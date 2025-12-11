GOAL оценивает сборные, которые могут выстрелить на чемпионате мира 2026 года и, возможно, дойти до самой вершины.

На каждом чемпионате мира есть своя темная лошадка. Это неизменная часть большого футбольного сюжета, особенно в эпоху, когда неожиданные чемпионы стали редкостью.

Взгляните на четыре последних турнира — Аргентина, Франция, Германия, Испания: всех их можно было назвать фаворитами задолго до стартового свистка. Но кто мог предсказать сенсационный четвертьфинал Ганы в 2010-м? Или прорыв Марокко в 2022-м? Именно такие истории и делают чемпионат мира по-настоящему захватывающим.

И все же есть общие черты, которые объединяют успешных андердогов. Во-первых, надежная структура — умение держать оборону и не допускать ошибок у своих ворот. Во-вторых, наличие яркой индивидуальности, лидера, или отлаженной атакующей системы, способной создавать моменты из ничего.

И, наконец, то самое настроение — вера, энергия и импульс, которые появляются по ходу турнира и несут команду вперед.

Именно поэтому прогнозировать такие взлеты так сложно. Тем не менее, перед ЧМ-2026 есть несколько очевидных претендентов на статус «темной лошадки». Жеребьевка завершена, и GOAL выделяет шесть сборных, которые способны удивить мир следующим летом…

6. Турция

Формально Турция еще не отобралась на чемпионат мира. Последние месяцы выдались непростыми, но в стыковых матчах против Румынии, Словакии или Косово команда должна справиться.

Арда Гюлер и Кенан Йылдыз globallookpress.com

Потенциала у этой команды более чем достаточно: Кенан Йылдыз, Арда Гюлер и Хакан Чалханоглу способны решать эпизоды в одиночку. Разгром США прошлым летом лишний раз показал, насколько хладнокровными они могут быть в атаке — пусть и остаются вопросы по позиции нападающего.

5. США

Что мы вообще можем ждать от хозяев турнира? Технически США — не единственная страна-организатор, но ощущение, что пока весь чемпионат строится вокруг них. Все матчи группы американцы проведут дома, а состав команды выглядит вполне боеспособно.

Маурисио Почеттино — главный тренер сборной США globallookpress.com

У сборной отличный тренер, выстроенная структура и глубина состава. Дискуссии о том, является ли Кристиан Пулишич игроком мирового уровня, вероятно, никогда не закончатся, но он остается футболистом, способным перевернуть игру на любом уровне.

Добавьте к этому традиционное преимущество хозяев — и списывать США со счетов точно нельзя.

4. Южная Корея

Едва ли это смелый прогноз — Южная Корея регулярно удивляет на чемпионатах мира. Это уже традиция. Все началось в 2002 году, когда корейцы сенсационно добрались до полуфинала на домашнем турнире.

Ли Кан Ин и Сон Хын Мин globallookpress.com

Были и драматичная победа над Германией, и шокирующая — над Португалией. Сейчас у команды качественный состав практически по всем позициям: Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ и, конечно же, Сон Хын Мин ведут сборную за собой.

Команда хорошо организована, дисциплинирована и опасна в быстрых атаках — а это всегда ценится на больших турнирах.

3. Япония

18-е место в мировом рейтинге ФИФА делает Японию самой высоко котируемой азиатской сборной. Но дело не только в цифрах: эта команда и вправду хороша. У Японии почти нет слабых мест. Хадзимэ Мориясу руководит сборной уже восемь лет и за это время выстроил отлично организованный коллектив, который умеет опасно атаковать.

Сборная Японии globallookpress.com

Такэфуса Кубо, Каору Митома и Такауми Минамино постоянно создают угрозу в финальной трети. Даити Камада — превосходный центральный полузащитник, а Ватару Эндо гарантирует надежность.

В обороне тоже достаточно вариантов. Да, команде не помешала бы чуть большая глубина на флангах, но в остальном японцы выглядят солидной ставкой на дальний проход.

2. Норвегия

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Эрлинг Холанн. Этого, по сути, уже достаточно.

1. Колумбия

Есть темные лошадки, а есть команды, которые уже подпирают фаворитов. Колумбия — где-то посередине. Существует вполне реальный сценарий, в котором они выигрывают турнир следующим летом.

Луис Диас globallookpress.com

Все необходимые элементы на месте: грамотный тренер, мощная линия полузащиты, надежная оборона и главный герой — Луис Диас, проводящий лучший сезон в карьере.

А еще есть Джон Дуран, который либо провалится, либо зарядит в девятку с 30 метров — и именно поэтому он идеальный джокер.