«Уличный» футбол против алгоритмов: как Дембеле и Ямаль открыли новую эпоху

Через 59 лет после вручения первого «Золотого мяча», в то время как многие жалуются, что мировой футбол задыхается от тактик, технологий и систем, которые нейтрализуют друг друга, два «уличных» футболиста —— игроки, чья пластика тела обманывает защитников, а атакующий хаос дарит болельщикам вулканическую радость и восторг, — захватили внимание всего футбольного мира, разделив между собой драматичную борьбу за звание лучшего игрока планеты.

Дембеле привел «Пари Сен-Жермен» к первому в истории треблу, наконец сделав клуб чемпионом Европы, благодаря чему в итоге обошел каталонского гения. Тот, в свою очередь, стал самым юным футболистом, когда-либо поднимавшимся на подиум во время церемонии «Золотого мяча» — на два года раньше Роналдо, Лионеля Месси и Джанни Риверы, которые оказались в тройке сильнейших лишь в 20 лет.

Бронзовую позицию занял достойный и исключительно талантливый Витинья. Победив вместе с «ПСЖ» во всех турнирах, а затем добавив к этому и Лигу наций в составе сборной Португалии, он всё же не завоевал главный индивидуальный трофей. Это лишь подчеркивает уровень двух футболистов, оказавшихся выше него.

Усман Дембеле и Ламин Ямаль globallookpress.com

И как же красиво это отзывается эхом в историю: в 1956 году первыми тремя лауреатами «Золотого мяча» стали такие гении, как Стэнли Мэтьюз, Альфредо Ди Стефано и Раймон Копа.

Все трое были игроками нестандартного стиля: смелые, дерзкие, низкорослые волшебники, которые шли напролом, обманывали, дразнили защитников и сводили с ума сотни тысяч зрителей на стадионах (в те времена почти никогда не было прямых трансляций) восторгом и восхищением.

Тогда мир видел этих магов лишь урывками: не было интернета, а футбол редко показывали вживую. И всё же даже сейчас, в эпоху тотального телепокрытия и кажущегося неудержиимого роста компьютерных схем, призванных лишить соперников зубов и свести талант к нулю, мы всё равно любим тех, кто способен на что-то неожиданное. Мы называем их ковбоями футбола в стразах.

По сути, Дембеле и Ламин — это мастера футбольного обмана.

Хотите звать их магами — тоже подходит. Но 28-летний француз и его 18-летний экс-одноклубник по «Барселоне» используют плечи, бедра, глаза и, главное, язык тела, чтобы лгать защитникам.

Их modus operandi прост: «Я иду туда, смотри, это очевидно…Верь мне, все твои чувства подтверждают это: решайся, действуй… ОЙ! Пока! Трибуны ревут, моя команда забивает, а ты валяешься в смущении. И самое худшее — через пять минут я снова сделаю то же самое».

Это вечный «я против тебя» на уличной площадке. Чистейшая квинтэссенция футбола во дворе или на школьном асфальте.

Усман Дембеле получает «Золотой мяч» из рук Роналдиньо globallookpress.com

Несколько недель назад Дембеле признался в интервью для Champions Journal: «Мои первые воспоминания — вовсе не поле…Просто местный парк, где мы гоняли мяч в стенку. Мы всегда выкладывались полностью! Мы с друзьями играли без конца, целыми днями, а синяки были обычным делом. Я не раз сдирал колени до крови! ».

Сегодня весь мир видит плоды тех уроков, что он получил в Верноне, на берегах Сены. Но теперь всё то, чему он и Ламин научились на уличных площадках, происходит на глазах миллиардов зрителей, под чудовищным давлением и с миллиардами евро, долларов и фунтов, стоящими на кону.

Когда двадцать лет назад Франк Райкард тренировал «Барселону» и пытался объединить в одной команде Роналдиньо и Лионеля Месси, он рассказал о своем прошлом уличного футболиста в Амстердаме: «Это всегда было "ва-банк". Все трюки, что у тебя есть, одна команда выкладывается полностью в режиме "убей или будь убит", на жесткой булыжной мостовой. Нас гоняла полиция, когда мы пинали мяч, от машин или окон домов… А потом — лучшие против лучших. Один на один, я против тебя…И победитель становился королём».

Ламин и Усман тоже прошли эту школку.

То, что понравилось голосовавшим, заключалось не только в их суммарных восьми трофеях за прошедший год, а в том, что в эпоху, когда мировые события не дают нам чувствовать легкость и радость, эти ребята дарят ту самую дерзкую, головокружительную игру «догоняй, если сможешь», которую мы все пытались копировать в детстве. Ту самую, о которой мы мечтаем по ночам, когда обводим семерых защитников и кладем мяч в «девятку».

Усман Дембеле globallookpress.com

Они будто приносят нам уколы воображаемого витамина B12, но без инъекций. Сахарную вату, но без калорий. Однако, несмотря на то, что их объединяет жанр, риск и зрелищность, на самом деле они абсолютно разные по складу и траектории развития.

Много лет Дембеле считался «взрослым ребенком»: его ошеломляло изобилие собственных технических и физических талантов; он был не готов к лавине давления, которую приносили его способности; любимый партнерами, но сводивший с ума тренеров и болельщиков. Это история про настоящий «поздний расцвет».

Ламин же — словно не с другой планеты, а из другой вселенной. Он — живое воплощение выражения «рожден готовым». С юности обладал высоким футбольным интеллектом и уже в 16–17 лет легко смотрел на партнеров, старше его на десять лет, и понимал: он значительно сильнее их. При этом оставался скромным. У него ум и характер, которые не только позволяют планировать мировое господство, но и обеспечивают его реализацию. Он уже в состоянии месяцами тащить на плечах и клуб, и сборную. И всё это — в 18 лет.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Когда Дембеле было 18, в 2015-м, знакомый агент отвез вингера «Ренна» в «Манчестер Сити», чтобы обсудить возможный трансфер. Интервью проводил чемпион мира Патрик Виейра, возглавлявший тогда молодежную команду. Это был уже второй визит Усмана на базу «Сити», и именно тогда он окончательно отказался от этого варианта и вскоре оказался в дортмундской «Боруссии».

Мой собеседник вспоминает, что Виейра сказал тому одаренному подростку: «Ты можешь стать одним из лучших игроков нашей академии».

Но не в обиду Дембеле, Ямаль в этом возрасте уже был чемпионом Европы и Испании, за ним охотились «ПСЖ» и «Бавария», когда ему едва исполнилось 15, он забил лучший гол Евро-2024 и получил приз за лучший мяч Лиги чемпионов в сезоне 2024/25.

Усман Дембеле и Хави globallookpress.com

Оба — одинаково одаренные и зрелищные игроки, но совершенно разные в том, как они развивались, как их воспринимали в юности и как справлялись с дарами судьбы. При этом у них есть общее: обоих воспитал и направил Хави Эрнандес — человек, которому жестоко отказали в «Золотом мяче» в 2010-м, когда Лионель Месси вновь доказал, что он величайший футболист в истории, а Андрес Иньеста получил серебро за гол в финале чемпионата мира.

Когда Хави в ноябре 2021-го представлял совету директоров «Барселоны» свой план после увольнения Рональда Кумана, он сказал: «Я могу сделать Усмана Дембеле лучшим игроком мира».

Даже после всего, что француз показывал в «Барсе», в него верили так мало, что некоторые руководители засмеялись. Но к моменту ухода Дембеле, который сыграл ключевую роль в завоевании титула чемпиона Испании, он уже превратился в футболиста, которому «ПСЖ» был готов платить огромную зарплату, недоступную каталонскому клубу.

И вот — всего два сезона спустя — он действительно стал тем самым «достижением», которое Хави обещал вылепить из некогда травмированного, неудачливого и беззаботно-легкомысленного вингера.

Ламин Ямаль и Хави globallookpress.com

Дембеле и Ламин сыграли вместе в сине-гранатовой форме лишь однажды. Это был дебют испанца на «Камп Ноу» против «Бетиса» в возрасте 15 лет, 9 месяцев и 16 дней. Тогдашний спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф вспоминал, как Хави был настолько поражен талантом и футбольной зрелостью «юного» Ямаля, что хотел выпустить его на поле намного раньше. Особенно с учетом предупреждения от своего друга и бывшего партнера по команде Ивана Де ла Пеньи: до того, как Ямаль перешел под крыло суперагента Жорже Мендеша, «Бавария» ясно дала понять, что готова перевернуть финансовый мир, лишь бы заполучить 15-летнего каталонского феномена.

Хави, как когда-то Луи ван Гал поступил с ним самим четверть века назад, ускорил стремительный рост Ямаля. Он доверился юноше, взял на себя ответственность за его обучение, когда тому было всего 15–16 лет. Сегодня справедливо сказать: отпечатки Хави есть на обоих этих триумфах. Но высший триумф, пожалуй, принадлежит самому футболу.

Пусть ученые и аналитики до бесконечности используют алгоритмы и искусственный интеллект, помогая «негативным» тренерам лишать соперников пространства, выдумки, времени, креатива и зрелищности. А мы, болельщики, любим совсем другое — игроков с «змеиными» движениями бедер, тех, кто обещает защитнику одно, а делает прямо противоположное. Рискованных, анархичных, жаждущих и дарящих яркие эмоции.

Прогнозы и ставки на футбол

Первый — Усман Дембеле, второй — Ламин Ямаль, третий — Витинья. Таков итог дня в Париже. Но старый порядок, заложенный еще в 1956 году, никогда не изменится: футбол — это игра дерзких, игра для тех, кто говорит ложью тела и оставляет соперников потерянными, одинокими и обреченными.

Vive Ousmane, viva Lamine Yamal.