14 июля в 1/2 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Франция и Испания. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.80.
Франция
Турнирное положение: «Трехцветные» на Мундиале победили во всех шести матчах. Команда Дидье Дешама еще и не пропускала в трех последних поединках.
При этом Франция в шести матчах турнира забила 16 мячей. Восемь из них записал на свой счет не сбавляющий оборотов Килиан Мбаппе.
Последние матчи: в предыдущем раунде команда добыла уверенную победу. Французы с незабитым пенальти Мбаппе все же одолели Марокко (2:0). Килиан забил с игры, еще один добавил Усман Дембеле.
До того команда сломила сопротивление Парагвая (1:0). А вот чуть ранее команда Дешама легко переиграла сборную Швеции (3:0). И ведь не зря «трехцветных» называют едва ли не главными фаворитами Мундиаля!
При всем при том Франция шикарно выглядит в атаке. Команда имеет прекрасный подбор игроков во всех линиях, к тому же блистает ассистентскими талантами Майкл Олисе, оформивший уже 5 голевых передач на турнире.
Состояние команды: Французы поражают умением взламывать любые оборонительные редуты. Сами же «трехцветные» пропустили всего 2 мяча в шести матчах чемпионата мира.
Вот только французы исторически неудачно противостоят «Фурии Рохе». Четыре из пяти последних очных поединков завершились победами испанцев. И лишь фактически 5 лет назад Франция одолела соперника (2:1).
Испания
Турнирное положение: Испанцы на турнире выглядят весьма симпатично. Команда только в четвертьфинале пропустила свой первый мяч на турнире.
Причем Испания в шести своих матчах на турнире забила 11 мячей в ворота соперников. Правда, лучшим бомбардиром команды является забивший всего 4 мяча Микель Оярсабаль.
Последние матчи: в предыдущем раунде команда прошла бельгийцев. Испания воспользовалась ошибкой резервного голкипера соперника (2:1).
До того команда нанесла поражение Португалии (1:0). Притом, что несколько ранее испанцы легко расправились с австрийцами (3:0). К слову, победные мячи в двух последних матчах записал на свой счет джокер «Фурии Рохи» Микель Мерино.
В шести матчах в рамках Мундиаля Испания добыла 5 побед. Вот только Ламину Ямалю пока удалось отличиться лишь одним голом на турнире. Вyндеркинду пора исправляться!
Состояние команды: Испанцы последние победы добыли с некоторой натугой. Между тем, запас прочности у команды еще немалый.
Наверняка Испания будет действовать в своем привычном стиле. В составе команды имеются быстроногие исполнители, способные эффективно выбегать в контратаки.
Испанцы в двух последних очных встречах одолели «трехцветных». К тому же в кадровом плане Луис де ла Фуэнте может рассчитывать на оптимальный набор исполнителей.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа Иcпании — в 3.20.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.98, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.88.
Прогноз: Испанцы имеют весьма надежные тылы, к тому же быстроногий Ямаль должен наконец-то выстрелить.
Ставка: Фора Испании -1.5 за 6.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 6.50.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Французы слишком зависимы от формы своего лидера Мбаппе
- Испанцы пропустили всего один мяч в шести поединках турнира
- «Фурия Роха» способна преуспеть в игре вторым номером, в которой эффективными могут стать рывки креативного Ямаля
- Испанцы в двух последних очных поединках обыграли Францию
- В отличие от французов, Испания в двух предыдущих раундах прошла сильных португальцев и бельгийцев
Основной прогноз
Не пропустите большой подробный прогноз на матч Франция — Испания с коэффициентом для ставки за 1.90.