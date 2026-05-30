25 мая Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к международным турнирам на сезон 2026/27. Что значит это решение и чего ожидать в будущем — в материале LiveSport.Ru.

Что произошло?

Современный спорт огромен и неоднороден. Поэтому темпы и масштабы возвращения российских атлетов на международные старты различны для каждого вида спорта. Где-то все ограничения полностью сняты (например, в плавании и водном поло), где-то россиян пока допускают только в нейтральном статусе и в ограниченной численности (например, в лыжных гонках), а где-то уже пятый год будто вовсе забыли о представителях России (например, в фигурном катании).

К последней категории относятся многие командные виды спорта, в том числе, хоккей с шайбой. Но, кажется, что в вопросе о возвращении на турниры российских хоккеистов, как говорится, лед тронулся. По крайней мере, на такой позитивный тон настроило сообщение министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 2026/27. В решении указано, что представленные IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Михаил Дегтярев министр спорта РФ

Таким образом, получен первый результат кропотливой юридической работы по восстановлению российских сборных по хоккею в своем международном статусе, о чем в марте 2026 г. договорились представители ФХР и Минспорта. Первым шагом стала подача Федерацией жалобы на вышеупомянутое решение Совета IIHF в Дисциплинарный совет — независимый от Совета орган, который рассматривает апелляции на его решения.

Михаил Дегтярев vk.com/mikhail_degtyarev_russia

Позднее пресс-службы ФХР и IIHF специально дали уточняющие комментарии. В частности, объявленное аннулирование решения не означает, что наши команды автоматически вернутся в число участниц чемпионатов мира. Теперь шайба на стороне Международной федерации, которая должна на очередном заседании Совета повторно рассмотреть вопрос допуска России, поскольку принятое в январе решение не может быть оставлено в нынешнем виде.

Будущее вариативно

Перед тем, как рассмотреть возможные сценарии развития ситуации, важно уточнить, что именно не понравилось Дисциплинарному совету. Претензии были не к самому отстранению, а к причинам, которыми Совет оправдывал его продление. Общие и расплывчатые разговоры о некой опасности, связанной с возможностью возникновения беспорядков, не прокатили.

Нельзя исключать такой вариант, что Совет отставит в силе прежнее решение (т.е. полный бан), но сможет привести обоснованные доводы и найти конкретные доказательства, что участие россиян поставит под угрозу безопасность делегаций, болельщиков, журналистов и др. В то, что это им удастся, верится с трудом.

Но если международные хоккейные чиновники продолжат гнуть свою линию, то и в ФХР намерены пойти дальше, а именно — в Спортивный арбитражный суд (CAS). Тем более, в середине мая генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что в CAS уже поданы апелляции, связанные с отказом Дисциплинарного совета удовлетворить требования немедленно вернуть сборные России на соревнования.

Дмитрий Курбатов fhr.ru

Другая крайность, которая более всего желанна для нашей страны — полное возвращение сборных всех возрастов с флагом и гимном. Но оно, к сожалению, маловероятно. Сложно представить, что может кардинально изменить позицию у большинства членов Совета. Пока при обсуждении вопроса о допуске российских хоккеистов свой голос в пользу возвращения отдавал только один член из четырнадцати.

В связи с этим более вероятным кажется компромиссный вариант в виде поэтапного снятия санкций. Сначала «под амнистию» могут попасть юниорские команды, затем — молодежная, и наконец — взрослая. Такому варианту благоприятствует действующая рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не ограничивать международными федерациями доступ российских спортсменов к юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Так, к этой просьбе уже прислушались в волейболе и гандболе.

Кроме того, на днях IIHF сама вернула на международные старты мужскую юниорскую, женскую юниорскую и женскую взрослую сборные Белоруссии. В Международной федерации рассказали, что участие белорусов будет безопасным. Хотя на самом деле это решение вызвано рекомендацией МОК снять все ограничения с белорусских спортсменов.

Сборная Белоруссии globallookpress.com

Так что более вероятным, кажется, возвращение юниоров. Хотя сообщение IIHF оставляет надежды на более масштабное возвращение российских сборных. Речь идет про уточнение, что решения о допуске России будут приниматься на индивидуальной основе для каждого мероприятия. Это связано с тем, что крайним сроком для возвращения на предстоящий сезон был назван май. Время на исходе, поэтому потенциальные корректировки в составе участников соревнований придется совершать в ручном порядке.

Перечислим пять турниров под эгидой IIHF, проведение которых для национальных команд запланировано на следующий сезон. Хорошо, что среди хозяев нет прибалтийских, скандинавских и британских стран, с которыми сейчас чаще всего возникают препятствия для посещения турниров:

взрослый женский чемпионат мира (с 6 по 16 ноября в Дании);

молодежный (U20) мужской чемпионат мира (с 26 декабря по 5 января в Канаде);

юниорский (U18) женский чемпионат мира (с 25 по 30 января в Болгарии);

юниорский (U18) мужской чемпионат мира (с 22 апреля по 2 мая в США);

взрослый мужской чемпионат мира (с 14 по 30 мая в Германии).

Обратим внимание на еще одну значимую деталь. Как показывает практика последних месяцев, важным фактором для возвращения россиян в том или ином виде спорта являются отношения, которые складываются с руководством международной федерации.

В этом плане уход Люка Тардифа с поста президента IIHF несет в себе как риски, так и шансы. На предстоящих в октябре выборах может выиграть, как лояльный к России кандидат, так и «ястреб». Будем надеяться на лучшее, тем более, кажется, что уходящая глава до выборов не решится на такой шаг, как допуск россиян к турнирам.