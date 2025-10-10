The Athletic объясняет, зачем тренер молодежной сборной Италии Сильвио Бальдини заставил своих подопечных играть «вслепую» и как это связано с наукой о зрении, Формулой-1 и Криштиану Роналду.
На первый взгляд можно было подумать, что кадры сняты на съемках «Пиратов Карибского моря» — только вместо сабель и треуголок у «пиратов» неоновые манишки и футбольные мячи.
На самом деле действие происходило в тренировочном центре Итальянской федерации футбола в Коверчано. Главный тренер молодежной сборной Сильвио Бальдини придумал необычное упражнение: игроки должны были выйти на поле с повязкой на одном глазу. Так команда готовилась к ближайшим матчам против Швеции и Армении.
Во вторник, по информации Gazzetta dello Sport, футболисты, включая вратарей, провели три двадцатиминутные сессии, выполняя различные упражнения в «пиратском» режиме. Для некоторых это стало новым опытом, но Бальдини уже использовал подобный метод, когда руководил «Палермо» и «Пескарой».
Однако это вовсе не маскарад и не командное развлечение. За экспериментом стоит наука: подобная техника применялась в подготовке чемпионских команд по регби, титулованных гольфистов и даже пилотов Формулы-1 — и, по словам специалистов, реально помогает улучшить результаты.
Идея заключается в том, что повязка на глазу помогает развивать восприятие глубины и остроту зрения ведущего глаза — того, на который мозг человека больше всего полагается при обработке информации. У большинства людей доминирующий глаз совпадает с ведущей рукой или ногой, но не всегда.
Осознание того, какой глаз является доминирующим, может помочь спортсмену улучшить скорость реакции и четкость зрения под давлением во время игры.
Первая часть тренировки Бальдини проходила с повязкой на ведущем глазу. Во второй футболисты закрывали другой глаз, а в третьей — тренировались уже без повязки.
«Я хочу, чтобы ребята смотрели на поле не только глазами, но и разумом, и телом», — объяснил Бальдини в интервью Gazzetta dello Sport после предыдущего тренировочного сбора в сентябре.
67-летний Балдини известен своим нестандартным подходом к тренировкам. Во время сентябрьского сбора в тосканском Тиррении он проводил восстановительные занятия прямо на пляже. Кроме того, по сообщениям итальянских СМИ, тренер отказался от индивидуальных номеров в гостинице — игроки жили по двое, причем с партнером, выступающим на той же позиции.
В прошлом году Бальдини рассказал, что вдохновился идеей с повязками, наблюдая за спортсменами из другого вида спорта.
«У меня нет научной базы, чтобы объяснить все правильно, и я предпочитаю не говорить неточно, — признался он в интервью Il Pescara. — Когда я тренировал "Катанию", я поехал в Сиракузы и встретился с боксером. Он использовал повязки на глазах — это меня заинтересовало, я начал изучать тему. И решил попробовать этот метод сам.
Но повторю: если бы мы не были первыми, меня бы раскритиковали за то, что я вывел ребят на поле с повязками. Мне-то все равно, но я хотел защитить игроков. В любом случае, мы повторим это снова».
Интерес к науке зрения проявляют и другие тренеры. Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино также считает, что понимание доминирования глаза может помочь футболистам. В понедельник аргентинец признался, что перевел Тимоти Веа на левый фланг именно из-за особенностей его зрительного восприятия.
«Он спросил, какая позиция мне нравится больше всего, — рассказал Веа в интервью Soccer America в понедельник вечером. — Я ответил, что всю карьеру играл справа, но, если честно, моя любимая позиция — слева.
Он сказал: "Давай проведем тест и проверим". Я посмотрел через лист бумаги на эмблему, поочередно закрывая глаза, и выяснил, что левый глаз у меня сильнее. В итоге я сыграл на этом фланге — и это было круто».
Почеттино подчеркнул значение такого теста: «Доминирующий глаз помогает игроку чувствовать себя комфортнее с мячом, — объяснил он журналистам. — Мы проводим эти проверки, потому что должны понимать своих футболистов».
Однако футбол далеко не первый вид спорта, где зрение рассматривается как инструмент повышения эффективности. Профессиональные команды начали уделять этому внимание еще в 1990-х.
Самым известным экспертом в этой области считается доктор Шерилл Колдер, специалист, работавшая с тремя сборными по регби, выигравшими Кубок мира, включая Англию перед триумфом 2003 года. Среди ее клиентов также были сборная Австралии по крикету и гольфист Эрни Элс, которому она помогла подготовиться к победе на The Open в 2012 году.
Именно во время подготовки сборной Англии под руководством сэра Клайва Вудворда в 2003 году Колдер впервые предложила игрокам, включая Джонни Уилкинсона и Мартина Джонсона, тренироваться в повязках на одном глазу на базе команды в Пеннихилл-Парке.
«Тогда основная идея заключалась в эффекте перегрузки, — объясняет доктор Колдер. — Принцип был прост: закрывая один глаз, мы ставили зрительную систему в стрессовые условия и заставляли ее работать интенсивнее. А потом, когда повязку снимали, все воспринималось легче и четче. Игроки начинали понимать, насколько эффективнее можно действовать, когда задействованы оба глаза. Правда, эффект длился недолго».
Позже доктор Колдер разработала более сложные методы повышения спортивной эффективности с помощью собственной программы, но признает, что повязки тоже сыграли свою роль. «Это было забавное упражнение, — говорит она. — Оно наглядно показывало: если задействовать оба глаза, ты выступаешь лучше».
Этим летом она работала с южноафриканским игроком в крикет Девальдом Бревисом — и вскоре после этого 22-летний спортсмен установил несколько мировых рекордов в матче формата Twenty20 против Австралии.
По словам Колдер, спортсмены обычно охотно воспринимают новые идеи: «Даже 23 года назад игроки сборной Англии по регби были открыты к экспериментам и готовы пробовать все, что могло сделать их лучше».
Доктор Зои Уимсхерст — британский дипломированный психолог, специализирующийся на зрительном восприятии у спортсменов элитного уровня. В ее портфолио — работа с клубами английской Премьер-лиги, регбийной командой «Харлекуинс» и пилотом Макларен в Формуле-1 Ландо Норрисом. Поэтому ее не удивило, что Маурисио Почеттино начал эксперименты именно с крайними игроками.
«Представьте правого вингера в регби, у которого доминирует правый глаз, — объясняет Уимсхерст. — Его ведущий глаз находится с той стороны, где боковая линия и трибуны, а левый — со стороны, откуда поступает мяч. Поскольку недоминантный глаз обрабатывает информацию на долю секунды медленнее, возрастает риск, что игрок может не поймать мяч или ошибиться при приеме.
Разумеется, в футболе все немного иначе — особенно для защитников и крайних игроков, — но и здесь на стороне доминирующего глаза восприятие острее. Например, полузащитник может чаще отдавать передачи именно в ту сторону, где у него ведущий глаз, и лучше "сканировать" поле с этой позиции.
Если же закрыть недоминантный глаз, это заставит футболиста принимать более правильное положение головы, чтобы быстрее, точнее и яснее воспринимать информацию».
Кроме того, тренировки с повязками развивают восприятие глубины — способность видеть объекты в трех измерениях и оценивать расстояние между ними по длине, ширине и глубине. Однако не у всех эта способность выражена одинаково. Голкипер женской сборной Англии Ханна Хэмптон, например, признавалась, что отсутствие восприятия глубины заметно повлияло на ее карьеру.
«Если исключить недоминантный глаз, исчезает стереопсис — основной механизм восприятия глубины, когда мозг получает слегка разные изображения от каждого глаза, — объясняет доктор Зои Уимсхерст. — Тогда мозгу приходится использовать другие подсказки — размер, тень, — и это куда более энергозатратно.
Такое упражнение действительно может улучшить восприятие игрока в других аспектах — например, при обработке длинных передач за спину или в понимании расположения партнеров по команде».
В конечном итоге, отмечает Уимсхерст, которая также работала с Криштиану Роналду над документальным проектом о его зрении и навыках отслеживания движений, все сводится к микропреимуществу.
«Доминирующий глаз получает информацию на долю секунды быстрее и точнее, — говорит она. — Но в спорте именно эта доля секунды может решить исход эпизода. При ударах с лета, например, тайминг критически важен — и эта мгновенная разница может стать границей между мячом, влетевшим в девятку, и тем, что улетит на трибуны».
И пусть кадры с тренировок «адзуррини» этой недели выглядели эффектно, не исключено, что игроки Балдини теперь действительно видят поле яснее, чем когда-либо прежде.