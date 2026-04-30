После безумных 5:4 между «ПСЖ» и «Баварией» второй полуфинал Лиги чемпионов почти неизбежно должен был стать другим видом спорта. Там — голы каждые несколько минут, разорванные линии, атаки на открытом пространстве, здесь — плотность, борьба за каждый метр и матч, в котором команды скорее ждали чужой ошибки. «Атлетико» и «Арсенал» так и не получили решающего преимущества, но обе команды вправе считать, что заслужили большего. И всё же главным героем вечера стал не только футбол. Им стал Дэнни Маккели и его три решения: пенальти на Дьёкереше, пенальти за руку Бена Уайта и отменённый 11-метровый на Эберечи Эзе.

Результат матча Атлетико Мадрид 1:1 Арсенал Лондон 0:1 Виктор Дьёкереш 44' пен. 1:1 Хулиан Альварес 56' пен. Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Маркос Льоренте, Коке, Джонни Кардозо ( Науэль Молина 88' ), Джулиано Симеоне ( Робен Ле Норман 46' ), Адемола Лукман, Хулиан Альварес ( Алекс Баэна 77' ), Антуан Гризманн Арсенал: Дэвид Райа, Пьеро Инкапье, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт ( Кристьян Москера 86' ), Деклан Райс, Мартин Субименди, Мартин Эдегор ( Эберечи Эзе 57' ), Габриэл Мартинелли ( Букайо Сака 68' ), Виктор Дьёкереш ( Габриэл Жезус 68' ), Чуквунонсо Мадуэке ( Леандро Троссард 68' ) Жёлтая карточка: Давид Ганцко 78' (Атлетико)

Статистика матча 4 Удары в створ 2 8 Удары мимо 4 52 Владение мячом 48 6 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 7 Фолы 11

«Метрополитано» встретил матч достойно: шумом, бумажными лентами с трибун и ощущением, что первые минуты будут сущим адом. Артета наверняка ждал этого, вдобавок перед игрой у «Арсенала» были претензии к состоянию газона. Лондонцы опасались, что высокая трава и полив замедлят мяч и сделают поле скользким. Уже в начале Пьеро Инкапье действительно поскользнулся, дав «Атлетико» первую возможность подступиться к штрафной, но дальше вопросов к полю не было.

Первые минуты остались за хозяевами. «Атлетико» начал агрессивно, поднимал прессинг, искал Хулиана Альвареса и старался не дать «Арсеналу» спокойно пройти середину. Альварес первым по-настоящему проверил Давида Райю ударом с линии штрафной, и вратарю пришлось переводить на угловой. У Альвареса же позже был полумомент после удара головой. Аргентинец вообще сразу дал понять, что именно через него будет идти почти всё лучшее у «Атлетико».

Но «Арсенал» не паниковал, команда постепенно выровняла игру за счёт владения и хорошей работы центральной зоны. Деклан Райс часто опускался ниже, помогая Габриэлу и Салиба выходить из-под давления, Мартин Субименди и Эдегор находили линии передач, а справа всё опаснее становился Нони Мадуэке. Именно он прошёл по флангу и подал на дальнюю, где Мартинелли и Инкапье не смогли нормально замкнуть. Позже Мадуэке сместился в центр и опасно пробил рядом с дальним углом. Главный момент до гола родился после быстрой атаки. Дьёкереш выиграл силовую борьбу у Льоренте, покатил на Эдегора, но Джонни Кардосо успел броситься под мяч. «Атлетико» вроде бы не сыпался, но «Арсенал» уже находил дыры в мадридской обороне.

Гол случился как раз после ошибки, к которой обе команды так долго подводили друг друга. Альварес неудачно скинул головой назад, Субименди подобрал мяч и быстро продвинул атаку. Дьёкереш получил передачу в штрафной, оказался впереди Ганцко, защитник полез исправлять позицию и сфолил.

Пенальти получился мягким, но не выдуманным, в таких эпизодах всегда остаётся вопрос меры: Дьёкереш почувствовал контакт и с удовольствием упал, но Ганцко сам дал повод. Швед с точки пробил мощно, Облак угадал направление, но не вытащил. 0:1 — ровно тот первый тайм, за которым «Арсенал» ехал в Мадрид.

Симеоне перестроил игру, и «Атлетико» на полчаса прижал «Арсенал»

Перерыв стал границей двух разных матчей. Симеоне снял с игры своего сына Джулиано, у которого мало что получалось справа, выпустил Робина Ле Нормана и перестроил схему. Льоренте получил больше свободы по флангу, а «Атлетико» стал куда лучше заполнять зоны вокруг штрафной «Арсенала». Команда перестала просто биться в английскую стену и начала давить соперника. Антуан Гризманн взял игру под контроль высочайшим качеством решений. Он находил паузы, разгонял атаки, выбирал передачу до того, как её видели защитники «Арсенала». Это был особенно эмоциональный вечер для всех болельщиков «Атлетико», ведь Гризманн проводил последний домашний матч ЛЧ в красно-белой форме.

Давление быстро стало приводить к моментам. Альварес вывел Адемолу Лукмана, тот пробил, Райя спас, а добивание Гризманна заблокировал Габриэл. Вскоре хозяева заработали угловой, после которого был назначен второй пенальти. Гризманн подал не в привычную толпу у ворот, а на линию штрафной. Льоренте набежал и неловко пробил, но мяч отскочил от газона и попал в руку Бену Уайту. Маккели сначала не увидел нарушения, но после вмешательства ВАР пошёл к монитору и указал на точку.

В АПЛ такой эпизод, скорее всего, не тянул бы пенальти: мяч попал в руку после рикошета, Уайт явно пытался убрать её к корпусу, расстояние было небольшим. Но в еврокубках трактовка жёстче, накануне похожий пенальти получил «ПСЖ» после попадания мяча в руку Альфонсо Дэвиса. Здесь логика УЕФА сработала последовательно, пусть и неприятно для «Арсенала». Альварес настолько мощно пробил с точки, что Райя даже не успел прыгнуть. 1:1.

После этого «Атлетико» почувствовал, что может претендовать на большее. Гризманн попал в перекладину, Лукман обыграл Уайта и должен был забивать, но пробил в Райю. Были ещё подачи, подборы и бесконечные нервы в штрафной. «Арсенал» на этом отрезке выглядел слегка потерянным: мяч отскакивал не туда, выходить в атаку стало сложнее, а «Метрополитано» уже чувствовал вкус крови. Артета ответил заменами, сначала вышел Эзе, затем — Сака, Троссард и Габриэл Жезус. Это многое говорит о глубине «Арсенала», ведь команда за пару минут могла освежить сразу всю линию атаки. А вот вернуть контроль мгновенно не получилось — «Атлетико» к тому моменту уже прилично разогнался.

О третьем пенальти будут долго спорить

На 78-й минуте казалось, что «Арсенал» получил отличный шанс вернуть себе победу. Эзе ворвался в штрафную, Ганцко снова оказался рядом, контакт был, игрок «Арсенала» упал, и Маккели сразу показал на точку. Реакция «Атлетико» сначала была не такой яростной, как можно было ожидать, но пока шла проверка, стадион заводился всё сильнее. Симеоне у бровки практически требовал просмотра и стоял максимально близко к монитору, когда арбитр всё-таки подошёл смотреть повтор.

В итоге Маккели изменил решение, и причина понятна — контакт Ганцко был слишком лёгким, а Эзе явно добавил падению драматичности. Это не тот случай, где защитник врезался в соперника или лишил его ударной позиции. В таких случаях неизбежно возникает проблема, о которой потом говорил Артета: если судья уже увидел эпизод и поставил пенальти, нужно ли отменять его при наличии контакта? Для тренера «Арсенала» ответ очевиден — нет. Он после игры был зол и говорил, что такие решения на высшем уровне недопустимы, особенно если повтор надо смотреть много раз. Понять можно обе стороны. «Атлетико» видел в этом попытку Эзе выжать максимум из минимального касания. «Арсенал» видел контакт в штрафной и считал, что ВАР не должен лезть в серую зону. В этом и главная драма эпизода — он не выглядит ни стопроцентным пенальти, ни стопроцентной симуляцией.

После отмены стадион взорвался так, будто «Атлетико» забил второй. Симеоне отпраздновал решение почти как гол, а «Арсенал» остался с ощущением, что у него отобрали ключевой момент матча. При этом хозяева подсели физически, Альварес ушёл с повреждением, Сёрлот так и не вышел, а «Арсенал» снова стал подолгу держать мяч у чужой штрафной. Сака и Эзе искали пространство между линиями, но качественный момент так и не создали. У «Атлетико» тоже были проблески опасности: Лукману не хватило совсем немного, чтобы замкнуть подачу Баэны, а Науэль Молина пробил выше мощным ударом из-за штрафной.

Перед Лондоном оба тренера будут много думать

С точки зрения результата «Арсенал», наверное, может быть доволен. 1:1 на выезде в полуфинале Лиги чемпионов — нормальная база перед ответным матчем дома. Тем более команда Артеты уже показала, что может гасить стартовый пыл «Атлетико», забирать мяч и заставлять мадридцев защищаться глубже, чем им хочется. В Лондоне у «Арсенала» будет больше привычного контроля и, вероятно, больше возможностей для Сака и Эзе с первых минут. Но всё-таки «Арсенал» вёл и был близок к тому, чтобы увезти победу. Он провёл очень зрелый первый тайм, однако после перерыва подчинился эмоциям «Атлетико». Против Симеоне это опасно, его команда умеет превращать футбол в бесконечную проверку характера — и очень редко её не проходит.

«Атлетико» тоже может жалеть, после 1:1 у команды были моменты, и особенно обидно за шансы Лукмана. При этом ничья для Симеоне — не провал, ведь его команда теперь точно знает, что способна продавить «Арсенал», если правильно настроить фланги и дать Гризманну больше влияния между линиями. Очень важны Альварес и его физическое состояние после повреждения на «Метрополитано». Да, аргентинец ошибся перед пенальти на Дьёкереше, но потом был лучшим в атаке своей команды, забил свой 10-й гол в этой Лиге чемпионов и стал первым игроком «Атлетико» с такой отметкой за один сезон турнира.

Всё это делает ответную игру напряжённой до максимума. «Арсенал» сохраняет небольшое преимущество, а «Атлетико» верит в свой прессинг и связку Гризманна с Альваресом в атаке. После парижских 5:4 этот полуфинал не пытался соревноваться в зрелищности, но ведь и это тоже настоящая Лига чемпионов! Просто в этом её варианте поле не искрит весь матч, а один свисток, контакт в штрафной или случайная рука могут решить судьбу финала.