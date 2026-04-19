Матч на «Ла Картухе» получился достойным кубкового финала. Героем вечера стал Унаи Марреро, именно он дотащил «Сосьедад» до конца, а в серии пенальти отразил два ключевых удара. Для басков это четвёртый Кубок Короля, а «Атлетико» провёл ещё один болезненный финал. Диего Симеоне не выигрывал турнир с 2013 года, и не исключено, что в Севилье был последний шанс.

Результат матча Атлетико Мадрид 2:2 Реал Сосьедад Сан-Себастьян 0:1 Андер Барренечеа 1' 1:1 Адемола Лукман 19' 1:2 Микель Оярсабаль 45+1' пен. 2:2 Хулиан Альварес 83' 3:2 Тьяго Альмада 120+1' пен. 4:2 Алекс Баэна 120+1' пен. 5:2 Николас Гонсалес 120+1' пен. 5:3 Лука Сучич 120+1' пен. 5:4 Карлос Солер 120+1' пен. 5:5 Пабло Марин 120+1' пен. 5:6 Айэн Муньос 120+1' пен. Атлетико: Хуан Муссо, Науэль Молина ( Джонни Кардозо 78' ), Марк Пубиль, Робен Ле Норман, Маттео Руджери ( Александр Сёрлот 63' ), Маркос Льоренте ( Клеман Лангле 99' ), Коке, Джулиано Симеоне ( Тьяго Альмада 70' ), Адемола Лукман ( Николас Гонсалес 62' ), Антуан Гризманн ( Алекс Баэна 70' ), Хулиан Альварес Реал Сосьедад: Унай Марреро, Дуйе Чалета-Цар, Jon Martin, Хон Арамбуру ( Ариц Элустондо 113' ), Микель Оярсабаль ( Айэн Муньос 78' ), Гонсалу Гуэдеш ( Орри Оускарссон 78' ), Лука Сучич, Карлос Солер, Беньят Туррьентес ( Йон Горротксатеги 68' ), Серхио Гомес ( Такэфуса Кубо 88' ), Андер Барренечеа ( Пабло Марин 69' ) Жёлтые карточки: Робен Ле Норман 33', Хуан Муссо 43' — Микель Оярсабаль 31', Йон Горротксатеги 120', Ариц Элустондо 120+1'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 10 Удары мимо 1 63 Владение мячом 37 5 Угловые удары 6 1 Офсайды 2 17 Фолы 17

Такие игры обычно долго разгоняются, но на «Ла Картухе» уже на 14-й секунде «Реал Сосьедад» открыл счёт после целой цепочки ошибок мадридцев. Марреро начал атаку длинной передачей, затем последовал проход по левому флангу и подача Гедеша, а Барренечеа выиграл воздух и отправил мяч в сетку. Защитники «Атлетико» вовремя не вступили в борьбу и проиграли позиции, а Муссо запоздал с реакцией. Финал мгновенно поставил команду Симеоне в тяжёлое положение.

После гола «Реал Сосьедад» получил право сесть ниже, терпеть, прессинговать в нужный момент и выбегать в свободные зоны. У «Атлетико» же сразу возникла необходимость взламывать плотную оборону, причём делать это на фоне заметной усталости после тяжёлого четвертьфинала Лиги чемпионов. Именно поэтому уже в дебюте стало видно, как многое для хозяев будет зависеть от тех, кто способен придумать эпизод сам по себе.

Одним из таких был Антуан Гризманн. Для него этот матч имел особый смысл, и по первому тайму было видно, что он воспринимает происходящее как личную историю, а не рядовой финал. Именно через француза «Атлетико» начал оживать после шокового старта.

«Атлетико» дважды возвращался в игру за счёт индивидуального мастерства

После раннего мяча басков команда Симеоне всё же не поплыла. Она не выглядела свежей, порой двигалась с заметным напряжением, но сумела постепенно навязать своё давление. Гризманн нашёл передачей Лукмана, а тот в штрафной сам создал себе пространство и пробил точно в угол. «Атлетико» сравнял счёт и на время будто снова поймал баланс.

Но этот финал долго не мог находиться в одном агрегатном состоянии, после 1:1 игра снова стала качаться. «Реал Сосьедад» продолжал агрессивно прессинговать и по-прежнему очень опасно атаковал зоны за спинами латералей соперника. Особенно много проблем у мадридцев возникало на флангах, где Гедеш и Барренечеа регулярно находили пространство — именно через такую атаку баски заработали пенальти перед самым перерывом. Муссо слишком поздно пошёл на мяч и вместо спасения кулаками попал по голове Гедешу. Арбитр без долгих сомнений указал на точку, а Оярсабаль, будто бы созданный для таких моментов, хладнокровно реализовал пенальти.

Этот момент был страшно болезненным для «Атлетико», команда вроде бы не выглядела разрушенной, но в важнейший момент снова подарила сопернику преимущество. А второй тайм долго складывался так, будто именно это и станет решающим. «Реал Сосьедад» сел глубже, перекрывал подачу за подачей и заставил мадридцев упираться в собственную прямолинейность.

И всё же у «Атлетико» был ещё один футболист, способный решить эпизод без посторонней помощи. Хулиан Альварес принял мяч у штрафной, одним касанием подработал себе под левую и мощно пробил в правую девятку. Матч уже явно ускользал от «Атлетико», но креатив и смелость лидера снова спасли Симеоне — как и должно быть в финалах.

После 2:2 «Атлетико» был лучше, но не добил

После гола Хулиана матч впервые за долгое время по-настоящему качнулся в сторону «Атлетико». Команда Симеоне почувствовала, что соперник уже не так свеж, а подборы и вторые мячи всё чаще остаются за мадридцами. В эти минуты казалось, что если кто и способен забрать трофей без лотереи, то именно «Атлетико». Были шансы у Баэны, у Сёрлота, у Кардосо, затем в овертайме Хулиан попал в перекладину. В этот момент «Реал Сосьедад» уже не контролировал ситуацию так, как до этого, а скорее выживал.

Но именно здесь и проявилась одна из главных сильных сторон команды Матараццо. Даже когда она проседала физически, а соперник дожимал, «Сосьедад» не рассыпался структурно. Баски были дисциплинированы в штрафной, были готовы дорабатывать эпизод за эпизодом, оставалась внутренняя собранность. А в начале дополнительного времени именно баски даже выглядели чуть острее — Пабло Марин и Кубо оживили атаки, Оскарссон едва не добил после сейва Муссо. А сам аргентинский вратарь, неубедительный в ключевых эпизодах основного времени, хотя бы частично реабилитировался ближе к концу.

Всё в итоге докатилось до серии пенальти, а в ней на первый план всегда выходит не только техника, но и психологическая устойчивость. Кого лучше держат ноги, кто способен мыслить холодно, кто не сломается под давлением.

Марреро выиграл Кубок Короля для «Сосьедада»

Серия пенальти с первого удара далась «Атлетико» тяжелее, чем сопернику. Марреро отбил удар Сёрлота, а потом не дал забить Хулиану Альваресу. У «Сосьедада» не забил только Оскарссон, но баски в целом били гораздо качественнее и спокойнее. А решающий удар Пабло Марина в левую девятку окончательно оформил для Сан-Себастьяна Кубок.

«Атлетико» много раз проявлял характер, дважды отыгрался, был ближе к тому, чтобы дожать соперника до пенальти, но в решающий момент мадридцам не хватило точности либо хладнокровия. «Реал Сосьедад» не всегда выглядел ярче, но там, где цена ошибки максимальна, оказался лучше.

Для Матараццо это почти программная победа. Он пришёл по ходу сезона, стабилизировал команду и сейчас получил за это осязаемую награду. «Атлетико» же потерпел тяжёлое поражение, которое особенно больно из-за того, что команда впервые за несколько лет была близко к титулу, но оступилась в шаге от него. А финалы редко интересуются степенью достоинства проигравшего, пусть команда Симеоне и выглядела особенно ярко этой весной.