По информации СМИ, главным кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака» в последнее время стал наставник кипрского «Пафоса» Хуан Карлос Карседо.LiveSport.Ru рассказывает о 52-летнем специалисте и причинах, побудивших красно-белых обратить внимание на испанца.

Очередной соискатель

Поиски нового главного тренера московский «Спартак» пока ведёт безуспешно. Кандидатуру Луиса Гарсии, которую предложил спортивный директор Франсис Кахигао, отвергло руководство красно-белых. Альберта Риеру не отпустил словенский «Целе».

А Вадим Романов, который выводил команду на последние матчи с приставкой «и. о. », изначально не рассматривался как реальный претендент на назначение. «Спартак» с 47-летним тренером во главе выиграл только в 2 матчах из 4, да и лицензии PRO у него пока нет.

Вадим Романов globallookpress.com

Но в Тушино не унывают, и у них на горизонте уже есть новый кандидат. Сразу несколько СМИ сообщили, что руководство «Спартака» нацелилось на главного тренера кипрского «Пафоса» Хуана Карседо. Для того, чтобы испанский специалист перебрался в Москву, красно-белым необходимо договориться с его действующим работодателем.

Текущий контракт 52-летнего тренера с «Пафосом» рассчитан на срок до лета 2026 года. По информации источника «Чемпионата», в этом соглашении указана сумма отступных, которую придётся заплатить клубу в случае досрочного расторжения по инициативе тренера — 600 тыс. евро.

Спортивный директор киприотов Кристиан Джаретта рассказал, что «Спартак» пока не вступил с ними в переговоры. Но судя по просочившейся информации, это дело времени.

Элитный ассистент и начинающий наставник

Хуан Карлос Карседо Мардонес родился 19 августа 1973 года в Логроньо на севере Испании. Он стал заниматься футболом в 6 лет, но на профессиональном уровне звёзд с неба не хватал: в высших дивизионах ему сыграть не удалось. Вся игровая карьера опорного полузащитника прошла в командах Ла Лиги 2 («Атлетико Мадрид B», «Леганес»), Сегунды B («Оспиталет», «Граменет», «Эспаньол B», «Лас-Пальмас») и французской Лиги 2 («Ницца»).

Бутсы на гвоздь Карседо повесил в 33 года. Возможно, он сыграл бы больше, но травма колена не дала ему это сделать. Испанец быстро сменил основной вид деятельности — с игровой на тренерскую: в 2006 г. его последний клуб («Лас-Пальмас») назначил ассистентом главного тренера.

Перед началом сезона-2006/07 Карседо имел на руках контракт с «Лас-Пальмасом» на еще один год. Однако начинающий тренер получил предложение о работе в «Альмерии» от своего старого знакомого — Унаи Эмери, с которым футбольная судьба свела его в начале 2000-х в «Леганесе». Карседо ответил согласием, и так началось почти 13-летнее сотрудничество двух специалистов.

Хотя его могло и не быть. Первые два года работы в «Альмерии» оказались плодотворными (команда вышла в Ла Лигу и сохранила прописку в элите испанского футбола). Эмери позвали в «Валенсию», а Карседо предложили возглавить «Альмерию». Однако Хуан принял решение продолжить ассистировать Унаи, чем занимался до ноября 2019 г.:

«Валенсия» (май 2008 — май 2012);

«Спартак» (июнь — ноябрь 2012);

«Севилья» (август 2013 — июнь 2016);

«ПСЖ» (июнь 2016 — май 2018);

«Арсенал» (май 2018 — ноябрь 2019).

Как видно, Карседо работой на тренерском поприще сумел сполна компенсировать невысокий уровень выступлений в футбольном прошлом. Отвечая в тренерском штабе Эмери за игру в обороне и исполнение стандартов, специалист внес немалый вклад в три победы «Севильи» в Лиге Европы и завоевание «ПСЖ» семи внутрифранцузских трофеев.

Унаи Эмери globallookpress.com

Летом 2020 года пути Эмери и Карседо разошлись. Первый возглавил «Вильярреал», а второй, считавшийся после нескольких лет работы в Ла Лиге, Лиге 1, АПЛ и Лиге чемпионов одним из лучших ассистентов в мире, начал свою самостоятельную тренерскую карьеру. Хуан возглавил «Ибицу», которая на тот момент пребывала в третьем дивизионе Испании.

Контракт с клубом был подписан на 2 года, но доработать его тренеру не удалось. Несмотря на то, что по итогам первого сезона команда добилась повышения в классе, случившаяся в ноябре-декабре 6-матчевая бесвыигрышная серия дала руководству «Ибицы» основания для того, чтобы расстаться с наставником.

Тем не менее, Карседо остался востребованным в Сегунде и летом возглавил «Сарагосу». Однако и здесь его настигла та же участь, что и в клубе с Балеарских островов. В 15 матчах арагонцы забили только 9 голов и одержали лишь 4 победы. Болельщики, недовольные осторожным футболом в исполнении любимой команды, призывали к отставке Карседо, что в итоге и произошло.

Летом 2023 года испанский специалист решился на переезд в Кипр. Он возглавил футбольный клуб «Пафос», совладельцем которого является российский бизнесмен Сергей Ломакин. В течение несколько лет выстраивался этот проект: активно развивались направления аналитики, инфраструктуры и скаутинга, а условия, предлагаемые игрокам, стали лучшими в стране.

Карседо попал в «Пафос» именно в тот момент, когда клуб вышел на проектную мощность. В сезоне-2023/24 был завоеван первый в клубной истории трофей (Кубок Кипра), а на следующий год «Пафос» впервые принял участие в еврокубках (дошёл до 1/8 финала Лиги Конференций) и стал чемпионом страны. Сейчас команда лидирует в национальном первенстве и успешно выступает в Лиге чемпионов.

Фото ФК «Пафос» globallookpress.com

Сначала «Пафос» прошёл три квалификационных раунда («Маккаби» Тель-Алив, «Динамо» Киев, «Црвена Звезда»). А затем вклинился в борьбу за выход в плей-офф: киприоты на общем этапе обыграли «Вильярреал» (1:0) и сыграли вничью с «Олимпиакосом» (0:0), «Монако» (2:2) и «Кайратом» (0:0).

Плюс на минус: что получит «Спартак»?

Выбор руководства «Спартака» в пользу Хуана Карседо выглядит неоднозначно. На любой аргумент, который можно привести в пользу приглашения испанского специалиста в Москву, можно привести контраргумент.

Так, с одной стороны, Карседо является тренером-чемпионом. Он привел «Пафос» к вершинам футбольного олимпа на Кипре. Но, с другой стороны, у клуба по имеющимся в распоряжении возможностям в своей стране практически нет конкурентов. Победить в таких условиях — это скорее не желаемая цель, а обязанность. Было бы странно, если результат был бы хуже.

К тому же далеко не всегда дух победителя, приобретенный в не самых футбольных странах, является гарантией успеха в России. Это, например, могут подтвердить и Деян Станкович (чемпион Сербии и Венгрии), и Марцел Личка (чемпион Белоруссии), и Алексей Шпилевский (чемпион Кипра). Хотя ЦСКА, в котором работали Марко Николич (чемпион Сербии и Венгрии) и Фабио Челестини (чемпион Швейцарии), могут сказать, что главное — найти нужного тренера.

Фабио Челестини globallookpress.com

Напомним, Хуан Карседо ранее уже работал в «Спартаке». По идее, он должен иметь наглядное представление об основных особенностях российского футбола. Но московский вояж тренерского штаба был 13 лет назад и продлился всего полгода. Поэтому испанцы не застали главную черту отечественного клубного сезона — почти трёхмесячную зимнюю паузу и предсезонные сборы продолжительностью до 7 недель. Опять же буквально год назад с этой проблемой столкнулся Станкович, из-за чего «Спартак» быстро выбыл из чемпионской гонки.

Еще одна важная деталь — лимит на легионеров. В Испании и на Кипре подобные ограничения не настолько жесткие: легионерами не считаются граждане стран Евросоюза. А у нас лимит в ближайшем будущем хотят еще сильнее ужесточить.

Не стоит забывать, что Карседо и Кахигао не только являются соотечественниками, но и знакомы друг с другом по совместной работе в лондонском «Арсенале», где нынешний спортдир красно-белых трудился скаутом. Кроме того, специалист привык работать с тем составом, который есть в наличии, обычно опирается на ядро из 14-15 игроков и заниматься ротацией не любит. Все это должно облегчить процесс взаимодействия спортивного блока и не особо требовательного тренерского штаба.

Франсис Кахигао globallookpress.com

Но, по сути, получается, что Кахигао после отклонения нескольких вариантов со стороны со второго раза (после Гарсии) пытается привести в клуб «своего человека», для которого переход в «Спартак» станет значительным прорывом в своей карьере. Т. е. возможно функционер сознательно отклонял более сильные кандидатуры в пользу более сговорчивых и удобных для себя.

Хуан Карседо зарекомендовал себя как гибкий тренер. Он сторонник глубокого анализа соперников, что позволяет команде соответствующим образом подготовиться ко встрече и адаптироваться.

Здесь стоит вспомнить, что команды Эмери не были испанскими в привычном смысле слова. Это означает, что они не ориентировались на тотальное владение мяча, а играли в прагматичный, в основном, закрытый футбол. Так что есть вероятность, что «Спартак» Карседо будет играть на результат, в оборонительном стиле, что ни руководству, ни болельщикам московского клуба особо не по нраву.

А вот чем Карседо может понравится спартаковцам, так это наличием у него стремления защищать самобытность, философию и ценности клуба, в котором работает, а также содействовать роли, которую клуб играет в обществе. Для «народной команды» подобные качества специалиста очень важны. Нельзя исключать, что он проникнется известным «спартаковским» духом.

Главный риск в работе с Карседо заключается в его поведении и характере. Испанец склонен к вспыльчивости и агрессии. Он зачастую устраивал перепалки с игроками и судьями, получал дисквалификации. Где-то спартаковцы недавно это уже видели, не правда ли? Можно сказать, что в случае назначения 52-летнего тренера место настоящего Станковича займет его испанский коллега.

Генеральный директор Сергей Некрасов рассказывал, что в «Спартаке» нет дедлайна по назначению главного тренера. Хотя логика подсказывает, что к 12 января, когда начнутся зимние сборы, красно-белые должны обзавестись наставником. Осталось дождаться, станет ли им Хуан Карседо.