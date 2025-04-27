Магомедов — Перейра. Ставка (к. 1.80) и прогноз на ММА, UFC Kanzas, 27 апреля 2025 года

В рамках турнира UFC Kanzas 27 апреля состоится поединок в среднем весе между Абусупьяном Магомедовым и Мишелем Перейрой. Начало — 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Магомедов — Перейра, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Абусупьян Магомедов

Турнирное положение: Опытный боец UFC с пятью боями в промоушене. Бывший чемпион German MMA и участник титульного боя в PFL.

Последние бои: В октябре 2024 года Магомедов досрочно выиграл бой у Брунно Ферейры, а до этого одержал победу единогласным решением над Ворли Алвесом. Однако в 2023-м он дважды проигрывал — техническим нокаутом Шону Стрикленду и решением судей Каю Борральо. Из последних пяти поединков три завершились в UFC в его пользу.

Состояние бойца: Абус — методичный боец с сильной базой в борьбе и грэпплинге. Он часто переводит своих соперников на канвас. 65% его тейкдаунов в лиге завершились успехом. В стойке этнический дагестанец действует аккуратно, но без креатива, предпочитая методичную работу.

Мишель Перейра

Турнирное положение: Мишель — ныне 14-й номер рейтинга UFC в среднем весе. Известен яркими выступлениями и нестандартной ударной техникой.

Последние бои: В октябре 2024 года Перейра проиграл Энтони Эрнандесу техническим нокаутом в пятом раунде, прервав восьмиматчевую победную серию. До этого он досрочно одолел Михала Олексейчука и Игоря Потеря, демонстрируя невероятное разнообразие приемов на всех этажах.

Состояние бойца: Перейра — ударник-экспериментатор с элементами капоэйры и акробатики. Его сила заключается в непредсказуемости. Мишель бьет с разворота, исполняет удары коленями в прыжке.

Однако слабая защита (4.23 пропущенных удара в минуту) и склонность к риску часто подводят его в боях с дисциплинированными соперниками.

Статистика для ставок

У Магомедова 14 из 27-ти побед в ММА нокаутом

Перейра за 9 последних боев проиграл лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение Мишелю Перейре. Его победа оценивается коэффициентом 1.65. На успех Магомедова можно поставить за 2.21.

Прогноз: Магомедову необходимо избегать разменов в стойке и переводить бой в партер, где грэпплинг (8 побед сабмишном) станет его преимуществом. Перейра же будет прессинговать на ногах и пытаться закончить поединок досрочно.

Однако слабая защита бразильца от переводов сыграет против него: Абусупьян измотает его в партере. Если же Перейра рискнет слишком сильно, Магомедов может поймать его на контратаке в стойке. Вообще, оба бойца редко доводят поединки до судейских карт — 70% их битв заканчивались досрочно.

Ставка: Тотал меньше 2.5 раундов за 1.80.