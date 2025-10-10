The Athletic объясняет, зачем тренер молодежной сборной Италии Сильвио Бальдини заставил своих подопечных играть «вслепую» и как это связано с наукой о зрении, Формулой-1 и Криштиану Роналду.

На первый взгляд можно было подумать, что кадры сняты на съемках «Пиратов Карибского моря» — только вместо сабель и треуголок у «пиратов» неоновые манишки и футбольные мячи.

На самом деле действие происходило в тренировочном центре Итальянской федерации футбола в Коверчано. Главный тренер молодежной сборной Сильвио Бальдини придумал необычное упражнение: игроки должны были выйти на поле с повязкой на одном глазу. Так команда готовилась к ближайшим матчам против Швеции и Армении.

Во вторник, по информации Gazzetta dello Sport, футболисты, включая вратарей, провели три двадцатиминутные сессии, выполняя различные упражнения в «пиратском» режиме. Для некоторых это стало новым опытом, но Бальдини уже использовал подобный метод, когда руководил «Палермо» и «Пескарой».

Сильвио Бальдини gettyimages.com

Однако это вовсе не маскарад и не командное развлечение. За экспериментом стоит наука: подобная техника применялась в подготовке чемпионских команд по регби, титулованных гольфистов и даже пилотов Формулы-1 — и, по словам специалистов, реально помогает улучшить результаты.

Идея заключается в том, что повязка на глазу помогает развивать восприятие глубины и остроту зрения ведущего глаза — того, на который мозг человека больше всего полагается при обработке информации. У большинства людей доминирующий глаз совпадает с ведущей рукой или ногой, но не всегда.

Осознание того, какой глаз является доминирующим, может помочь спортсмену улучшить скорость реакции и четкость зрения под давлением во время игры.

Первая часть тренировки Бальдини проходила с повязкой на ведущем глазу. Во второй футболисты закрывали другой глаз, а в третьей — тренировались уже без повязки.

Томмазо Мартинелли — голкипер молодежной сборной Италии globallookpress.com

«Я хочу, чтобы ребята смотрели на поле не только глазами, но и разумом, и телом», — объяснил Бальдини в интервью Gazzetta dello Sport после предыдущего тренировочного сбора в сентябре.

67-летний Балдини известен своим нестандартным подходом к тренировкам. Во время сентябрьского сбора в тосканском Тиррении он проводил восстановительные занятия прямо на пляже. Кроме того, по сообщениям итальянских СМИ, тренер отказался от индивидуальных номеров в гостинице — игроки жили по двое, причем с партнером, выступающим на той же позиции.

В прошлом году Бальдини рассказал, что вдохновился идеей с повязками, наблюдая за спортсменами из другого вида спорта.

«У меня нет научной базы, чтобы объяснить все правильно, и я предпочитаю не говорить неточно, — признался он в интервью Il Pescara. — Когда я тренировал "Катанию", я поехал в Сиракузы и встретился с боксером. Он использовал повязки на глазах — это меня заинтересовало, я начал изучать тему. И решил попробовать этот метод сам.

Но повторю: если бы мы не были первыми, меня бы раскритиковали за то, что я вывел ребят на поле с повязками. Мне-то все равно, но я хотел защитить игроков. В любом случае, мы повторим это снова».

Интерес к науке зрения проявляют и другие тренеры. Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино также считает, что понимание доминирования глаза может помочь футболистам. В понедельник аргентинец признался, что перевел Тимоти Веа на левый фланг именно из-за особенностей его зрительного восприятия.

Тимоти Веа globallookpress.com

«Он спросил, какая позиция мне нравится больше всего, — рассказал Веа в интервью Soccer America в понедельник вечером. — Я ответил, что всю карьеру играл справа, но, если честно, моя любимая позиция — слева.

Он сказал: "Давай проведем тест и проверим". Я посмотрел через лист бумаги на эмблему, поочередно закрывая глаза, и выяснил, что левый глаз у меня сильнее. В итоге я сыграл на этом фланге — и это было круто».

Почеттино подчеркнул значение такого теста: «Доминирующий глаз помогает игроку чувствовать себя комфортнее с мячом, — объяснил он журналистам. — Мы проводим эти проверки, потому что должны понимать своих футболистов».

Однако футбол далеко не первый вид спорта, где зрение рассматривается как инструмент повышения эффективности. Профессиональные команды начали уделять этому внимание еще в 1990-х.

Самым известным экспертом в этой области считается доктор Шерилл Колдер, специалист, работавшая с тремя сборными по регби, выигравшими Кубок мира, включая Англию перед триумфом 2003 года. Среди ее клиентов также были сборная Австралии по крикету и гольфист Эрни Элс, которому она помогла подготовиться к победе на The Open в 2012 году.

Именно во время подготовки сборной Англии под руководством сэра Клайва Вудворда в 2003 году Колдер впервые предложила игрокам, включая Джонни Уилкинсона и Мартина Джонсона, тренироваться в повязках на одном глазу на базе команды в Пеннихилл-Парке.

Джонни Уилкинсон — бывший игрок сборной Англии по регби globallookpress.com

«Тогда основная идея заключалась в эффекте перегрузки, — объясняет доктор Колдер. — Принцип был прост: закрывая один глаз, мы ставили зрительную систему в стрессовые условия и заставляли ее работать интенсивнее. А потом, когда повязку снимали, все воспринималось легче и четче. Игроки начинали понимать, насколько эффективнее можно действовать, когда задействованы оба глаза. Правда, эффект длился недолго».

Позже доктор Колдер разработала более сложные методы повышения спортивной эффективности с помощью собственной программы, но признает, что повязки тоже сыграли свою роль. «Это было забавное упражнение, — говорит она. — Оно наглядно показывало: если задействовать оба глаза, ты выступаешь лучше».

Этим летом она работала с южноафриканским игроком в крикет Девальдом Бревисом — и вскоре после этого 22-летний спортсмен установил несколько мировых рекордов в матче формата Twenty20 против Австралии.

По словам Колдер, спортсмены обычно охотно воспринимают новые идеи: «Даже 23 года назад игроки сборной Англии по регби были открыты к экспериментам и готовы пробовать все, что могло сделать их лучше».

Доктор Зои Уимсхерст — британский дипломированный психолог, специализирующийся на зрительном восприятии у спортсменов элитного уровня. В ее портфолио — работа с клубами английской Премьер-лиги, регбийной командой «Харлекуинс» и пилотом Макларен в Формуле-1 Ландо Норрисом. Поэтому ее не удивило, что Маурисио Почеттино начал эксперименты именно с крайними игроками.

Ландо Норрис — пилот Макларен globallookpress.com

«Представьте правого вингера в регби, у которого доминирует правый глаз, — объясняет Уимсхерст. — Его ведущий глаз находится с той стороны, где боковая линия и трибуны, а левый — со стороны, откуда поступает мяч. Поскольку недоминантный глаз обрабатывает информацию на долю секунды медленнее, возрастает риск, что игрок может не поймать мяч или ошибиться при приеме.

Разумеется, в футболе все немного иначе — особенно для защитников и крайних игроков, — но и здесь на стороне доминирующего глаза восприятие острее. Например, полузащитник может чаще отдавать передачи именно в ту сторону, где у него ведущий глаз, и лучше "сканировать" поле с этой позиции.

Если же закрыть недоминантный глаз, это заставит футболиста принимать более правильное положение головы, чтобы быстрее, точнее и яснее воспринимать информацию».

Кроме того, тренировки с повязками развивают восприятие глубины — способность видеть объекты в трех измерениях и оценивать расстояние между ними по длине, ширине и глубине. Однако не у всех эта способность выражена одинаково. Голкипер женской сборной Англии Ханна Хэмптон, например, признавалась, что отсутствие восприятия глубины заметно повлияло на ее карьеру.

Ханна Хэмптон globallookpress.com

«Если исключить недоминантный глаз, исчезает стереопсис — основной механизм восприятия глубины, когда мозг получает слегка разные изображения от каждого глаза, — объясняет доктор Зои Уимсхерст. — Тогда мозгу приходится использовать другие подсказки — размер, тень, — и это куда более энергозатратно.

Такое упражнение действительно может улучшить восприятие игрока в других аспектах — например, при обработке длинных передач за спину или в понимании расположения партнеров по команде».

В конечном итоге, отмечает Уимсхерст, которая также работала с Криштиану Роналду над документальным проектом о его зрении и навыках отслеживания движений, все сводится к микропреимуществу.

«Доминирующий глаз получает информацию на долю секунды быстрее и точнее, — говорит она. — Но в спорте именно эта доля секунды может решить исход эпизода. При ударах с лета, например, тайминг критически важен — и эта мгновенная разница может стать границей между мячом, влетевшим в девятку, и тем, что улетит на трибуны».

И пусть кадры с тренировок «адзуррини» этой недели выглядели эффектно, не исключено, что игроки Балдини теперь действительно видят поле яснее, чем когда-либо прежде.