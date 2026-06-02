The Athletic анализирует, чего могут ожидать болельщики «Ливерпуля» от прихода нового главного тренера Андони Ираолы в разных аспеках его работы.

Прошло более трое суток с момента увольнения Арне Слота из «Ливерпуля», но фаворит на его место появился практически сразу.

Главным претендентом на пост 23-го постоянного менеджера (или главного тренера) команды считается Андони Ираола, который покинул «Борнмут» по окончании сезона. Переговоры между ним и клубом уже ведутся.

Назначение баска стало бы взвешенным, но всё же рискованным шагом. В свои 43 года он не будет самым молодым тренером «Ливерпуля» в эпоху АПЛ (Брендан Роджерс в 2012 году возглавил коллектив в 39 лет), однако окажется среди наименее опытных наставников мерсисайдцев, особенно если говорить о работе на самом высоком уровне.

Так что же он может привнести?

Тактика

Период работы специалиста в «Борнмуте» по-настоящему преобразовал клуб. Он привил команде агрессивный, инициативный стиль игры, благодаря которому были достигнуты два рекордных для «Вишен» результата по количеству очков в Премьер-лиге.

В основе его футбольной философии — игра без мяча. Команда стремится разрушать построение атак соперника ещё на ранних стадиях, активно прессингует и делает ставку на физическую мощь и атлетизм хавбеков. Полузащитникам разрешается идти на риск ради перехвата мяча, при этом они должны постоянно страховать друг друга во время прессинга.

Идеи Ираолы приживались не сразу — «Борнмут» не смог выиграть ни одного из первых девяти матчей под руководством баска. Однако со временем механизмы прессинга стали, по словам экс-форварда клуба Доминика Соланке, «второй натурой» и чем-то совершенно естественным для игроков, после чего результаты начали быстро улучшаться.

Как показывает приведённая ниже диаграмма, с момента прихода специалиста ни одна команда не нанесла больше ударов по воротам после возврата владения мячом в атакующей трети поля. Это наглядно демонстрирует стремление его команд активно и высоко идти в отбор на половине соперника, а также мгновенно переходить в атаку после перехвата сферы.

Одной из причин, по которой «Борнмуту» поначалу было трудно освоиться с философией Ираолы, — и одновременно одной из причин её эффективности — то, что его высокий прессинг строится не только на большом объёме беговой работы и самоотверженной игре в обороне.

Тренер требует от своих футболистов молниеносного принятия решений. В нужный момент команда должна мгновенно переключаться с зонной обороны на персональную опеку, как только появляется возможность агрессивно атаковать соперника с мячом.

Такая модель игры требует идеальной согласованности действий всей команды — от защитников до нападающих. Кроме того, каждый исполнитель должен постоянно быть начеку и готовым немедленно выдвинуться вперёд на помощь партнёру, как только тот начинает прессинговать оппонента.

Вот пример из впечатляющей победы «Борнмута» над «Ньюкаслом» со счётом 4:1. Коллектив Ираолы высоко прессингует, когда мяч находится у центрального защитника соперника Дэна Бёрна, однако при этом полузащитник Райан Кристи остаётся в центре поля в ситуации «двое против одного».

Бёрн быстро разворачивается с мячом, и Бруно Гимарайнс во втором эпизоде чувствует возможность получить передачу, опускаясь глубже под мяч. В этот момент Кристи следует за рывком Гимарайнса, не давая ему свободно открыться. Между тем, Тайлер Адамс замечает происходящее из более глубокой позиции и тут же устремляется вперёд, чтобы поддержать партнёра.

Внезапно игроки «Борнмута» оказываются в ситуации, когда каждый персонально опекает своего соперника по всему полю. Благодаря этому им удаётся перехватить мяч и стремительно убежать в контратаку, завершив эпизод голом.

Хотя такая схема связана с риском — если бы Адамс не взял на себя инициативу и не выдвинулся вперёд, соперник легко мог бы выйти из-под прессинга через центр, — благодаря коллективному взаимопониманию и умению предугадывать развитие эпизодов, которые Ираола привил своим подопечным, «Борнмут» способен мгновенно переходить к агрессивному прессингу и загонять соперников в заранее подготовленную ловушку.

Ираола попытается внедрить аналогичные игровые механизмы и в «Ливерпуле», однако ему, возможно, придётся адаптироваться к требованиям и ожиданиям клуба гораздо более высокого исторического статуса.

На тренера будет оказываться большее давление с точки зрения необходимости строить команду, которая сама контролирует игру с мячом и навязывает сопернику свои условия, а не отдаёт владение и выжидает момент, чтобы агрессивно наброситься на противника при потере мяча.

Хотя «Борнмут» баска играл очень прямолинейно и вертикально, в прошлом сезоне появились признаки того, что тренер стремится добавить в действия команды больше контроля через владение мячом. В среднем «Вишни» проводили почти 11 атакующих последовательностей, включавших не менее девяти передач кряду за матч, тогда как в его первом сезоне этот показатель составлял около 7,3.

При построении позиционных атак Ираола всё чаще опирался на таких игроков, как Алекс Скотт и Маркус Тавернье, ценя их техническое мастерство, спокойствие под давлением и умение качественно распоряжаться мячом.

Именно правильный баланс между интенсивным прессингом и контролем через владение станет для специалиста ключевой задачей на новом месте работы. Однако нет сомнений, что он способен вернуть «Ливерпулю» ту интенсивность и энергетику, к которым там стремятся.

Работа с игроками

Андони Ираола обычно производит впечатление спокойного и расслабленного человека, однако от своих футболистов он требует очень многого каждый день.

Его стиль чрезвычайно агрессивен, требует больших физических затрат и подразумевает высокий уровень как физической готовности, так и тактической дисциплины. Если футболист не соответствует этим требованиям, он просто не получает места в основе.

Однако нет никаких сомнений в том, что баск умеет выстраивать прочные отношения с подопечными, которые принимают его методы работы и доверяют его идеям.

Полузащитник Алекс Скотт считает, что именно Ираола помог ему совершить серьёзный прорыв в прошлом сезоне. Скотт пропустил всего один матч АПЛ за «Борнмут», был номинирован на звание лучшего молодого игрока сезона и получил приглашение тренироваться со сборной Англии перед чемпионатом мира.

По словам хавбека, вначале он не соответствовал уровню, необходимому для игры в зрелищной, но чрезвычайно требовательной системе тренера. Тем не менее, тот продолжал в него верить и помог выйти на нужный уровень.

Защитник «Ливерпуля» Милош Керкез также провёл один сезон под руководством Ираолы. Известен эпизод, когда после результативной передачи в матче против «Тоттенхэма» он побежал праздновать успех прямо к своему наставнику.

Перед игрой наставник объяснил защитнику, что высокая линия обороны «Тоттенхэма» и её манера выдвигаться вперёд создают возможность для ранних навесов и прострелов, и именно так защитнику следует действовать.

После матча венгерский фулбек заявил:

«Он помогает каждому становиться лучше как футболисту и как человеку. Я очень благодарен ему за доверие».

Скотт же назвал главным достоинством Ираолы его способность вселять уверенность в окружающих.

«Иногда я не понимал, когда именно нужно выдвигаться в прессинг. Я переживал из-за того, что происходит у меня за спиной. А он даёт тебе такую уверенность, что ты просто идёшь до конца, а защитники позади знают, что тоже должны выдвинуться следом. Наверное, это его главное качество как тренера. Это великолепный стиль футбола», — рассказывал Скотт.

По словам хавбека, за пределами поля баск — открытый, позитивный и спокойный человек. На тренировочной базе он общается со всеми, как на поле, так и вне его, и помогает создавать в клубе почти семейную атмосферу.

Кроме того, он умеет развивать игроков. Именно работа под руководством Ираолы помогла Антуану Семеньо заработать переход из «Борнмута» в «Манчестер Сити» в январе. Баскский тренер много работал с ним над завершением атак, а также над пониманием игровых ситуаций — в частности, когда следует бить самому, а когда лучше отдать передачу партнёру.

«Все принимают эту философию», — сказал Семеньо в октябре 2024 года. — «Нам это нравится, мы понимаем, что это сложно. И это действительно сложно: даже на тренировках бывает тяжело. Но мы знаем, что именно благодаря этому достигаем успеха».

Достаточно посмотреть на количество индивидуальных историй успеха футболистов после прихода Ираолы в «Борнмут» летом 2023 года, чтобы понять: даже если его футбол требует больших физических затрат, как только игроки принимают эти требования, хорошие результаты не заставляют себя ждать.

Взаимодействие с руководством клуба

Работая в таком клубе, как «Борнмут», с молодым и талантливым составом, Ираоле пришлось доказать, насколько он способен адаптироваться к постоянным изменениям. За последние три сезона он регулярно наблюдал, как его лучшие исполнители уходят в более крупные команды Европы.

Прошлым летом он увидел, как сразу три футболиста из его стартовой линии обороны перешли в топ-клубы: Дин Хёйсен — в «Реал», Илья Забарный — в ПСЖ, а Милош Керкез — в «Ливерпуль». Также закончилась аренда основного вратаря Кепы Аррисабалаги. Понимая бизнес-модель «Вишен», баск просто продолжил работать дальше.

Даже уход Антуана Семеньо, одного из лучших атакующих игроков АПЛ, в «Манчестер Сити» по ходу сезона не мог быть простым испытанием. Но наставник неизменно адаптировался к решениям, принимаемым руководством клуба — главой правления Биллом Фоули, президентом футбольных операций Тьяго Пинту и техническим директором Саймоном Фрэнсисом.

Вклад Ираолы был очевидно важным и ценился руководством, однако он спокойно принимал более «наблюдательную» роль в вопросах трансферной политики. Это качество, вероятно, особенно понравится менеджменту «Ливерпуля», включая спортивного директора Ричарда Хьюза, который работал с Ираолой ещё в его первый сезон на южном побережье.

Сам Ираола в интервью The Athletic прошлым летом отмечал:

«Когда мы подписываем новичков, я скорее помощник... Я высказываю своё мнение, особенно о том, какой тип игрока нам нужен и какие требования будут на этой позиции, но я не управляю рынком так, как это делают они».

«Ты можешь посмотреть видео и игру футболиста, но этого, скорее всего, недостаточно, чтобы сформировать твёрдое мнение».

«Иногда я смотрю на исполнителя и сразу не вижу в нём ничего привлекательного — это может быть связано с тем, как он двигается или реагирует. Я обращаю внимание не только на технические и физические качества. Например, мне важно, как он реагирует, когда команда забивает. Мне нравится, когда футболисты радуются, даже если они не участвовали напрямую в эпизоде».

«Я стараюсь узнать мнение людей, которые хорошо знают этого игрока — его характер, его личность. Но я не специалист по трансферам. 95% работы делают люди, которые в этом разбираются лучше меня».

Общение с арбитрами

«В дни матчей Ираола — один из самых эмоционально заряженных тренеров. Как и его соотечественник Микель Артета, он постоянно ходит вдоль бровки, кажется, обладает бесконечным запасом физической и эмоциональной энергии и неизменно убеждён, что любое решение против его команды является абсурдным», — отмечает экс-арбитр АПЛ Грэм Скотт.

«Ни одна техническая зона не кажется достаточно просторной, чтобы сдержать его активность — тем более, если говорить о минималистичной зоне на стадионе "Борнмута", которая является самой маленькой в АПЛ. На "Энфилде" его активность, вероятно, станет ещё заметнее.

При этом, хотя он часто выходит за пределы линии у бровки, которая должна ограничивать его перемещения, он редко переходит грань допустимого с точки зрения поведения. Вне поля он производит впечатление более спокойного и обаятельного человека. Например, когда мы однажды встретились в предсезонный период, он показался умным, взвешенным и конструктивным собеседником.

Мы спокойно обсудили сложность применения правила об игре рукой и вопрос о том, стоит ли защитникам заводить руки за спину при единоборствах с соперниками. Он вежливо выслушал мою позицию, которую можно назвать "официальной линией", о том, что такая практика излишня, и затем заметил, что ему всё равно спокойнее, когда его игроки используют более осторожный, "страхующий" подход. И я его в этом не виню.

В следующем сезоне я, пожалуй, отправлю сообщение с пожеланиями удачи четвёртому арбитру в первом матче "Арсенал" — "Ливерпуль". Тому, кому выпадет эта работа, она точно пригодится», — шутит Скотт.

Медиа и PR

Ираола не новичок в работе со СМИ, однако уровень внимания и давления, который его ждёт на «Энфилде», превзойдёт всё, с чем он сталкивался ранее. Учитывая, сколько PR-ошибок допускал Слот в конце своего пребывания в «Ливерпуле», баску придётся действовать максимально аккуратно, если он действительно возглавит команду.

В «Борнмуте» специалист всегда находил положительные моменты, о которых можно было говорить после матчей, даже в самых сложных ситуациях. Он не из тех тренеров, кто устраивает громкие публичные вспышки и попадает в заголовки из-за скандалов, но при этом не боится давать развёрнутые, эмоциональные ответы или позволить себе лёгкую шутку.

Ираола явно любит футбол и, если у него есть возможность рассуждать о нём аналитически, он ею пользуется. Он также реалистичен и спокойно признаёт, когда что-то идёт не по плану: он понимает, что его стиль — игра с акцентом на высокий прессинг и инициативу — неизбежно связан с риском.

Во время матчей наставник представляет собой смесь спокойствия и эпизодичной хаотичности. В основном он остаётся терпеливым «дирижёром», наблюдая, как его команда реализует задуманное. Но когда он хочет активировать прессинг, он прямо подаёт сигнал игрокам — криком «вперед!».

А когда его подопечные успешно возвращают мяч высоко на чужой половине, он эмоционально аплодирует футболистам — в этом он напоминает [экс-рулевого «Красных»] Юргена Клоппа.

При этом он обычно не склонен к конфликтам. В «Борнмуте» роль человека, который вступал в перепалки с тренерами соперников, чаще выполнял его фитнес-тренер Пабло де ла Торре.

Но это не означает, что баск не будет постоянно «на связи» с четвёртым арбитром. За свои различные эпизоды у бровки он получал по 11 жёлтых карточек как в «Борнмуте», так и в «Райо Вальекано». А как экс-игрок Ираола по-настоящему любит празднование голов: когда «Борнмут» забивает, его часто можно было увидеть бегущим к трибунам, прыгающим и эмоционально размахивающим руками — наставник явно разделяет эти моменты с болельщиками.

Как и во времена игровой карьеры, у специалиста есть свои суеверия. Перед матчами он тейпирует (перематывает лентой) указательный палец правой руки и средний палец — левой. Сам он в прошлом называл это «глупостью», но это хорошо показывает его как человека, который живёт ритуалами и привычками, даже если не всегда рационально их объясняет.