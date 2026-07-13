Валерий МельникВалерий МельникПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в ДзенеПодписаться+

ESPN рассказывает, как Франция, Испания, Англия и Аргентина добрались до полуфиналов ЧМ-2026, кто стал героями турнира и чего ждать от борьбы за выход в финал.

До финала ЧМ-2026 остается всего неделя, и в борьбе за титул остаются лишь четыре сборные. За последний месяц турнир покинули уже 44 команды — в том числе хозяева чемпионата Канада, Мексика и США, а также традиционные футбольные гранды — Бразилия и Германия.

Теперь только действующий чемпион Аргентина, а также Англия, Франция и Испания сохраняют шансы на триумф в финале, который состоится 19 июля в Нью-Джерси.

Как эти команды добрались до полуфиналов? Кто стал главными героями турнира? И какие моменты навсегда останутся в нашей памяти?

Сэм Марсден из ESPN подводит итоги и отвечает на ключевые вопросы, Сэм Тайг разбирает, за счет чего решится исход каждого полуфинала, а наши авторы, работающие на турнире, делятся своими прогнозами.

Франция — Испания

Вторник, 22:00 мск | Арлингтон, Техас

Франция

Сборная Франции
Сборная Франции globallookpress.com

Как попали сюда: путь Франции к этой стадии оказался относительно спокойным. Команда выиграла все шесть матчей, забила 16 мячей и уверенно превосходила соперников благодаря атакующему трио Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Майкла Олисе.

На групповом этапе французы без особых проблем обыграли Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1), а в 1/16 финала уверенно разобрались со Швецией — 3:0.

В 1/8 финала Парагвай сумел оказать более достойное сопротивление, предложив французам силовой футбол, но гол Мбаппе с пенальти во втором тайме вывел чемпионов 2018 года в четвертьфинал против Марокко.

Африканская сборная считалась более серьезным соперником, однако Франция уверенно справилась и с этим вызовом. Мбаппе не забил пенальти в первом тайме, но после перерыва исправился — оформил великолепный гол после сольного прохода и отдал результативную передачу Дембеле. Итог — 2:0 и путевка в полуфинал.

Главная звезда на данный момент: Килиан Мбаппе (8 голов, 3 ассиста) совсем немного опережает по вкладу Усмана Дембеле (5 голов и 2 передачи) и Майкла Олисе (5 ассистов).

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

Форвард «Реала» проводит выдающийся турнир, а его общая статистика на чемпионатах мира поражает: 20 голов в 20 матчах — лучше только у Лионеля Месси. Как показал четвертьфинал с Марокко, именно Мбаппе снова ведет «трехцветных» к третьему титулу, который для него самого может стать вторым — спустя восемь лет после победы в 2018-м.

Лучший момент турнира: учитывая, насколько уверенно Франция продвигалась по сетке, в ее игре не было какого‑то одного переломного эпизода, когда судьба матча висела на волоске. При этом французы не раз демонстрировали футбол высочайшего уровня. Например, голы Мбаппе в матче со Швецией стали настоящим украшением турнира, показав не только его феноменальное голевое чутье, но и великолепное взаимодействие с Олисе и Дембеле.

Однако, пожалуй, самым эмоциональным эпизодом стал первый гол в ворота Марокко. Команда Дидье Дешама полностью контролировала игру, но именно блестящий удар Мбаппе на 60-й минуте снял все вопросы, превратив доминирование в заслуженный результат.

Испания

Сборная Испании
Сборная Испании globallookpress.com

Как попали сюда: Испания пока не вышла на пик формы, но при этом ни разу не возникло ощущения, что действующие чемпионы Европы находятся на грани вылета. Несмотря на неожиданную нулевую ничью с Кабо-Верде в стартовом матче, испанцы уверенно заняли первое место в группе H, обыграв Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0). Затем команда без особых проблем разгромила Австрию со счетом 3:0.

В 1/8 финала против Португалии пришлось понервничать, но точный удар Микеля Мерино на 90-й минуте принес победу — 1:0. Полузащитник вновь стал главным героем и в четвертьфинале: выйдя на замену, он забил победный мяч на 88-й минуте, обеспечив успех над Бельгией — 2:1.

Неторопливое продвижение по турнирной сетке позволило игрокам, чьи физические кондиции вызывали сомнения (Родри и Ламин Ямаль), постепенно набрать игровой ритм. При этом лучшая оборона турнира избавила команду от лишней нервотрепки: Испания пропустила всего один мяч. Однако против Франции команде Луиса де ла Фуэнте придется быть куда более безжалостной в атаке.

Главная звезда на данный момент: Микель Мерино провел на поле всего 136 минут, но по значимости моментов ему нет равных в составе Испании. Полузащитник «Арсенала» забил победные голы в 1/8 и 1/4 финала, когда команда никак не могла вскрыть оборону соперников.

Микель Мерино
Микель Мерино globallookpress.com

Микель Оярсабаль тоже внес свой вклад — четыре гола, хотя в двух последних матчах он остался без результативных действий. Тем временем Родри постепенно набирает оптимальную форму, а Испания продолжает ждать, когда юный талант Ламин Ямаль окончательно вернется на свой привычный уровень после травмы задней поверхности бедра.

Лучший момент турнира: у Микеля Мерино настоящий талант спасать Испанию. Он забил победный гол Германии в четвертьфинале прошлого чемпионата Европы, а теперь вновь вышел со скамейки запасных и принес своей сборной победу над Португалией.

Его мяч, забитый в тот момент, когда матч уже приближался к дополнительному времени, стал главным событием испанской кампании... правда, всего на четыре дня. Затем Мерино вновь сделал это — теперь уже в игре с Бельгией, организовав Испании полуфинальное противостояние с Францией.

«До сих пор не могу в это поверить. Не думаю, что такое повторится снова. Посмотрим», — сказал он после матча. Как бы ни сложился турнир дальше, свое место в испанском футбольном фольклоре Мерино уже занял.

Где решится исход матча?

Франция вновь доказала это в четвертьфинальной победе над Марокко (2:0) — они лучшая команда турнира. Их ожидаемый показатель забитых голов (xG) составил 3,69, а позволили они сопернику создать моментов всего на 0,14. Это было тотальное превосходство в самых важных аспектах.

Звучит устрашающе, но Испании не стоит заранее опускать руки. Как справедливо отметил Ламин Ямаль, испанцы уже обыгрывали Францию в 2024 и 2025 годах — почему бы не сделать это и в 2026-м? Если кто и способен сбить французов с привычного ритма, то именно команда Луиса де ла Фуэнте.

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль globallookpress.com

Испания лучше всех на турнире контролирует темп игры, заставляя соперников подстраиваться под себя. Владение мячом для нее — не только способ атаковать, но и важнейший элемент обороны. Чем меньше времени Франция проводит с мячом, тем меньше у нее возможностей создавать опасные моменты.

Однако полностью лишить французов владения невозможно. А если они все же перехватят мяч, то способны моментально организовать смертоносную контратаку против команды, играющей с высокой линией обороны. Скорость Килиана Мбаппе практически невозможно нейтрализовать, а видение поля Майкла Олисе позволяет ему находить передачи даже в самые узкие свободные зоны.

Именно поэтому матч может превратиться в своеобразную «игру внутри игры». Франция, вероятно, получит около десяти возможностей перехватить мяч и убежать в контратаку. Вопрос лишь в том, сумеют ли Мбаппе и компания воспользоваться этими шансами или же дирижер испанского центра поля Родри вовремя погасит все угрозы.

Прогнозы экспертов

Лиззи Бечерано: Франция 3:1 Испания. Трудно представить, что Францию можно остановить после того, что они показали в матче с Марокко — у них слишком много талантов, чтобы они не проявили себя.

Джефф Карлайл: Франция 2:1 Испания. Испания великолепна, но у Франции просто больше всего — прежде всего благодаря Мбаппе, Олисе и Дембеле.

Билл Коннелли: Испания 2:1 Франция. Пока соперникам удавалось изолировать Ламина Ямаля от остальной атакующей группы Испании, но пора ему сказать свое слово. А контроль мяча поможет испанцам нейтрализовать Францию.

Роб Доусон: Франция 1:0 Испания. Франция — самая сбалансированная команда среди оставшихся участников турнира. Если она не позволит Испании полностью завладеть центром поля, то выйдет в финал.

Том Хэмилтон: Франция 3:1 Испания. На этот раз Мерино Испанию уже не спасет. Мбаппе и его партнеры потратят время, чтобы вскрыть оборону соперника, но как только это получится, быстро добьют испанцев серией результативных атак.

Гэб Маркотти: Испания 2:1 Франция. Франция сильнее по подбору игроков, но Испания очень неудобна для этого соперника и предложит совершенно иной уровень сопротивления, чем предыдущие оппоненты французов.

Джеймс Олли: Франция 1:2 Испания. Испания всякий раз делает ровно столько, сколько необходимо для победы, а ее стиль способен сковать Францию. Учитывая игру французов на турнире, ставить против них непросто, но еще до старта чемпионата я выбрал Испанию и не собираюсь менять мнение.

Марк Огден: Франция 2:1 Испания. Франция сейчас находится на другом уровне, забивать голы может кто угодно. Испания не сможет рассчитывать на очередное чудесное спасение от Мерино.

Англия — Аргентина

Среда, 22:00 мск | Атланта

Англия

Сборная Англии
Сборная Англии globallookpress.com

Как попали сюда: Англия уверенно начала турнир, обыграв Хорватию со счетом 4:2, однако затем сбавила обороты, сыграв в вязкую нулевую ничью с Ганой.

С тех пор путь команды легким не был. После не слишком убедительной победы над Панамой (2:0), которая вывела англичан в 1/16 финала на сборную ДР Конго, их кампания едва не превратилась в громкий провал. Африканцы быстро открыли счет, но дубль Гарри Кейна в концовке встречи принес Англии победу (2:1) и спас команду от позора.

Затем последовало серьезнейшее испытание — матч против одного из хозяев турнира, Мексики, в Мехико. Англичане справились с оглушительной поддержкой трибун стадиона «Ацтека», проблемами, связанными с высокогорьем, удалением Джарелла Куансы и мощным финальным штурмом соперника. Победу со счетом 3:2 обеспечили дубль Джуда Беллингема и реализованный Кейном пенальти.

В четвертьфинале команда вновь продемонстрировала характер. Пропустив первой, Англия в дополнительное время обыграла Норвегию в Майами — 2:1. Главным героем снова стал Беллингем, оформивший дубль.

Главная звезда на данный момент: трудно представить, что Англия добралась бы до полуфинала без Джуда Беллингема. Полузащитник «Реала» забил в матче с Хорватией, а во встрече с Панамой стал главным творцом победы, записав на свой счет гол и результативную передачу.

Джуд Беллингем
Джуд Беллингем globallookpress.com

Но именно выступления против Мексики и Норвегии вывели его в число фаворитов на «Золотой мяч» турнира. Матч на «Ацтеке» — один из лучших для игрока сборной Англии за последние годы: его дубль заложил фундамент для выдающейся победы. А затем он повторил это в четвертьфинале, доведя свой счет до шести голов.

Лучший момент турнира: если нужен пример подлинного эмоционального всплеска, то победный гол Кейна в концовке матча с ДР Конго — идеальный кандидат. Его значение, время, в которое он был забит, и качество исполнения сделали этот эпизод незабываемым. Гол стал вершиной безумного 15‑минутного рывка Кейна, оформившего дубль и подарившего фанатам Англии момент, который они не забудут никогда.

Два гола Беллингема в игре с Мексикой тоже заслуживают особого упоминания, однако ближе всего по уровню эмоций к подвигу Кейна оказался его победный мяч в дополнительное время четвертьфинала с Норвегией. После того как Орьян Нюланн не справился с ударом Моргана Роджерса, Беллингем первым оказался на добивании и принес Англии путевку в полуфинал.

Аргентина

Сборная Аргентины
Сборная Аргентины globallookpress.com

Как попали сюда: путь Аргентины к полуфиналу напоминал настоящие американские горки. Но действующие чемпионы мира сумели пережить три невероятно зрелищных и эмоционально изматывающих матча плей-офф и теперь готовятся к встрече с Англией.

Во многом благодаря Лионелю Месси аргентинцы уверенно прошли групповой этап, обыграв Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). Но затем в каждом матче начались огромные проблемы.

Потребовалось дополнительное время, чтобы наконец сломить сопротивление Кабо-Верде в 1/16 финала. Африканская команда дважды отыгрывалась и была близка к одной из самых громких сенсаций в истории турнира, однако Аргентина все же победила — 3:2.

Еще хуже все выглядело против Египта. За десять с небольшим минут до конца основного времени действующие чемпионы уступали со счетом 0:2 и, казалось, были обречены. Два гола за четыре минуты — Кристиана Ромеро и Месси — вернули их в игру, а затем Энцо Фернандес на 93-й минуте забил победный мяч, оформив еще одну драматичную победу — 3:2.

В четвертьфинале Хулиан Альварес на 112-й минуте великолепным ударом поразил ворота оставшейся вдесятером Швейцарии, а Лаутаро Мартинес закрепил успех — 3:1. Так «Альбиселесте» сохранили шансы защитить чемпионский титул.

Главная звезда на данный момент: даже в 39 лет Месси на голову выше всех партнеров. На его счету 8 из 17 голов Аргентины на турнире, одна результативная передача и ключевая роль в невероятном камбэке против Египта — гол+пас. По ходу турнира он переписал рекорд за рекордом, включая самый громкий: стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира — 21 гол. Звезда «Интер Майами» по‑прежнему в полном порядке.

Лионель Месси
Лионель Месси globallookpress.com

Лучший момент турнира: выбрать один эпизод невероятно сложно, учитывая, насколько безумными получились три матча Аргентины в плей-офф. Встреча с Кабо-Верде подарила массу эмоций, однако аргентинцы ни разу не уступали в счете. Совсем иначе развивался поединок с Египтом: команда не просто оказалась на грани поражения — казалось, ее путь на турнире уже завершен.

Победный гол Энцо Фернандеса головой, который вывел Аргентину в четвертьфинал, вызвал на трибунах Атланты настоящий взрыв эмоций — радости и, прежде всего, огромного облегчения. Совсем немного этому моменту уступает потрясающий дальний удар Хулиана Альвареса в матче со Швейцарией.

Где решится исход матча?

Если не считать восьми голов Лионеля Месси, нынешний чемпионат мира трудно назвать для Аргентины образцовым. И все же действующие чемпионы снова оказались в полуфинале.

Гениальная игра 39-летнего Месси — будь то удары из центральной зоны или филигранные передачи в штрафную — скрывает многие проблемы команды. В обороне Аргентина выглядит уязвимой, регулярно оказываясь вынужденной спасаться в последний момент, а после перехода на схему 4-4-2 с ромбом в полузащите практически отказалась от активной игры через фланги.

Такая расстановка позволяет «Альбиселесте» насыщать центр поля сразу шестью футболистами, которые постоянно ищут быстрые комбинации с Месси. Англии предстоит найти способ противостоять этому численному преимуществу — вероятно, крайним защитникам придется чаще смещаться в центр. Но не менее важно будет максимально плотно играть персонально против легендарной «десятки».

Деклан Райс и Эллиот Андерсон
Деклан Райс и Эллиот Андерсон globallookpress.com

У англичан есть все шансы выиграть эту битву. Физическая мощь и невероятный объем работы Эллиота Андерсона, Деклана Райса и Джуда Беллингема (при поддержке остальных партнеров) пока оказались не по зубам ни одному сопернику.

Томас Тухель требует от команды большего. После четвертьфинала с Норвегией он справедливо раскритиковал игру своих подопечных, назвав победу со счетом 2:1 в дополнительное время «удачей». Один из способов оправдать доверие тренера — сдержать Месси.

Прогнозы экспертов

Лиззи Бечерано: Англия 2:2 Аргентина — 2:2 (Аргентина выиграет в серии пенальти). Пожалуй, это самый равный полуфинал чемпионата мира. Если Аргентина сумеет довести матч до серии пенальти, трудно представить кого-то надежнее Эмилиано Мартинеса в воротах.

Джефф Карлайл: Англия 2:1 Аргентина. Кажется, Аргентина, и особенно Месси, начинают выдыхаться. Да, команда забивала в дополнительное время, но в том числе и в матче против соперника, игравшего вдесятером. Англия, напротив, будто находит дополнительные резервы энергии.

Билл Коннелли: Англия 2:1 Аргентина. В матче со Швейцарией преимущество в физике было на стороне европейцев, а у Англии еще и выше исполнительское мастерство в завершающей стадии.

Роб Доусон: Англия 2:2 Аргентина (Англия выиграет в серии пенальти). Обе команды регулярно забивают и пропускают, поэтому матч должен получиться зрелищным.

Том Хэмилтон: Англия 3:2 Аргентина (после дополнительного времени). Многое зависит от того, насколько быстро Англия сможет восстановить силы к матчу в среду. Если команда подойдет к игре в относительно хорошей физической форме, она объективно сильнее. Будет нервно, но дисциплина англичан поможет им добиться своего.

Гэб Маркотти: Аргентина 0:0 Англия (Аргентина выиграет в серии пенальти). Ни одна из команд не показывает выдающийся футбол (Тухель в этом прав), но обе отличаются характером, стойкостью и бойцовскими качествами. Ожидаю тяжелый матч, который не позволит раскрыться даже таким мастерам, как Месси, Кейн и Беллингем, а затем — серию пенальти, где Англия вновь пополнит свою коллекцию героических поражений.

Джеймс Олли: Англия 1:2 Аргентина. Матч, скорее всего, получится изматывающим. Ни одной из команд нельзя отказать в самоотдаче, однако Англия выглядит более потрепанной. Исход предсказать крайне сложно, но небольшое преимущество все же на стороне Аргентины.

Марк Огден: Англия 2:1 Аргентина. Нас ждет эпичное противостояние. Англия выглядит более сильной командой, а Швейцария уже показала, что организованные соперники способны создать действующим чемпионам мира серьезные проблемы.