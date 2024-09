Клубный ЧМ может стать главным позором ФИФА: у турнира нет ни спонсоров, ни поддержки со стороны участников — вообще ничего

До клубного чемпионата мира осталось меньше года — всего лишь девять месяцев. Но даже сейчас никто не понимает, что из этого получится. Турнир с участием лучших клубов мира на этот раз должен пройти в обновленном формате.

Следующим летом в США должны собраться сразу 32 команды. Для Америки это будет один из этапов подготовки к чемпионату мира 2026 года.

В 2024-м в США прошел Кубок Америки, который в целом имел огромный успех с точки зрения ажиотажа вокруг матчей. Теперь организаторы отчаянно верят в успех чемпионата мира с участием клубов.

Тем не менее, на данный момент вопросов больше, чем ответов. До сих пор неизвестно, на каких стадионах пройдут матчи. ФИФА обещает, что определится в самое ближайшее время.

Кроме того, главный футбольный орган мира по-прежнему изо всех сил ищет телекомпанию, которая выкупит права на трансляцию матчей клубного ЧМ.

С учетом постоянных жалоб игроков, которые уже в открытую грозятся устроить забастовку из-за чересчур насыщенного календаря, логично предположить, что клубный чемпионат мира может оказаться под угрозой срыва.

Повод для радости

В начале сентября ФИФА представила логотип клубного ЧМ под вездесущий хит «Freed From Desire». Золотая круглая эмблема постепенно исчезала на пустом экране. Выглядело убедительно и современно.

Вскоре после этого логотип показали на Таймс-сквер в Нью-Йорке и разместили во всех социальных сетях ФИФА. К нему также добавили классный слоган: «Take it to the world» (в переводе с английского — «Захватите этот мир»).

Логотип клубного ЧМ x.com/FIFACWC

Глядя на всё это было трудно не почувствовать прилив волнения. Клубный чемпионат мира — турнир, который стал объектом пристального внимания болельщиков, игроков и тренеров. В очередном розыгрыше должны принять участие сразу 32 клуба.

Европу будут представлять 12 команд, в том числе мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», которые выступают в качестве хедлайнеров. Кроме того, в США приедут «Милан», «Пари Сен-Жермен», «Бавария» и «Челси».

От МЛС на клубный ЧМ точно поедет «Сиэтл Саундерс». Кроме того, wild card может получить «Интер Майами» Лионеля Месси. Кроме того, интересно будет понаблюдать за мексиканскими клубами — «Леоном» и «Пачукой».

«Важно сделать футбол глобальным. Это создает возможность другим клубам прогрессировать. Это наша главная цель», — сказал бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который с некоторых пор занимает должность в ФИФА.

Отсутствие ясности со стадионами

Но проблем пока что хватает. Несмотря на весь оптимизм, на некоторые вопросы только предстоит найти ответы.

Во-первых, где именно в США будет проходить этот турнир? По некоторым данным, турнир пройдет на разных стадионах на Восточном побережье США, в том числе из-за наиболее приемлемого часового пояса для Европы в контексте трансляций.

12 европейских клубов, которые сыграют на клубном ЧМ x.com/FIFACWC

Британское издание The Guardian утверждает, что для проведения клубного ЧМ уже выбрано восемь стадионов. Шесть из них — в Атланте, Майами, Филадельфии, Орландо и Нью-Джерси. Включение Пасадены, Калифорнии и Сиэтла, похоже, противоречит этим предположениям.

ФИФА обещает огласить полный список стадионов клубного ЧМ в эту субботу на специальной церемонии в Нью-Йорке.

Известно, что турнир начнется 15 июня и продлится до 13 июля. Многие считают, что это не самое удачное время, поскольку в те же дни будет проходить Золотой кубок КОНКАКАФ.

Мнение футболистов

Испанец Родри лучше всех о сложившейся ситуации. Не так давно, где-то за неделю до того, как он получил серьезную травму колена и досрочно завершил сезон, полузащитник «Манчестер Сити» заявил, что футболисты могут устроить забастовку из-за чересчур плотного календаря.

«Я думаю, мы близки к этому. Таково общее мнение игроков, и если так будет продолжаться и дальше, у нас не будет другого выбора. Я действительно думаю, что нас это беспокоит. Именно мы страдаем от этого.

По своему опыту могу сказать, что от 40 до 50 — это количество игр [за сезон], при котором игрок может проявлять себя на самом высоком уровне. После этого уровень падает, потому что поддерживать форму становится невозможно. В этом сезоне мы, возможно, проведем до 70 матчей, а может, и до 80. По моему скромному мнению, это уже чересчур.

Кто-то должен заботиться о нас, потому что мы — главные герои этого, скажем так, спорта или бизнеса, называйте как хотите. Не все завязано на деньгах и маркетинге. Главное — это качество зрелища. На мой взгляд, когда я не устаю, я играю лучше. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать», — сказал Родри в середине сентября.

Родри globallookpress.com

Возможно, он прав. Это будет самый загруженный сезон для всех, кому предстоит сыграть на клубном ЧМ. Если «Ман Сити» дойдет до решающих матчей во всех турнирах, многие футболисты могут провести более 80 матчей.

Конечно, нельзя забывать про ротацию состава, но Родри, что 40-50 матчей — это оптимальное количество для футболистов, играющих на высоком уровне.

Но это проблема касается не только европейского футбола. МЛС после запуска Кубка лиги в 2023 году тоже страдает от плотного календаря. Дополнительные турниры в Южной Америке тоже увеличили требования к игрокам.

Клубный чемпионат мира только добавит беспокойства. Участники турнира будут разделены на восемь групп (по четыре в каждой). Две лучшие команды в каждой выйдут выйдут в плей-офф. Победителю и финалисту придется провести по семь матчей, при этом столкнувшись с переездами по США.

По этому поводу уже высказались и профсоюзы игроков. Английская, французская и итальянская футбольные ассоциации подали совместную жалобу на ФИФА, указывая на то, что игроки и так находятся на пределе своих возможностей. Между тем, всемирный профсоюз игроков FIFPro и вовсе угрожает ФИФА судебным иском.

Некоторые все же ждут клубный ЧМ

Некоторое время существовало мнение, что клубный чемпионат мира больше напоминает товарищеский турнир. В 2019 году главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не скрывал своего отношения к этому турниру: «Нельзя просто так добавлять турниры. Это не работает таким образом. ФИФА не нравится, когда я говорю об этом. Извините, но это мое мнение, и его, наверное, надо учитывать, потому что я думаю о футболе весь день».

Аурелио Де Лаурентис globallookpress.com

Тем не менее, надо не забывать про финансовый стимул для всех участников. В 2023 году «Манчестер Сити» получил пять миллионов долларов за победу на клубном ЧМ. После увеличения количества участников ожидается и рост потенциальных доходов.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не скрывал своего разочарования после поражения от «Барселоны» в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов. Его беспокоила, в первую очередь, потеря возможности получить внушительные призовые. Кроме того, Де Лаурентис считает, что «Ювентус» должен быть отстранен от участия в турнире из-за финансовых нарушений.

«С учетом того, что УЕФА уже наказал "Ювентус" отстранением от еврокубков, его не стоит допускать и на клубный чемпионат мира, хотя это и создаст нам проблемы в следующем сезоне Серии А», — считает Де Лаурентис.

ФИФА до сих пор не продала права на показ клубного ЧМ

Ранее в сентябре президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с публичным заявлением по этому поводу. ФИФА уже долгое время пытается заключить сделку по поводу телевизионных прав, но этого пока так и не произошло, поскольку все предыдущие предложения не соответствуют их оценке.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Сообщалось, что Apple предложила один миллиард долларов, но ФИФА потребовала в четыре раза больше. В этом процессе также участвует президент «ПСЖ» и глава Qatari Sports Investment Насера ​​​​Аль-Хелаифи, но и ему тоже пока не удалось поспособствовать заключению сделки. Этот вопрос по-прежнему остается открытым.

Помимо всего прочего, опасения европейских вещателей связаны и с тем, что в тот же период будет проходить Уимблдон и женский чемпионат Европы.

В США дела обстоят еще хуже. Поговаривают, что одна крупная американская медиакомпания со значительным спортивным профилем оценила клубный ЧМ всего лишь в 30 миллионов долларов.

Права на трансляцию часто принадлежат сразу нескольким вещателям. Например, АПЛ продала права сразу 40 компаниям в 97 странах мира в период с 2022 по 2025 год, а Apple выделила не менее 2,5 миллиарда долларов, чтобы в течение 10 лет показывать матчи МЛС.

Скорее всего, ФИФА получит от продажи права на показ клубного ЧМ далеко не те средства, на которые рассчитывала.

Проблемы с поиском спонсоров

Также не стоит забывать про спонсоров. Этот вопрос следует рассматривать в контексте трансляций и стриминговых сделок.

Часть проблемы, согласно многочисленным отчетам, заключается в отсутствии ясности относительно мест проведения — в некоторых случаях потенциальным спонсорам будет легче ориентироваться на рынки, если они знают, где будут проходить матчи.

Отсутствие глобальной сделки по телевизионным правам может стать еще одним беспокойством для потенциальных партнеров. И хотя ожидается, что будет все же немало спонсоров, представляющих американский рынок, запрашиваемые 100 миллионов долларов с компании более существенны, чем расценки в НФЛ и НБА, которые обычно охватывают огромные рынки в Штатах.

По данным The Athletic, должностные лица ФИФА предположили, что обновленный клубный чемпионат мира — это турнир с огромным потенциалом, который заслуживает внушительного набора спонсорских сделок. При этом давние партнеры ФИФА, такие как Coca-Cola и Adidas, утверждают, что у них уже есть права.

Все эти соглашения нужно для того, чтобы успокоить крупные клубы, которым добавили дополнительный месяц к сезону. ФИФА надеялась, что ее давние партнеры согласятся обновить текущие сделки. Пока никто не понимает, будет ли достигнут компромисс в этом вопросе.

Неопределенность

Несмотря на все разговоры о спонсорах, телевизионных правах и недовольстве игроков, было бы немыслимо, чтобы ФИФА не нашла ответы и не провела турнир. Инцидент с участием главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти в конце прошлого сезона был наиболее показательным.

Карло Анчелотти globallookpress.com

В интервью итальянским СМИ в начале июня Анчелотти недвусмысленно выразил свои чувства по поводу турнира: «Игроки и клубы не будут участвовать в этом. Один матч "Реала" стоит 20 миллионов евро. А ФИФА хочет заплатить нам эту сумму за весь турнир. Как и "Реал", другие клубы тоже откажутся от участия в клубном чемпионате мира».

Неудивительно, что через несколько дней «Реал» сделал заявление, в котором сообщил, что они обязательно сыграют на клубном ЧМ. Более того, «Мадрид» намерен выиграть этот турнир.

«Наш клуб примет участие в этом турнире, в течение которого наши поклонники по всему миру будут мечтать о победе», — говорится в заявлении «Реала».

Возможно, это лучшее объяснение всему, что происходит вокруг клубного ЧМ. Несмотря на неопределенность, отсутствие сделки по телевизионным правам и спонсорских соглашений, это все-таки глобальное футбольное событие. Кому-то это может не понравиться, но болельщики будут посещать матчи. Да, некоторые вопросы требуют ответов, но это всего лишь вопрос времени.