Иногда ожидания от большого матча настолько высоки, что игра почти обречена их не выдержать, но «ПСЖ» и «Бавария» сломали все стереотипы. 5:4 в Париже — это не только самый результативный полуфинал в истории турнира, а матч, который почти невозможно сухо пересказать. На «Парк де Пренс» всё время что-то происходило: рывки, ошибки, пенальти, перекладины, провалы, и внезапные камбэки внутри одного тайма. «ПСЖ» выиграл первую серию, но вряд ли ушёл с поля полностью довольным. При 5:2 казалось, что команда Луиса Энрике может закрыть вопрос выхода в финал уже в первом матче. Вместо этого «Бавария» за пять минут вернула интригу и уехала из Парижа с почти удобным поражением.

Результат матча ПСЖ Париж 5:4 Бавария Мюнхен 0:1 Гарри Кейн 17' пен. 1:1 Хвича Кварацхелия 24' 2:1 Жоау Невеш 33' 2:2 Майкл Олисе 41' 3:2 Усман Дембеле 45+5' пен. 4:2 Хвича Кварацхелия 56' 5:2 Усман Дембеле 59' 5:3 Деотшанкюль Юпамекано 65' 5:4 Луис Диас 69' ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш ( Лукас Эрнандес 84' ), Уоррен Заир-Эмери ( Фабиан Руис 64' ), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Дезире Дуэ ( Брэдли Баркола 70' ), Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия ( Сенни Меюлю 84' ) Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич, Луис Диас, Джамал Мусиала ( Леон Горецка 79' ), Майкл Олисе, Александар Павлович ( Николас Джексон 90' ), Альфонсо Дэвис ( Конрад Лаймер 46' ), Гарри Кейн Жёлтые карточки: Маркос Маркиньос 12' (ПСЖ), Фабиан Руис 77' (ПСЖ), Ашраф Хакими 80' (ПСЖ)

Статистика матча 5 Удары в створ 8 3 Удары мимо 1 43 Владение мячом 57 2 Угловые удары 5 2 Офсайды 1 14 Фолы 4

Команды начали без долгой разведки, но по-настоящему матч взорвался после четверти часа. «Бавария» первой нашла слабое место в высокой линии Парижа: Луис Диас ворвался в штрафную, Виллиан Пачо задел его в подкате, и Сандро Шерер сразу показал на точку. Гарри Кейн привычно спокойно выдержал паузу и пробил в угол — 0:1. Для него это уже 54-й гол в сезоне, а в Париже Кейн снова выглядел не столько завершителем, сколько игроком, который придаёт форму атаке «Баварии».

Гарри Кейн globallookpress.com

Сразу после этого у «Баварии» был шанс сделать 2:0. Кейн тонко вывел Майкла Олисе на удар, тот убежал один на один, но Матвей Сафонов в первый (и последний) раз спас «ПСЖ». Этот эпизод оказался важнее, чем могло показаться в динамике. Через несколько минут уже Дембеле должен был сравнивать, но запорол выход 1 на 1 с Нойером. А потом включился Хвича Кварацхелия.

Сейв Сафонова globallookpress.com

Грузин получил мяч слева, пошёл на Йосипа Станишича, убрал под правую и идеально пробил в дальний угол. Без лишней сложности, но с таким качеством, что у Нойера почти не было шансов. Это был первый большой ответ Парижа — и одновременно сигнал, что «ПСЖ» не собирается долго приходить в себя после пропущенного.

Первый гол Кварацхелии globallookpress.com

Дальше матч стал двигаться на скорости, при которой даже повторы мешали просмотру следующего момента. Олисе разрывал левый фланг Парижа, прошёл Нуну Мендеша и Маркиньоса, прострелил, а Жоау Невеш едва не срезал мяч в свои ворота — штанга спасла хозяев. И тут же, почти в ответной атаке, тот же Невеш забил уже в чужие ворота: Дембеле подал угловой, а португалец, несмотря на рост, оторвался от Джамала Мусиалы и мощно пробил головой. 2:1.

Жоау Невеш globallookpress.com

«Бавария» и не думала останавливаться, она отвечала скоростными атаками и индивидуальным качеством. Олисе в очередной раз получил мяч перед штрафной, вокруг него было сразу несколько соперников, но никто не решился пойти в отбор. Француз протащил мяч вперёд и пробил, будто вся толпа защитников была просто декорацией. Счёт 2:2 выглядел справедливо для первого тайма.

Гол Олисе globallookpress.com

Но даже на этом паузы не случилось. В добавленное время Дэвис заблокировал подачу Дембеле — мяч от бедра попал в руку, судья сначала продолжил игру, но после просмотра назначил пенальти. Решение достаточно спорное, ведь рука не выглядела явно выставленной, а дистанция до мяча была маленькой, но с текущей европейской трактовкой такие эпизоды часто превращаются в 11-метровые. Дембеле пробил сильно и точно, Нойер дотянулся до мяча пальцами, но не спас. 3:2 к перерыву — после тайма, в котором могло быть и 4:3, и 3:3, и вообще что угодно.

Пенальти Дембеле globallookpress.com

На флангах состоялось главное противостояние матча

Если искать главный футбольный сюжет матча помимо девяти голов, то он в том, что обе команды были готовы оставлять защитников один на один против лучших вингеров мира. «ПСЖ» и «Бавария» прессинговали высоко, смело и временами даже нагло. Но за этот риск они платили пространством за спинами и ситуациями, где нападающие получали отличные моменты.

Олисе в первом тайме был почти неудержим. Нуну Мендеш, который в этой Лиге чемпионов справлялся с соперниками высочайшего уровня, против француза постоянно оказывался в неудобном положении. Олисе менял направление, уходил то внутрь, то наружу, находил прострелы и моменты для удара. Его второй гол — буквально хайлайт в нарезку для «Золотого мяча». Мяч у Майкла, защитники опоздали буквально на секунду, но было уже поздно.

Майкл Олисе globallookpress.com

Кварацхелия сделал для «ПСЖ» примерно то же самое. Первый гол вернул Париж в матч после удара Кейна, второй — стал частью рывка, когда хозяева будто собирались снести «Баварию» с поля. На 56-й минуте Хакими получил слишком много свободы справа, прострелил в штрафную, мяч проскочил через центральную зону и дошёл до Хвичи. Удар в касание — 4:2.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Через две минуты Усман Дембеле и вовсе забил пятый! Он получил мяч у штрафной, убрал Упамекано и в ближний угол пробил низом от штанги. Нойер даже не успел толком среагировать, а «ПСЖ» выглядел командой, которая поймала кураж. Почти каждое касание парижан было в сторону мюнхенских ворот, а любая атака была в шаге от голевой.

Игроки «ПСЖ» празднуют гол globallookpress.com

Но фланговая дуэль на этом не закончилась, ведь у «Баварии» в ответ сверкнул Луис Диас. Возможно, именно он стал главным игроком гостей. Колумбиец заработал первый пенальти, постоянно убегал в свободные зоны, не исчезал после тяжёлых отрезков и всё время возвращал Мюнхену ощущение угрозы. Его гол на 5:4 — отдельный момент высочайшего класса: Кейн дал длинную передачу, Диас идеально обработал мяч, раскачал Маркиньоса и пробил в дальний угол. Этот момент полностью изменил восприятие игры для «Баварии», спустя буквально десять минут после разгромного счёта мюнхенцы были в одном голе от ничьей.

Луис Диас globallookpress.com

«ПСЖ» мог закрывать матч, но «Бавария» отказалась принимать поражение

После 5:2 казалось, что Париж на огненном «Парк де Пренс» устроил очередной праздник и шагнул в финал Лиги чемпионов. Дело в том, «Бавария» в этом сезоне уже не раз показывала странное качество — она может выглядеть почти сломанной, а потом за несколько минут снова стать лучшей командой мира.

Первый шаг сделал Упамекано. Киммих подал штрафной с левого фланга, защитник выиграл верх и мягко направил мяч в сетку. 5:3 — ещё не спасение, но уже шаг к камбэку. А ещё через три минуты случился гол Диаса, и матч вдруг снова стал не разгромным, а почти равным. Важно, что «Бавария» не просто забила два случайных мяча, она ни на секунду отступила от своей идеи. Даже без Венсана Компани на бровке (он был дисквалифицирован, командой у поля руководил Аарон Дэнкс) мюнхенцы продолжали играть смело. Да, временами их разрезали, а пространство за спиной Дэвиса, Станишича и центральных защитников становилось проблемой. Но команда всё равно верила, что сможет отвечать атакой на атаку.

Гол Упамекано globallookpress.com

При этом «ПСЖ» тоже имел шанс на более комфортный отрыв. В концовке Сенни Меюлю попал в перекладину с острого угла, с шестью голами разговор об ответном матче был бы совсем другим. А так — 5:4, результат одновременно великий и нервный. Париж выиграл, но оставил «Баварии» огромные надежды на ответку в Германии.

Второй матч обещает быть ещё одной серией того же безумия

Главное впечатление после финального свистка — даже не шок и эйфория от девяти голов, а ощущение незавершённости. Такой матч странно воспринимать как первую половину противостояния, потому что он сам по себе был похож на финал. А впереди ещё Мюнхен, и там всё начнётся заново.

У «ПСЖ» остаётся преимущество в один мяч и живое доказательство, что атака Луиса Энрике способна вскрывать «Баварию» по-разному. Через дриблинг Кварацхелии, рывки Дембеле, подключения Хакими, угловые, быстрые переводы или длинные передачи сквозь прессинг. Но есть и тревога — «Париж» забил пять одной из лучших команд Европы, но всё равно не чувствует себя в безопасности.

«ПСЖ» – «Бавария» globallookpress.com

Ситуация «Баварии» — обратная, она пропустила очень много, но совсем не чувствует себя побеждённой. Поэтому этот полуфинал пока не выбрал победителя, а только поднял планку. И теперь ответную игру в Мюнхене ждёт буквально вся Европа, ведь после 5:4 уже невозможно притворяться, что на стадионе «Баварии» будет осторожный футбол. Эти команды слишком хорошо атакуют и слишком много рискуют, чтобы внезапно стать скучными.

В любом случае, ничто уже не отнимет у нас великий полуфинальный матч в Париже. Матч «ПСЖ» и «Баварии» запомнится уникальным ощущением, будто футбол на два часа забыл про тормоза и просто понёсся вперёд.