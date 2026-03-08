GOAL объясняет, почему «Манчестер Юнайтед» должен сделать Сандро Тонали главной трансферной целью ближайшего лета.

Примечание: данный материал был опубликован до матча 29‑го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед», завершившегося победой «сорок» со счетом 2:1.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ после шестой победы в семи матчах под руководством Майкла Каррика. В воскресенье «красные дьяволы» на «Олд Траффорд» обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.

Хотя основные заголовки заслуженно достались Беньямину Шешко и Бруну Фернандешу, отметившимся голами, огромную роль в этом успехе сыграла и великолепная работа Каземиро в центре поля — то, что стало характерной чертой возрождающегося «Юнайтед» с начала года.

После Фернандеша, который бесспорно является движущей силой команды как капитан и выдающийся плеймейкер, именно Каземиро стоит считать лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.

34-летний бразилец словно повернул время вспять: он не только разрушает атаки соперника, но и регулярно запускает собственные, а также успел поучаствовать в семи голевых действиях команды, представляя серьезную угрозу при стандартах.

На этом фоне возникает вопрос, почему «Манчестер Юнайтед» решил не продлевать контракт с бразильским полузащитником еще на один сезон. Судя по игре, Каземиро вовсе не растерял своих качеств — в последние недели это был вынужден признать даже Джейми Каррагер.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» стремится подписать более молодого игрока, который составил бы пару Кобби Мейну в центральной зоне. С точки зрения долгосрочного планирования это выглядит логично. Однако заменить нынешнюю версию Каземиро — практически точную копию того доминирующего лидера, которым он был в «Реале», — чрезвычайно сложная задача.

Тем не менее, есть один футболист, который может с ней справиться. По данным The Telegraph, Сандро Тонали — один из главных кандидатов в шорт‑листе «Юнайтед».

Сандро Тонали globallookpress.com

Агент полузащитника «Ньюкасла» недавно заявил, что итальянец рассматривает различные варианты в преддверии летнего трансферного окна.

Если руководство «Олд Траффорд» действительно намерено выиграть титул Премьер-лиги к 2028 году, клубу стоит уже сейчас сосредоточиться именно на Тонали как на главной трансферной цели. Тем более, что его кандидатура имеет поддержку легенды клуба.

«Лучше Райса»

В том же материале говорится, что «Юнайтед» также продолжает следить за полузащитником «Ноттингем Форест» Эллиотом Андерсоном и плеймейкером «Кристал Пэлас» Адамом Уортоном.

Оба считаются претендентами на поездку на чемпионат мира в составе сборной Англии и входят в число самых ярких хавбеков АПЛ. Однако ни один из них не обладает столь универсальным набором качеств, как Тонали.

Сандро Тонали globallookpress.com

Итальянец — подвижный разрушитель и одновременно созидатель, типичный гибрид «шестерки» и «восьмерки» в системе «Ньюкасла». Та самая роль, которую выполняет Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

Благодаря технике топ‑уровня и выдающемуся пониманию игры Тонали одинаково полезен и при вскрытии плотных оборон, и при защите собственных ворот.

Пол Скоулз считает его лучшим в своем амплуа — даже выше Деклана Райса, рекордного трансфера «Арсенала», которого многие называют главным фаворитом на награду лучшему игроку сезона ПФА-2025/26.

Думаю, он лучше Райса. Мне очень нравится Райс, не поймите неправильно, у него есть все. Но иногда он делает слишком много касаний и пытается выглядеть чуть более эффектно, чем нужно. Он может делать все, но, на мой взгляд, делает это недостаточно часто. Мне больше нравится Тонали. Пол Скоулз бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед»

Иными словами, Тонали выглядит более отточенным и зрелым игроком, чем Райс — с этим трудно поспорить. Скоулз в свое время славился феноменальным видением поля и передачами, всегда на шаг опережая соперников, поэтому, возможно, он видит в итальянце черты собственной игры.

Единственное, чего пока не хватает в арсенале 25-летнего полузащитника, — это большого количества голов. Но во многом это связано с проблемами «Ньюкасла» как команды. В остальном у Тонали есть все качества, чтобы в ближайшей перспективе заменить Каземиро, а в дальнейшем, возможно, и превзойти бразильца.

Риск, который стоит того

«Манчестер Юнайтед» придется действовать быстро, если Сандро Тонали действительно станет главным кандидатом на усиление центра поля. В последний день зимнего трансферного окна его активно связывали с «Арсеналом», а The Telegraph сообщает, что за прогрессом итальянца внимательно следит «Манчестер Сити». Кроме того, «Ювентус» может попытаться вернуть полузащитника обратно в Серию А.

Сандро Тонали globallookpress.com

Дешево Тонали точно не достанется — слишком высок спрос и слишком хороший возраст у игрока. Если учитывать, что за Деклана Райса, Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса клубы платили более 100 миллионов фунтов (около $134 млн), логично предположить, что «Ньюкасл» потребует за Тонали сопоставимую сумму.

Напомним, что летом 2023 года «сороки» приобрели его у «Милана» за 55 миллионов фунтов (около $72 млн).

Во время своей десятимесячной дисквалификации за нарушение правил ставок Тонали подписал новый контракт на «Сент-Джеймс Парк». Теперь его соглашение с «Ньюкаслом» рассчитано до 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вряд ли сможет рассчитывать на какую-либо «скидку». Но то же самое можно сказать и о вариантах с Эллиотом Андерсоном или Адамом Уортоном.

Если клуб все равно готов выложить девятизначную сумму, то Тонали — самый надежный вариант: у него солидный опыт Лиги чемпионов и статус игрока сборной Италии с 30 матчами за национальную команду.

«Думать от сезона к сезону»

«Манчестер Юнайтед» может черпать оптимизм и из публичных высказываний Сандро Тонали о своем будущем. Еще в ноябре воспитанник академии «Брешии» не стал исключать, что однажды может покинуть «Ньюкасл». В интервью изданию The i он сказал...

Сандро Тонали globallookpress.com

Знаете, в футболе нужно думать от сезона к сезону. Я не хочу говорить, что останусь здесь на десять лет, а потом через два, три, четыре или пять лет уйду. Я хочу думать только о каждом следующем сезоне. Таков футбол. Прошлое лето было тяжелым для нас, для Алекса [Исака], но это футбол. Если в твоей жизни появляется вариант с другим клубом, нужно все взвесить. Я не хочу говорить: «Да, я останусь здесь на десять лет», но сейчас я счастлив здесь. Я не думаю ни о каком другом клубе. Сандро Тонали полузащитник «Ньюкасла»

Не исключено, что последнее утверждение уже не столь актуально после интереса, который Тонали вызвал в январское трансферное окно. Исак придерживался похожей позиции, когда был главной звездой «Ньюкасла», однако в итоге пошел на конфликт с клубом, чтобы добиться перехода в «Ливерпуль».

Если сильнейшие клубы мира направят официальные предложения по Тонали, вполне естественно, что он задумается о смене команды — особенно на фоне того, что амбициозный проект «Ньюкасла» пока не оправдывает ожиданий.

Без прогресса

Несмотря на серьезный спад после ухода сэра Алекса Фергюсона, «Манчестер Юнайтед» все же выиграл шесть трофеев за последние 13 лет, включая Кубок Англии-2024. Это на пять больше, чем у «Ньюкасла», который лишь в прошлом сезоне завоевал Кубок Английской лиги, прервав 70-летнюю паузу без внутренних трофеев.

«Ньюкасл» — обладатель Кубка Английской лиги 2024/2025 globallookpress.com

При всем прогрессе, достигнутом «сороками» после покупки клуба за 300 миллионов фунтов (около $402 млн) саудовским консорциумом в 2021 году и назначения Эдди Хау главным тренером, команда все еще далека от борьбы за главные титулы. Более того, успех в Кубке лиги не стал трамплином к новым достижениям: за девять туров до конца нынешнего сезона «Ньюкасл» занимает лишь 12-е место в таблице АПЛ.

Кроме того, команде предстоит крайне сложное испытание — противостояние с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Складывается впечатление, что «Ньюкасл» начинает двигаться назад, и удерживать таких игроков, как Тонали, будет все труднее, если ситуация не изменится.

И что тревожнее всего для болельщиков, Хау фактически признал это, комментируя ситуацию вокруг Тонали в прошлом месяце. На вопрос, могут ли трансферные слухи повлиять на итальянца, тренер прокомментировал это так...

Не думаю, но многое происходит без моего ведома. Я бы удивился, если бы Тонали начал беспокоиться, но наши лучшие игроки всегда привлекают внимание других клубов — такова реальность футбола. Мы хотим сохранить эту команду, хотим развиваться, и Сандро — часть этого процесса. В целом я не вижу проблемы, но контролирую далеко не все. Эдди Хау главный тренер «Ньюкасла»

Возвращение хороших времен

На «Олд Траффорд» ситуация, напротив, снова выглядит многообещающе. Свою роль в этом сыграл и Рубен Аморим: португалец помог решить проблемы «Юнайтед» с вратарской позицией и реализацией, благодаря трансферам Сенне Ламменса, Брайана Мбёмо и Матеуса Куньи.

Кроме того, он начал искоренять токсичную культуру «власти игроков» в клубе, расставшись с Антони, Алехандро Гарначо, Джейдоном Санчо и Маркусом Рашфордом. Однако упрямство в тактических вопросах в итоге сделало его январскую отставку неизбежной.

Матеус Кунья и Майкл Каррик globallookpress.com

Майкл Каррик начал раскрывать потенциал состава, и ощущение нарастающего импульса — абсолютно реальное. В первых двух матчах под его руководством «Юнайтед» заслуженно обыграл претендующих на титул «Манчестер Сити» и «Арсенал», а в последних встречах с «Кристал Пэлас» и «Эвертоном» команда показала умение побеждать даже тогда, когда игра складывается тяжело.

Вероятно, для полноценной борьбы за титул Премьер-лиги в нынешнем сезоне уже слишком поздно. Но в следующем чемпионате «Юнайтед» вполне может стать реальным претендентом на золото — вне зависимости от того, продолжит ли Каррик начатую работу или клуб пригласит тренера уровня Карло Анчелотти или Томаса Тухеля, чтобы развить заложенный фундамент.

Кроме того, «красные дьяволы» по-прежнему способны привлекать лучших игроков из Англии и со всего мира для следующего шага вперед — в том числе и Сандро Тонали.

Итальянец может стать даже более подходящим партнером для Кобби Мейну в центре поля: спокойствие под давлением, объем работы, способность закрывать большие зоны — все это делает его более динамичным вариантом, чем Каземиро. В таком случае «Юнайтед» понадобилось бы всего одно-два усиления на других позициях, чтобы бороться сразу за несколько трофеев.

Сейчас самое подходящее время присоединиться к проекту «Юнайтед», и вряд ли кто-то стал бы упрекать Тонали, если бы он решил покинуть корабль на «Сент-Джеймс Парк», который начинает идти ко дну.

Свой Пирло для «Юнайтед»?

Выезд «Манчестер Юнайтед» на северо-восток Англии в среду может стать для Сандро Тонали своеобразным последним прослушиванием. Впрочем, статистика последних лет говорит в пользу «Ньюкасла»: «сороки» выиграли три из четырех последних матчей против «красных дьяволов» на «Сент-Джеймс Парк», еще один завершился вничью.

Сандро Тонали и Кобби Мейну globallookpress.com

Но уверенности в команде Хау сейчас нет совсем. «Ньюкасл» выиграл лишь один из последних семи матчей в чемпионате, а последним ударом стало унылое поражение от «Эвертона» со счетом 2:3 в субботу. К тому же, нагрузка на Тонали увеличилась из-за вынужденного отсутствия капитана команды Бруно Гимарайнса, который выбыл из-за травмы.

Даже лучшие усилия итальянца могут оказаться напрасными против «Манчестер Юнайтед», который сейчас находится на подъеме и играет почти на максимуме возможностей. Если «сороки» потерпят еще одно поражение, Тонали вполне может начать смотреть на «Олд Траффорд» как на потенциальный новый дом.

Сам «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, наверняка заинтересуется возможностью заполучить первую настоящую итальянскую суперзвезду. Тонали давно сравнивают с легендой «Скуадры Адзурры» Андреа Пирло — и Хау сам подогревал эти параллели в прошлом сезоне.

Когда я впервые увидел игру Сандро, сходство с Пирло было очевидным, и дело не только в прическе. Тут гораздо больше общего. У него действительно схожие качества в плане телосложения и стиля, но главное, что выделяет Сандро, — он может делать все то же самое технически и тактически, выглядеть великолепно, но при этом обладает атлетизмом, способностью много бегать. Да, очевидны сравнения в плане техники, передач и всего остального, но именно его физические возможности выделяют его среди остальных. Эдди Хау главный тренер «Ньюкасла»

Современная версия Пирло, способная без остановки работать все 90 минут, — именно тот полузащитник, который нужен «Манчестер Юнайтед». И если говорить о громких трансферах, лучше варианта летом просто не найти.