Незавидная участь постигла Ролана Гусева второй год подряд — снова руководство «бело-голубых» сперва наградило российского наставника доверием, однако по окончании сезона выставило его за дверь. Ключи от кабинета главного тренера боссы «Динамо» вручили Сандро Шварцу, чей послужной список за четыре года после отъезда из Премьер-лиги насчитывает целый ряд отметок со знаком «минус».

Прессинг-машина, дорога талантам и бронза

Прагматичный стиль Кирилла Новикова в лагере москвичей воспринимали в штыки, требуя хлеба и зрелищ от команды, — особенно картина игры не устраивала спортивного директора Желько Бувача, стремящегося увидеть во главе коллектива специалиста, который поставит интенсивный и эмоциональный футбол. Вылет от тбилисского «Локомотива» во втором раунде квалификации Лиги Европы УЕФА подписал приговор россиянину, которому осенью 2020 боснийский функционер оперативно подыскал сменщика.

Шварц прервал практически годичный творческий отпуск, возникший вследствие отставки из «Майнца 05», ради солидного финансового предложения «Динамо», мечтающего стать ярче. Наводить собственные порядки Сандро принялся сразу, заставив подопечных фокусировать внимание на работе без мяча и вступать в активный прессинг, который служил катализатором перехода к атакующим действиям «бело-голубых».

Метаморфозы от внедренных тактических задумок немца отразились в кампании Премьер-лиги 2021/2022, где «Динамо» на летне-осеннем отрезке уверенно лидировало по показателю давления на соперников. Дружина Шварца не стеснялась отдавать инициативу противнику, отказываясь от модели «владения ради владения», однако быстрый отбор игровой сферы позволял легкой коннице столичного клуба в лице Арсена Захаряна — Себастиана Шиманьского — Дениса Макарова улетать в стремительные отрывы, создавая остроту около чужих владений (третий результат по xG).

Эксперимент с переводом польского хавбека с места «десятки» на амплуа «восьмерки» в излюбленной Сандро расстановке 4-3-3 — одно из лучших решений немецкого менеджера, раскрывшего сильные стороны пятьдесят третьего номера москвичей. Под руководством Шварца полузащитник комфортно чувствовал себя как с мячом, так и без него, преуспевая в построении/завершении комбинаций (6+8 в РПЛ) и разрушении атакующих стараний оппонентов.

Уделял внимание рулевой «Динамо» не только прогрессу легионеров, но и развитию молодых проспектов местной академии — именно при нем регулярным гостем стартового состава стал Арсен Захарян, впечатливший публику семью голами и восемью ассистами в Премьер-лиге, также билет в основу получили Вячеслав Грулев и Константин Тюкавин. Амбициозный проект Сандро конкурировал с «Зенитом» за вершину турнирной таблицы российского первенства, отстав всего на два пункта от клуба с берегов Невы перед зимней паузой.

Сбой в системе «бело-голубых» наметился с конца апреля 2022, когда подопечные Шварца собственноручно вычеркнули себя из чемпионской гонки, набрав лишь один балл в пяти финальных турах. Причем на домашней «ВТБ Арене» в последнем матче катком по ним прошелся «Сочи», деклассировавший хозяев поля со счетом 5:1 и лишивший их серебряных наград.

Косвенно на резкий спад «Динамо» повлиял отъезд из расположения команды в силу развернувшихся в феврале событий основного центрдефа Ивана Ордеца и верного помощника в тренерском штабе Андрея Воронина, чьи подсказки немец регулярно добавлял в свои конспекты. Действительно цельный рисунок игры столичный коллектив продемонстрировал против аутсайдеров «Химок» (3:0) и тульского «Арсенала» (4:1), напоминая бледную тень самих себя во встречах с равными по классу соперниками.

Реабилитироваться за смазанный финиш Шварц мог в Кубке России, где в решающем поединке «Динамо» схлестнулось «Спартаком», но весенняя катастрофа, наоборот, достигла апогея — «красно-белые» одержали викторию 2:1, оставив довольствоваться соседей по городу только бронзовыми наградами РПЛ. Правда, увольнять Сандро за фиаско на обеих фронтах правящая верхушка «бело-синих» не торопилась, наоборот, карты в руки взял уроженец Майнца, распрощавшийся с Россией по политическим причинам.

Противоречивые странствия

Уходил немец из «Динамо» далеко не на вольные хлеба и заранее подстелил себе соломку, договорившись о сотрудничестве с едва не вылетевшей из Бундеслиги «Гертой». Феликс Магат удержал берлинцев на плаву, разобравшись в стыках с «Гамбургом», и передал право разгребать авгиевы конюшни более молодому коллеге по тренерскому цеху.

Справился с вверенным ему заданием Шварц на твердую двойку, сойдя с дистанции Кубка Германии в первом раунде (уступил в серии послематчевых пенальти «Айнтрахту» из Брауншвейга) и закрепившись в хвосте пелотона Бундеслиги. Кризис в Берлине заставил Сандро изменить базовую схему с четверкой защитников, перейдя на тройку ЦЗ в виде 3-5-2, тем не менее никаких дивидендов трансформация «бело-голубым» не принесла.

Плачевная ситуация усугубилась к апрелю — за 28 туров «Герта» отпраздновала всего пять триумфов и с двадцатью двумя набранными очками шла на восемнадцатой строчке чемпионата Германии (смешные 0,79 балла в среднем). Не дозвонившись до Магата, руководство берлинцев поручило спасательную миссию венгру Палю Дардаи, который в шести матчах пополнил копилку семью пунктами, чего не хватило для сохранения прописки и впервые за одиннадцать лет «бело-голубые» покинули элитный эшелон.

Восстанавливать репутацию Сандро отправился за океан, приняв предложение североамериканского «Нью-Йорк Ред Буллз», длительное время сходившего с дистанции плей-офф МЛС в первом круге. Под свое крыло немецкий наставник взял перебравшегося в Америку шведа Эмиля Форсберга, вокруг которого построил всю атакующую игру (10+2) обитателей «Спортс Иллюстрейтед Стэдиум».

Кроме него рояль в финальной трети поля «красных быков» таскал Льюис Морган, записавший себе в актив тринадцать забитых мячей и семь голевых передач. Общими усилиями «Нью-Йорк Ред Буллз» добрался до финала МЛС, где в последний раз в 2008 году проиграл «Коламбус Крю» — теперь в 2024 непреодолимым барьером для дружины Шварца стал «Лос-Анджелес Гэлакси».

Из князи в грязи — лейтмотив карьеры Сандро в Америке, которого с небес на землю спустила кампания североамериканского первенства 2025, обернувшаяся историческим провалом для «красных быков». Финишировав на десятом месте Восточной конференции и отпустив «Орландо Сити» на десять очков вперед, «Нью-Йорк Ред Буллз» оказался за бортом плей-офф МЛС впервые за пятнадцать лет, что стоило немцу поста главного менеджера клуба.

Отобранный шанс

Фокус с назначением Гусева в качестве пожарного варианта боссы «Динамо» проворачивали дважды и даже убрали приставку «и.о.» минувшей зимой, но наслаждался должностью рулевого Ролан Александрович лишь полгода. 48-летний специалист собрал воедино разрозненный пазл, оставленный Валерием Карпиным, и создал некую химию между подопечными, которые вышли с зимних каникул сверхмотивированными, сметая оппонентов с пути как в РПЛ, так и в Кубке страны.

Запал «бело-голубых» постепенно иссяк ко второй половине марта — последовали поражения и череда мировых результатов, сгустившие тучи вокруг пролонгации договора с Гусевым (при этом весной лучше выступили только «Зенит» и «Краснодар»). Камнем преткновения в дальнейшем продолжении отношений с Роланом Александровичем послужили завышенные ожидания менеджмента столичного коллектива, который в своих фантазиях грезил триумфом в Кубке России, где подножку москвичам поставили «черно-зеленые».

Плюс спортивный директор «Динамо» Желько Бувач, продливший контракт с клубом до июня 2029, никак не может сойтись во мнениях с российскими наставниками, подыскивая им альтернативу за рубежом. Листая старую тетрадь, боснийский управленец наткнулся на фамилию Шварца, прозябавшего на рынке свободных тренеров, чье категорическое нежелание трудиться в России оперативно испарилось, как только ему на стол положили договор с окладом порядка 2 млн евро в год.

Застраховал себя Сандро тем фактором, что при расторжении трудового соглашения «бело-голубые» будут выплачивать немцу заработную плату вплоть до июня 2029. Естественно, у московской публики тлеют в памяти приятные воспоминания, связанные с Шварцем, однако с момента расставания как клуб, так и коуч топтались на месте, не достигнув никакого прогресса.

Их воссоединение больше походит на жест отчаяния, когда обе стороны уверены, что хуже некуда, и любой успех дуэта воспримут сродни чуду. Обойма «Динамо» за четыре года претерпела коррективы, и в свое распоряжение Сандро вместо двужильного Шиманьского, на котором держался его контрпрессинг, получит креативного, но избегающего черновых обязанностей Бителло, также есть окрепший Даниил Фомин, молодые Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев, Ульви Бабаев — посмотрим, как распорядится предоставленным ему материалом Шварц.