ESPN рассказывает, как Франция, Испания, Англия и Аргентина добрались до полуфиналов ЧМ-2026, кто стал героями турнира и чего ждать от борьбы за выход в финал.

До финала ЧМ-2026 остается всего неделя, и в борьбе за титул остаются лишь четыре сборные. За последний месяц турнир покинули уже 44 команды — в том числе хозяева чемпионата Канада, Мексика и США, а также традиционные футбольные гранды — Бразилия и Германия.

Теперь только действующий чемпион Аргентина, а также Англия, Франция и Испания сохраняют шансы на триумф в финале, который состоится 19 июля в Нью-Джерси.

Как эти команды добрались до полуфиналов? Кто стал главными героями турнира? И какие моменты навсегда останутся в нашей памяти?

Сэм Марсден из ESPN подводит итоги и отвечает на ключевые вопросы, Сэм Тайг разбирает, за счет чего решится исход каждого полуфинала, а наши авторы, работающие на турнире, делятся своими прогнозами.

Франция — Испания

Вторник, 22:00 мск | Арлингтон, Техас

Франция

Сборная Франции globallookpress.com

Как попали сюда: путь Франции к этой стадии оказался относительно спокойным. Команда выиграла все шесть матчей, забила 16 мячей и уверенно превосходила соперников благодаря атакующему трио Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Майкла Олисе.

На групповом этапе французы без особых проблем обыграли Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1), а в 1/16 финала уверенно разобрались со Швецией — 3:0.

В 1/8 финала Парагвай сумел оказать более достойное сопротивление, предложив французам силовой футбол, но гол Мбаппе с пенальти во втором тайме вывел чемпионов 2018 года в четвертьфинал против Марокко.

Африканская сборная считалась более серьезным соперником, однако Франция уверенно справилась и с этим вызовом. Мбаппе не забил пенальти в первом тайме, но после перерыва исправился — оформил великолепный гол после сольного прохода и отдал результативную передачу Дембеле. Итог — 2:0 и путевка в полуфинал.

Главная звезда на данный момент: Килиан Мбаппе (8 голов, 3 ассиста) совсем немного опережает по вкладу Усмана Дембеле (5 голов и 2 передачи) и Майкла Олисе (5 ассистов).

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Форвард «Реала» проводит выдающийся турнир, а его общая статистика на чемпионатах мира поражает: 20 голов в 20 матчах — лучше только у Лионеля Месси. Как показал четвертьфинал с Марокко, именно Мбаппе снова ведет «трехцветных» к третьему титулу, который для него самого может стать вторым — спустя восемь лет после победы в 2018-м.

Лучший момент турнира: учитывая, насколько уверенно Франция продвигалась по сетке, в ее игре не было какого‑то одного переломного эпизода, когда судьба матча висела на волоске. При этом французы не раз демонстрировали футбол высочайшего уровня. Например, голы Мбаппе в матче со Швецией стали настоящим украшением турнира, показав не только его феноменальное голевое чутье, но и великолепное взаимодействие с Олисе и Дембеле.

Однако, пожалуй, самым эмоциональным эпизодом стал первый гол в ворота Марокко. Команда Дидье Дешама полностью контролировала игру, но именно блестящий удар Мбаппе на 60-й минуте снял все вопросы, превратив доминирование в заслуженный результат.

Испания

Сборная Испании globallookpress.com

Как попали сюда: Испания пока не вышла на пик формы, но при этом ни разу не возникло ощущения, что действующие чемпионы Европы находятся на грани вылета. Несмотря на неожиданную нулевую ничью с Кабо-Верде в стартовом матче, испанцы уверенно заняли первое место в группе H, обыграв Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0). Затем команда без особых проблем разгромила Австрию со счетом 3:0.

В 1/8 финала против Португалии пришлось понервничать, но точный удар Микеля Мерино на 90-й минуте принес победу — 1:0. Полузащитник вновь стал главным героем и в четвертьфинале: выйдя на замену, он забил победный мяч на 88-й минуте, обеспечив успех над Бельгией — 2:1.

Неторопливое продвижение по турнирной сетке позволило игрокам, чьи физические кондиции вызывали сомнения (Родри и Ламин Ямаль), постепенно набрать игровой ритм. При этом лучшая оборона турнира избавила команду от лишней нервотрепки: Испания пропустила всего один мяч. Однако против Франции команде Луиса де ла Фуэнте придется быть куда более безжалостной в атаке.

Главная звезда на данный момент: Микель Мерино провел на поле всего 136 минут, но по значимости моментов ему нет равных в составе Испании. Полузащитник «Арсенала» забил победные голы в 1/8 и 1/4 финала, когда команда никак не могла вскрыть оборону соперников.

Микель Мерино globallookpress.com

Микель Оярсабаль тоже внес свой вклад — четыре гола, хотя в двух последних матчах он остался без результативных действий. Тем временем Родри постепенно набирает оптимальную форму, а Испания продолжает ждать, когда юный талант Ламин Ямаль окончательно вернется на свой привычный уровень после травмы задней поверхности бедра.

Лучший момент турнира: у Микеля Мерино настоящий талант спасать Испанию. Он забил победный гол Германии в четвертьфинале прошлого чемпионата Европы, а теперь вновь вышел со скамейки запасных и принес своей сборной победу над Португалией.

Его мяч, забитый в тот момент, когда матч уже приближался к дополнительному времени, стал главным событием испанской кампании... правда, всего на четыре дня. Затем Мерино вновь сделал это — теперь уже в игре с Бельгией, организовав Испании полуфинальное противостояние с Францией.

«До сих пор не могу в это поверить. Не думаю, что такое повторится снова. Посмотрим», — сказал он после матча. Как бы ни сложился турнир дальше, свое место в испанском футбольном фольклоре Мерино уже занял.

Где решится исход матча?

Франция вновь доказала это в четвертьфинальной победе над Марокко (2:0) — они лучшая команда турнира. Их ожидаемый показатель забитых голов (xG) составил 3,69, а позволили они сопернику создать моментов всего на 0,14. Это было тотальное превосходство в самых важных аспектах.

Звучит устрашающе, но Испании не стоит заранее опускать руки. Как справедливо отметил Ламин Ямаль, испанцы уже обыгрывали Францию в 2024 и 2025 годах — почему бы не сделать это и в 2026-м? Если кто и способен сбить французов с привычного ритма, то именно команда Луиса де ла Фуэнте.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Испания лучше всех на турнире контролирует темп игры, заставляя соперников подстраиваться под себя. Владение мячом для нее — не только способ атаковать, но и важнейший элемент обороны. Чем меньше времени Франция проводит с мячом, тем меньше у нее возможностей создавать опасные моменты.

Однако полностью лишить французов владения невозможно. А если они все же перехватят мяч, то способны моментально организовать смертоносную контратаку против команды, играющей с высокой линией обороны. Скорость Килиана Мбаппе практически невозможно нейтрализовать, а видение поля Майкла Олисе позволяет ему находить передачи даже в самые узкие свободные зоны.

Именно поэтому матч может превратиться в своеобразную «игру внутри игры». Франция, вероятно, получит около десяти возможностей перехватить мяч и убежать в контратаку. Вопрос лишь в том, сумеют ли Мбаппе и компания воспользоваться этими шансами или же дирижер испанского центра поля Родри вовремя погасит все угрозы.

Прогнозы экспертов

Лиззи Бечерано: Франция 3:1 Испания. Трудно представить, что Францию можно остановить после того, что они показали в матче с Марокко — у них слишком много талантов, чтобы они не проявили себя.

Джефф Карлайл: Франция 2:1 Испания. Испания великолепна, но у Франции просто больше всего — прежде всего благодаря Мбаппе, Олисе и Дембеле.

Билл Коннелли: Испания 2:1 Франция. Пока соперникам удавалось изолировать Ламина Ямаля от остальной атакующей группы Испании, но пора ему сказать свое слово. А контроль мяча поможет испанцам нейтрализовать Францию.

Роб Доусон: Франция 1:0 Испания. Франция — самая сбалансированная команда среди оставшихся участников турнира. Если она не позволит Испании полностью завладеть центром поля, то выйдет в финал.

Том Хэмилтон: Франция 3:1 Испания. На этот раз Мерино Испанию уже не спасет. Мбаппе и его партнеры потратят время, чтобы вскрыть оборону соперника, но как только это получится, быстро добьют испанцев серией результативных атак.

Гэб Маркотти: Испания 2:1 Франция. Франция сильнее по подбору игроков, но Испания очень неудобна для этого соперника и предложит совершенно иной уровень сопротивления, чем предыдущие оппоненты французов.

Джеймс Олли: Франция 1:2 Испания. Испания всякий раз делает ровно столько, сколько необходимо для победы, а ее стиль способен сковать Францию. Учитывая игру французов на турнире, ставить против них непросто, но еще до старта чемпионата я выбрал Испанию и не собираюсь менять мнение.

Марк Огден: Франция 2:1 Испания. Франция сейчас находится на другом уровне, забивать голы может кто угодно. Испания не сможет рассчитывать на очередное чудесное спасение от Мерино.

Англия — Аргентина

Среда, 22:00 мск | Атланта

Англия

Сборная Англии globallookpress.com

Как попали сюда: Англия уверенно начала турнир, обыграв Хорватию со счетом 4:2, однако затем сбавила обороты, сыграв в вязкую нулевую ничью с Ганой.

С тех пор путь команды легким не был. После не слишком убедительной победы над Панамой (2:0), которая вывела англичан в 1/16 финала на сборную ДР Конго, их кампания едва не превратилась в громкий провал. Африканцы быстро открыли счет, но дубль Гарри Кейна в концовке встречи принес Англии победу (2:1) и спас команду от позора.

Затем последовало серьезнейшее испытание — матч против одного из хозяев турнира, Мексики, в Мехико. Англичане справились с оглушительной поддержкой трибун стадиона «Ацтека», проблемами, связанными с высокогорьем, удалением Джарелла Куансы и мощным финальным штурмом соперника. Победу со счетом 3:2 обеспечили дубль Джуда Беллингема и реализованный Кейном пенальти.

В четвертьфинале команда вновь продемонстрировала характер. Пропустив первой, Англия в дополнительное время обыграла Норвегию в Майами — 2:1. Главным героем снова стал Беллингем, оформивший дубль.

Главная звезда на данный момент: трудно представить, что Англия добралась бы до полуфинала без Джуда Беллингема. Полузащитник «Реала» забил в матче с Хорватией, а во встрече с Панамой стал главным творцом победы, записав на свой счет гол и результативную передачу.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Но именно выступления против Мексики и Норвегии вывели его в число фаворитов на «Золотой мяч» турнира. Матч на «Ацтеке» — один из лучших для игрока сборной Англии за последние годы: его дубль заложил фундамент для выдающейся победы. А затем он повторил это в четвертьфинале, доведя свой счет до шести голов.

Лучший момент турнира: если нужен пример подлинного эмоционального всплеска, то победный гол Кейна в концовке матча с ДР Конго — идеальный кандидат. Его значение, время, в которое он был забит, и качество исполнения сделали этот эпизод незабываемым. Гол стал вершиной безумного 15‑минутного рывка Кейна, оформившего дубль и подарившего фанатам Англии момент, который они не забудут никогда.

Два гола Беллингема в игре с Мексикой тоже заслуживают особого упоминания, однако ближе всего по уровню эмоций к подвигу Кейна оказался его победный мяч в дополнительное время четвертьфинала с Норвегией. После того как Орьян Нюланн не справился с ударом Моргана Роджерса, Беллингем первым оказался на добивании и принес Англии путевку в полуфинал.

Аргентина

Сборная Аргентины globallookpress.com

Как попали сюда: путь Аргентины к полуфиналу напоминал настоящие американские горки. Но действующие чемпионы мира сумели пережить три невероятно зрелищных и эмоционально изматывающих матча плей-офф и теперь готовятся к встрече с Англией.

Во многом благодаря Лионелю Месси аргентинцы уверенно прошли групповой этап, обыграв Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). Но затем в каждом матче начались огромные проблемы.

Потребовалось дополнительное время, чтобы наконец сломить сопротивление Кабо-Верде в 1/16 финала. Африканская команда дважды отыгрывалась и была близка к одной из самых громких сенсаций в истории турнира, однако Аргентина все же победила — 3:2.

Еще хуже все выглядело против Египта. За десять с небольшим минут до конца основного времени действующие чемпионы уступали со счетом 0:2 и, казалось, были обречены. Два гола за четыре минуты — Кристиана Ромеро и Месси — вернули их в игру, а затем Энцо Фернандес на 93-й минуте забил победный мяч, оформив еще одну драматичную победу — 3:2.

В четвертьфинале Хулиан Альварес на 112-й минуте великолепным ударом поразил ворота оставшейся вдесятером Швейцарии, а Лаутаро Мартинес закрепил успех — 3:1. Так «Альбиселесте» сохранили шансы защитить чемпионский титул.

Главная звезда на данный момент: даже в 39 лет Месси на голову выше всех партнеров. На его счету 8 из 17 голов Аргентины на турнире, одна результативная передача и ключевая роль в невероятном камбэке против Египта — гол+пас. По ходу турнира он переписал рекорд за рекордом, включая самый громкий: стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира — 21 гол. Звезда «Интер Майами» по‑прежнему в полном порядке.

Лионель Месси globallookpress.com

Лучший момент турнира: выбрать один эпизод невероятно сложно, учитывая, насколько безумными получились три матча Аргентины в плей-офф. Встреча с Кабо-Верде подарила массу эмоций, однако аргентинцы ни разу не уступали в счете. Совсем иначе развивался поединок с Египтом: команда не просто оказалась на грани поражения — казалось, ее путь на турнире уже завершен.

Победный гол Энцо Фернандеса головой, который вывел Аргентину в четвертьфинал, вызвал на трибунах Атланты настоящий взрыв эмоций — радости и, прежде всего, огромного облегчения. Совсем немного этому моменту уступает потрясающий дальний удар Хулиана Альвареса в матче со Швейцарией.

Где решится исход матча?

Если не считать восьми голов Лионеля Месси, нынешний чемпионат мира трудно назвать для Аргентины образцовым. И все же действующие чемпионы снова оказались в полуфинале.

Гениальная игра 39-летнего Месси — будь то удары из центральной зоны или филигранные передачи в штрафную — скрывает многие проблемы команды. В обороне Аргентина выглядит уязвимой, регулярно оказываясь вынужденной спасаться в последний момент, а после перехода на схему 4-4-2 с ромбом в полузащите практически отказалась от активной игры через фланги.

Такая расстановка позволяет «Альбиселесте» насыщать центр поля сразу шестью футболистами, которые постоянно ищут быстрые комбинации с Месси. Англии предстоит найти способ противостоять этому численному преимуществу — вероятно, крайним защитникам придется чаще смещаться в центр. Но не менее важно будет максимально плотно играть персонально против легендарной «десятки».

Деклан Райс и Эллиот Андерсон globallookpress.com

У англичан есть все шансы выиграть эту битву. Физическая мощь и невероятный объем работы Эллиота Андерсона, Деклана Райса и Джуда Беллингема (при поддержке остальных партнеров) пока оказались не по зубам ни одному сопернику.

Томас Тухель требует от команды большего. После четвертьфинала с Норвегией он справедливо раскритиковал игру своих подопечных, назвав победу со счетом 2:1 в дополнительное время «удачей». Один из способов оправдать доверие тренера — сдержать Месси.

Прогнозы экспертов

Лиззи Бечерано: Англия 2:2 Аргентина — 2:2 (Аргентина выиграет в серии пенальти). Пожалуй, это самый равный полуфинал чемпионата мира. Если Аргентина сумеет довести матч до серии пенальти, трудно представить кого-то надежнее Эмилиано Мартинеса в воротах.

Джефф Карлайл: Англия 2:1 Аргентина. Кажется, Аргентина, и особенно Месси, начинают выдыхаться. Да, команда забивала в дополнительное время, но в том числе и в матче против соперника, игравшего вдесятером. Англия, напротив, будто находит дополнительные резервы энергии.

Билл Коннелли: Англия 2:1 Аргентина. В матче со Швейцарией преимущество в физике было на стороне европейцев, а у Англии еще и выше исполнительское мастерство в завершающей стадии.

Роб Доусон: Англия 2:2 Аргентина (Англия выиграет в серии пенальти). Обе команды регулярно забивают и пропускают, поэтому матч должен получиться зрелищным.

Том Хэмилтон: Англия 3:2 Аргентина (после дополнительного времени). Многое зависит от того, насколько быстро Англия сможет восстановить силы к матчу в среду. Если команда подойдет к игре в относительно хорошей физической форме, она объективно сильнее. Будет нервно, но дисциплина англичан поможет им добиться своего.

Гэб Маркотти: Аргентина 0:0 Англия (Аргентина выиграет в серии пенальти). Ни одна из команд не показывает выдающийся футбол (Тухель в этом прав), но обе отличаются характером, стойкостью и бойцовскими качествами. Ожидаю тяжелый матч, который не позволит раскрыться даже таким мастерам, как Месси, Кейн и Беллингем, а затем — серию пенальти, где Англия вновь пополнит свою коллекцию героических поражений.

Джеймс Олли: Англия 1:2 Аргентина. Матч, скорее всего, получится изматывающим. Ни одной из команд нельзя отказать в самоотдаче, однако Англия выглядит более потрепанной. Исход предсказать крайне сложно, но небольшое преимущество все же на стороне Аргентины.

Марк Огден: Англия 2:1 Аргентина. Нас ждет эпичное противостояние. Англия выглядит более сильной командой, а Швейцария уже показала, что организованные соперники способны создать действующим чемпионам мира серьезные проблемы.