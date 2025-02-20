В поисках нового Месси. Почему так важны молодежные турниры в Южной Америке

В 17 лет Лионель Месси впервые сыграл за основную команду «Барселоны», приняв участие в товарищеском матче. В то время в Аргентине о нем почти ничего не знали, но слышали, что парень очень талантлив и в будущем может стать звездой.

В Аргентине при этом очень переживали, что Месси будет играть за Испанию, из-за чего местная федерация сделала всё, чтобы Лео поехал на молодежный Кубок Америки 2005 года.

Месси был на два года моложе остальных игроков и казался вдвое ниже ростом. Но именно на этом турнире стало очевидно, что он — уникальный талант.

Среди участников были и другие будущие звезды, которым предстояло построить блестящую карьеру. В первую очередь, это бразилец Фернандиньо, колумбиец Радамель Фалькао и уругваец Диего Годин.

Но в плане таланта Месси возвышался над всеми. Это был ускоренный путь к величию. В 2006-м он сыграл на своем первом взрослом чемпионате мира. Но всё началось с молодежного Кубка Америки годом ранее.

Можно без преувеличения сказать, что дорога к триумфу на чемпионате мира в Катаре началась в Колумбии ровно 20 лет назад.

Лионель Месси в 2005 году globallookpress.com

Совсем недавно в Венесуэле завершился очередной молодежный Кубок Америки. Ожидать каждый раз появления нового Месси было бы, конечно, несправедливо, особенно с учетом того, что многие южноамериканские таланты уже играют в Европе и не всегда получают разрешение от клубов на участие в турнире.

Несмотря на это, в Венесуэле собралось немало перспективных игроков, некоторые из которых в будущем будут выступать в больших клубах и за свои сборные.

После сокрушительного поражения от Аргентины (0:6) в первом матче группового этапа Бразилия с трудом вышла в следующий раунд. В итоге бразильцы выиграли турнир, но этом случилось, в первую очередь, благодаря их физической мощи и надежной игре вратаря.

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Однако на таких турнирах обращают внимание, прежде всего, на отдельных игроков, а не на командные достижения. На этот раз было как минимум четыре футболиста, которые, скорее всего, заиграют на серьезном уровне.

Нейсер Вильярреаль

Нападающий, 19 лет, «Мильоанариос», сборная Колумбии

Для колумбийского футбола главным открытием стал Нейсер Вильярреаль, который играет на позиции центрального нападающего и выделяется не изящными финтами, а простыми и эффективными действиями около чужих ворот.

Вильярреаль стал лучшим бомбардиром турнира, забив восемь мячей. Но он не просто завершает атаки. Его главное достоинство — это универсальность.

Нейсер Вильярреаль globallookpress.com

Нейсер мог открываться за спины защитников или опускаться глубже, комбинируя с партнерами, благодаря чему сумел сделать несколько результативных передач. В матче против Чили он отдал шикарный разрезающий пас в стиле Месси.

Пока что Вильярреаль выступает в Колумбии за «Мильонариос», но известно, что за ним пристально следят многие европейские клубы.

Возможно, уже в ближайшем будущем Нейсер дебютирует в составе первой сборной Колумбии. Такое развитие событие нельзя исключать, учитывая его стремительный прогресс.

Позиция центрального нападающего давно остается проблемной для Колумбии, несмотря на то, что теперь у них есть Джон Дуран.

Сборной Колумбии точно не помешает рассмотреть вариант с Вильярреалем.

Фелипе Лонго

Вратарь, 19 лет, «Коринтианс», сборная Бразилии

Победа Бразилии на турнире стала триумфом физической мощи, а не изящного и зрелищного футбола.

Фелипе Лонго globallookpress.com

В турнирах такого уровня, где множество матчей приходится играть за короткий промежуток времени, преимущество получают команды, превосходящие соперников в атлетизме. Именно это стало основной причиной победы бразильской «молодежки».

Ключевым фактором в решающих матчах стала игра вратаря Лонго. Пока остальные голкиперы допускали грубые ошибки, Бразилия добивалась результата благодаря сэйвам Фелипе.

Однако молодого вратаря «Коринтианса» ждет серьезное испытание, прежде чем он пробьется в основной состав клуба.

В последние годы Бразилия стала настоящей кузницей талантливых вратарей. Конкуренция на этой позиции крайне высока во всех командах.

Педро

Атакующий полузащитник, 19 лет, «Зенит», сборная Бразилии

Среди полевых игроков больше всего выделялся бразильский плеймейкер Педро. Коренастая «десятка» часто жертвовал собой ради команды, покрывая большие расстояния и удерживая мяч, пока не подходили партнеры.

Педро globallookpress.com

Педро продемонстрировал изящную технику. Кроме того, он серьезной угрозой для соперников стали его подачи со стандартов.

Однако попасть в основную сборную Бразилии ему будет непросто из-за огромной конкуренции.

К тому же положение Педро усложняется тем, что он играет в России за «Зенит». Сейчас это означает, что его легко могут забыть и упустить из виду.

Клаудио Эчеверри

Атакующий полузащитник, 19 лет, «Манчестер Сити», сборная Аргентины

Главной звездой турнира, без сомнения, стал аргентинский атакующий полузащитник Клаудио Эчеверри, и это отличная новость для болельщиков «Манчестер Сити». Уже этим летом он покинет «Ривер Плейта» и присоединится к команде Хосепа Гвардиолы.

Клаудио Эчеверри globallookpress.com

В последних матчах он выглядел немного уставшим, что неудивительно, учитывая жесткий график турнира — девять матчей за три недели. Но, несмотря на это, Эчеверри все равно смог впечатлить.

Эчеверри, которому уже дали прозвище «Маленький Дьявол», удивляет своим разносторонним талантом: великолепный дриблинг на коротких дистанциях, умение видеть и отдавать своевременные передачи, а также постоянные нестандартные решения, принимаемые на высокой скорости.

Вряд ли кто-то удивится, если Эчеверри вместе с Месси поедет в составе сборной Аргентины на ЧМ-2026.

Важность турнира

Однако, куда важнее, чем любые результаты на уровне U20, главная цель этого турнира — подготовка игроков для основной сборной.

Это может показаться очевидным, но такой подход далеко не сразу стал распространенным. Взять, к примеру, финал прошлогоднего чемпионата Европы. Оба тренера — Луис де ла Фуэнте (Испания) и Гарет Саутгейт (Англия) — прошли через молодежные структуры своих сборных. И это отразилось на их выборе состава.

В Англии, например, раньше единственным критерием для попадания в сборную была игра на высоком уровне в клубном футболе. При Саутгейте ситуация изменилась: футболисты, проявившие себя в молодежных сборных, могли получить быстрый вызов в основную команду — так же, как когда-то произошло с Месси.

Именно Южная Америка первой разработала и довела до совершенства эту систему использования молодежных команд.

Ключевой момент произошел 30 лет назад, когда Хосе Пекерман возглавил молодежную сборную Аргентины. Он пришел с комплексной программой: его задача заключалась не только в том, чтобы отбирать юных игроков из клубов и везти их на турниры, но и в том, чтобы использовать структуру национальной сборной для поиска талантов и их развития как на поле, так и за его пределами.

Хосе Пекерман globallookpress.com

В итоге Аргентина выигрывала молодежный чемпионат мира в 1995, 1997, 2001, 2005 и 2007 годах. Но что еще важнее — многие игроки после «молодежки» выступали за основную сборную.

Уругвай пошел еще дальше, когда в 2006 году сборную возглавил Оскар Табарес. Он внимательно проанализировал влияние глобального рынка на такую небольшую страну. Очевидно, что лучшие уругвайские игроки будут уезжать за границу все в более раннем возрасте. Что делать в такой ситуации? Обеспечить долгосрочную стабильность через систему U20.

Где бы они ни находились, они всегда оставались уругвайцами. В 2006 году многие полагали, что времена Уругвая как футбольной страны остались в далеком прошлом.

Но в итоге Уругвай снова вернулся в элиту — во многом благодаря грамотной работе на уровне молодежных сборных. Луис Суарес и Эдинсон Кавани прошли через чемпионат U20 в 2007 году, а сегодня Уругвай — действующий чемпион мира среди молодежных команд.

Оскар Табарес globallookpress.com

Остальная часть Южной Америки вдохновилась этим примером и пошла по схожему пути. В 2017 году Венесуэла дошла до финала молодежного чемпионата мира, и там до сих пор надеются, что это поколение игроков поможет основной команде пробиться на чемпионат мира 2026 года.

Эквадор стал чемпионом Южной Америки в 2019 году, затем занял третье место на молодежном мундиале, а несколько игроков из того состава уже играли за главную сборную на ЧМ-2022 в Катаре.

А теперь представьте, что вы тренер Парагвая. Игроки основной команды разбросаны по Европе, Америке и, возможно, даже Азии. Как оценить их выступления в совершенно разных лигах, когда придет время формировать состав? Ответ прост: если есть сомнения, ориентируйтесь на выступления за молодежную сборную U20.