ESPN рассуждает, кто из главных фаворитов ЧМ-2026 может не дойти до решающих стадий турнира.

Это происходит каждые четыре года: футболисты мирового уровня, только что боровшиеся за титулы в клубах из топ-5 европейских лиг и игравшие друг против друга в Лиге чемпионов, разъезжается по сборным.

Болельщики ждут от них успешного выступления на чемпионате мира. Эксперты называют их сборные в числе главных претендентов на титул. А потом — они вылетают с турнира уже после трех матчей.

В этом и красота, и жестокость чемпионата мира. Футбол — самый популярный вид спорта на планете, а сам турнир проходит только раз в четыре года, поэтому эти матчи получают такой эмоциональный и коллективный вес, которого редко встретишь даже в национальных чемпионатах или на Олимпиаде.

В то же время все это происходит в виде спорта, где игроки вынуждены бегать за непредсказуемо скачущим мячом и пытаться контролировать его исключительно ногами. В футболе фавориты побеждают значительно реже, чем в любом из главных американских видов спорта. Именно поэтому, к примеру, чемпион английской Премьер-лиги определяется по итогам классического кругового турнира, где каждая команда проводит с соперниками по два матча — дома и в гостях.

Однако самый статусный турнир в мировом футболе устроен по совершенно противоположному принципу: на чемпионате мира никто не играет по одинаковому календарю, а внушительная часть участников отправляется домой уже после трех матчей.

Иными словами, случайный отскок мяча пишет историю чемпионатов мира в той же степени, что и гениальное умение Лионеля Месси или Килиана Мбаппе этот самый мяч контролировать.

На предстоящем турнире можно выделить шесть явных фаворитов:Испания, Франция, Англия, Бразилия, Аргентина и Португалия. Букмекеры считают именно эти шесть сборных главными претендентами на победу.

Если предположить, что вероятность выхода из группы для каждой из этих сборных составляет 90%, то вылет какой-то одной конкретной команды до начала стадии плей-офф покажется маловероятным. Однако если оценивать общую картину — перемножив эти 90% шесть раз, — выяснится, что вероятность вылета хотя бы одного из фаворитов уже на групповом этапе составляет около 50% (если быть точным, 47%).

Прямо сейчас разберем всех шестерых фаворитов и оценим, кто из них рискует отправиться домой раньше времени.

Хронология громких провалов на чемпионатах мира

В XXI веке состоялось шесть чемпионатов мира, и на каждом из них мы неизменно теряли как минимум одного топ-фаворита уже по итогам группового этапа.

В 2002 году сборная Аргентины сподобилась всего на два забитых мяча в трех встречах и финишировала в группе позади Швеции и Англии.

В 2006 году сборная Чехии приехала на турнир в статусе второй команды в рейтинге ФИФА. Несмотря на разгром США со счетом 3:0 в стартовом туре, чехи уступили в двух оставшихся матчах и пропустили вперед Гану и будущих чемпионов — итальянцев.

Сама Италия, к слову, не выиграла ни одного матча на чемпионатах мира после победного финала 2006 года, заняв в 2010-м последнее место в своей группе.

В 2014 году уже после трех матчей домой отправилась Испания, хотя она приехала на турнир в ранге действующего чемпиона мира и двукратного триумфатора Евро.

В 2018-м то же самое случилось с Германией: команда защищала титул, но финишировала последней в группе.

Наконец, в 2022 году бесславно сошло со сцены «золотое поколение» бельгийцев, забившее один гол в трех матчах и оставшееся позади Марокко и Хорватии.

Для более точного контекста — вот как эти команды выглядели на старте турнира по рейтингу Elo:

2002, Аргентина: 2-е место; 2020 баллов

2006, Чехия: 4-е место; 1971 балл

2010, Италия: 6-е место; 1936 баллов

2014, Испания: 2-е место; 2107 баллов

2018, Германия: 2-е место; 2076 баллов

2022, Бельгия: 5-е место; 2006 баллов

Таким образом, среднее место вылетевших фаворитов перед стартом турниров равнялось четвертому, а их средний рейтинг составлял 2019 очков.

Какая команда занимает четвертую строчку в системе Elo прямо сейчас? Англия. И каков их текущий рейтинг? Ровно 2020 баллов. Похоже, кубок снова может не доехать до Лондона.

Кто из фаворитов ЧМ-2026 ближе всех к провалу?

Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что сейчас вероятность преждевременного вылета фаворитов как никогда мала. И дело вовсе не в том, что ведущие сборные стали более сбалансированными по составу. Если на то пошло, наблюдается скорее обратная тенденция.

Причина прозаичнее: ФИФА стремится к увеличению коммерческих доходов, даже если ради этого приходится жертвовать зрелищностью начальной фазы турнира.

После расширения состава участников до внушительных 48 команд средний уровень группового этапа заметно упал. Само понятие «группа смерти» окончательно ушло в прошлое.

Более того, новый регламент турнира позволяет выйти в плей-офф восьми из двенадцати команд, занявших третьи места.

Если взглянуть на упомянутые выше громкие вылеты топ-сборных в текущем столетии, то лишь две из них — Германия в 2018 году и Италия в 2010-м — финишировали на четвертой строчке. Таким образом, даже если кто-то из фаворитов столкнется с трудностями в своих беспрецедентно простых группах, для выхода в следующий раунд им, скорее всего, будет достаточно одержать хотя бы одну победу в трех матчах.

Тем не менее в футболе мы почти всегда переоцениваем вероятность победы фаворита, особенно на чемпионате мира.

Достаточно вспомнить недавний сезон в английской Премьер-лиге. Когда в апреле «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» и догнал «канониров» в таблице, из каждого утюга утверждали, что «горожане» уже гарантировали себе титул. Но даже если вы считали команду Гвардиолы фаворитом (букмекерские рынки соглашались, а вот большинство аналитических систем прогнозирования — нет), вероятность их победы составляла в лучшем случае 60%. А события с вероятностью 40% и менее происходят вокруг нас ежедневно.

Возвращаясь к нашим приблизительным расчетам с вероятностью прохода в 90%, шансы на то, что хотя бы одна из топ-сборных покинет турнир до стадии 1/16 финала, весьма высоки.

Ниже приведен рейтинг главных фаворитов чемпионата мира, способных пережить игровой кризис, — от наименее уязвимых к наиболее вероятным кандидатам на вылет.

6. Англия

Если вы хотите найти аргументы в пользу возможного провала сборной Англии, то их, пожалуй, два: в составе есть лишь один человек, способный стабильно забивать голы — это Гарри Кейн, а сама команда играет в слишком консервативный футбол.

Если вам это очень напоминает новый чемпионский состав лондонского «Арсенала», то так оно и есть. «Канониры» только что взяли титул в Премьер-лиге за счет исторического доминирования на стандартах, осторожной игре с мячом и лучшей обороне в мире.

Однако, как показал спад «Арсенала» в конце зимы и начале весны, подобный силовой и выверенный подход часто оборачивается матчами с минимумом опасных моментов. В таких играх вы сами создаете слишком мало, а соперник при этом умудряется реализовать один-два редких шанса у ваших ворот. В условиях турнира на выбывание это может стать фатальной проблемой.

С другой стороны, под руководством Томаса Тухеля Англия практически не пропускает. Команда продвигает мяч вперед невероятно медленно, а в ее матчах фиксируется значительно меньше владений, чем у любого клуба Премьер-лиги в минувшем сезоне.

Формула «не пропускать и иметь в составе Гарри Кейна» — вполне рабочий рецепт для успеха на уровне сборных. Однако с начала 2024 года Кейн забил за Англию 11 голов с игры в официальных матчах, в то время как никто другой из его партнеров не отличился более трех раз.

К тому же, состав, который Тухель взял на турнир, во многом лишен креативных игроков. Если англичане разочаруют этим летом, то исключительно из-за неспособности создавать достаточное количество моментов у чужих ворот. Звучит поразительно похоже на претензии к предыдущему главному тренеру, не так ли?

5. Испания

Я бы поставил Испанию на последнее место среди фаворитов, рискующих вылететь на ранней стадии, но Ламин Ямаль по-прежнему восстанавливается после травмы и точно пропустит первый матч. Более того, сейчас нет никакого понимания, в каких игровых кондициях он будет находиться после возвращения.

Добавьте к этому еще два фактора. Во-первых, Родри после возвращения в этом сезоне все еще не совсем похож на себя прежнего. Во-вторых, Педри рискует получить очередной рецидив травмы задней поверхности бедра при каждом выходе на поле. В итоге физическое состояние всех трех главных звезд сборной Испании сейчас находится под большим вопросом.

Если же углубиться в разряд футбольных аномалий, то нельзя забывать и о «проклятии триумфаторов Евро». Начиная с 1988 года команда, выигравшая чемпионат Европы, лишь однажды смогла пройти дальше четвертьфинала на следующем за ним чемпионате мира. И только еще одна сборная вообще доходила до четвертьфинала.

Получается, что из девяти предыдущих чемпионов Европы семеро не смогли выиграть ни одного матча плей-офф на следующем ЧМ.

Единственным исключением, к слову, стала как раз Испания образца 2010 года, которая в итоге и выиграла чемпионат мира.

Конечно, все это скорее занимательная статистика, нежели железная закономерность. Однако Ямаль — это несущая конструкция всей атакующей игры испанцев, точно так же, как и в «Барселоне». И что произойдет, если этим летом он так и не сможет выйти на свой привычный уровень?

4. Бразилия

Главная проблема этой команды заключается в том, что это, пожалуй, наименее талантливый состав сборной Бразилии на моей памяти.

В заявке есть всего три игрока, которых можно с полной уверенностью назвать исполнителями мирового уровня: Винисиус Жуниор, Рафинья и Габриэл Магальяйнс. Хотите добавить сюда Маркиньоса? Хорошо, пускай будет четыре.

Еще год назад, до смазанного из-за травм сезона, я бы включил в этот список Бруну Гимарайнса. Алиссон Бекер, очевидно, один из лучших вратарей современной эпохи, но последние пару сезонов он уже не показывает прежнего уровня.

Кроме того, когда в последний раз Карло Анчелотти руководил командой, прыгнувшей выше своей головы в плане подбора игроков? Большая часть его карьеры строилась на том, что он приходил в клубы с огромным количеством сильных игроков, которые не очень ладили между собой, и находил способ заставить этот механизм работать, оптимально расставляя лучших футболистов на поле.

Учитывая управленческий кризис, который разразился в мадридском «Реале» в минувшем сезоне, Анчелотти явно проделал колоссальную тренерскую работу, просто чтобы спасти систему от распада.

У итальянского специалиста также прослеживается явная склонность к атакующему футболу в противовес большинству излишне прагматичных коллег — и это всегда приносило ему успех. Но именно ли это нужно нынешней Бразилии?

Рафинья — идеальный лидер: он способен закрыть практически любую позицию в атаке, полезен как с мячом, так и без него. Это как раз тот тип вингера, который необходим на противоположном фланге от Винисиуса, дошедшего в своей карьере до этапа, когда он вообще не участвует в обороне, перекладывая черновую работу на партнеров.

При этом в текущем составе бразильцев даже нет критической массы эгоцентричных звезд, которая потребовала бы от Анчелотти его фирменных навыков тонкой дипломатии.

Тем не менее жеребьевка для Бразилии получилась удачной. Соперники по группе выглядят откровенно слабее, и им вряд ли хватит игрового ресурса, чтобы помешать «селесао» набрать необходимое количество очков.

3. Франция

На мой взгляд, Франция располагает самым талантливым подбором игроков на этом турнире, причем с огромным отрывом. Я также считаю их сильнейшей командой мира, без всяких оговорок.

Несмотря на это, я не удивлюсь, если французы отправятся домой раньше времени. И это практически никак не связано с тем, как команда играет или функционирует.

Да, под руководством Дидье Дешама они на протяжении долгого времени действовали излишне прагматично. Но с ним они дошли до финала на двух последних чемпионатах мира. И, честно говоря, я не очень понимаю, насколько консервативной вообще может быть команда, если ее стартовая тройка атаки — Майкл Олисе, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе.

Когда фаворит вылетает на групповом этапе, это почти всегда начинают воспринимать как большой приговор: начинают критиковать тренера, рассуждать о приоритетах футболистов, о государственной системе подготовки молодых игроков и в целом о кризисе базовых ценностей страны за пределами спорта.

Но чаще всего причина банальна — это слепой случай: тяжелая жеребьевка и пара неудачных рикошетов.

Вспомните Германию на прошлом ЧМ. Они попали в один квартет с Испанией, а мяч просто отказывался идти в ворота. По показателю разницы ожидаемых голов (xG) без учета пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 немцы превзошли абсолютно всех участников турнира. Германия делала то, что приносит победы в футболе — создавала более качественные моменты, чем соперники, — но все равно не вышла в плей-офф. Подобное может случиться и с Францией, и с любой другой топ-сборной.

Я выделяю Францию главным образом потому, что она оказалась в одной группе с Сенегалом (17-е место в рейтинге Elo) и Норвегией (11-е место в Elo). Если французы не смогут победить ни в одном из этих двух матчей, то для вылета им будет достаточно лишь одного осечки в игре против Ирака — команды, которая далеко не так безнадежна, как остальные явные аутсайдеры турнира.

2. Аргентина

Не выиграв ничего значимого в период, когда Лионель Месси был на пике формы, Аргентина умудрилась завоевать все возможные титулы на закате его карьеры.

Аргентинцы дважды выиграли Кубок Америки и стали победителями ЧМ-2022. На этот турнир команда приезжает в статусе безоговорочного лидера изнурительного южноамериканского отборочного цикла.

Опираясь исключительно на результаты последних лет, именно их стоит считать главными претендентами на золото.

Проблема в том, что такую историю мы видели слишком много раз. Команда выигрывает много трофеев, потому что попадает в идеальное сочетание поколения игроков и тренера: талант, характер и система складываются ровно так, как нужно. А затем эту же формулу пытаются протянуть еще на один турнир дольше, чем она способна выдержать.

Достаточно взглянуть на список из 11 футболистов, отыгравших больше всего минут в квалификации. Десять из них выходили в стартовом составе на финальный матч в Катаре, а одиннадцатый — Леандро Паредес — провел на победном мундиале пять встреч.

Все эти игроки стали на четыре года старше, и почти каждый из них сейчас сдал по сравнению со своей формой четырехлетней давности. Это касается и лучшего игрока прошлого чемпионата мира — Лионеля Месси. Ротация в этой обойме была минимальной; до определенного момента такой подход работал блестяще, но вечно так продолжаться не может.

Два соперника Аргентины по группе — Австрия с ее агрессивным прессингом и молодая сборная Алжира — относятся именно к той категории энергичных команд, которые исторически чаще всего доставляли проблемы возрастным фаворитам.

1. Португалия

Возможно, включать Португалию в этот список не совсем справедливо. У них нет такой богатой истории, как у остальных участников рейтинга — это единственная сборная из шести, которая никогда не выигрывала чемпионат мира.

Соответственно, у них нет и тех структурных преимуществ, которые позволяют остальным пяти странам автоматически считаться претендентами на титул каждые четыре года.

Население Португалии сопоставимо с населением Доминиканской Республики, и тем не менее португальцы входят в шестерку главных фаворитов мундиаля и рассматриваются в качестве потенциальных победителей.

Однако главная уязвимость нынешней Португалии — это то, что раньше было ее главной силой.

С начала 2024 года Криштиану Роналду забил 26% голов Португалии с игры и сгенерировал 37% от общего показателя ожидаемых голов (xG) команды в официальных матчах. Проблема лишь в том, что ему уже 41 год, а стабильного футбола топ-уровня в его исполнении мы не видели еще со времен, предшествовавших прошлому чемпионату мира. Тот факт, что он до сих пор играет и забивает, безусловно, поражает, но уровень чемпионата Саудовской Аравии откровенно слаб.

Для наглядности: Джошуа Кинг, который за семь сезонов в АПЛ набирал в среднем 0,34 гола и передачи с игры за 90 минут, в свои 34 года выдал показатель 0,86 очка за матч в составе скромного «Аль-Халиджа», финишировавшего на 12-м месте. Это даже чуть лучше средней эффективности Роналду в составе сильнейшего клуба Саудовской Аравии в минувшем сезоне. И если бы вам сказали, что на острие атаки сборной Португалии выходит 34-летний Джошуа Кинг, вы бы вряд ли сочли это хорошим знаком, верно?

Пожалуй, больше всего тревожит то, что адекватной альтернативы на этой позиции просто нет. Единственным чистым центрфорвардом в заявке помимо Роналду остается Гонсалу Рамуш, который стал лучшим бомбардиром португальцев на прошлом ЧМ и выходил вместо Криштиану в старте на оба матча плей-офф. Ему всего 24 года, но его карьера фактически зашла в тупик после перехода в «Пари Сен-Жермен» вскоре после катарского турнира.

Спустя более чем 20 лет после дебюта Роналду за сборную, Португалия, похоже, собирается еще раз сыграть по старому сценарию. Они готовы поставить все на карту, исход которой полностью зависит от Криштиану.