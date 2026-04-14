The Athletic рассказывает о пяти шокирующих вылетах в истории футбола, которые должны насторожить «Тоттенхэм».

Одна из самых интригующих и неожиданных сюжетных линий нынешнего сезона АПЛ — стремительное и шокирующее падение «Тоттенхэма».

После поражения от «Сандерленда» северолондонцы оказались в зоне вылета за шесть туров до финиша и по-прежнему ждут своей первой победы в чемпионате в этом календарном году. Перспектива того, что «Тоттенхэм» впервые с 1970-х покинет высший дивизион, начинает казаться вполне реальной.

Двукратные чемпионы Англии, участники «большой шестёрки» английского футбола, действующие победители Лиги Европы, клуб с ареной стоимостью 1,2 миллиарда фунтов (1,6 млрд долларов по текущему курсу) и участники 1/8 финала нынешней Лиги чемпионов — вылет «шпор» в Чемпионшип стал бы настоящей сенсацией.

Но они были бы далеко не первыми, кто пережил ранее немыслимое падение. По всей Европе и за ее пределами уже случались подобные истории. The Athletic вспоминает пять самых шокирующих вылетов в истории футбола.

«Атлетико» Мадрид, 1999–2000

Немногие клубы — если вообще такие есть — действительно слишком велики, чтобы вылететь. «Атлетико» Мадрид, один из самых титулованных и известных клубов Испании, убедился в этом на рубеже веков, когда покинул Ла Лигу.

Раздираемый финансовыми проблемами и уголовным расследованием, «Атлетико» завершил сезон 1999/2000 на предпоследнем месте в таблице из 20 команд и спустя 65 лет вылетел из элиты испанского футбола.

В 2000 году «Атлетико» вылетел из Примеры, несмотря на 24 гола Хассельбайнка (справа) globallookpress.com

А ведь стартовали «матрасники» с большими амбициями и ярким составом: новичок Джимми Флойд Хассельбайнк, выкупленный у «Лидса», аргентинец Сантьяго Солари, а также испанские полузащитники Рубен Бараха и Хуан Карлос Валерон.

Но в декабре президент клуба Хесус Хиль и весь совет директоров были отстранены на время расследования по делу о нецелевом использовании средств, и результаты команды резко пошли на спад.

Команду возглавлял будущий чемпион АПЛ Клаудио Раньери, но в марте, когда «Атлетико» опустился на 17‑е место, он подал в отставку. Его сменил Радомир Антич, однако спасти команду от вылета ему не удалось.

Клаудио Раньери подал в отставку, когда «Атлетико» оказался на грани вылета из Примеры globallookpress.com

«Это был невероятно странный год, — вспоминает болельщик "Атлетико" и комментатор DAZN Фран Гильен. — Все начиналось как очень перспективный проект, но постепенно разваливалось, мучительно и неизбежно, погребенное под грузом нефутбольных проблем».

Всего за четыре года до этого «Атлетико» оформил «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Испании. Успех привлек даже великого итальянского тренера Арриго Сакки, который летом 1998‑го впервые в карьере согласился работать за пределами Италии (правда, продержался меньше года и ушел, оставив команду в нижней части таблицы).

На фоне таких достижений падение выглядело еще более необъяснимым.

Это был сезон, полный парадоксов. «Атлетико» вылетел, имея в составе Хассельбайнка, который забил 24 гола (больше в Ла Лиге забил лишь один игрок). Такое трудно было представить. Но несправедливо оценивать тот сезон только через призму футбола. Это был идеальный шторм, вызванный событиями вокруг Хиля, который и привел проект к пропасти. Некоторые игроки позже говорили, что «Атлетико» стал жертвой ситуации с Хилем (который в то время также был мэром испанского курортного города Марбелья), а Кико, один из лидеров раздевалки, признавался, что весь год команда почти не говорила о футболе. В такой атмосфере невозможно конкурировать. Фран Гильен болельщик «Атлетико» и комментатор DAZN

Для многих болельщиков это испытание, наоборот, только усилило связь с клубом. «Когда первый шок прошел, фанаты стали еще преданнее, — отмечает Гильен. — В первый же сезон во втором дивизионе был установлен рекорд по количеству проданных абонементов. Чем хуже играла команда, тем сильнее была поддержка трибун».

Хотя Гильен признает, что положительных моментов в той эпохе немного, «Атлетико» провел вне элиты всего два сезона. Возвращение легенды Луиса Арагонеса — чемпиона Испании с клубом как игрока и тренера в 1960‑70‑х — привело команду к возвращению в Примеру в 2002‑м. А заодно открыло миру будущего героя — юного нападающего Фернандо Торреса.

«Ривер Плейт», 2010–2011

«Ривер Плейт» — вместе со своим принципиальным соперником «Бока Хуниорс» — самый титулованный клуб в истории аргентинского футбола. Поэтому, когда в 2011 году они вылетели, эта новость облетела заголовки газет по всему миру.

Матч, решивший судьбу команды, проходил на стадионе «Монументаль» — домашней арене «Ривер Плейт». Игру пришлось прервать: болельщики устроили беспорядки на трибунах, когда хозяева уступали по сумме двух встреч со счетом 1:3 в стыковых матчах за сохранение места в лиге — до финального свистка оставалась всего минута.

Полицейские сдерживают разъяренных болельщиков после вылета «Ривер Плейта» globallookpress.com

Футболистов пришлось в срочном порядке уводить с поля. После первого вылета в 110-летней истории клуба полиция была вынуждена разгонять разбушевавшихся болельщиков — по сообщениям, пострадали десятки человек.

Это состояние национального траура. «Ривер Плейт» — самый титулованный клуб страны, и его традиции настолько велики, что болельщикам трудно осознать происходящее. Марсело Роффе президент Ассоциации спортивной психологии Аргентины Марсело Роффе

Издание La Nacion даже сообщало о резком росте числа фанатов «Ривера», которые в том сезоне начали принимать антидепрессанты и испытывать проблемы в личной жизни. «Кто-то принимает ситуацию, но многие замыкаются в себе, пропускают работу или избегают общения с коллегами», — добавлял Роффе.

В интервью The Athletic в 2018 году защитник Леандро Гонсалес Пирес, тогда еще подросток, вспоминал, как оказался частью той команды: «Ты попадаешь в ситуацию, о которой даже не мог подумать. Мне пришлось очень быстро повзрослеть. Давление и напряжение были колоссальными».

«Ривер Плейт» вернулся в элиту в 2012 году, заняв первое место во втором дивизионе, а еще через два года вновь стал чемпионом Аргентины.

«Лидс Юнайтед», 2003–2004

В Англии громкими историями стали вылеты «Астон Виллы» и «Ньюкасла» из АПЛ («Вилла» — в 2016‑м, «сороки» — в 2009‑м и 2016‑м). Оба клуба с тех пор вернулись в элиту и со временем снова превратились в команды, претендующие на серьезные трофеи.

Но был еще один нынешний участник АПЛ, чье падение оказалось куда стремительнее и болезненнее.

Голкипер Пол Робинсон подавлен после поражения, которое отправило «Лидс» в Чемпионшип globallookpress.com

«Лидс Юнайтед» традиционно считался одним из столпов английского футбола и в начале 2000-х, казалось, снова шел на подъем. Команда заняла третье место в АПЛ сезона 1999/2000 и четвертое — в 2000/01, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов в последнем из этих сезонов. Год спустя «Лидс» финишировал пятым в чемпионате.

А затем все рухнуло.

Падение началось с вылета в 2004 году — при составе, который выглядел слишком сильным для такой участи: Пол Робинсон, Алан Смит, Марк Видука, Джермен Пеннант, Иан Харт и молодой Джеймс Милнер. Главный тренер Питер Рид покинул клуб в ноябре, а его преемник Эдди Грей не смог спасти команду от вылета.

Спустя три года «Лидс» опустился еще ниже — в Лигу 1 (третий дивизион английского футбола) — после снятия 10 очков за введение внешнего управления. Это наказание отбросило йоркширцев на последнее место в Чемпионшипе среди 24 команд.

Последствия жизни не по средствам ударили по клубу в полной мере: «Лидс» провел три сезона в третьем дивизионе, прежде чем вернуться наверх в 2010 году. В АПЛ «Лидс» вернулся в 2020‑м, снова вылетел в 2023‑м, но сумел вернуться в элиту к текущему сезону.

«Это великий клуб, — писал в 2024 году корреспондент The Athletic Фил Хэй. — Знаменитый клуб, который не просто столкнулся с трудностями — они буквально пронзили его насквозь».

«Манчестер Сити», 1995–1996 и 1997–1998

Если трудно представить, что такой клуб, как «Лидс», рухнул так низко, то что тогда говорить о команде, которая с 2012 года восемь раз выигрывала АПЛ?

Фанаты «Манчестер Сити» после вылета команды в третий дивизион globallookpress.com

Сегодня «Манчестер Сити» — один из грандов европейского футбола благодаря инвестициям из Абу-Даби и тренерскому гению Пепа Гвардиолы. Однако в 1998 году клуб пережил унизительное падение — вылет в третий дивизион, почти за десятилетие до того, как нечто подобное случилось с «Лидсом».

После вылета из АПЛ в 1996 году «Сити» провел два сезона в Чемпионшипе, а затем в 1998-м опустился еще ниже — в дивизион, который сегодня известен как Лига 1.

В то время клуб принадлежал консорциуму британских бизнесменов, включая бывшего игрока Фрэнсиса Ли. До будущего финансового могущества было далеко, но даже тогда они рассчитывали выиграть Первый дивизион (нынешний Чемпионшип) и вернуться обратно.

Я приходил с уверенностью, что мы выиграем Первый дивизион и сразу вернемся в АПЛ. Но все пошло иначе. Конечно, это было до прихода больших денег, но «Сити» все равно оставался большим клубом. У нас была огромная фанатская база, и никто не сомневался, что мы ненадолго покинули элиту. Жерар Вейкенс полузащитник «Манчестер Сити» (1997-2004)

По словам Вейкенса, состав оказался плохо готов к борьбе за выживание во втором дивизионе.

У нас был Георгий Кинкладзе — великолепный, техничный плеймейкер, и мы купили нападающего Ли Брэдбери из «Портсмута» за рекордные для клуба 3 миллиона фунтов (около 4 млн долларов по нынешнему курсу). Сначала мы были уверены, что все будет нормально, но проиграли много матчей и неожиданно оказались втянуты в борьбу за выживание. Кинкладзе отлично проявлял себя в АПЛ, но в Первом дивизионе играл меньше — нам вдруг потребовались другие качества: борьба и самоотдача, а не только техника. Жерар Вейкенс полузащитник «Манчестер Сити» (1997-2004)

В последнем туре сезона 1997/98 «Манчестер Сити» нужно было обыгрывать «Сток Сити» на выезде и надеяться на осечки конкурентов. Команда Вейкенса победила со счетом 5:2, однако их прямые соперники — «Порт Вейл» и «Портсмут» — также набрали по три очка, отправив «Сити» на историческое дно.

Не помню, что делал в тот вечер, наверное, плакал. Мой совет болельщикам «Тоттенхэма» — поддерживайте команду. Постарайтесь не впадать в чрезмерный негатив: это понятно, но только усугубляет ситуацию. У «Тоттенхэма», вероятно, достаточно сильный состав, чтобы остаться в АПЛ, но когда оказываешься в такой ситуации неожиданно, выбраться из нее очень трудно. Жерар Вейкенс полузащитник «Манчестер Сити» (1997-2004)

«Шальке», 2020–2021

«Шальке» восемь раз выходил в Лигу чемпионов в этом столетии и доходил до полуфинала в 2011 году. У клуба более 200 тысяч членов — это третий показатель в Германии и шестой в мировом футболе. Однако в сезоне 2020–21, на фоне финансовых проблем, усугубленных пандемией Covid-19, и постоянной смены тренеров, команда вылетела во Вторую Бундеслигу.

Опустошенные футболисты «Шальке» после вылета из Бундеслиги в сезоне‑2020/21 globallookpress.com

«Когда я разговариваю с другими болельщиками о том вылете, мы до сих пор не до конца понимаем, как это вообще произошло, — говорит Никлас Хайзинг, фанат "Шальке" и журналист Bild. — Это стало для нас шоком».

Команда из Гельзенкирхена сменила пять тренеров за тот сезон и в итоге заняла последнее, 18‑е место в Бундеслиге. Провальная кампания началась с разгромного поражения 0:8 от мюнхенской «Баварии» и тревожных новостей о финансовом состоянии клуба.

Гельзенкирхен — один из самых бедных регионов Германии, с высоким уровнем безработицы. Клуб значит для города очень многое. Пандемия стала тяжелым испытанием для всех — для клубов и бизнеса, — но для «Шальке» это совпало с особенно неудачным моментом. Я помню, как вылет был оформлен после поражения 0:1 от «Арминии» в апреле. Я был дома, на самоизоляции, и смотрел матч по телевизору. Я не плакал — скорее был в шоке. Это было ужасно. Никлас Хайзинг фанат «Шальке» и журналист Bild

К последнему туру — поражению 0:1 от «Кёльна» — кризис стал почти экзистенциальным. «Я написал другу, что это может быть последний матч, который мы вообще увидим, — вспоминает он. — Тогда всерьез казалось, что клуб может не пережить пандемию».

После поражения от «Арминии» команда вернулась на «Фельтинс-Арену», где их ждали около 500 болельщиков. Встреча обернулась скандалом.

Разъяренные фанаты забрасывали игроков яйцами и гонялись за ними по стадиону, пока не вмешалась полиция. Немецкий портал Sport1 приводил слова одного из футболистов «Шальке»: «Болельщики на нас напали. Мы просто бежали. Это был страх — настоящий страх. Я просто убегал. Некоторых из нас били и пинали».

«Шальке» сразу вернулся в элиту, выиграв второй дивизион, но уже через год снова вылетел. Сейчас команда лидирует в Бундеслиге 2 за пять туров до конца и рассчитывает вновь подняться в высший дивизион.

На «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в этом сезоне атмосфера временами тоже была напряженной и даже токсичной, но опыт — от Буэнос‑Айреса до Гельзенкирхена — показывает: всегда может быть хуже.

«Ты можешь думать или даже знать, что это случится, — говорит Хайзинг о вылете, — Но ничто не готовит тебя к тому шоку, когда это действительно происходит».