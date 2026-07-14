Испания уверенно шагнёт в финал чемпионата мира

дерзкая ставка за 6.80 на полуфинал ЧМ-2026

14 июля в 1/2 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Франция и Испания. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.80.

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Франция

Турнирное положение: «Трехцветные» на Мундиале победили во всех шести матчах. Команда Дидье Дешама еще и не пропускала в трех последних поединках.

При этом Франция в шести матчах турнира забила 16 мячей. Восемь из них записал на свой счет не сбавляющий оборотов Килиан Мбаппе.

Последние матчи: в предыдущем раунде команда добыла уверенную победу. Французы с незабитым пенальти Мбаппе все же одолели Марокко (2:0). Килиан забил с игры, еще один добавил Усман Дембеле.

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До того команда сломила сопротивление Парагвая (1:0). А вот чуть ранее команда Дешама легко переиграла сборную Швеции (3:0). И ведь не зря «трехцветных» называют едва ли не главными фаворитами Мундиаля!

При всем при том Франция шикарно выглядит в атаке. Команда имеет прекрасный подбор игроков во всех линиях, к тому же блистает ассистентскими талантами Майкл Олисе, оформивший уже 5 голевых передач на турнире.

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Состояние команды: Французы поражают умением взламывать любые оборонительные редуты. Сами же «трехцветные» пропустили всего 2 мяча в шести матчах чемпионата мира.

Вот только французы исторически неудачно противостоят «Фурии Рохе». Четыре из пяти последних очных поединков завершились победами испанцев. И лишь фактически 5 лет назад Франция одолела соперника (2:1).

Испания

Турнирное положение: Испанцы на турнире выглядят весьма симпатично. Команда только в четвертьфинале пропустила свой первый мяч на турнире.

Причем Испания в шести своих матчах на турнире забила 11 мячей в ворота соперников. Правда, лучшим бомбардиром команды является забивший всего 4 мяча Микель Оярсабаль.

Последние матчи: в предыдущем раунде команда прошла бельгийцев. Испания воспользовалась ошибкой резервного голкипера соперника (2:1).

До того команда нанесла поражение Португалии (1:0). Притом, что несколько ранее испанцы легко расправились с австрийцами (3:0). К слову, победные мячи в двух последних матчах записал на свой счет джокер «Фурии Рохи» Микель Мерино.

В шести матчах в рамках Мундиаля Испания добыла 5 побед. Вот только Ламину Ямалю пока удалось отличиться лишь одним голом на турнире. Вyндеркинду пора исправляться!

Состояние команды: Испанцы последние победы добыли с некоторой натугой. Между тем, запас прочности у команды еще немалый.

Наверняка Испания будет действовать в своем привычном стиле. В составе команды имеются быстроногие исполнители, способные эффективно выбегать в контратаки.

Испанцы в двух последних очных встречах одолели «трехцветных». К тому же в кадровом плане Луис де ла Фуэнте может рассчитывать на оптимальный набор исполнителей.

На что ставят в матче Франция — Испания Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Испания: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа Иcпании — в 3.20.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.98, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.88.

Прогноз: Испанцы имеют весьма надежные тылы, к тому же быстроногий Ямаль должен наконец-то выстрелить.

6.80 Фора Испании -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.80 на матч Франция — Испания принесёт прибыль 5800₽, общая выплата — 6800₽

Ставка: Фора Испании -1.5 за 6.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

6.50 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.50 на матч Франция — Испания принесёт прибыль 5500₽, общая выплата — 6500₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 6.50.

Пять причин, почему ставка зайдет

Французы слишком зависимы от формы своего лидера Мбаппе

Испанцы пропустили всего один мяч в шести поединках турнира

«Фурия Роха» способна преуспеть в игре вторым номером, в которой эффективными могут стать рывки креативного Ямаля

Испанцы в двух последних очных поединках обыграли Францию

В отличие от французов, Испания в двух предыдущих раундах прошла сильных португальцев и бельгийцев

Основной прогноз

Не пропустите большой подробный прогноз на матч Франция — Испания с коэффициентом для ставки за 1.90.