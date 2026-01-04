LiveSport.Ru рассказывает о самых запомнившихся людях в российском футболе, о которых мы узнали в 2025 году.

Франсис Кахигао

2025 год начался для «Спартака» с назначения нового спортивного директора. Им стал Франсис Кахигао, который наверняка привлек красно-белых многолетним опытом работы в лондонском «Арсенале» и, соответственно, большим количеством связей. Естественно, что бывший наставник «канониров» Арсен Венгер поздравил «Спартак» с таким отличным уловом, как Франсис.

Москвичи тоже поверили в испанского специалиста и сразу подписали с ним контракт на 2,5 года. Однако за прошедший год он вряд ли влюбил в себя красно-белое сообщество. Главная претензия к спортивному директору — «Спартак» расстается с игроками за бесценок или вовсе бесплатно.

Виллиан Жозе, Шамар Николсон, Хесус Медина, Рикарду Мангаш, Миенти Абена, Михаил Игнатов, Александр Селихов. На трансферы этих футболистов «Спартак» израсходовал 22,4 млн евро, а также платил им немаленькие зарплаты, но от расставания с ними заработал всего 1,9 млн евро. И если верить СМИ, то в это окно ситуация может повториться с Тео Бонгондой, которого летом 2023 г. красно-белые купили за 7 млн евро.

При этом на покупках спартаковцы не жадничают. Если переходы Пабло Солари (за 10 млн евро) и Жедсона Фернандеша (за 20,7 млн евро) на данный момент еще можно назвать «ок», то от покупки Ливая Гарсии (за 18,7 млн евро) волосы до сих пор дыбом встают. Кроме того, во многом из-за позиции Кахигао москвичи до января затянули назначение нового главного тренера.

Приход в «Спартак» Андрея Мовсесьяна, занявшего пост замгендиректора, должен напрячь менеджера из Испании. При отсутствии положительных результатов в клубе долго ждать не будут.

Фабио Челестини

Фабио Челестини pfc-cska.com

У ЦСКА в планах на 2025 год не было поисков нового главного тренера. Но Марко Николич, оставшийся недовольным трансферной политикой «армейцев», выкупил свой контракт и отправился в Грецию рулить АЕКом.

Москвичам пришлось за 2 недели до начала предсезонки в авральном режиме составить шорт-лист, провести переговоры, определиться с кандидатом и заключить с ним контракт. Но ЦСКА сумел справиться с этой задачей и привез на Песчаную улицу Фабио Челестини.

Выбор, сделанный красно-синими, вызывал вопросы. Швейцарец почти всю карьеру работал только у себя на родине и лишь в мае выиграл первые трофеи — чемпионат и Кубок страны с «Базелем». Этот успех, кстати, как и критика в местных СМИ вместе с угрозами санкций, не отпугнул Фабио от переезда в Москву.

Челестини сумел перестроить игру ЦСКА на более атакующую и привлекательную для просмотра. Причем эти изменения пришли не в ущерб результату: выигранный Суперкубок России, выход в полуфинал Пути РПЛ Кубка России и текущее 4-очковое отставание от первого места в РПЛ.

Хотя швейцарец, как и предшественник, выражал несогласие с теми подписаниями, которые совершил «армейский» клуб. Если в ЦСКА не хотят повторения кейса «Сбежавший тренер», то стоит присушиться к пожеланиям наставника.

Леонид Соболев

Леонид Соболев fcpoltava.com

О Леониде Соболеве футбольная Россия уже знала раньше: он стал совладельцем «Торпедо» еще в январе 2024 г. Но в РПЛ «автозаводцы» вернулись только в прошлом году, поэтому имя инвестора включен в настоящий список. Причем возвращение «Торпедо» стало таким громким и скоротечным, что не вспомнить о нем нельзя.

Оказалось, что Леонид Соболев вместе с генеральным директором клуба Валерием Скородумовым предлагали судьям деньги за то, чтобы встречи, которые предстояло им обслуживать, завершались в пользу черно-белых.

Следствие по этому уголовному делу еще продолжается, но спортивные последствия инцидент уже получил. «Торпедо», которое должно было выступать в РПЛ, за неделю до старта чемпионата было отправлено обратно в Первую лигу, где сейчас, в основном, пытается сохранить прописку.

А Леонид Соболев был пожизненно отстранен от футбольной деятельности. Но что-то подсказывает, что неформальное влияние на процессы, которые проходят в московском клубе, он за собой сохранил. По крайней мере, возвращение на тренерский мостик «Торпедо» Олега Кононова сразу после выхода Соболева из СИЗО не кажется совпадением.

Жерсон

Жерсон fc-zenit.ru

В «Зените» давно охотились за бразильским полузащитником. Впервые петербуржцы вступили в переговоры с «Фламенго» и стороной игрока еще год назад. Но до клубного чемпионата мира клуб из Рио-де-Жанейро расставаться с Жерсонам не хотел. Поэтому приезд хавбека в Россию случился аккурат сразу после турнира в США.

«Зенит» заплатил фиксированную в контракте сумму выкупа — 25 млн евро. Меньше, чем за Луиса Энрике (33 млн евро), но ожиданий от действующего игрока сорной Бразилии было больше. Однако, как известно, наши ожидания — наши проблемы.

Вместо лидера, который должен определять рисунок игры команды и делать разницу на поле, в Петербург приехал футболист, изначально расстроенный от перехода в «Зенит» — «Аль-Наср» предлагал зарплату в 1,5 раза больше. Добавим к этому плохую физическую форму, проблемы со здоровьем и перманентное желание вернуться на родину, чтобы получить вызов в сборную на чемпионат мира. В случае поступления сине-бело-голубым достойного предложения вполне возможно, что в ближайший месяц-два случится обратный переход.

Алексей Шпилевский

Алексей Шпилевский fcnn.ru

С недавних пор имя Алексея Шпилевского все чаще стало появляться в новостях о возможных претендентах на пост главного тренера в том или ином клубе РПЛ. Всё-таки молодой русскоговорящий тренер, ставший чемпионом в Казахстане и на Кипре — это, как минимум, интересная кандидатура.

Белорусский специалист приехал в Россию летом 2025 г. и принял от соотечественника Виктора Гончаренко «Пари НН». Шпилевский публично декларировал цели ставить нижегородцам яркий, атакующий, запоминающийся футбол. Так в общем-то и происходило на поле. Но вот проблема — уровень мастерства игрокам «Пари НН» не хватало, с одной стороны, для создания и реализации собственных моментов, с другой стороны, для предотвращения и нейтрализации моментов у соперников.

В результате волжане почти с самого начала чемпионата пребывали в зоне вылета, а Шпилевский был в числе фаворитов на ближайшую отставку в РПЛ. Тем не менее, в Нижнем Новгороде проявили терпение, а команда, дважды победив в двух последних матчах, выбралась на 14-е место. Весной посмотрим, продолжит ли «Пари НН» поступательное движение наверх или нет.

Брайан Хиль

Брайан Хиль www.fc-baltika.ru

«Балтика» стала главным открытием в первой части сезона-2025/26 РПЛ. Конечно, внимания заслуживает Андрей Талалаев, но он ранее уже работал в чемпионате России — местной публике знаком. Так что отметим главного бомбардира и самого дорогого футболиста команды — Брайана Хиля.

Калининградцы приобрели сальвадорского нападающего в январе 2025 г. за 1,5 млн евро, а к концу года его рыночная стоимость возросла до 2,8 млн евро. Этому способствовали результативные действия 24-летнего футболиста. За 18 туров он отметился 10 раз (4 раза с пенальти) и расположился на второй строчке в гонке бомбардиров (следом за Алексеем Батраковым, у которого в активе 11 голов).

Хиля уже обозвали «Кордобой для бедных». Он может не так хорош в единоборствах, зато не боится пробить по воротам, что и приносит успех. В «Балтике» прямо заявили: мегавыгодное предложение обязательно будет рассмотрено. Пока подобных новостей не было, но вся трансферная суета еще впереди.

Дмитрий Пестряков

Дмитрий Пестряков fcakron.ru

Артем Дзюба является неплохим примером для подражания (в футбольном плане). В «Акроне» ему последовал юный Дмитрий Пестряков. Он дебютировал за команду из Тольятти еще в 2024 г., но полноценно стал выступать лишь в этом сезоне.

За 17 матчей в чемпионате России нападающий забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Таким образом, он составил компанию Сычеву, Дзагоеву, Кержакову и еще ряду игроков, которым удавалось, как минимум, 5 раз отличиться в РПЛ до достижения 19 лет (день рождения он отметил 8 декабря).

Все футбольные трансферы

Развитие Пестрякова, который перед собой поставил цель до конца сезона удвоить показатели результативности (до 10+5), не осталось незамеченным.CIES Football Observatory включил нападающего в рейтинг лучших футболистов мира до 20 лет по версии (кроме него такой чести из россиян удостоился только Матвей Кисляк). А Transfermarkt повысил его стоимость до 3 млн евро, сделав его самым дорогим футболистом команды.

Инсайды об интересе Пестрякова со стороны ЦСКА и «Спартака» не заставили себя ждать. Но так просто тольяттинцы со своим воспитанником не расстанутся — заинтересованным клубам придётся раскошелиться.