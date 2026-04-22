Вау-эффекта от сотрудничества «старой синьоры» и Душана спустя четыре года так и не произошло — 26-летний аттаканте сбавил обороты после пребывания в «Фиорентине», не оправдав ожиданий туринской публики. Теперь стороны не торопятся вести переговоры относительно продления трудового соглашения, планируя грядущим летом разойтись своими дорожками.

Без пяти минут безработный

Расставаясь с 85 млн евро за одного из лучших снайперов Серии А, «Ювентус» наверняка рассчитывал, что в лице Влаховича получит недостающий компонент для возвращения в борьбу за итальянское скудетто. Оптимизма добавил бодрый старт серба в цветах «бьянконери», которому не потребовалась длительная акклиматизация в Турине, — защищая цвета «зебр», во второй части розыгрыша 2021/2022 он дополнил личный зачет семью забитыми мячами, отметившись в совокупности с флорентийским периодом 24 результативными ударами.

Продолжение банкета последовало в начале следующей кампании Лиги Кальчо, где уже к одиннадцатому туру Душан расписался в воротах оппонентов шестью автографами. Барьером к дальнейшему закреплению девятого номера «старой синьоры» в роли лидера коллектива послужили его проблемы со здоровьем: сперва нападающий выбыл почти на месяц из-за повреждения приводящей мышцы бедра, затем последовало длительное восстановление по причине пубалгии.

Выйдя из лазарета, Влахович напоминал лишь бледную тень самого себя, постепенно потеряв место в основном составе у Массимилиано Аллегри. Отпуск пошел на пользу Душану и, наконец, ему удалось приблизиться к оптимальным кондициям эпохи «Фиорентины», достигнув отметки в шестнадцать голов на просторах чемпионата Италии.

Любопытно, что наиболее результативный перформанс в футболке «Ювентуса» уроженец Белграда продемонстрировал в структуре катеначчо Аллегри, в которой атакующим действиям уделяется минимум внимания. С назначением на тренерский мостик «бьянконери» более современного Тиагу Мотты нападающий периодически терялся во встречах не с самыми грозными оппонентами из-за чего в привычку «зебр» вошли нулевые ничьи либо ответственность за забитые мячи ложилась на плечи вингеров.

Мышечный дискомфорт вновь выбил Влаховича из колеи, вследствие чего 43-летний специалист усадил его на скамейку запасных, используя в ранге игрока ротации. Миролюбивый Мотта продержался во главе «Ювентуса» до марта 2025, уступив тренерское кресло Игору Тудору, при котором Душан также успел сломаться.

Летом на сборах хорватский алленаторе не особо жаловал подопечного, отдавая предпочтение Джонатану Дэвиду и Лои Опенде, однако их невзрачные выступления заставили наставника вернуться к кандидатуре Влаховича. Лучано Спаллетти, перенявший бразды правления у Тудора, также возложил весь груз в финальной стадии атак на Душана, чей организм снова не выдержал — во встрече с «Кальяри» он получил разрыв отводящей мышцы бедра, пропустив три с половиной месяца.

Добавляющиеся с каждым годом страницы в медицинской книжке сербского аттаканте настораживают как руководство, так тиффози «старой синьоры». Черная полоса преследует Влаховича, который только восстановился от травмы и мгновенно отбыл на больничную койку, повредив малоберцовую кость на разминке перед матчем с «Дженоа».

Спортивный директор «Ювентуса» Марко Оттолини, планировавший встретиться с отцом Душана по завершению поединка с «грифонами» для обсуждения пролонгации контракта, отложил деловой прием, поставив в очередной раз переговоры на паузу. Представители «старой синьоры» заняли выжидательную позицию, желая наконец увидеть здорового Влаховича в деле, чтобы понимать, если ли у клуба с ним общее будущее.

Поддержку экс-подопечному оказал Чезаре Пранделли, ранее работавший с нападающим в «Фиорентине», — 68-летний функционер посоветовал «бьянконери» не принимать поспешных решений, предоставив сербу еще один шанс.

Я бы оставил Душана. Ему всего лишь 26 лет. Он отменный нападающий, не надо искать другого. Я работал с ним и прекрасно знаю его качества. Он может забивать по 25-30 голов за сезон. Если бы Влахович сейчас играл у Аллегри в «Милане», то он бы вёл реальную борьбу за скудетто, а может, вообще выиграл бы его. Чезаре Пранделли Технический директор сборной Италии

Сомнения «Ювентуса» в целесообразности продления трудового соглашения, действующего до июня 2026, вызывают не только физические кондиции Душана, но и его заоблачные финансовые аппетиты. Влахович с солидным отрывом расположился на вершине рейтинга самых высокооплачиваемых исполнителей Серии А, зарабатывая до вычета налогов 22,2 млн евро в год, таким образом опередив Лаутаро Мартинеса из «Интера» (16,6 млн евро) и Пауло Дибалу (12,9 млн евро). Наверняка менеджеры туринцев, отойдя от принципа гибкости в вопросе заработной платы и бонусной части, предлагают форварду затянуть пояса, что Душан воспринимает в штыки.

«Лучшее приобретение»

Выставив за дверь Кристиано Джунтоли, крупнейший акционер холдинговой компании Exor, владеющей «Ювентусом», Джон Элканн передал его функционал технического директора Дамьену Комолли, известному по президентству во французской «Тулузе». 53-летний управленец забрал малую частичку с родины, переманив зарекомендовавших себя в «Лилле» Джонатана Дэвида и Эдона Жегрову, правда оба игрока на данный момент выглядят инородными телами в Турине.

Куда более успешной сделкой для Комолли следует назвать приглашение Лучано Спаллетти, перегоревшего у руля сборной Италии. Экс-алленаторе «скуадры адзурры» покинул клубный футбол «на коне», подарив «Наполи» заветный чемпионский титул, однако так и не сошелся характерами с владельцем неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом.

Схожая участь, похоже, не постигнет Спаллетти во главе «Ювентуса», ведь Элканн в восторге от методов работы многоопытного специалиста, который зажег страсть в глазах подопечных. Разгром в Стамбуле от «Галатасарая» на полях Лиги чемпионов УЕФА не заставил «старую синьору» сложить оружие, наоборот, туринцы даже вдесятером дали бой дружине Окана Бурука и сравняли счет по сумме двух матчей 5:5, однако в овертайме сказался банальный недостаток сил, за что турецкие «львы» наказали соперника.

Концентрация высококвалифицированных центрдефов в лице Глейсона Бремера, Ллойда Келли и Пьера Калюлю позволяет Лучано выстраивать базовую схему 3-4-2-1, выделяя свободу на флангах латералям Андреа Камбьязо и Уэстону Маккенни. Если взглянуть на последние шесть матчей «бьянконери» в рамках Лиги Кальчо, то оборонительные порядки коллектива допустили лишь одну брешь в противостоянии с «Сассуоло».

Реляционный футбол Спаллетти, с которым так и не разобрались игроки в сборной Италии, основывается на простых принципах: «отдал-открылся», максимальном движении исполнителей с сокращением дистанций между ними и моментальном включении контрпрессинга. Возможно, редкие сборы «скуадры адзурры» не позволили Лучано донести требования до подопечных, при этом, большее взаимодействие с футболистами внутри «Ювентуса» приносит плоды.

Беспроигрышная серия туринцев в Серии А насчитывает уже семь поединков кряду, что помогло «старой синьоре» вплотную приблизиться к лидирующему трио, отставая от «Милана» и «Наполи» всего на три балла. Учитывая периодические пробуксовки как «россонери», так и «адзурри», дружина Спаллетти имеет возможность зацепиться за серебро итальянского первенства — легендарный Паоло Ди Канио вовсе считает сотрудничество Лучано с «Ювентусом» подарком судьбы.

Он — лучшее приобретение за последние пять лет. Он оставил явный след не только с тактической точки зрения, но, что наиболее важно, с точки зрения менталитета. Паоло Ди Канио Экс-игрок «Ювентуса»

Вокруг алленаторе в Турине готовы строить долгосрочный проект, пролонгировав с ним трудовое соглашение до лета 2028. Джон Элканн видит в Спаллетти того человека, который вернет «Ювентусу» статус итальянского гегемона, и в паре с Дамьеном Комолли настроен всячески способствовать этому, выделяя средства для дальнейшего укрепления обоймы.

Круговорот форвардов

Вероятное прощание с Душаном Влаховичем способно запустить цепную реакцию, затрагивающую атакующие порядки сразу нескольких ведущих европейский клубов. «Старая синьора» всерьез рассматривает шаг с подписанием Роберта Левандовского из «Барселоны», предлагая ему годичный договор с окладом 6 млн евро.

Реальность переезда поляка в Италию функционеры «Ювентуса» должны обсудить с его агентом Пини Захави — на фоне моды в Лиге Кальчо на возрастных игроков, вариант продолжения карьеры для 37-летнего нападающего вполне реализуемый. Обратным маршрутом в Каталонию может последовать Влахович, как раз таки в качестве молодой замены Левандовскому, вот только «блаугранас» еще облизываются на форвардов «Атлетико» Хулиана Альвареса и Александера Серлота.

Задешево продавать кого-либо из страйкеров принципиальному оппоненту «матрасники» не намерены, обозначив «Барселоне» завышенные суммы, но исключать любое развитие событий не намерены, и, по мнению Диего Симеоне, именно покупка Душана идеально восполнит потерю как Альвареса, так и Серлота. Востребованность серба подтверждает интерес к нему от «Баварии», чья мощь в последней трети поля наводит страх на многие оборонительные линии. Единственный подводный камень — наличие в рядах мюнхенцев блестящего Гарри Кейна, который держит марку и, навряд ли, уживется с Влаховичем.

Хладнокровно за ситуацией следит «Милан», любящий поживиться на трансферном рынке свободными агентами и испытывающий длительное время дефицит качественных аттаканте. Последним, кто покорил планку в пятнадцать голов за один сезон Серии А, выступая за «россонери», остается Карлос Бакка (2015/2016), и с тех пор катастрофа — слова Чезаре Пранделли в духе «дайте Аллегри одного Влаховича, и он выиграет скудетто» вполне могут найти отражение в следующем розыгрыше чемпионата Италии.