс, а потом удерживал трон еще 6 лет. В активе американца 11 титульных защит подряд — это рекорд лиги, который до сих пор не побил никто. В 2018 году Джонсон уступил Генри Сехудо раздельным решением в реванше, но вместо трилогии «Могучего мышонка» обменяли в азиатский промоушен ONE.

Почему так вышло? Наверное, потому, что при Деметриусе наилегчайший вес превратился в дивизион одного бойца, и Дану Уайта это не устраивало. Оказавшись в лиге ONE, Джонсон не потерял мотивацию и сумел пробиться к поясу и там. Американец выиграл 3 боя кряду, но затем был отправлен в тяжелый нокаут Адриано Мораесом.

Вскоре Деметриус вернулся, отомстил обидчику в реванше и закрыл трилогию в свою пользу. Только после этого он объявил об уходе на пенсию. Последний поединок в карьере «Могучего мышонка» был титульным и прошел весной 2023 года. Итого, 11 защит пояса кряду в лучшей лиге мира и 11 лет чемпионских амбиций в UFC и ONE.

Витор Белфорт

Витор Белфорт (справа) globallookpress.com

Весной 2015 года за титул в среднем весе вышел биться уже 38-летний Витор Белфорт. Их бой с чемпионом Крисом Вайдманом назначался трижды, но лига упорно продолжала давать бразильцу титульный шанс. Неудивительно, ведь Белфорт был одной из легенд промоушена.

Витор начал сиять в UFC еще до того, как туда пришел сам Дана Уайт. Первый титул бразилец взял в 1997 году. Тогда 20-летний Витор выступил на турнире UFC 12, снес двух тяжеловесов и стал чемпионом в открытой категории. В те времена титул не предполагал обязательных защит, не было ни дивизионов, ни рейтингов.

Поэтому следующий чемпионский бой в главной лиге Витор провел в 2004 году, когда побил Рэнди Кутюра и взял пояс в полутяжелом весе. Титул бразилец утратил в первой же защите. Но за последующие 11 лет он бился за золото еще трижды против Андерсона Силвы, Джона Джонса и Криса Вайдмана.

Между первым поясом на UFC 12 и последним титульником на UFC 187 прошло 18 лет. Без феноменальной генетики и огромного таланта никто не смог бы держаться на чемпионском уровне почти два десятилетия.

Джон Джонс

Джон Джонс globallookpress.com

Джонс недаром считается величайшим бойцом в истории UFC. Он единственный, кто продержался на Олимпе 14 лет, не проиграв за это время ни разу, не считая дисквалификации. Лучший полутяжеловес лиги впервые подрался за титул весной 2011 года.

Тогда 23-летний Джонс деклассировал Маурисио Руа и стал самым молодым обладателем пояса в истории промоушена. В своем первом чемпионском забеге «Баунс» выдал 8 успешных защит, остановив как легенд прошлого, так и новую волну претендентов.

Никто не знает, каким был бы послужной список Джона без скандалов и отстранений. Но даже после всех неурядиц он смог вернуться, снова взять пояс в реванше с Кормье и выдать еще три защиты против третьего поколения претендентов.

В 2020 году после спорной виктории над Домиником Рейесом «Баунс» оставил пояс вакантным. Пропустив три года, он вернулся в октагон и покорил тяжелый вес, задушив в первом раунде Сирила Гана в битве за вакантный пояс. Чемпионский этап карьеры Джонса продлился 14 лет.

Он провел 16 титульных боев и победил в каждом из них. В прошлом году Джон завершил карьеру, но анонс турнира в Белом доме все изменил. Легендарный американец вернулся в пул тестируемых бойцов и уже ведет переговоры о громком поединке с Алексом Перейрой.