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    Бой Магомедова и Перейры не дойдет до решения?

    Магомедов — Перейра. Ставка (к. 1.80) и прогноз на ММА, UFC Kanzas, 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Магомедов — Перейра
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    Абусупьян Магомедов (справа)
    В рамках турнира UFC Kanzas 27 апреля состоится поединок в среднем весе между Абусупьяном Магомедовым и Мишелем Перейрой. Начало — 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Магомедов — Перейра, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Абусупьян Магомедов

    Турнирное положение: Опытный боец UFC с пятью боями в промоушене. Бывший чемпион German MMA и участник титульного боя в PFL.

    Последние бои: В октябре 2024 года Магомедов досрочно выиграл бой у Брунно Ферейры, а до этого одержал победу единогласным решением над Ворли Алвесом. Однако в 2023-м он дважды проигрывал — техническим нокаутом Шону Стрикленду и решением судей Каю Борральо. Из последних пяти поединков три завершились в UFC в его пользу.

    Состояние бойца: Абус — методичный боец с сильной базой в борьбе и грэпплинге. Он часто переводит своих соперников на канвас. 65% его тейкдаунов в лиге завершились успехом. В стойке этнический дагестанец действует аккуратно, но без креатива, предпочитая методичную работу.

    Мишель Перейра

    Турнирное положение: Мишель — ныне 14-й номер рейтинга UFC в среднем весе. Известен яркими выступлениями и нестандартной ударной техникой.

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    • Последние бои: В октябре 2024 года Перейра проиграл Энтони Эрнандесу техническим нокаутом в пятом раунде, прервав восьмиматчевую победную серию. До этого он досрочно одолел Михала Олексейчука и Игоря Потеря, демонстрируя невероятное разнообразие приемов на всех этажах.

    Состояние бойца: Перейра — ударник-экспериментатор с элементами капоэйры и акробатики. Его сила заключается в непредсказуемости. Мишель бьет с разворота, исполняет удары коленями в прыжке.

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    Однако слабая защита (4.23 пропущенных удара в минуту) и склонность к риску часто подводят его в боях с дисциплинированными соперниками.

    Статистика для ставок

    • У Магомедова 14 из 27-ти побед в ММА нокаутом

    • Перейра за 9 последних боев проиграл лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение Мишелю Перейре. Его победа оценивается коэффициентом 1.65. На успех Магомедова можно поставить за 2.21.

    Прогноз: Магомедову необходимо избегать разменов в стойке и переводить бой в партер, где грэпплинг (8 побед сабмишном) станет его преимуществом. Перейра же будет прессинговать на ногах и пытаться закончить поединок досрочно.

    Однако слабая защита бразильца от переводов сыграет против него: Абусупьян измотает его в партере. Если же Перейра рискнет слишком сильно, Магомедов может поймать его на контратаке в стойке. Вообще, оба бойца редко доводят поединки до судейских карт — 70% их битв заканчивались досрочно.

    Ставка: Тотал меньше 2.5 раундов за 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Магомедов — Перейра?

    Матч Магомедов — Перейра состоится 27 апреля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Магомедов — Перейра?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2.5 раундов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Магомедов — Перейра?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2.5 раундов » с коэффициентом у букмекеров 1.80 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Магомедов — Перейра?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Магомедов — Перейра?

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение Мишелю Перейре. Его победа оценивается коэффициентом 1.65. На успех Магомедова можно поставить за 2.21.

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    Магомедов — Перейра: прогноз и ставка за 1.80 , статистика, коэффициенты матча 27.04.202505:00. Бой Магомедова и Перейры не дойдет до решения?
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