Football365 анализирует, какие достижения окажутся под угрозой на самом масштабном чемпионате мира в истории.

По мере приближения ЧМ-2026 мы оцениваем рекорды, которым почти наверняка суждено пасть в Северной Америке, где 48 сборных соберутся на грандиозный футбольный праздник.

Уже известны 42 участника турнира, а оставшиеся шесть путевок будут разыграны в этом месяце.

Наибольшее количество голов на одном ЧМ: 172 (Катар-2022)

Начать проще всего именно с этого показателя. Вопрос не в том, будет ли побит рекорд, а в том — насколько значительно. Новый формат с участием 48 команд увеличивает общее число матчей с 64 до 104.

Сборная Аргентины — победитель ЧМ-2022 в Катаре globallookpress.com

Даже если турнир повторит самый низкий показатель результативности в истории чемпионатов мира (2,21 гола за игру на ЧМ-1990 в Италии), он все равно превзойдет рекорд 2022 года более чем на 50 мячей.

Если же случится менее вероятный сценарий и чемпионат приблизится к самой высокой результативности — фантастическим 5,38 гола за матч на турнире 1954 года, — то новый рекорд окажется более чем втрое выше предыдущего.

Показатели ЧМ-1954 и сегодня выглядят чем-то из разряда фантастики и вряд ли будут повторены, даже несмотря на то, что расширенный формат турнира 2026 года потенциально увеличивает вероятность разгромных матчей на ранних стадиях.

Австрия — Швейцария (7:5), 1/4 финала ЧМ-1954 globallookpress.com

К слову, турнир 1954 года установил столько безумных рекордов, что многие из них, вероятно, останутся вечными. Самый результативный матч того чемпионата состоялся не на групповом этапе, а в четвертьфинале, где Австрия обыграла хозяев турнира — Швейцарию — со счетом 7:5.

Пять из восьми матчей плей-офф завершились как минимум с шестью голами, а два из оставшихся — финал и матч за третье место — принесли пять и четыре мяча соответственно.

Сборная Венгрии забила 17 голов всего в двух матчах группового этапа — этого хватило бы, чтобы стать самой результативной командой на 12 из последующих 16 чемпионатов мира.

В четвертьфинале и полуфинале венгры добавили еще четыре мяча в играх против Бразилии и Уругвая. И хотя в финале они уступили Германии, забив лишь дважды, итоговые 27 голов означают, что даже при восьми возможных матчах на ЧМ-2026 команде, добравшейся как минимум до полуфинала, потребуется в среднем 3,5 гола за игру, чтобы превзойти достижение «волшебных мадьяр».

Наибольшее количество красных карточек на одном ЧМ: 28 (Германия-2006)

Само по себе увеличение числа матчей на турнире автоматически делает почти все «суммарные» рекорды достижимыми, однако этот может оказаться чуть более упрямым.

28 удалений на ЧМ-2006 — это действительно много: почти по одной красной карточке на каждые два матча. Причем 28-я, показанная Зинедину Зидану в финале, стала одной из самых печально известных в истории футбола.

Зинедин Зидан получил красную карточку в финале ЧМ-2006 против Италии globallookpress.com

За всю «64‑матчевую эпоху» только один чемпионат мира сумел преодолеть отметку в 20 красных карточек — показатель того, насколько выбивался из общего ряда турнир 2006 года.

Тем не менее, при 104 матчах на ЧМ-2026 этот рекорд, скорее всего, падет: для этого потребуется в среднем всего около 0,3 красной карточки за игру, чтобы достичь 29 удалений. А это уже значительно ближе к показателям ЧМ-2002 и ЧМ-2010, где было зафиксировано по 17 красных карточек.

Наибольшее количество желтых карточек на одном ЧМ: 345 (Германия-2006)

Здесь все еще проще — чистая математика. Чтобы достичь 345 предупреждений в 2006 году, арбитрам приходилось доставать карточки со скоростью почти 5,5 за матч. В 2026‑м, при увеличенном количестве игр, для повторения рекорда потребуется чуть больше трех желтых за игру.

ЧМ-2006. 2-й тур, Бразилия — Австралия. Роналдо получает желтую карточку globallookpress.com

В принципе, при желании можно продолжить этот подсчет самостоятельно практически для любой категории «самого большого количества [футбольного показателя] на чемпионате мира»: пенальти, угловые, офсайды, штрафные, удары от ворот, вбрасывания и так далее. Тут уже простор для фантазии без ограничений.

Наибольшее количество голов в истории ЧМ: Мирослав Клозе (16)

Похоже, что после турнира 2026 года немец вряд ли сохранит лидерство в этом списке. Лионель Месси отстает всего на три мяча, а Килиан Мбаппе — на четыре. И это особенно впечатляет, если учесть, что французу всего 27 лет.

Килиан Мбаппе сравнивает счет в финале ЧМ-2022 globallookpress.com

Чуть дальше, но все еще в пределах досягаемости с учетом возможных разгромов на групповом этапе и восьми потенциальных матчей, находятся Гарри Кейн и Криштиану Роналду. У обоих по восемь голов — ровно половина от рекорда Мирослава Клозе.

Для этой пары куда более реальны национальные рекорды: один гол позволит Роналду сравняться с Эйсебио, а два мяча выведут Кейна на один уровень с Гари Линекером.

К слову, следующий гол Мбаппе на чемпионатах мира сравняет его с Жюстом Фонтеном, у которого 13 мячей за Францию. Причем все они были забиты на турнире 1958 года — еще один феноменальный показатель, который, как и успех сборной Венгрии 1954 года, остается почти недосягаемым даже в эпоху расширенных чемпионатов.

Впрочем, есть шанс, что кто-то впервые за 56 лет доберется до двузначного числа голов на одном чемпионате мира. С тех пор, как Герд Мюллер забил 10 мячей на ЧМ-1970 в Мексике, никому не удавалось превзойти отметку в восемь голов за один турнир.

Наибольшее количество ЧМ с забитыми голами: Криштиану Роналду (5)

Криштиану Роналду забивал как минимум по одному мячу на каждом чемпионате мира с 2006 года и, по всей видимости, имеет все шансы продлить собственный рекорд на турнире в Северной Америке.

Криштиану Роналду на ЧМ-2022 globallookpress.com

Если же он вдруг не сумеет отличиться, Лионель Месси может сравняться с этим достижением — у него тоже будет шанс довести счет до пяти турниров с голами. Хотя, вероятно, аргентинец по-прежнему вспоминает чемпионат мира 2010 года, где так и не сумел забить.

Впрочем, у Месси есть и свой рекорд — он ассистировал на пяти разных чемпионатах мира, что служит неплохим утешением. Ну и, конечно, у него есть главный трофей — титул чемпиона мира.

Наибольшее количество «Золотых бутс» ЧМ: 1

Один из самых парадоксальных статистических фактов. Ни одному футболисту в истории не удавалось выиграть «Золотую бутсу» чемпионата мира более одного раза. Звучит почти невероятно.

Гарри Кейн — лучший бомбардир ЧМ-2018 в России (6 мячей) globallookpress.com

У Килиана Мбаппе (2022) и Гарри Кейна (2018) есть шанс переписать историю — оба будут среди главных фаворитов на награду.

Самый длинный перерыв между победами на ЧМ: 44 года (Италия, 1938–1982)

В 2026 году исполнится 60 лет с момента последнего триумфа сборной Англии — и почему-то об этом рекорде говорят куда реже. Впрочем, не только англичане могут его побить. Например, Уругвай по-прежнему стремится завоевать первый титул с 1950 года.

Обе сборные могут также переписать рекорд по самому длинному промежутку между финалами. Сейчас он принадлежит Аргентине — 48 лет между 1930‑м и 1978‑м.

Наибольшее количество финалов подряд: 3 — ФРГ (1982–1990) и Бразилия (1994–2002)

Сборная Франции может повторить достижение ФРГ и Бразилии, если выйдет в третий финал подряд.

Сборная Франции не смогла защитить титул чемпиона мира на турнире 2022 года в Катаре, уступив в финале Аргентине globallookpress.com

Напомним, французы выиграли турнир в 2018 году и заняли второе место в 2022-м.

Наибольшее количество титулов подряд: 2 — Италия (1934, 1938) и Бразилия (1958, 1962)

Если задуматься, причин этому немало, но все равно удивительно: лишь две сборные в истории смогли защитить титул чемпионов мира — и ни одной не удавалось сделать это уже 64 года. Аргентина постарается присоединиться к этому элитному списку на турнире в Северной Америке.

Наибольшее количество участий в ЧМ: Бразилия (22)

Единственная сборная, не пропустившая ни одного турнира, уже квалифицировалась на ЧМ‑2026 и автоматически продлит свою серию.

Наибольшее количество матчей на ЧМ: Лионель Месси (26)

Практически нет сомнений, что Лионель Месси просто обновит собственное достижение. Но ради интриги можно представить иной сценарий: провал Аргентины, травма или дисквалификация.

Лионель Месси globallookpress.com

В таком случае его давний соперник Криштиану Роналду, который отстает всего на четыре матча, при удачном выступлении сборной Португалии может вмешаться в борьбу.

Самый возрастной автор гола в матче плей-офф ЧМ: Пепе — 39 лет и 283 дня (Португалия — Швейцария, ЧМ-2022)

Гол Роже Миллы за Камерун в ворота России на ЧМ-1994 в возрасте 42 лет остается недосягаемым рекордом, поэтому Криштиану Роналду вряд ли сможет побить абсолютное достижение. Но он все еще может стать первым игроком старше 40 лет, отличившимся в матчах плей-офф.

Роже Милла globallookpress.com

В свою очередь, Лионель Месси уже является самым возрастным автором победного гола в финале — на тот момент ему было 35 лет и 177 дней. При этом он отстает менее чем на 100 дней от абсолютного рекорда, принадлежащего Нильсу Лидхольму, установленного еще в 1958 году.

Очевидно, что и Месси, и Роналду имеют шанс переписать эти достижения.

Самая крупная победа в матче ЧМ: разница в 9 голов (Венгрия — Сальвадор 10:1, 1982; Венгрия — Южная Корея 9:0, 1954; Югославия — Заир 9:0, 1974)

Этот рекорд по-прежнему выглядит маловероятным для обновления, учитывая общий рост уровня сборных-аутсайдеров за последние десятилетия. Однако расширение турнира до 48 команд неизбежно приведет к тому, что в группе окажутся соперники слабее, чем когда‑либо прежде.

Сборная Кюрасао globallookpress.com

Особенно это актуально с учетом того, что большинство дополнительных квот получили традиционно менее сильные конфедерации — Европа и Южная Америка увеличили свое представительство лишь незначительно.

Среди уже квалифицировавшихся команд — Новая Зеландия (85-е место в рейтинге ФИФА), а также дебютанты: Иордания (64), Кабо-Верде (67), Узбекистан (52) и Кюрасао (81) — все они находятся за пределами топ-50.

Также на турнир пробились Катар (56), ЮАР (60), Саудовская Аравия (61), Гана(72) и Гаити (83) — все с достаточно скромными позициями в рейтинге.

Через межконтинентальные стыки путевку получат либо ДР Конго (48), либо Ямайка (70), а также либо Ирак (59), либо Боливия (76).

Для сравнения: на чемпионате мира 2022 года самой низкорейтинговой командой была Гана, занимавшая 61-е место. Кроме нее, за пределами топ-50 находился только хозяин турнира — Катар (51).

Примечательно, что рейтинг Ганы образца 2022 года — на 10 позиций ниже, чем у любой другой команды того турнира — позволил бы ей попасть в третью корзину при жеребьевке ЧМ-2026.