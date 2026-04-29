Дмитрий Глухов

Иногда ожидания от большого матча настолько высоки, что игра почти обречена их не выдержать, но «ПСЖ» и «Бавария» сломали все стереотипы. 5:4 в Париже — это не только самый результативный полуфинал в истории турнира, а матч, который почти невозможно сухо пересказать. На «Парк де Пренс» всё время что-то происходило: рывки, ошибки, пенальти, перекладины, провалы, и внезапные камбэки внутри одного тайма. «ПСЖ» выиграл первую серию, но вряд ли ушёл с поля полностью довольным. При 5:2 казалось, что команда Луиса Энрике может закрыть вопрос выхода в финал уже в первом матче. Вместо этого «Бавария» за пять минут вернула интригу и уехала из Парижа с почти удобным поражением.

Результат матча

ПСЖПарижПСЖ5:4БаварияБаварияМюнхен
0:1 Гарри Кейн 17' пен. 1:1 Хвича Кварацхелия 24' 2:1 Жоау Невеш 33' 2:2 Майкл Олисе 41' 3:2 Усман Дембеле 45+5' пен. 4:2 Хвича Кварацхелия 56' 5:2 Усман Дембеле 59' 5:3 Деотшанкюль Юпамекано 65' 5:4 Луис Диас 69'
ПСЖ:  Матвей Сафонов,  Ашраф Хакими,  Маркос Маркиньос,  Вильян Пачо,  Нуну Мендеш (Лукас Эрнандес 84'),  Уоррен Заир-Эмери (Фабиан Руис 64'),  Витор Феррейра,  Жоау Невеш,  Дезире Дуэ (Брэдли Баркола 70'),  Усман Дембеле,  Хвича Кварацхелия (Сенни Меюлю 84')
Бавария:  Мануэль Нойер,  Йозуа Киммих,  Жонатан Та,  Деотшанкюль Юпамекано,  Йосип Штанишич,  Луис Диас,  Джамал Мусиала (Леон Горецка 79'),  Майкл Олисе,  Александар Павлович (Николас Джексон 90'),  Альфонсо Дэвис (Конрад Лаймер 46'),  Гарри Кейн
Жёлтые карточки:  Маркос Маркиньос 12' (ПСЖ),  Фабиан Руис 77' (ПСЖ),  Ашраф Хакими 80' (ПСЖ)

Команды начали без долгой разведки, но по-настоящему матч взорвался после четверти часа.  «Бавария» первой нашла слабое место в высокой линии Парижа: Луис Диас ворвался в штрафную, Виллиан Пачо задел его в подкате, и Сандро Шерер сразу показал на точку.  Гарри Кейн привычно спокойно выдержал паузу и пробил в угол — 0:1.  Для него это уже 54-й гол в сезоне, а в Париже Кейн снова выглядел не столько завершителем, сколько игроком, который придаёт форму атаке «Баварии».

Сразу после этого у «Баварии» был шанс сделать 2:0.  Кейн тонко вывел Майкла Олисе на удар, тот убежал один на один, но Матвей Сафонов в первый (и последний) раз спас «ПСЖ».  Этот эпизод оказался важнее, чем могло показаться в динамике.  Через несколько минут уже Дембеле должен был сравнивать, но запорол выход 1 на 1 с Нойером.  А потом включился Хвича Кварацхелия.

Грузин получил мяч слева, пошёл на Йосипа Станишича, убрал под правую и идеально пробил в дальний угол.  Без лишней сложности, но с таким качеством, что у Нойера почти не было шансов.  Это был первый большой ответ Парижа — и одновременно сигнал, что «ПСЖ» не собирается долго приходить в себя после пропущенного.

Дальше матч стал двигаться на скорости, при которой даже повторы мешали просмотру следующего момента.  Олисе разрывал левый фланг Парижа, прошёл Нуну Мендеша и Маркиньоса, прострелил, а Жоау Невеш едва не срезал мяч в свои ворота — штанга спасла хозяев.  И тут же, почти в ответной атаке, тот же Невеш забил уже в чужие ворота: Дембеле подал угловой, а португалец, несмотря на рост, оторвался от Джамала Мусиалы и мощно пробил головой. 2:1.

«Бавария» и не думала останавливаться, она отвечала скоростными атаками и индивидуальным качеством.  Олисе в очередной раз получил мяч перед штрафной, вокруг него было сразу несколько соперников, но никто не решился пойти в отбор.  Француз протащил мяч вперёд и пробил, будто вся толпа защитников была просто декорацией.  Счёт 2:2 выглядел справедливо для первого тайма.

Но даже на этом паузы не случилось.  В добавленное время Дэвис заблокировал подачу Дембеле — мяч от бедра попал в руку, судья сначала продолжил игру, но после просмотра назначил пенальти.  Решение достаточно спорное, ведь рука не выглядела явно выставленной, а дистанция до мяча была маленькой, но с текущей европейской трактовкой такие эпизоды часто превращаются в 11-метровые.  Дембеле пробил сильно и точно, Нойер дотянулся до мяча пальцами, но не спас. 3:2 к перерыву — после тайма, в котором могло быть и 4:3, и 3:3, и вообще что угодно.

На флангах состоялось главное противостояние матча

Если искать главный футбольный сюжет матча помимо девяти голов, то он в том, что обе команды были готовы оставлять защитников один на один против лучших вингеров мира.  «ПСЖ» и «Бавария» прессинговали высоко, смело и временами даже нагло.  Но за этот риск они платили пространством за спинами и ситуациями, где нападающие получали отличные моменты.

Олисе в первом тайме был почти неудержим.  Нуну Мендеш, который в этой Лиге чемпионов справлялся с соперниками высочайшего уровня, против француза постоянно оказывался в неудобном положении.  Олисе менял направление, уходил то внутрь, то наружу, находил прострелы и моменты для удара.  Его второй гол — буквально хайлайт в нарезку для «Золотого мяча».  Мяч у Майкла, защитники опоздали буквально на секунду, но было уже поздно.

Кварацхелия сделал для «ПСЖ» примерно то же самое.  Первый гол вернул Париж в матч после удара Кейна, второй — стал частью рывка, когда хозяева будто собирались снести «Баварию» с поля.  На 56-й минуте Хакими получил слишком много свободы справа, прострелил в штрафную, мяч проскочил через центральную зону и дошёл до Хвичи.  Удар в касание — 4:2.

Через две минуты Усман Дембеле и вовсе забил пятый!  Он получил мяч у штрафной, убрал Упамекано и в ближний угол пробил низом от штанги.  Нойер даже не успел толком среагировать, а «ПСЖ» выглядел командой, которая поймала кураж.  Почти каждое касание парижан было в сторону мюнхенских ворот, а любая атака была в шаге от голевой.

Но фланговая дуэль на этом не закончилась, ведь у «Баварии» в ответ сверкнул Луис Диас.  Возможно, именно он стал главным игроком гостей.  Колумбиец заработал первый пенальти, постоянно убегал в свободные зоны, не исчезал после тяжёлых отрезков и всё время возвращал Мюнхену ощущение угрозы.  Его гол на 5:4 — отдельный момент высочайшего класса: Кейн дал длинную передачу, Диас идеально обработал мяч, раскачал Маркиньоса и пробил в дальний угол.  Этот момент полностью изменил восприятие игры для «Баварии», спустя буквально десять минут после разгромного счёта мюнхенцы были в одном голе от ничьей.

«ПСЖ» мог закрывать матч, но «Бавария» отказалась принимать поражение

После 5:2 казалось, что Париж на огненном «Парк де Пренс» устроил очередной праздник и шагнул в финал Лиги чемпионов.  Дело в том, «Бавария» в этом сезоне уже не раз показывала странное качество — она может выглядеть почти сломанной, а потом за несколько минут снова стать лучшей командой мира.

Первый шаг сделал Упамекано.  Киммих подал штрафной с левого фланга, защитник выиграл верх и мягко направил мяч в сетку. 5:3 — ещё не спасение, но уже шаг к камбэку.  А ещё через три минуты случился гол Диаса, и матч вдруг снова стал не разгромным, а почти равным.  Важно, что «Бавария» не просто забила два случайных мяча, она ни на секунду отступила от своей идеи.  Даже без Венсана Компани на бровке (он был дисквалифицирован, командой у поля руководил Аарон Дэнкс) мюнхенцы продолжали играть смело.  Да, временами их разрезали, а пространство за спиной Дэвиса, Станишича и центральных защитников становилось проблемой.  Но команда всё равно верила, что сможет отвечать атакой на атаку.

При этом «ПСЖ» тоже имел шанс на более комфортный отрыв.  В концовке Сенни Меюлю попал в перекладину с острого угла, с шестью голами разговор об ответном матче был бы совсем другим.  А так — 5:4, результат одновременно великий и нервный.  Париж выиграл, но оставил «Баварии» огромные надежды на ответку в Германии.

Второй матч обещает быть ещё одной серией того же безумия

Главное впечатление после финального свистка — даже не шок и эйфория от девяти голов, а ощущение незавершённости.  Такой матч странно воспринимать как первую половину противостояния, потому что он сам по себе был похож на финал.  А впереди ещё Мюнхен, и там всё начнётся заново.

У «ПСЖ» остаётся преимущество в один мяч и живое доказательство, что атака Луиса Энрике способна вскрывать «Баварию» по-разному.  Через дриблинг Кварацхелии, рывки Дембеле, подключения Хакими, угловые, быстрые переводы или длинные передачи сквозь прессинг.  Но есть и тревога — «Париж» забил пять одной из лучших команд Европы, но всё равно не чувствует себя в безопасности.

Ситуация «Баварии» — обратная, она пропустила очень много, но совсем не чувствует себя побеждённой.  Поэтому этот полуфинал пока не выбрал победителя, а только поднял планку.  И теперь ответную игру в Мюнхене ждёт буквально вся Европа, ведь после 5:4 уже невозможно притворяться, что на стадионе «Баварии» будет осторожный футбол.  Эти команды слишком хорошо атакуют и слишком много рискуют, чтобы внезапно стать скучными.

В любом случае, ничто уже не отнимет у нас великий полуфинальный матч в Париже.  Матч «ПСЖ» и «Баварии» запомнится уникальным ощущением, будто футбол на два часа забыл про тормоза и просто понёсся вперёд.