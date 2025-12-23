LiveSport.RuLiveSport.RuРедакционный материалПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Двукратный чемпион и обладатель Кубка СССР в составе «Спартака», лучший российский бомбардир в зарубежных чемпионатах Александр Мостовой поговорил с журналистом LiveSport.Ru Олегом Старухиным о современном футболе, тренерской чехарде в «Спартаке» и перспективах молодых российских игроков.

«С таким составом "Спартак" должен бороться за чемпионство»

— Александр, прокомментируйте итоги первой части чемпионата.  Какие клубы понравились?  Какие разочаровали?

— Перед каждым сезоном я даю прогнозы для СМИ.  В начале нынешнего предсказывал интригу до последнего тура.  Эту интригу должны создавать «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Спартак».  Раньше чемпионом заранее всегда объявляли «Зенит».  Туров за десять до конца давали ему 70%, а за четыре тура — все 100%.  Но в прошлом году «Краснодар» прервал питерскую гегемонию и стал чемпионом.  Все эти команды, кроме «Спартака», и будут бороться за первое место.  Не стоит сбрасывать со счетов «Локомотив».  Мой прогноз — железнодорожники будут участвовать в этой гонке до конца турнира, особенно, если Батраков продолжит радовать голами.  Тем более, что «Локо» приобрёл трёх футболистов, умеющих забивать — Руденко, Воробьёва и Комличенко.  В прошлом сезоне у команды из-за недостатка опыта случился весенний спад и закончила она лишь на шестом месте.  В этом подобное вряд ли повторится.

А за поиском разочарования далеко ходить не надо.  Это, конечно же, «Динамо».  Не думал, что они окажутся так низко в турнирной таблице.  Тому есть объективные причины.  Когда назначили на должность главного тренера Карпина, имеющего действующий контракт со сборной, я сразу сказал: «Ребята, так делать нельзя!  ».  И только недавно они поняли свою ошибку.  Хотя команда-то с хорошим составом, однако растеряла много очков.  Но весной они их доберут. 100%!

— Как оцениваете выступление родного «Спартака» в этом сезоне?

— По своему составу «Спартак» должен быть в тройке призёров.  Как и должен был там находиться в прошлом чемпионате.  С такими игроками, бюджетом и армией болельщиков красно-белые просто обязаны бороться за «золото».  Думаю, после зимней паузы «Спартак» обязательно прибавит и поднимется.  Всегда говорил, что на первом месте должен стоять футбол, а не суета вокруг игры.  Но в «Спартаке» на первом месте личные интересы и заработок.  Постоянная текучка кадров: пришёл-заработал-убежал.  Нет там футбольных людей.  Их у нас допускают к большим клубам только в редких случаях.

Футбол — это огромный бизнес, большие деньги, которые можно очень быстро заработать.  Поэтому попадают в такие клубы с помощью дружеских или родственных связей.  Я, известный всей Европе, и один из лучших в Союзе, игрок, 25 лет как закончил играть, и до сих пор ни дня ни в одной команде не поработал.

— Состав «Спартака» способен бороться за звание чемпиона?

— Конечно способен!  Состав там точно не слабее «Краснодара», который очень сильно зависит от Кордобы.  Если лучший нападающий чемпионата, не дай Бог, получит травму, краснодарцам придётся очень тяжело.

— За 22 года после ухода Романцева в «Спартаке» поменялось свыше 20 главных тренеров.  Может, руководству стоит оказывать больше доверия тем, кого берут на работу?

— Так у каждого главного ещё 5-6 помощников.  И уходят все одинаково плохо.  Единственный, кто хорошо закончил — Каррера.  Но и тот главным стал, можно сказать, случайно.  Его же взяли на должность тренера по работе с защитниками.  То есть в иерархии тренерского штаба Массимо был где-то пятым.  Хотя раньше такой должности не было.  Максимум — второй или третий тренер.  Футбол — не наука.  Здесь давно всё придумано.  Ясно, что в современном футболе нужны тренеры вратарей и по физподготовке.  Я много лет играл в Европе.  Там такое разделение было.  В СССР не было.  Но зато как играли команды!  И какие!  «Спартак», «Динамо» Киев, «Динамо» Тбилиси…

Деян Станкович
Деян Станкович globallookpress.com

— А так ли был плох Станкович, у которого наибольший процент побед среди тренеров построманцевской эпохи?

— Конечно же нет!  И я об этом много раз говорил.  Станкович — прекрасный в прошлом футболист.  В Италии и Сербии — легенда!  Но попал в среду, когда через клуб прошло два десятка главных тренеров и несколько десятков их помощников.  Если бы ему помогали не люди извне, а 2-3 авторитетных спартаковских ветерана, подобного бы не произошло.  Там же тренеров, вроде Тедеско или Абаскаля, с автобусной остановки подбирают.  Станковича сначала возвысили до небес, а потом гнобить начали.  Например, на одном гала-матче ему в честь дня рождения с большой помпой вручили торт, устроили салют.  А рядом сидели Романцев, Дасаев и я.  Так нас, легенд клуба, даже не объявили!  А Деяна чуть ли не на карете вывезли.  Я тогда сказал Ринату: «Его же через полгода уберут».

Хотя сам Станкович в этом ажиотаже абсолютно не виноват.  Надо понимать, что футболисты и тренеры — такие же люди, как и остальные.  И у них те же житейские проблемы.  Узнал, что год назад Деян пережил развод.  А это всегда сказывается на психологическом состоянии любого человека.  Плюс «Спартак» — самая популярная в стране команда.  Не успел глазом моргнуть, а про твоё моргание уже все говорят.  Станкович один раз завёлся, второй… А сербы — парни горячие!  И пошло-поехало!  Но при этом у него оказался действительно самый большой процент побед.  Так что всё не однозначно.

— Кого бы вы рекомендовали на пост главного тренера «Спартака»?

— Главное, чтобы это был футбольный человек.  Вот так всю жизнь футболу отдаёшь, а потом вылезает персонаж с автобусной остановки, который футбол по телевизору посмотрел, книжку прочитал и тренировать начал.  Если я приведу ребёнка в музыкальную школу, а педагог на пианино играть не умеет?  Или в фигурном катании тренер не будет уметь на коньках стоять.  Естественно, я таким педагогам дочку не доверю.  А в нашем футболе почему-то подобное проскакивает.  Ещё и придумывают такие теоретики легенды, что где-то упал неудачно, травму получил… А мы что, травмы не получали?  Да мне операций сделали больше, чем этим книжным коучам уколов!  Но конкретную фамилию не назову.  Не будучи на соответствующей должности, советов никаких и никому не даю.

— Многие спартаковские ветераны говорят, что знаменитая спартаковская атмосфера, спартаковский дух сегодня утеряны.  Вы согласны с этим тезисом?

— Да, вернувшись в Россию 15 лет назад, я это заметил.  Когда каждый год привозят новую бригаду тренеров и игроков, как создастся атмосфера?  Пока они форму примерили, освоились, контракт или разорван, или закончился.  С другой стороны, весь мир футбола сейчас такой.  Если игрок лучше играет, то не имеет значения, какой паспорт у него.  Все живут в режиме: приехал-заработал-уехал.  Получилось — хорошо.  Не получилось — зато мешок денег заработал.  Можно на Бали трубку курить.  И откуда появиться духу спартаковскому?

— Что надо поменять в самом популярном российском клубе?

— Опять же никаких советов давать, не будучи на соответствующей должности не буду.  Но заметил, что почти все тренеры приходят в клубы с громкими лозунгами и обещаниями.  Через 3 месяца его убирают за плохие результаты.  А буквально через неделю он уже в новой команде с теми же лозунгами.

«Зачем нам на Таити? Нас и здесь неплохо кормят»

— Какие особенные черты современного футбола можно выделить?

— Когда при мне начинают говорить о «современном футболе», недоумеваю.  Что, 20 лет назад он был несовременным?  Если говорить про 50-60-е годы — разница есть.  Но Марадона, который по полкоманды обыгрывал, что, не современный футболист?  А сборная СССР 1988 года?  Посмотрите, как они двигались и прессинговали!  Носились так, что многие нынешние игроки во сне так не бегают.  Когда говорят, что футбол стал быстрее, тоже усмехаюсь: что, быстрее бегать люди стали?  Нет.  Просто раньше для телетрансляций было 3 камеры на весь стадион, а сегодня их — десятки.  Вот сейчас смотрю матч моей «Сельты» с «Овьедо», ничуть не быстрее нас бегают.  Другое дело, что на месте их диспетчера, я бы уже двоих обыграл и гол забил.  А он не может.  Поэтому и счёт 0:0.

Александр Мостовой
Александр Мостовой globallookpress.com

— В вашем поколении было очень много ярких неординарных футболистов.  Целое созвездие.  В сборной была колоссальная конкуренция.  Сейчас, наоборот, игроков, которые могут заинтересовать клубы в топовых европейских чемпионатах — единицы.  Да и то с натяжкой.  Что потеряно в подготовке молодых футболистов?

— Не думаю, что потеряно именно в подготовке.  Скорее причина в условиях и менталитете.  Как в мультфильме: «Зачем нам на Таити?  Нас и здесь неплохо кормят».  Молодых способных ребят в России много.  Но, когда ты не голодный, а сытый, то и развиваться желания меньше.  В СССР у нас были не лучшие материальные условия.  Поэтому все ведущие игроки моего поколения уехали в Европу.  В первую очередь возможность играть в основе была важнее материальных благ.  Потому и проводили в ведущих лигах свыше 10 лет.  И были в Англии, Испании, Германии или Франции не только лучшими игроками в своих командах, но и в чемпионате.  У нас футбол был на первом месте, а у нынешнего поколения — на втором или третьем.  И в этом не их вина, а реалии сегодняшние такие.  Выстреливает 20-летний паренёк в нашем чемпионате, так ему сразу кладут заоблачную сумму.  Ну и зачем ему куда-то ехать?  Там надо за такой контракт бороться, грызть землю, добиваться его.  А здесь он уже есть, этот желанный контракт!

— В интервью нашему порталу бывший тренер сборной Борис Игнатьев высказал мнение, что именитые ветераны (он назвал и вашу фамилию) вместо того, чтобы ходить по телестудиям и рассказывать, как надо правильно играть в футбол, лучше бы начали сами тренировать детей и передавать им своё мастерство.  Что ответите на эту критику?

— Если вы заметили, на телевидение я давно уже не хожу.  Там сейчас несколько иные эксперты.  Поиграв 20 лет на высочайшем уровне, я что, пойду за 30 тысяч рублей мальчишек тренировать?  А в это время какой-нибудь Абаскаль, который футбол только по телевизору видел, будет возглавлять «Спартак».  Абсурд.  Меня часто спрашивают: почему выигрывает ПСЖ или сборная Франции?  Так посмотрите, кто у них у руля!  За редким исключением везде именитые футболисты.  Хотя понятно, что на всех команд не хватит.  И хотят именно в футбол, потому что это самый популярный и высокооплачиваемый вид спорта.  В гандбол и волейбол дилетанты-теоретики не стремятся.

— Вы долгие годы играли и тренировались в Испании.  Про академии «Барселоны» и «Реала» всем известно.  А как обстоят дела с подготовкой юниоров в клубах рангом ниже?  Например, в «Сельте» и «Алавесе», за которые вы выступали?

— В Испании по всей стране, во всех регионах, приблизительно одинаковые условия.  Везде отменные поля, отличная инфраструктура.  И кто бы что ни говорил про большую работу, природные данные для выдающихся футболистов очень важны.  Вы что, действительно думаете, что Месси или Роналду в детстве на порядок больше сверстников пахали на тренировках?  Точно так же, как и мы, как и все остальные.  Но природа наградила их уникальным даром, вот и стали суперзвёздами.  Они уже больше 20 лет играют.  Разве им нужно больше других тренироваться?  Я видел игроков, которые на занятиях дурака валяли, а на поле лучшими были.  Величайший нападающий Ромарио мог до 6 утра в баре просидеть перед игрой.  Но тренер «Барселоны» Кройф говорил: «Пусть отдыхает как хочет.  Главное, что забивает».  Тренировки во всём мире одинаковые.  Квадратных мячей и 20-метровых ворот нигде нет.  Понятно, что нюансы везде разные.  Но цель-то одна: забить больше, чем соперник.

«Я не критикую, а говорю правду»

— Вы много критикуете тренеров и футболистов.  Однако сами даже не пробовали тренировать.  Почему?  Ваши знания и опыт очень бы пригодились российским командам.  Тем более, что Сергей Овчинников, тренер Академии РФС, где вы проходили обучение, о ваших способностях и мышлении высказался очень положительно.

— Не критикую, а говорю правду.  Я же имею право говорить, если команда или футболист играли плохо, а не петь дифирамбы, как некоторые комментаторы и эксперты?  Привозили сборные Гренады, Брунея и Вьетнама, забивали им по 5-10 мячей, и все кричали, как это здорово.  Чего хорошего в этих 10 голах?  Сборной торгового центра и больше отгрузить можно.  А как приехали южноамериканские команды классом выше, особенно Чили, и уже не знаем, как их обыграть.  Но, если играли хорошо, то хвалю.  Критиканство и правда в глаза — разные вещи.  Я — человек свободный и независимый.  Никаких обязательств ни перед кем у меня нет.  Потому и говорю правду.  Вот если бы лгал, тогда бы и можно было претензии предъявлять.

Полтора года назад я получил лицензию.  Но никто не звонит и не пишет.  Да и сам Сергей Овчинников, отличный вратарь и специалист, тоже не тренирует команду мастеров.  Многие хорошие игроки с лицензиями не у дел.  Когда спрашивают, почему не тренирую, задаю встречный вопрос: «Какое право имеют готовить команду те, кто не играл в футбол?  ».  Никто же не доверит сделать хирургическую операцию учителю музыки или таксисту.  Мне часто в таких спорах приводят пример Моуринью.  Но, во-первых, он в каком-то пятом дивизионе играл.  Как бить по мячу и останавливать его знает.  Во-вторых, на одну фамилию Моуринью я назову 100 только российских именитых безработных тренеров.

Александр Мостовой
Александр Мостовой globallookpress.com

— Вы говорили: «Я не для этого 20 лет на самом высочайшем уровне в футбол играл, чтобы в низшей лиге в 57 лет работать».  То есть от предложений из первого или второго дивизиона откажетесь?

— Нет, не пойду.  Мне же не 35 или 40 лет, а крепко за 50.  Хотя, если поступит конкретное предложение, к обсуждению готов.  Но скорее всего Александр Мостового в роли главного тренера вы вряд ли увидите.  И возраст такой, когда многие наставники уже заканчивают тренировать, и недоброжелателей, которые не хотят меня видеть в клубах немало.  Да и подсиживать кого-то не люблю и не умею.  Недавно смотрел матч хоккейного «Спартака» и СКА, который возглавляет мой давний товарищ Игорь Ларионов.  Вспоминал, как на Игоря катили баллоны перед тем, как он «Торпедо» из Нижнего Новгорода принял.  Мол, и возраст, и тренерского опыта нет.  Хотя игрок он был даже по меркам НХЛ выдающийся, и как тренер потом проявил себя отлично.  Подобное я слышал раньше и про других наших великих хоккеистов, ставших отличными тренерами.  Например, про Алексея Жамнова.

— Тем не менее надеюсь, что ваши знания и опыт будут востребованы.  В какой футбол будет играть ваша команда?  Какие у неё будут принципы и философия?

— Философия у всех команд одна: забить минимум на один мяч больше соперника и уйти в раздевалку с победой.  Где вы видели тренера, который настраивает команду, чтобы она проиграла или сыграла вничью?  Другое дело, что отталкиваться надо от состава, от качеств игроков, которые находятся в твоём распоряжении.  На что-то отдельное — физподготовку, технику или игру в пас — упор делать нельзя.  В футболе всё взаимосвязано и мелочей не бывает.

— Уязвимое место российских клубов — слабая игра в позиционной атаке при насыщенной обороне соперника.  У вас есть рецепт такой игры?

— Для взлома такой обороны рецепт один — нужны индивидуально сильные игроки, которых в российском футболе немного.  Чем отличается молодой паренёк Батраков?  Тем, что может и один в один обыграть, и неожиданно забить.  Но он — один, а таких дриблёров в каждой команде должно быть не меньше 3 человек.  Для меня, например, обыграть 2-3 соперника не составляло особого труда.  Мяч подальше выбить не сложно, а вот обыгрывать, когда на тебе трое сидят, тяжело.

— 5 лет назад прошла новость о том, что вы открыли свою футбольную академию.  Что это был за проект?

— Это — как раз ответ на вопрос, почему детей не тренирую. 4 года устраивали мальчишкам летние лагеря, очень популярные в Европе.  Что-то типа сборов.  Ребята разного уровня приезжали, тренировались и получали удовольствие.  Со многими пацанами и их родителями до сих пор поддерживаем связь.  Звонят, пишут, благодарят…

— И последний вопрос.  Вы тренировались у таких корифеев, как Романцев и Бесков.  В чём разница?

— Разница если и была, то небольшая.  Оба — живущие футболом великие тренеры.  С точки зрения человеческих качеств — прекрасные люди.  Но лично у меня никаких проблем не было.  Романцев вообще взял меня ещё 16-летним пареньком в «Красную Пресню».  А Бесков там заметил, и пригласил в «Спартак».