Трёхкратный чемпион и шестикратный обладатель Кубка России в качестве тренера «Локомотива» Юрий Сёмин поговорил с журналистом LiveSport.Ru Олегом Старухиным о борьбе за чемпионский титул, лимите на легионеров, кубковом характере и результативности в Лиге Чемпионов.

«Все московские команды обязаны бороться за чемпионство»

— Юрий Павлович, только что завершился последний тур чемпионата России по футболу. Остались только стыковые матчи. Какие ваши главные впечатления от турнира? Какие события отметите? Появились ли новые тенденции?

— Самое главное впечатление и событие — громадное количество болельщиков. Футбол существует в первую очередь для зрителя. У меня сложилось впечатление, что посещаемость этого чемпионата превзошла все предыдущие сезоны. На матче «Спартак»-ЦСКА, который я недавно посетил, был полный стадион. Необыкновенная атмосфера. Такое впечатление, что находишься на матче в Барселоне или Мадриде. Увеличилось количество болельщиков у очень многих команд. Особенно — у московского «Динамо». Я заметил, что на матчах динамовцев очень большое количество детей. Наверное, самый большой процент в лиге. Значит, что-то для детишек создали, чем-то привлекли. Потрясающая атмосфера была и на матче последнего тура ЦСКА-«Локомотив». Армейцы в этом сезоне ожидания болельщиков не оправдали, игра ничего не решала для них, но стадион был переполнен! Полные арены и в Краснодаре, и в Питере. Вот — главная тенденция нынешнего сезона!

— Почему чемпионат выиграл «Зенит», а не «Краснодар»? Назовите основные причины.

— Простую вещь скажу. Эти команды с первых туров заняли лидирующие позиции, и фактически борьба за первое место шла между ними. Те команды, которые расположились ниже — столичные «Локомотив», «Спартак», ЦСКА и «Динамо» — свой потенциал не реализовали. Конкуренцию не составили, за исключением отдельных матчей. Например, когда в предпоследнем туре «Динамо» отобрало очки у «Краснодара». Хотя по составу и потенциалу все московские команды должны были бороться за первое место. Вернее, не должны, а обязаны!

Что касается борьбы в нижней части турнирной таблицы, она шла до последней минуты последнего тура. Думаю, проблемы клубов из этой части — в ошибках руководителей. Взять «Нижний Новгород», который вылетел, имея прекрасный стадион и инфраструктуру. Поставьте туда такого тренера, как Валерий Овчинников, и клуб никогда бы из РПЛ не вылетел! Но они увольняют Шпилевского перед решающими матчами за 3 тура до конца турнира. Так если пригласили, дайте доработать!

Ещё один отрицательный пример — «Акрон», который уволил наставника перед стыковыми матчами. Тедеев выполнил свою работу блестяще. И этого увольнения он абсолютно не заслуживает!

Как раз одна из причин победы «Зенита» — доверие Семаку. Когда все журналисты говорили, что Сергей себя исчерпал, опытные руководители клуба не обращали на это внимание. Миллер, который постоянно ходит на матчи, этой панике не подвергся. Хотя конкурент в лице «Краснодара», был высочайшего уровня. Поэтому турнирная таблица отражает не только силу команд, но и компетентность руководителей клубов.

— Вы начинали тренировать «Локомотив» в первой лиге и, строя команду по кирпичику, спустя годы сделали её чемпионом и силой, которую боялись гранды еврокубков. Так почему сегодня руководители клубов, за исключением «Зенита», не оказывают такого доверия тренерам, не дают карт-бланш?

— В первую очередь виноваты сами тренеры, которые это допустили. Когда ты приходишь в клуб, то должен обговорить свои условия и полномочия. Когда работал в частном клубе, у меня ни с владельцем, ни с президентом не было никаких конфликтов. Всегда говорил им: «Вы можете привезти любого игрока, раз тратите на него свои деньги. Но будет ли он играть в основе, решать мне. Выдержит конкуренцию, значит, заиграет». И при покупке игроков моё мнение всегда учитывалось. Да и когда финансирование идёт из госкорпорации, тренер тоже имеет право на свою точку зрения. Он пришёл давать результат, значит тоже должен иметь вес. А вот этого сегодня в большинстве клубов как раз не хватает.

Игроки «Зенита» с трофеем «Зенит»

— Многие намекают, что важным фактором в чемпионстве «Зенита» стали 14 пенальти, назначенных в пользу этого клуба. Многие из них были спорными. Согласны с этим тезисом?

— Не соглашусь. Наоборот, количество судейских ошибок против «Зенита» было больше, чем в его пользу. В Испании тоже соревнуются, в чью пользу было больше ошибок арбитров — «Реала» или «Барселоны». Но в целом судейство в этом году вызывает множество нареканий. Если говорить о главном разочаровании прошедшего сезона, то это — судейство. Для меня, как для человека, регулярно посещающего стадион, эти ошибки были очень заметны, и их было очень много. И, на мой взгляд, на сегодняшний момент, использование ВАРа никакой практической пользы не принесло.

«Важно не количество легионеров, а их качество»

— Мы обсудили выступление команд верхней и нижней части таблицы. А что скажете о выступлении «Балтики», которая заняла шестое место. Это — сенсация или просто хороший результат дебютанта?

— Шестое место в любом случае — хорошее для «Балтики». Даже московское «Динамо» заняло седьмое, хотя я вижу у этой команды громадный потенциал. У калининградцев я тоже вижу хорошие перспективы. Современный город, прекрасный стадион, преданные болельщики, бюджет, который стабильно выполняется… Остальное зависит от людей, которые работают внутри клуба. Сегодня в «Балтике» есть 2-3 игрока очень хорошего уровня, которые недавно широкой публике не были известны. Значит, приглашали их профессионалы, которые знают предмет. Да, эти 2-3 игрока могут уйти. Но в этом случае они сполна возвратят деньги, потраченные на их приобретение. Более того, клуб выйдет с большим плюсом. А это говорит о хорошей работе менеджмента. В одних клубах работают ремесленники, а в других — люди с высокой квалификацией.

— С точки зрения тренера, в чём секреты сенсационного выступления «Балтики»? Сыгранность, физподготовка, тактическая грамотность, настрой или что-то другое?

— За исключением окончания сезона, игроки «Балтики» были очень хороши в физической готовности. Она была на уровне старых времён, когда советские команды своей «беготнёй» и работоспособностью превосходили зарубежных соперников. С нашими всегда очень тяжело играть было. Вот это и у «Балтики» — главный козырь.

— Не помешала ли калининградцам в смазанной концовке чрезмерная эмоциональность тренера Талалаева?

— Всё, что сверх меры, не приносит положительного результата, а даёт отрицательный. Я думаю, чрезмерная эмоциональность у Талалаева была. И она была не обоснованной.

— В следующем сезоне ужесточается лимит на иностранных игроков. Это будет зло или благо для российского футбола?

— Этот регламент, который сегодня предлагается, никакой роли не играет, и на качество футбола никак не повлияет. Одним зарубежным игроком больше, одним меньше — ничего кардинально не изменится. Лучшие иностранцы, такие, как Кордоба или Вендел, нужны чемпионату. Они необходимы, чтобы на стадион ходили болельщики. Кто может такую красоту создать, кроме таких игроков? Покажите! Их нет.

Самое важное не лимит, не количество легионеров, а их качество. А качество зависит от тех, кто их выбирает. У кого есть понимание и чутьё, кто может в дальнейшем стать футболистом высочайшего уровня. В своё время «Локомотив» отказался от Хвичи Кварацхелия, а он стал лучшим в мире на своей позиции.

«Всегда любил решающие матчи»

— На этой неделе состоится суперфинал Кубка России. Вы сами являетесь самым титулованным тренером в этом турнире — 6 побед. При этом в финале проиграли только один раз. У вас есть какой-то особый подход к финальным матчам?

— Всегда любил решающие матчи. И как футболист тоже был с характером. На протяжении всей карьеры было интереснее играть, когда команду особо настраивать не надо. Даже более спокоен был в такие моменты. Игроки это видели, и выходили уверенные в своих силах. В физическом плане к финалам тоже всегда подходили в наилучшей форме.

— Игроки вашей команды рассказывали, что после первой кубковой победы в финале над «Спартаком» стали чувствовать себя на поле гораздо увереннее. Вы это заметили?

— Каждая победа давала веру в свои силы, в то, что мы идём в правильном направлении. Хорошо работаем. Грамотно тренируемся. Победы придают уверенность, а поражения делают ситуацию хуже, хотя и дают опыт. Приходится к игрокам находить особый подход, искать новые методы.

Юрий Семин globallookpress.com

— Правда ли, что перед тем финалом особой накачки у игроков не было и команда на базе накануне матча жарила шашлыки?

— Ни перед одним финалом команду не накачивал ни на ответственность, ни на агрессию. Только тактика и футбольные моменты. Не волновался, и игрокам передавал такое спокойствие. Волнение должно появиться только перед матчем, когда видишь полные трибуны. Вот такое волнение даёт новые силы, прибавляет энергию игрокам. А если за несколько дней до матча требовать победу, футболисты могут перегореть и растратить энергию.

«Болеть буду за ПСЖ, где Хвича и Сафонов»

— Близятся финалы еврокубков. В этом розыгрыше Лиги Чемпионов крупные счета не редкость. Такие редкие счета как 5:2 и 6:1 только в плей-офф встречались по 2 раза. В мире пошла тенденция на ультра-атакующий футбол?

— Не вижу в целом такой тенденции. И не думаю, что в этом финале Лиги Чемпионов будет много голов. «Арсенал» и так грамотно в защите играет, а ПСЖ обязательно внесёт коррективы в свои оборонительные действия.

— Самое яркое событие этого розыгрыша — фееричный матч Лиги Чемпионов в Париже, где ПСЖ обыграл «Баварию» с хоккейным счётом 5:4. Какие ваши впечатления от этой игры?

— Впечатление такое, что играли выдающиеся футболисты, которыми руководили выдающиеся тренеры. Но игроки так заигрались, что практически перестали уделять внимание оборонительным действиям.

— Есть ли в таком результате «заслуга» вратарей и защитников? Или феноменально сыграли игроки группы атаки обеих команд?

— Всегда можно найти ошибки. Тут — защитник неправильно расположился, там — вратарь мог выручить. Ошибки всегда были, есть и будут. Но, наверное, в этом матче их было больше, чем положено.

— 9 голов в полуфинале Лиги Чемпионов. Такой результативности в матчах подобного уровня я не припомню. Чем она обусловлена?

— Каждый матч индивидуален по-своему. И, чтобы выигрывать, конечно же нужна хорошая атака. Но, когда прошла твоя атака, надо сосредоточиться на обороне. А когда у команд нет баланса в игре, тогда и происходят такие крупные счета. Как раньше говорили бразильцы: «Вы нам забьёте сколько сможете, а мы вам — сколько захотим». В современном футболе это не работает.

— Кто ваш фаворит в финале — атакующий ПСЖ или прагматичный «Арсенал»?

— Болею обычно за ту команду, чьи тренеры и игроки вызывают у меня симпатию. А в этом матче в составе ПСЖ будут два игрока, которые выступали в Российской Премьер-лиге. И этот факт — большой бонус нашему чемпионату. Тем более Хвича, играл под моим руководством в «Локомотиве». Поэтому болеть буду за ПСЖ, где Хвича и Сафонов.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

— В каком направлении на ваш взгляд будет развиваться футбол в ближайшие годы?

— Направление для развития футбола я вижу одно — путь развития техники и физических кондиций. А тактические варианты могут и возвращаться. Сейчас, например, снова много играют в короткий пас. Московский «Спартак» играл в такой футбол во времена Романцева и Ярцева, а «Динамо» — во времена Бескова. Тогда были практически запрещены длинные передачи и особое внимание уделялось созданию на поле «треугольников» и контролю мяча. Сегодня это всё возвратилось в более качественном и современном варианте.

— Почему на фоне лучших европейских команд наши выглядят не очень зрелищно?

— На текущий момент, если возобновятся международные матчи, то «Зениту» и «Краснодару» вполне по силам соперничать с европейскими клубами, пусть и не самыми топовыми. Чтобы конкурентоспособными стали и другие команды, нужно время. Здесь надо учитывать самый важный фактор — подбор игроков. Посмотрите на ПСЖ или «Арсенал» — сколько стоят их футболисты, и откуда они приехали. Там собраны лучшие игроки мира, лучшие в своих амплуа. Поэтому с командами такого уровня российским клубам будет очень сложно. С остальными справиться — вполне по силам. Поэтому надо искать молодые таланты и воспитывать их.