Ямаль, Беллингем, Мастантуоно и еще семь игроков, которые поедут на ЧМ-2034

Другой вопрос, что будет с футболом через десять лет? Что изменится, а что останется прежним? Кто будет доминировать? Кого из нынешних игроков мы увидим на чемпионате мира в 2034 году?

Иногда трудно предсказать главных героев даже за десять недель до начала турнира, а за десять лет — тем более. Скорее всего, на турнире в Саудовской Аравии будет как минимум половина футболистов, о которых мы еще даже не слышали. Возможно, некоторые из них сейчас не старше десяти лет.

Есть все шансы, что, к моменту старта ЧМ-2034 году, этот список покажется смешным. Но The Athletic все равно решил составить список из десяти футболистов, которые, вполне вероятно, сыграют на мундиале в Саудовской Аравии.

Ламин Ямаль

Ну, конечно, куда без Ямаля. Дело в том, что в 2034 году ему будет всего лишь 27 лет. Возможно, даже меньше — это зависит от даты проведения турнира.

Совсем легко забыть, что Ямаль дебютировал в профессиональном футболе только в прошлом году. Несмотря на это, он уже один из лучших игроков.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Главное отличие Ламина от большинства юных талантов заключается в том, что он уже в таком возрасте выглядит зрелым игроком. Безусловно, есть аспекты, над которыми еще придется поработать. Например, ему не хватает мышечной массы. Но при этом любой, кто до сих пор не видел, как он играет, скажет, что этот парень проводит явно не первый сезон в большом футболе.

Вопрос в том, что будет с Ямалем через десять лет. Пока сложно сказать, повлияет ли столь раннее и мощное начало карьеры на его форму в те годы, которые должны стать его пиком. Не исключено, что он повторит путь Уэйна Руни, который тоже заявил о себе в возрасте 16-17 лет, но к 30 годам фактически выдохся.

Остается только надеяться, что судьба Ямаля сложится иначе.

Эстеван Виллиан (Бразилия)

Если вы еще не слышали про Эстевана Виллиана, то совсем скоро это изменится. В этом году 17-летний вингер феерит в составе «Палмейраса». Более того, его уже можно назвать главной звездой одного из ведущих клубов Бразилии.

Эстеван привлек к себе внимание еще в десятилетнем возрасте. Он стал самым юным игроком, подписавшим контракт с Nike — компанией, которая является фактически покровителем бразильского футбола.

Эстеван Виллиан globallookpress.com

Но уже ни для кого не секрет, что совсем скоро Эстеван покинет Бразилию. Летом 2025 года, когда ему исполнится 18 лет, он присоединится к «Челси».

«Челси» очень спешил подписать контракт с талантливым бразильцем, и, скорее всего, не зря. В этом году он стал одним из лучших бомбардиров бразильской Серии А, что не может не впечатлять, учитывая тот факт, что ему всего лишь 17 лет. Также надо учитывать, что он все-таки не центральный нападающий.

Эстеван — левша, играющий на позиции правого вингера. У него мощный удар и потрясающая пластика. На первый взгляд он слегка напоминает по манере игры «одноногого» Рияда Мареза. Он постоянно дразнит защитников, показывая им мяч и заставляя думать, что они смогут отобрать его. Приблизительно так дразнят нерасторопного кота.

Пожалуй, Эстевана уже можно назвать звездой, но при этом нет сомнений, что со временем он будет играть еще лучше.

Джуд Беллингем (Англия)

Еще один очевидный выбор, но Беллингем включен в этот список по нескольким причинам.

Во-первых, чтобы напомнить, что, хотя он уже не «восходящая звезда», он по-прежнему молод — ему всего 21 год. Возможно, для кого-то это станет сюрпризом. Все-таки Джуд уже не первый год играет на высоком уровне.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Невероятно интересно поразмышлять, как будет играть Беллингем через десять лет. Англичанин уже успел проявить себя на позиции центрального полузащитника и в качестве «десятки». Остается только догадываться, какая роль у него будет в 2034 году.

Кто знает, возможно, к тому моменту он уже и не будет входить в компанию топ-игроков. Хватит ли ему сил, чтобы в течение ближайших десяти лет постоянно играть на позиции «восьмерки»? А вдруг он вообще станет нападающим? Вариантом — масса.

Среди всех игроков текущего состава сборной Англии именно у Беллингема самые большие шансы сыграть на ЧМ в Саудовской Аравии. Но сейчас, конечно, сложно предположить, какая у него будет роль.

Диего Кочен (США)

Возможно, в этот список надо было добавить 15-летнего полузащитника «Филадельфия Юнион» Кавана Салливана, который вскоре присоединится к City Football Group. Но мы все-таки выбрали молодого вратаря Диего Кочена. Это более надежный вариант с точки зрения вероятности того, что через десять лет он поедет на чемпионат мира.

Во-первых, 18-летний Кочен в ближайшие годы, скорее всего, будет регулярно играть за взрослую команду. В случае с Салливаном такой уверенности нет.

Диего Кочен globallookpress.com

Кочен родился в Майами, его мама перуанка, а отец венесуэлец, позже они переехали в Испанию, где в 13-летнем возрасте Диего присоединился к академии «Барселоны». С недавних пор он постоянно тренируется с первой командой каталонского клуба. В этом сезоне он уже несколько раз попадал в заявку «Барсы».

Еще один интересный вопрос заключается в том, за кого будет играть Кочен на ЧМ-2034, если он все-таки поедет туда. Диего уже выступал за юношеские сборные США, и, скорее всего, продолжит представлять эту страну на взрослом уровне.

Но у него также есть возможность играть за две южноамериканские сборные. Еще один вариант — сборная Испании.

Ранее в этом году Франсиско Эрнандес, координатор молодежных сборных Испании, заявил, что пытается убедить Кочена связать свое будущее со страной, в которой он вырос, а не с той, где он родился.

Скорее всего, в ближайшие несколько лет между футбольными федерациями начнется серьезная борьба за талантливого вратаря.

Франко Мастантуоно (Аргентина)

В другой реальности мы могли бы писать о Мастантуоно как об игроке, за которым стоит следить на Уимблдоне-2034.

Атакующий полузащитник «Ривер Плейт» изначально отказался от предложения присоединиться к академии аргентинского гиганта, поскольку всерьез задумывался о карьере теннисиста. Но в итоге Франко сделал выбор в пользу футбола. Уже в этом году он дебютировал за первую команду «Ривер Плейт».

Франко Мастантуоно globallookpress.com

Мастантуоно — один из главных представителей талантливого поколения аргентинского клуба. То же самое говорят про Клаудио Эчевери, который вскоре присоединится к «Манчестер Сити», и перспективном вингере Яне Субиабре.

В «Ривер Плейт» пока ограничивают игровое время Мастантуоно, учитывая его возраст. Ему было 16 лет, когда он впервые сыграл за первую команду. Марсело Гальярдо постепенно адаптирует его ко взрослому футболу.

Мастантуоно уже успел сыграть на всех позициях в атаке — в роли нападающего, «десятки» и даже на флангах. С его физическими данными (почти 183 см роста и крепкое телосложение) он может закрепиться на любой из этих позиций или вовсе стать универсальным нападающим.

К началу чемпионата мира в Саудовской Аравии Мастантуоно теоретически будет находиться на пике своей карьеры. Вполне вероятно, что он поможет Аргентине удерживать статус одной из лучших сборных мира в течение следующего десятилетия.

Амара Диуф (Сенегал)

Иногда уровень игрока сложно оценить по репутации клуба, в котором он делал первые шаги в футболе. В 1990-х за каждой звездой «Манчестер Юнайтед», которые прошли через академию клуба, стояли десятки молодых игроков, которые так и не смогли достичь такого уровня.

Однако выпускник сенегальской академии Generation Foot уже заставил обратить на себя внимание. Клуб, воспитавший таких игроков, как Папе Маттар Сарр, Исмаила Сарр и, конечно же, Садио Мане, подготовил еще одну будущую звезду. Это Амара Диуф.

Амара Диуф globallookpress.com

Диуфу было всего 15 лет, когда он впервые получил вызов в основную сборную Сенегала. Предполагалось, что в 2026 году он присоединится к «Мецу», традиционному «переходному» клубу во Франции.

Но сейчас всё чаще говорят о том, что он обойдет этот этап и перейдет в более статусный клуб. Диуфа связывают с «Барселоной» и группой Red Bull, и это может стать решающим моментом для его карьеры.

Если ближайшие несколько лет сложатся удачно для этого взрывного молодого вингера, он вполне может стать одной из звезд чемпионата мира 2034 года.

Варрен Заир-Эмри (Франция)

Когда наблюдаешь за 16-летним парнем, который уверенно играет на самом высоком уровне, начинаешь задумываться: «А как бы я справился с этим в таком возрасте?». Ответ очевиден: «Очень плохо». Но Заир-Эмри явно из другой лиги.

Случай Варрена действительно поражает, в 16 лет и 151 день он стал самым молодым игроком в истории «Пари Сен-Жермен», а еще через несколько недель — самым юным дебютантом в Лиге чемпионов. Он также стал самым молодым дебютантом сборной Франции с 1914 года. Ну а благодаря голу в ворота Гибралтара он стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.

Варрен Заир-Эмри globallookpress.com

Сейчас ему всего лишь 18 лет, и он уже закрепился в основном составе «ПСЖ». Частично это связано с изменением клубной философии, которая предусматривает развитие молодых французских футболистов.

Но даже если бы в ПСЖ продолжалась эра суперзвезд, Заир-Эмри, скорее всего, все равно регулярно получал бы игровое время.

Варрену очень помогает его универсальность в полузащите, что делает его максимально ценным в контексте всевозможных тактических расстановок.

Жеовани Кенда (Португалия)

Если бы 17-летний Кенда вышел на поле в недавнем матче Лиги наций против Хорватии, он стал бы самым молодым игроком в истории сборной Португалии.

Пока этого не произошло, но это только вопрос времени, когда Кенда не просто дебютирует за команду Роберто Мартинеса, но и станет ее ключевой фигурой.

Жеовани Кенда globallookpress.com

«Он, вероятно, будет играть на моей позиции. Я в его возрасте не играл даже за молодежку Бенфики», — сказал журналистам Бернарду Силва.

Кенда попал в первую команду «Спортинга» при Рубене Амориме. Изначально он играл на позиции латераля. Жеовани уже успел сверкнуть даже в Лиге чемпионов: в матче против «Манчестер Сити» он отдал блестящий результативный пас на Виктора Дьёкереша.

В будущем Кэнда, вероятно, вернется на привычную позицию в атаке. Учитывая, что такие игроки, как Бернарду, Бруну Фернандеш и Диогу Жота, находятся примерно в одной возрастной группе, уже совсем скоро он может стать важной частью сборной Португалии.

Талал Хаджи (Саудовская Аравия)

На любом чемпионате мира всегда приковано большое внимание к хозяевам турнира, и хорошо, если в их составе есть серьезные игроки. Например, можно вспомнить Роберто Баджо на ЧМ-1990, Зинедина Зидана в 1998-м или Неймара в 2014-м.

Понятно, что пока рано добавлять в этот список 17-летнего Талала Хаджи, но именно он сейчас больше всех напоминает будущую звезду футбола Саудовской Аравии.

Талал Хаджи globallookpress.com

Местным игрокам сложно привлечь к себе внимание, а тем более если в одной команде с тобой играет обладатель «Золотого мяча». В такой ситуации оказался Хаджи в «Аль-Иттихаде».

Но Хаджи удалось заявить о себе: он стал самым молодым игроком в истории элитного дивизиона Саудовской Аравии, дебютировав через несколько дней после того, как ему исполнилось 16 лет, и вторым самым молодым игроком, вызванным в национальную сборную.

Но вопрос в том, справится ли он с давлением, оправдает ли статус главной надежды своей страны на домашнем чемпионате мира.

Мартин Эдегор (Норвегия)

Этот список нуждался в том, кто в 2034 году будет уже ветераном. Кто-то, кто уже должен был завершить карьеру, но продолжает цепляться за последний шанс сыграть на крупном турнире.

Мартин Эдегор globallookpress.com

В идеале это должен быть кто-то из двух категорий: либо высеченный из гранита, седой боевой конь, как Джорджо Кьеллини или Пепе, либо кто-то вроде Луки Модрича, который будет руководить игрой, постоянно находятся в центре поля.

Последний вариант кажется более вероятным. И эта роль вполне может достаться Мартину Эдегору, которому в конце 2034 года исполнится 36 лет.

Но это, конечно, при условии, что сборная Норвегии попадет на чемпионат мира через десять лет. После Евро-2000 норвежцы еще ни разу не играли в финальной части крупного турнира. Но в ближайшем будущем они, скорее всего, поедут на ЧМ или чемпионат Европы. Нынешний состав сборной Норвегии с Эдегором и Эрлингом Холанном вполне способен пройти квалификацию.