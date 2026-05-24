GOAL представляет рейтинг самых разочаровывающих сделок АПЛ‑2025/26 — от звездных форвардов до «позорной» аренды.

Сезон-2025/26 в АПЛ подходит к концу, а значит, пришло время оглянуться назад и вспомнить кампанию, в которой хватало неожиданных поворотов и драматичных сюжетов.

«Арсенал» в итоге выдержал давление со стороны «Манчестер Сити» и завоевал чемпионский титул, однако борьба за еврокубковые места и последнюю путевку в Чемпионшип продолжается вплоть до заключительного тура.

Как и в любом другом сезоне, многие новички сыграли важную роль в успехах своих команд. Однако находить «бриллианты» на трансферном рынке клубам АПЛ становится все сложнее — глобализация футбола и доступность информации практически не оставляют пространства для скрытых находок.

При этом крупные вложения в уже состоявшихся игроков тоже сопряжены с серьезным риском: когда на трансфер тратятся огромные суммы, даже минимальная неудача воспринимается крайне болезненно. Именно такой сценарий и развернулся для ряда новичков в нынешнем сезоне — в том числе для некоторых из самых громких и дорогих приобретений всей лиги.

Редакторы и авторы GOAL объединили усилия, чтобы составить рейтинг 20 самых разочаровывающих трансферов сезона в АПЛ, учитывая выступления игроков, ожидания после перехода и соотношение цены и качества.

20. Факундо Буонанотте («Челси» и «Лидс») — аренда

Наш список открывает футболист, которому удалось совершить сразу два неудачных перехода за один сезон. В прошлом чемпионате Факундо Буонанотте выглядел вполне достойно в проблемном «Лестере», поэтому желание вернувшегося в АПЛ «Лидса» арендовать аргентинца у «Брайтона» летом выглядело абсолютно логичным.

Однако в тот момент, когда сделка на «Элланд Роуд» была практически завершена, в ситуацию вмешался «Челси», убедив плеймейкера перебраться на «Стэмфорд Бридж».

С самого начала возникали сомнения относительно того, насколько Буонанотте подходит клубу масштаба «Челси» и как он впишется в состав, который и без того переполнен атакующими полузащитниками и вингерами.

Эти опасения быстро подтвердились. Уже в дебютном матче за «синих» 21-летнего аргентинца заменили в перерыве, а после этого он больше ни разу не появился на поле в рамках АПЛ. В январе «Лидс» предоставил игроку шанс перезапустить карьеру, оформив аренду на вторую часть сезона.

Однако и в Западном Йоркшире дела у хавбека не пошли лучше. В команде Даниеля Фарке Буонанотте появился на поле всего дважды (оба раза — со скамейки), причем последний раз это случилось еще 31 января. Более того, после переезда в «Лидс» он чаще оставался вне заявки, чем попадал в нее.

19. Эванн Гессан («Астон Вилла») — £26 млн

Правила прибыльности и устойчивого развития (PSR) серьезно ограничивали финансовые возможности «Астон Виллы» минувшим летом, поэтому большинство новичков клуба прибыли либо на правах аренды, либо свободными агентами.

Тем не менее бирмингемцы все же потратили первоначальные £26 миллионов на форварда «Ниццы» Эванна Гессана, который в предыдущем сезоне Лиги 1 набрал 21 результативное действие по системе «гол+пас».

Однако эти вложения себя не оправдали. Гессан провел 13 матчей в АПЛ и не отметился ни голом, ни результативной передачей, после чего в январе был отправлен в аренду в «Кристал Пэлас».

Будущее 24-летнего француза на «Вилла Парк» выглядит туманным, несмотря на то, что до конца его контракта остается целых четыре года.

18. Джереми Фримпонг («Ливерпуль») — £29,5 млн

По мере продвижения по этому рейтингу станет очевидно, что летняя трансферная кампания «Ливерпуля» с расходами в £450 миллионов пошла совсем не по плану. Однако среди дорогостоящих разочарований, оказавшихся на «Энфилде» в этом сезоне, Джереми Фримпонг вызывает, пожалуй, наибольшее сочувствие.

Игрок сборной Нидерландов четырежды оказывался в лазарете из-за различных травм и так и не сумел набрать стабильную форму после переезда на Мерсисайд. И все же вопросы к нему остаются — особенно учитывая, что многие видели в нем готовую замену Тренту Александеру‑Арнольду.

Даже когда Фримпонг был здоров, Арне Слот нередко предпочитал использовать справа в обороне Доминика Собослаи или Кертиса Джонса, тогда как бывший игрок «Байера» выглядел куда органичнее на правом фланге атаки.

Если именно там Фримпонг и будет играть дальше, то ему предстоит серьезно прибавить, чтобы хотя бы приблизиться к уровню Мохамеда Салаха.

17. Хави Симонс («Тоттенхэм») — £52 млн

Большую часть лета казалось, что Хави Симонс перейдет в «Челси» — многочисленные сообщения утверждали, что лондонцы очень заинтересованы в трансфере голландского плеймейкера из «Лейпцига».

Но ближе к закрытию трансферного окна, пока «синие» переключились на другие цели, в борьбу неожиданно вмешался «Тоттенхэм», которому наконец удалось подписать атакующего полузащитника после неудач в переговорах по Моргану Гиббс-Уайту и Эберечи Эзе.

Несмотря на отдельные яркие эпизоды, в дебютном сезоне АПЛ Симонс так и не сумел раскрыться в полной мере. До апрельской травмы крестообразных связок, которая завершила для него сезон, хавбек успел забить два гола и отдать пять передач.

Проблески таланта все же дают основания полагать, что Симонс еще способен проявить себя в Северном Лондоне. Но сначала «шпорам» нужно удержаться в АПЛ без него — и только потом можно будет задумываться о будущем голландца и его роли в планах Роберто Де Дзерби.

16. Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити») — £46,5 млн

Самый дорогой летний новичок «Манчестер Сити», Тиджани Рейндерс, в начале сезона выглядел так, словно всю жизнь играл в английском футболе.

В дебютном матче против «Вулверхэмптона» на «Молинью» полузащитник отметился голом и результативной передачей. Однако для бывшего хавбека «Милана» этот матч стал лучшим за весь первый сезон в АПЛ.

По ходу кампании Рейндерс все ниже опускался в иерархии команды, и с начала февраля провел всего пять матчей в чемпионате. Его статистика — пять голов и две результативные передачи — выглядит крайне скромно на фоне показателей последнего сезона в Серии А. Чтобы закрепиться в составе Энцо Марески и оправдать вложения, голландцу придется серьезно прибавить.

15. Арно Калимуэндо («Ноттингем Форест») — £26 млн

За последние четыре сезона в Лиге 1 Арно Калимуэндо зарекомендовал себя как стабильный бомбардир, и «Ноттингем Форест» выиграл конкуренцию у нескольких клубов АПЛ, чтобы подписать его прошлым летом.

Однако вскоре о нем забыли даже на «Сити Граунд».

В первой половине сезона Калимуэндо не вышел в стартовом составе ни в одном матче чемпионата, ограничившись 88 минутами игрового времени за девять выходов на замену. В итоге уже в январе форварда отправили в аренду в «Айнтрахт». Теперь в «Форесте» наверняка надеются, что немецкий клуб воспользуется опцией выкупа в ближайшие недели.

14. Бреннан Джонсон («Кристал Пэлас») — £35 млн

В конце прошлого сезона Бреннан Джонсон вписал свое имя в историю «Тоттенхэма»: его гол в финале Лиги Европы принес клубу первый еврокубковый трофей за 41 год. Однако после ухода Энджа Постекоглу и прихода Томаса Франка валлиец быстро потерял место в составе лондонцев, а потому в январе оказался вынужден искать новый клуб.

«Кристал Пэлас» оперативно оформил трансфер Джонсона в самом начале зимнего окна, но пока сделка совершенно себя не оправдывает. В 18 матчах АПЛ за «орлов» нападающий не забил ни одного мяча и отметился лишь одной голевой передачей.

Преемнику Оливера Гласнера предстоит серьезная работа, чтобы вернуть Джонсону уверенность в себе после крайне неудачного сезона.

13. Ник Вольтемаде («Ньюкасл») — £65 млн

Казалось, что «Ньюкасл» провернул один из самых умных трансферов лета. «Сороки» опередили «Баварию» и подписали Ника Вольтемаде в качестве замены Александеру Исаку.

Бывший форвард «Штутгарта» ярко начал карьеру на «Сент-Джеймс Парк», забив четыре мяча в первых пяти матчах АПЛ. Однако определяющий момент его дебютного сезона случился в декабре, когда Вольтемаде неудачно срезал мяч в собственные ворота и принес «Сандерленду» победу в дерби Уир-Тайн.

На следующей неделе немец реабилитировался дублем в ворота «Челси», но затем угодил в затяжную безголевую серию из 17 матчей в АПЛ, прервав ее лишь в мае в игре против «Вест Хэма».

Пожалуй, еще тревожнее для перспектив Вольтемаде в «Ньюкасле» выглядит тот факт, что футболист, приглашенный заменить Исака в атаке, большую часть второй половины сезона провел в полузащите. Судя по всему, Эдди Хау так и не убедился в способности игрока сборной Германии эффективно действовать на позиции центрального нападающего.

12. Дан Ндойе («Ноттингем Форест») — £34 млн

Дан Ндойе идеально начал карьеру в «Ноттингем Форест» после перехода из «Болоньи»: швейцарский вингер забил уже в дебютном матче против «Брентфорда», а спустя неделю отметился голевой передачей во встрече с «Кристал Пэлас». Однако на этом его результативность в АПЛ фактически закончилась.

25-летний футболист во многом стал жертвой нестабильности и хаоса, которые периодически сопровождали «Форест» по ходу кампании. С 6 декабря Ндойе ни разу не выходил в стартовом составе в матчах чемпионата, а большинство игрового времени получал уже в Лиге Европы, где команда добралась до полуфинала.

Учитывая, что в следующем сезоне «лесникам» не придется совмещать внутренние турниры с еврокубками, Витору Перейре, вероятно, предстоит сокращать состав. И после столь невыразительного сезона Ндойе выглядит одним из главных кандидатов на выход.

11. Джеймс Траффорд («Манчестер Сити») — £27 млн

Все указывало на то, что Джеймс Траффорд вот-вот окажется в «Ньюкасле», однако «Манчестер Сити» активировал пункт обратного выкупа в контракте голкипера с «Бернли» и вернул воспитанника на «Этихад».

Поначалу это выглядело как сделка мечты: Эдерсон собирался уходить и дорога к статусу основного вратаря «Сити» была практически открыта, а сам Траффорд мог всерьез заявить о себе как о конкуренте Джордана Пикфорда в сборной Англии.

Но после провального домашнего дебюта против «Тоттенхэма» ситуация резко изменилась. С приходом Джанлуиджи Доннаруммы англичанин моментально опустился в иерархии вратарей и с августа больше ни разу не появился в матчах АПЛ.

Роль «кубкового» вратаря при Пепе Гвардиоле позволила Траффорду внести вклад в два трофея, но летом он почти наверняка снова уйдет, чтобы наконец получить стабильную игровую практику на высшем уровне.

10. Милош Керкез («Ливерпуль») — £40 млн

Хотя у Энди Робертсона оставался еще год по контракту, «Ливерпуль» заранее начал искать замену шотландцу и приобрел Милоша Керкеза из «Борнмута». Болельщики на «Энфилде», однако, остались не впечатлены — венгру предстоит настоящая борьба, чтобы заработать доверие скептиков.

Тревожные сигналы появились уже в первом туре сезона, когда бывший партнер по «Борнмуту» Антуан Семеньо буквально разрывал Керкеза на фланге. В дальнейшем соперники регулярно пытались использовать венгра как слабое звено в обороне «красных». По ходу сезона защитник все же начал понемногу прибавлять, однако до уровня влияния Робертсона на игру «Ливерпуля» ему пока еще очень далеко.

9. Флориан Вирц («Ливерпуль») — £100 млн

Прошлым летом главными претендентами на Флориана Вирца считались «Бавария» и «Манчестер Сити», но именно «Ливерпуль» сумел неожиданно опередить конкурентов и оформить переход суперзвезды «Байера».

Сделка стала рекордной в истории клуба на тот момент, а от самого Вирца ждали, что он сходу покорит АПЛ. Но пока его первый сезон в Англии больше напоминает медленную и болезненную адаптацию — и даже такая формулировка может показаться слишком мягкой.

Первую голевую передачу в АПЛ немецкий плеймейкер оформил только в начале декабря, а первый гол забил спустя еще несколько недель. Вирцу оказалось непросто адаптироваться к физической интенсивности английского футбола, а Арне Слот так и не сумел выстроить команду вокруг одного из лучших атакующих полузащитников Европы.

В итоге статистика немца — пять голов и четыре ассиста за тур до конца сезона — выглядит катастрофически слабой по сравнению с тем, чего от него ожидали в кампании-2025/26.

8. Тайлер Диблинг («Эвертон») — £35 млн

Несмотря на то, что «Саутгемптон» в сезоне-2024/25 балансировал на грани антирекорда по наименьшему количеству очков в истории АПЛ, юный вингер Тайлер Диблинг все равно заслужил массу комплиментов за смелую игру и яркие эпизоды в атаке.

Неудивительно, что летом за талантливым подростком выстроилась очередь из клубов. Победителем гонки в итоге стал «Эвертон» — Дэвид Мойес рассчитывал оживить линию атаки.

Но пока все развивается совсем не по оптимистичному сценарию. С момента перехода Диблинг вышел в старте всего четыре раза, а с февраля у него лишь один выход на замену — и тот в компенсированное время матча с «Бернли».

Возможное возвращение Джека Грилиша в «Эвертон» на правах очередной аренды из «Манчестер Сити» тоже не добавляет оптимизма относительно будущей роли вингера в составе «ирисок».

7. Лиам Делап («Челси») — £30 млн

Проклятие девятого номера «Челси», похоже, и не думает заканчиваться. Лиам Делап стал очередным форвардом, который надел легендарную футболку — и будто потерял все свои бомбардирские навыки.

Минувшим летом «синие» выиграли серьезную конкуренцию за нападающего «Ипсвича», однако в 27 матчах АПЛ Делап сумел отличиться лишь однажды, так и не сумев адаптироваться к давлению и ожиданиям в одном из крупнейших клубов Европы.

Безусловно, ситуацию осложнила травма задней поверхности бедра, полученная уже в августе и выбившая форварда на два месяца. Из-за этого Делап потерял важное время, чтобы наладить связь с новыми партнерами.

Но проблемы англичанина не ограничивались только физическим состоянием. Недисциплинированность и серия чудовищных промахов стали главными символами его первого сезона в Западном Лондоне.

6. Алехандро Гарначо («Челси») — £40 млн

Алехандро Гарначо начинал сезон в так называемом «бомб‑скваде» «Манчестер Юнайтед» после конфликта с Рубеном Аморимом, разгоревшегося по итогам финала Лиги Европы-2025.

Но «Челси» все равно был готов заплатить £40 млн за вингера, который еще в академии «красных дьяволов» доказал, что способен решать эпизоды в одиночку.

Однако смена обстановки мало что изменила. Единственный гол за «синих» в АПЛ Гарначо забил еще в октябре, а затем добавил к нему всего четыре результативные передачи. При этом лучшие матчи в новой команде он проводил скорее в кубковых турнирах, чем в чемпионате.

Болельщики «Челси» все чаще критикуют его отношение к делу и рабочую этику — продуктивности от Гарначо ждали куда больше.

5. Антони Эланга («Ньюкасл») — £52 млн

В сезоне‑2024/25 Антони Эланга был одной из главных звезд «Ноттингем Форест». Его взрывная игра на фланге стала настоящей головной болью для защитников, пока команда Нуну Эшпириту Санту боролась за еврокубки.

Именно такую динамику и резкость хотел добавить в состав Эдди Хау, когда «Ньюкасл» заплатил за шведа серьезные деньги. Однако после переезда на «Сент-Джеймс Парк» форма Эланги рухнула практически моментально.

Футболист, который за два сезона на «Сити Граунд» набрал 31 результативное действие в АПЛ, в «Ньюкасле» не забил ни разу и сделал всего одну голевую передачу — еще в ноябре.

Несмотря на внушительный ценник, Эланга выходил в стартовом составе менее чем в половине матчей «Ньюкасла» в АПЛ. Настолько разочаровывающими оказались его выступления.

4. Харви Эллиотт («Астон Вилла») — аренда

Этот сезон должен был стать для Харви Эллиотта прорывным. После того как он был признан лучшим игроком турнира на победном для Англии молодежном Евро, Эллиотт хотел наконец получить стабильную игровую практику, устав от роли запасного в «Ливерпуле».

Аренда в «Астон Виллу» казалась практически идеальным вариантом. Однако Унаи Эмери быстро изменил свое мнение о сделке. Вскоре тренер решил, что клуб не хочет выплачивать обязательные £35 миллионов, предусмотренные условиями аренды в случае, если Эллиотт проведет 10 матчей в АПЛ.

В результате хавбека почти сразу забыли на «Вилла Парк». В чемпионате Эллиотт появился всего четыре раза, а с начала октября лишь в пяти случаях вообще попадал в заявку на матч.

При этом правила ФИФА не позволили полузащитнику зимой перейти в другой европейский клуб, поэтому большая часть сезона превратилась для него в мучительное ожидание на скамейке. Сам Эмери впоследствии назвал всю эту ситуацию «позорной» для всех сторон.

3. Джейми Гиттенс («Челси») — £48,5 млн

Джейми Гиттенс, прошедший через академию «Манчестер Сити», а затем раскрывшийся в дортмундской «Боруссии», когда-то получил прозвище «новый Джейдон Санчо» — слишком уж похожими были их карьерные пути.

И хотя их дороги разошлись, прежде чем вновь пересечься в «Челси», складывается впечатление, что Гиттенс, как и Санчо, столкнулся с проблемой адаптации. Яркую игру из Бундеслиги пока так и не удается перенести на уровень АПЛ.

Риск того, что молодой вингер затеряется среди огромного количества фланговых игроков в составе «синих», существовал с самого начала. Но всего пять выходов в старте до травмы задней поверхности бедра в январе — это все равно провал.

21‑летнему англичанину предстоит серьезная работа, чтобы спасти карьеру на «Стэмфорд Бридж», особенно на фоне скорого прихода Хаби Алонсо.

2. Йоан Висса («Ньюкасл») — £50 млн

Провальное летнее трансферное окно «Ньюкасла» стало одной из ключевых причин крайне неудачного сезона команды. После пятого места в прошлом чемпионате «сороки» теперь рискуют завершить кампанию только в середине таблицы.

Главным разочарованием среди новичков безоговорочно стал Йоан Висса, который оказался лишь бледной тенью того форварда, который забил 19 мячей за «Брентфорд» в сезоне-2024/25.

Во время предсезонной подготовки Висса даже устроил забастовку, пытаясь ускорить свой переход на «Сент-Джеймс Парк». Однако в «Ньюкасл» он прибыл уже с травмой колена, из-за которой дебют пришлось отложить до декабря.

Первый гол в АПЛ за «сорок» нападающий забил в том же месяце, но после этого больше ни разу не отличился и на протяжении сезона выглядел откровенно неготовым к высоким скоростям и требованиям команды.

С 7 февраля Висса больше не выходил в стартовом составе в матчах чемпионата, а после участия в чемпионате мира в составе сборной ДР Конго вполне может снова сменить клуб.

1. Александер Исак («Ливерпуль») — £125 млн

Ни один британский клуб в истории не платил за футболиста столько, сколько «Ливерпуль» отдал за Александера Исака. Трансферная сага тянулась практически до самого дедлайна, а «красные» в итоге все же сумели переманить шведа из «Ньюкасла» после лета, по ходу которого нападающий объявил забастовку и отказался тренироваться с «сороками».

Но отсутствие игровой практики сказалось мгновенно. Безусловно, дебютный сезон на «Энфилде» осложнили и травмы — особенно перелом малоберцовой кости, который форвард получил в декабрьском матче с «Тоттенхэмом», успев при этом отметиться голом.

Но даже с учетом этих обстоятельств три мяча в 14 матчах АПЛ выглядят крайне слабым показателем для трансфера такого масштаба.

Когда шведский форвард был доступен, то часто выпадал из игры. Схема Арне Слота совершенно не подходила под его сильные стороны. Если в следующем сезоне ситуация не изменится кардинально, Исак рискует войти в историю как один из самых громких трансферных провалов всех времен.