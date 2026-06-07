The Athletic выясняет, сколько «Барселона» может потратить на новичков в межсезонье-2026, если учесть ее финансовые ограничения.

«Барселона» 1 июня завершила подписание Энтони Гордона из «Ньюкасла». Сумма сделки составила около 80 млн евро, при этом в контракт также был включён пункт о проценте от будущей перепродажи игрока.

Чемпион Ла Лиги также нацелен на нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса, хотя каталонцам, вероятно, придётся повысить своё предложение выше подготовленной ставки в 100 млн евро — судя по шутливому «предложению» мадридцев по Ламину Ямалю, сделанному в ответ.

Кроме того, «Барселона» ведёт переговоры с Бернарду Силвой, чей контракт с «Манчестер Сити» истекает этим летом, а также с Марком Кукурельей из «Челси». Испанец заинтересован в уходе со «Стэмфорд Бридж», а клуб готов рассмотреть продажу при условии, что предложение будет соответствовать его оценке стоимости футболиста.

Энтони Гордон globallookpress.com

Возникает вопрос: действительно ли они могут позволить себе всё это?

На протяжении последних пяти летних трансферных окон затянувшиеся финансовые проблемы «Барселоны» приводили к серьёзным трудностям как при попытках подписать новичков, так и при регистрации уже приобретённых футболистов.

В течение этого периода президент «Барселоны» Жоан Лапорта и его правление находили различные креативные способы обхода правил Ла Лиги, касающихся потолка зарплат. Среди них были отсрочки выплаты оклада игрокам, использование личных средств директоров для предоставления банковских гарантий, а также ставшие уже знаменитыми «рычаги» — механизмы, позволившие клубу быстро получить деньги за счёт продажи прав на будущие активы.

Однако даже это не всегда помогало избежать проблем.

Летом 2024 года Дани Ольмо, приобретённый за 60 млн евро, был вынужден пропустить два стартовых матча команды в Ла Лиге, поскольку клуб не смог его вовремя зарегистрировать. А прошлым летом главная трансферная цель «блауграны», Нико Уильямс, в итоге решил остаться в «Атлетике», опасаясь, что может столкнуться с аналогичной ситуацией.

Согласно последней финансовой отчётности каталонцев, долги «Барселоны» составляли около 1,45 млрд евро — это самый высокий показатель в мировом футболе.

Так почему же «блауграна» настолько уверена, что может позволить себе новые инвестиции?

Есть ли у «Барселоны» деньги на трансферы?

Доходы клуба в последние годы значительно выросли благодаря увеличению поступлений от продажи атрибутики и, особенно, благодаря возвращению на «Камп Ноу» в ноябре. Хотя реконструкция стадиона ещё продолжается, и его вместимость пока далека от окончательных 100 тысяч мест (пока она составляет около 60 тысяч), это уже положительно влияет на финансовые показатели.

Согласно опубликованным данным, доход «Барселоны» за сезон 2024/25 составил 985 млн евро — на 29 процентов больше по сравнению с предыдущим финансовым годом.

Ещё в октябре клуб прогнозировал дальнейший существенный рост — до 1,075 млрд евро в сезоне 2025/26, хотя окончательные финансовые результаты пока не были обнародованы.

Укрепление финансового положения «блауграны» также было отражено в отчёте аналитической компании Football Benchmark, опубликованном на прошлой неделе. В нём «Барселона» была признана вторым по стоимости клубом Европы, уступая только своему извечному сопернику — «Реалу».

«Барселона» продолжает увеличивать вместимость «Камп Ноу» globallookpress.com

Теоретически спортивный директор каталонцев Деку действительно может располагать средствами для усиления состава этим летом. Поэтому расходы в размере 80 млн евро на Энтони Гордона и более 100 млн евро на Хулиана Альвареса выглядят вполне реалистичными, особенно с учётом того, что некоторые игроки покидают команду.

Уход Роберта Левандовского по окончании контракта позволит существенно сократить расходы на зарплату. Кроме того, вполне вероятно, что «Барселона» также продаст нескольких игроков.

Если каталонцы действительно подпишут не только Энтони Гордона, но и Хулиана Альвареса, это станет крупнейшими трансферными расходами клуба с лета 2022 года. Тогда на приобретение Роберта Левандовского, Жюля Кунде, Рафиньи и других новичков было потрачено около 160 млн евро — после того как каталонцы продали 25 процентов будущих доходов от ТВ-прав Ла Лиги за 400 млн евро.

Почему «Барселона» сейчас действует столь масштабно?

Клубу необходим новый центральный нападающий на замену Левандовскому, а Гордон рассматривается как игрок, который дополнительно усилит атакующую линию.

«Блауграна» могла бы выкупить Маркуса Рашфорда на постоянной основе за 30 млн евро, но одним из факторов в пользу сделки по Гордону стало убеждение руководства, что, несмотря на значительно более высокую сумму трансфера, она выгоднее с точки зрения бухгалтерского учёта. Стоимость трансфера можно будет распределить (амортизировать) на протяжении пятилетнего контракта игрока, что уменьшит ежегодную нагрузку на финансовую отчётность.

Кроме того, в «Барселоне» считают, что нынешнее лето предоставляет им больше свободы на трансферном рынке, чем будущие сезоны. По прогнозам клуба, лимит расходов на зарплаты, устанавливаемый Ла Лигой, в последующие годы станет более жёстким, поэтому руководство уже сейчас стремится максимально использовать текущие возможности.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Ла Лига рассчитывает лимит расходов на зарплаты каждого клуба на основе его доходов. Поскольку доходы каталонцев выросли, увеличится и её допустимый зарплатный фонд. Однако если к этому времени в следующем году прогнозируемые доходы окажутся ниже, то и установленный Ла Лигой лимит будет соответственно уменьшен.

Здесь вновь важную роль играет «Камп Ноу». Летом 2027 года на стадионе планируется установка новой крыши. Из-за этих работ «Барселоне», вероятно, снова придётся временно переехать на другой стадион города — «Олимпийский». Это приведёт к заметному снижению доходов от матчей, поскольку вместимость и коммерческие возможности арены будут меньше.

Если клуб превышает установленный для него лимит расходов на зарплаты, Ла Лига может ограничить его возможность регистрировать новичков или продлевать контракты имеющихся футболистов.

Однако есть важный нюанс: после того, как игрок зарегистрирован, его статус больше не зависит от размера зарплатного лимита — независимо от того, увеличится он или уменьшится в дальнейшем.

Какие проблемы с регистрацией игроков были у «Барселоны»? Как их решали?

«Блауграна» сталкивалась с трудностями из-за зарплатного лимита практически в каждое трансферное окно начиная с лета 2021 года. Тогда ряд ведущих футболистов, включая Серхио Бускетса и Жерара Пике, согласились на временное снижение оклада, чтобы клуб смог зарегистрировать новичков, среди которых были Мемфис Депай и Серхио Агуэро.

Первоначально эти проблемы были связаны с давними финансовыми трудностями, возникшими ещё во времена президентства Жозепа Марии Бартомеу.

Многие клубы в подобной ситуации вынуждены принимать болезненные меры: сокращать расходы и продавать лучших игроков. Однако при Лапорте «Барселона» предпочла искать более креативные и одновременно спорные способы привлечения средств, которые позволяли обходить ограничения. Эти правила были созданы для того, чтобы все участники жили по средствам и не тратили больше, чем могут себе позволить.

Одним из таких механизмов стали различные так называемые «финансовые рычаги». Всё началось в 2022 году с продажи части будущих доходов от ТВ-прав Ла Лиги.

Жоан Лапорта globallookpress.com

Годом позже дополнительным источником средств стала продажа доли в медиаподразделении клуба — Barca Studios. Изначально каталонцы оценивали этот актив в 1 млрд евро, хотя сейчас его официальная стоимость значительно ниже. Именно эта сделка помогла включить в состав Илкая Гюндогана.

Ещё через год возникла история с Дани Ольмо. В итоге его удалось зарегистрировать на первую половину сезона 2024/25 как экстренную замену травмированному защитнику Андреасу Кристенсену.

Однако право выступать во второй половине сезона Ольмо получил только благодаря вмешательству правительства Испании. Это произошло после того, как Ла Лига поставила под сомнение первоначальный план «Барселоны» по привлечению средств за счёт продажи будущих доходов от VIP-лож и премиальных мест на «Камп Ноу», поскольку на тот момент эти места ещё даже не были построены.

Самые громкие приобретения прошлого лета также были зарегистрированы довольно нестандартными способами. Вратарь Жоан Гарсия получил регистрацию благодаря тому, что клуб воспользовался исключением, связанным с операцией на спине капитана Марка-Андре тер Штегена. А Маркус Рашфорд был зарегистрирован благодаря личным финансовым гарантиям директоров «блауграны».

Кроме того, для арендованного в январе 2026 года Жоау Канселу освободилось место в заявке после очередной травмы невезучего Андреаса Кристенсена.

Сколько «Барселона» тратила в последние годы?

После масштабных расходов летом 2022 года трансферная политика каталонцев стала значительно более сдержанной. Тогда за деньги были приобретены Роберт Левандовский, Жюль Кунде, Рафинья и Пабло Торре, а Франк Кессье, Андреас Кристенсен, Эктор Бельерин и Маркос Алонсо перешли на правах свободных агентов.

Самой крупной же покупкой сезона 2023/24 стал бразильский нападающий Витор Роке, за которого заплатили 30 млн евро. Следующим летом «Барселона» приобрела Дани Ольмо за 60 млн евро, а единственным новичком первой команды в прошлом году стал вратарь Жоан Гарсия, перешедший из «Эспаньола» за 25 млн евро.

Дани Ольмо globallookpress.com

При этом баланс в финансовой отчётности клуб поддерживал за счёт продаж игроков — как правило, футболистов, не входивших в основные планы тренерского штаба, а также перспективных воспитанников академии.

Прошлым летом «Барселона» даже завершила трансферное окно с небольшой прибылью. Клуб заработал чуть более 31 млн евро на продаже четырёх молодых игроков: Пау Виктора — в «Брагу», Дро Фернандеса — в ПСЖ, Алекса Валье — в «Комо» и Пабло Торре — в «Мальорку».

Однако чемпионский состав сезона 2025/26 в Ла Лиге был усилен за счёт аренд исполнителей с весьма высокими окладами: Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» и Жоау Канселу из «Аль-Хиляля», который перебрался в команду во второй половине сезона.

В результате фонд зарплаты «Барселоны» по-прежнему остаётся одним из самых высоких не только в футболе, но и во всём мировом спорте.

Согласно данным УЕФА, в сезоне 2024/25 среди европейских футбольных клубов только «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити» потратили на оклады больше, чем «Барселона», чьи расходы составили 510 млн евро.

Официальные цифры за сезон 2025/26 пока не опубликованы, тем не менее, почти наверняка эта сумма стала ещё выше. Особенно если учитывать новый рекордный контракт Ламина Ямаля, который при выполнении всех бонусных условий может приносить игроку до 40 млн евро в год.

Как сообщал The Athletic в ноябре, помимо общего долга «Барселоны» в размере 1,45 млрд евро, клуб всё ещё должен значительные суммы по ранее совершённым трансферам: за Рафинью — 42,3 млн евро, за Ольмо — 33,7 млн евро, за Кунде — 25 млн евро, за Витора Роке — 17,2 млн евро, за Феррана Торреса — 13,8 млн евро и за Левандовского — 11,3 млн евро.

Все эти обязательства учитываются при расчёте зарплатного лимита, который Ла Лига разрешает использовать.

В своём подробном исследовании Крис Уэзерспун отметил, что в течение сезона 2024/25 «Барселона» должна была выплатить ещё 100,2 млн евро по трансферным рассрочкам. Это дополнительно ограничивало свободные денежные средства клуба в краткосрочной перспективе.

Как сейчас Ла Лига оценивает финансовые возможности «Барселоны»?

Ранее в этом месяце исполнительный директор Ла Лиги Хавьер Гомес на встрече с местными СМИ дал понять, что каталонцы находятся в достаточно благоприятном положении и могут уложиться в установленный зарплатный лимит.

По его словам, этому способствуют сразу несколько факторов: постепенное возвращение на реконструируемый «Камп Ноу», поступление новых платежей по сделкам, связанным с продажей VIP-мест на стадионе, уход Левандовского и освобождение значительной части зарплатной ведомости.

Уход Левандовского облегчил зарплатную ведомомость «Барселоны» globallookpress.com

В течение сезона 2025/26 официальный зарплатный лимит «блауграны» несколько раз менялся из-за разногласий между Ла Лигой и «Барселоной» по поводу сделки в декабре 2024 года, связанной с продажей будущих доходов от VIP-сектора «Камп Ноу».

В сентябре лимит был сокращён на 112 млн евро, однако в феврале вырос на 81,5 млн евро — до 433 миллионов евро. Это произошло после того, как Ла Лига признала поступления по сделке с VIP-местами законными и допустимыми для учёта.

Гомес также подчеркнул, что при расчёте зарплатного лимита учитываются предполагаемые доходы от продажи игроков.

Эти прогнозы основываются на среднем показателе за последние три летних трансферных окна. За этот период «Барселона» выручила от продаж чуть более 100 млн евро, поэтому в текущих расчётах Ла Лига предполагает, что каталонцы заработают примерно 35 млн евро на трансферах этим летом.

Если эта сумма не будет достигнута, лимит расходов автоматически снизится. Если же клуб продаст игроков на большую сумму, лимит, наоборот, увеличится.

Также важно учитывать ещё один нюанс. Поскольку в нынешнем сезоне «блауграна» использовала специальные правила для регистрации Маркуса Рашфорда и Жоау Канселу в связи с травмами других игроков, расходы на зарплаты обоих футболистов будут вычтены из прогнозируемых доходов клуба при расчёте финансовых показателей сезона 2026/27.