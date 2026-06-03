1 июня «Локомотив» объявил о новом главном тренере: вместо Боба Хартли, у которого истек срок действия контракта, «железнодорожники» назначили Дмитрия Квартальнова. О том, что предшествовало этим решениям и что будет с ярославским клубом — в материале LiveSport.Ru.

Хартли сохранил свое слово

Нечто удивительное происходит с «Локомотивом». Ярославский клуб два года подряд завоевывает Кубок Гагарина, вскоре после чего остается без главного тренера. Но если в прошлом году расставание с Игорем Никитиным, который ради нового вызова перешел в ЦСКА, стало настоящим шоком, то об уходе Боба Хартли было известно заранее.

Вообще канадский специалист, не работавший на протяжении трех лет, не горел желанием возвращаться к тренерской деятельности и прошлым летом только с четвертого раза согласился на предложение президента «Локомотива» Юрия Яковлева. Но только на один год. И не зря — Хартли дошёл до своего девятого финала в качестве главного тренера и одержал восьмую победу, сразу после которой объявил о завершении карьеры.

Точно нет шансов, что продолжу тренировать. Я уже в 2022 году принял такое решение, когда ушел из «Авангарда». И говорил искренне, что хочу заняться семьей, быть больше с женой, детьми и внуками. Мне 65 лет уже — пора заканчивать. Боб Хартли хоккейный тренер

1 июня пресс-служба «Локомотива» напомнила, что срок действия контракта с Хартли истек, и поблагодарила канадца за проделанную работу. Более того, «железнодорожники» сообщили, что сотрудничество с Бобом будет продолжено: в следующем сезоне он станет консультантом.

«Локомотив» и Квартальнов вновь нашли друг друга

Таким образом, «Локомотив» второй год подряд после завоевания Кубка Гагарина остался без главного тренера. Напомним, год назад Игорь Никитин решил досрочно расторгнуть контракт, рассчитанный на еще два года. Тогда это решение повергло всю организацию в шок, в связи с чем договоренность с Хартли была достигнута лишь в начале июля.

Боб Хартли vk.com/hclokomotiv_official

Сейчас же ситуация кардинально отличалась. Буквально через пару часов после прощания с Бобом Хартли «Локомотив» представил нового главного тренера. Им стал Дмитрий Квартальнов, который в этот же день официально покинул минское «Динамо».

Квартальнов в свое время уже работал в Ярославле — в 2017-2019 гг., когда дважды на стадии четвертьфинала проигрывал СКА. Семь лет назад сам «Локомотив» принял решение не продлевать контракт с тренером. Стороны расстались не так тепло, как сейчас с Хартли, но каких-то обид не осталось.

Так что Дмитрий Вячеславович возвращается на тренерский мостик «железнодорожников» и стал в истории клуба пятым таким наставником с повторным заходом:

Кари Хейккиля — отработал в Ярославле сезон 2004/05, завершившийся в полуфинале, а вернулся осенью 2007 г. на 2,5 года, за которые дважды проигрывал в финале и был уволен в конце регулярки 2009/10 после седьмого поражения в восьми матчах;

Петр Воробьев — руководил в 1996-2001 гг., когда команда еще называлась «Торпедо», и довел ярославцев до первого чемпионства, а возвращался дважды: в феврале 2010 г. после Хейккиля (проиграл в 7-м матче полуфинала) и в сентябре 2013 г. (но убрали до завершения регулярки, когда выход в плей-офф встал под вопрос);

Владимир Вуйтек — выигрывал золото с «Локомотивом» в 2002 и 2003 гг., после чего его перекупил «Ак Барс», а вернулся в ноябре 2010 г. и довел команду до полуфинала, проигранного «Атланту»;

Дэйв Кинг — принял «Локомотив» после Воробьева перед плей-офф 2014 и вывел его в полуфинал, а камбэк случился по ходу следующего сезона, но уже дальше первого раунда не прошел.

По информации журналистов, «Локомотив» подписал с Квартальновым однолетний контракт с опцией продления на еще один сезон. И эта опция, якобы, автоматически активируется при выходе команды в полуфинал. Если это так, то в Ярославле рационально оценивают свои силы и силы соперников. Что касается зарплаты, то она составит 80 млн рублей.

Дмитрий Квартальнов и Игорь Горбенко vk.com/hcdinamoby

В клубе сообщили, что работа над формированием тренерского штаба продолжается. Однако в СМИ уже просочилась информация, что прежние многолетние помощники Квартальнова — Игорь Горбенко и Владимир Чебатуркин — в Ярославль не поедут. Вместо них в штаб войдет Юрий Бабенко, который прошлый сезон ассистировал Игорю Ларионову в СКА, а также останутся Дмитрий Красоткин, тренер вратарей Андрей Малков, тренер по физической подготовке Георгий Кошель и тренер-аналитик Вячеслав Гусов.

Будто других вариантов нет

Первые разговоры о будущем сотрудничестве «Локомотива» и Дмитрия Квартальнова пошли еще в конце января, когда общественности стал известен конфликт между тренером и менеджерами «зубров». Первый был недоволен трансферной политикой «Динамо», вторые то ли ревновали тренера к успехам команды (а она впервые вышла во второй раунд Кубка Гагарина и в регулярном чемпионате заняла второе место на Западе), то ли слушались легионеров, которых не устраивали методы работы наставника. Кажется, что именно этот конфликт помешал белорусскому клубу в плей-офф показать все, на что был способен — «Динамо» в четвертьфинале проиграло «Ак Барсу» со счетом 0:4.

Весной шли разговоры, что Квартальнов — один из главных фаворитов на пост главного тренера «Трактора». Однако челябинцев отпугнули высокие финансовые запросы 60-летнего тренера, и те пригласили из Северной Америки Скотта Гордана на зарплату почти вдвое меньше (45 млн рублей).

Тем временем московское «Динамо» назначило Леонида Тамбиева, «Автомобилист» — Алексея Кудашова, а «Ак Барс» судя по всему продлит Анвара Гатиятулина. Список потенциальных работодателей для Квартальнова значительно сузился, поэтому в последнее время реалистичным называли вариант с продолжением его сотрудничества с «зубрами». Более того, за продление контракта со специалистом выступала одна влиятельная группа. Но в итоге победила другая — та, что была против.

Ярославцы, в свою очередь, сделали выбор в пользу, наверное, лучшего из доступных отечественных специалистов. Помимо Квартальнова, из опытных тренеров с послужным списком свободным остается разве что Илья Воробьев. Но представить его в Ярославле сложно — видение хоккея 51-летнего тренера контрастирует с тем, во что «железнодорожники» играли последние годы.

Стиль и состав останутся прежними

Хоккей же Квартальнова подходит «Локомотиву». В его командах большое значение придается физической подготовке хоккеистов, которым во время матчей приходится проделывать огромные объемы катания. Оборона строится на надёжных и простых действиях, а атака остается агрессивной, но слегка прямолинейной. Очень похоже на то, во что играют подопечные Игоря Никитина, что в общем-то неудивительно — тот четыре года ассистировал Квартальнову в «Сибири» и ЦСКА.

Дмитрий Квартальнов и Игорь Никитин в 2016 г. vk.com/hccska

Еще один очевидный навык Квартальнова — работа с молодежью. Где бы Дмитрий Вячеславович ни работал, он постоянно подтягивает к основному составу молодых игроков, которые при нем развиваются и выходят на новый уровень. Для «Локомотива», который в принципе славится своей школой, а молодежка в этом году еще и завоевала Кубок Харламова, такой подход — лучший. Стоит ждать подключения Дудорова, Пустового, Коткова, Чалого, Зилева и др.

Еще один плюс, который говорит за приглашение Квартальнова в Ярославль — он знаком с большинством игроков основного состава. Во время его первого пришествия в «Локомотив» в команде уже вовсю заиграли Рафиков, Елесин, Черепанов, Иванов, Алексеев, Каюмов, Красковский, Полунин, Исаев, Мисюль.

Кроме того, Дмитрий Вячеславович на протяжении двух лет в ЦСКА работал с Александром Радуловым, который сохранил хорошие отношения с тренером. Поговаривают, мнение нападающего сыграло немалую роль при решении о приглашении тренера в Ярославль.

Александр Радулов и Дмитрий Квартальнов в 2016 г. vk.com/hccska

«Локомотив» сохранил чемпионский костяк. Даже Максим Березкин, которого активно сватали в «Эдмонтон», подписал с «железнодорожниками» двухлетний контракт. Также продлил контракт Даниил Мисюль. Квалификационные предложения получили Александр Волков и Даниил Тесанов. Неограниченно свободными агентами после 31 мая на рынок вышли Павел Красковский и тройка легионеров — Мартин Гернат, Рихард Паник и Байрон Фрэз.

29-летний местный воспитанник скорее всего останется в команде. А вот насчет иностранцев так сказать нельзя: кто-то хочет вернуться на родину, кто-то вообще завершить карьеру. Тем более, если вспомнить, что у Квартальнова хронически складываются напряженные отношения с легионерами.

Впрочем, неограниченные чемпионские бонусы развязали «Локомотиву» руки, и он способен пригласить на хорошую зарплату высококлассных хоккеистов. Но надо ли это при наличии такой молодежи?

Главное сомнение насчет приглашения Квартальнова — его реноме некубкового тренера. В отличие от Никитина и Хартли, которые не раз побеждали в разных турнирах, Дмитрий Вячеславович, став в завершившемся сезоне первым тренером в КХЛ, добравшимся до отметки 1000 матчей, пока в плей-офф запомнился только резонансными поражениями (чего только стоит проигрыш в полуфинале со СКА после счета 3:0).

Так что «Локомотив» может помочь Квартальнову и отдать должок. В свое время Никитин, выигравший золото Олимпиады и Кубок Гагарина, переехал в Ярославль и построил из команды, которая постоянно проигрывает СКА и ЦСКА, команду-чемпиона. Теперь она в ранге двукратного обладателя Кубка Гагарина может привести тренера к долгожданному трофею. Если так сложится, то выйдет красивая история.