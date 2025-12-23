Двукратный чемпион и обладатель Кубка СССР в составе «Спартака», лучший российский бомбардир в зарубежных чемпионатах Александр Мостовой поговорил с журналистом LiveSport.Ru Олегом Старухиным о современном футболе, тренерской чехарде в «Спартаке» и перспективах молодых российских игроков.

«С таким составом "Спартак" должен бороться за чемпионство»

— Александр, прокомментируйте итоги первой части чемпионата. Какие клубы понравились? Какие разочаровали?

— Перед каждым сезоном я даю прогнозы для СМИ. В начале нынешнего предсказывал интригу до последнего тура. Эту интригу должны создавать «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Спартак». Раньше чемпионом заранее всегда объявляли «Зенит». Туров за десять до конца давали ему 70%, а за четыре тура — все 100%. Но в прошлом году «Краснодар» прервал питерскую гегемонию и стал чемпионом. Все эти команды, кроме «Спартака», и будут бороться за первое место. Не стоит сбрасывать со счетов «Локомотив». Мой прогноз — железнодорожники будут участвовать в этой гонке до конца турнира, особенно, если Батраков продолжит радовать голами. Тем более, что «Локо» приобрёл трёх футболистов, умеющих забивать — Руденко, Воробьёва и Комличенко. В прошлом сезоне у команды из-за недостатка опыта случился весенний спад и закончила она лишь на шестом месте. В этом подобное вряд ли повторится.

А за поиском разочарования далеко ходить не надо. Это, конечно же, «Динамо». Не думал, что они окажутся так низко в турнирной таблице. Тому есть объективные причины. Когда назначили на должность главного тренера Карпина, имеющего действующий контракт со сборной, я сразу сказал: «Ребята, так делать нельзя! ». И только недавно они поняли свою ошибку. Хотя команда-то с хорошим составом, однако растеряла много очков. Но весной они их доберут. 100%!

— Как оцениваете выступление родного «Спартака» в этом сезоне?

— По своему составу «Спартак» должен быть в тройке призёров. Как и должен был там находиться в прошлом чемпионате. С такими игроками, бюджетом и армией болельщиков красно-белые просто обязаны бороться за «золото». Думаю, после зимней паузы «Спартак» обязательно прибавит и поднимется. Всегда говорил, что на первом месте должен стоять футбол, а не суета вокруг игры. Но в «Спартаке» на первом месте личные интересы и заработок. Постоянная текучка кадров: пришёл-заработал-убежал. Нет там футбольных людей. Их у нас допускают к большим клубам только в редких случаях.

Футбол — это огромный бизнес, большие деньги, которые можно очень быстро заработать. Поэтому попадают в такие клубы с помощью дружеских или родственных связей. Я, известный всей Европе, и один из лучших в Союзе, игрок, 25 лет как закончил играть, и до сих пор ни дня ни в одной команде не поработал.

— Состав «Спартака» способен бороться за звание чемпиона?

— Конечно способен! Состав там точно не слабее «Краснодара», который очень сильно зависит от Кордобы. Если лучший нападающий чемпионата, не дай Бог, получит травму, краснодарцам придётся очень тяжело.

— За 22 года после ухода Романцева в «Спартаке» поменялось свыше 20 главных тренеров. Может, руководству стоит оказывать больше доверия тем, кого берут на работу?

— Так у каждого главного ещё 5-6 помощников. И уходят все одинаково плохо. Единственный, кто хорошо закончил — Каррера. Но и тот главным стал, можно сказать, случайно. Его же взяли на должность тренера по работе с защитниками. То есть в иерархии тренерского штаба Массимо был где-то пятым. Хотя раньше такой должности не было. Максимум — второй или третий тренер. Футбол — не наука. Здесь давно всё придумано. Ясно, что в современном футболе нужны тренеры вратарей и по физподготовке. Я много лет играл в Европе. Там такое разделение было. В СССР не было. Но зато как играли команды! И какие! «Спартак», «Динамо» Киев, «Динамо» Тбилиси…

Деян Станкович globallookpress.com

— А так ли был плох Станкович, у которого наибольший процент побед среди тренеров построманцевской эпохи?

— Конечно же нет! И я об этом много раз говорил. Станкович — прекрасный в прошлом футболист. В Италии и Сербии — легенда! Но попал в среду, когда через клуб прошло два десятка главных тренеров и несколько десятков их помощников. Если бы ему помогали не люди извне, а 2-3 авторитетных спартаковских ветерана, подобного бы не произошло. Там же тренеров, вроде Тедеско или Абаскаля, с автобусной остановки подбирают. Станковича сначала возвысили до небес, а потом гнобить начали. Например, на одном гала-матче ему в честь дня рождения с большой помпой вручили торт, устроили салют. А рядом сидели Романцев, Дасаев и я. Так нас, легенд клуба, даже не объявили! А Деяна чуть ли не на карете вывезли. Я тогда сказал Ринату: «Его же через полгода уберут».

Хотя сам Станкович в этом ажиотаже абсолютно не виноват. Надо понимать, что футболисты и тренеры — такие же люди, как и остальные. И у них те же житейские проблемы. Узнал, что год назад Деян пережил развод. А это всегда сказывается на психологическом состоянии любого человека. Плюс «Спартак» — самая популярная в стране команда. Не успел глазом моргнуть, а про твоё моргание уже все говорят. Станкович один раз завёлся, второй… А сербы — парни горячие! И пошло-поехало! Но при этом у него оказался действительно самый большой процент побед. Так что всё не однозначно.

— Кого бы вы рекомендовали на пост главного тренера «Спартака»?

— Главное, чтобы это был футбольный человек. Вот так всю жизнь футболу отдаёшь, а потом вылезает персонаж с автобусной остановки, который футбол по телевизору посмотрел, книжку прочитал и тренировать начал. Если я приведу ребёнка в музыкальную школу, а педагог на пианино играть не умеет? Или в фигурном катании тренер не будет уметь на коньках стоять. Естественно, я таким педагогам дочку не доверю. А в нашем футболе почему-то подобное проскакивает. Ещё и придумывают такие теоретики легенды, что где-то упал неудачно, травму получил… А мы что, травмы не получали? Да мне операций сделали больше, чем этим книжным коучам уколов! Но конкретную фамилию не назову. Не будучи на соответствующей должности, советов никаких и никому не даю.

— Многие спартаковские ветераны говорят, что знаменитая спартаковская атмосфера, спартаковский дух сегодня утеряны. Вы согласны с этим тезисом?

— Да, вернувшись в Россию 15 лет назад, я это заметил. Когда каждый год привозят новую бригаду тренеров и игроков, как создастся атмосфера? Пока они форму примерили, освоились, контракт или разорван, или закончился. С другой стороны, весь мир футбола сейчас такой. Если игрок лучше играет, то не имеет значения, какой паспорт у него. Все живут в режиме: приехал-заработал-уехал. Получилось — хорошо. Не получилось — зато мешок денег заработал. Можно на Бали трубку курить. И откуда появиться духу спартаковскому?

— Что надо поменять в самом популярном российском клубе?

— Опять же никаких советов давать, не будучи на соответствующей должности не буду. Но заметил, что почти все тренеры приходят в клубы с громкими лозунгами и обещаниями. Через 3 месяца его убирают за плохие результаты. А буквально через неделю он уже в новой команде с теми же лозунгами.

«Зачем нам на Таити? Нас и здесь неплохо кормят»

— Какие особенные черты современного футбола можно выделить?

— Когда при мне начинают говорить о «современном футболе», недоумеваю. Что, 20 лет назад он был несовременным? Если говорить про 50-60-е годы — разница есть. Но Марадона, который по полкоманды обыгрывал, что, не современный футболист? А сборная СССР 1988 года? Посмотрите, как они двигались и прессинговали! Носились так, что многие нынешние игроки во сне так не бегают. Когда говорят, что футбол стал быстрее, тоже усмехаюсь: что, быстрее бегать люди стали? Нет. Просто раньше для телетрансляций было 3 камеры на весь стадион, а сегодня их — десятки. Вот сейчас смотрю матч моей «Сельты» с «Овьедо», ничуть не быстрее нас бегают. Другое дело, что на месте их диспетчера, я бы уже двоих обыграл и гол забил. А он не может. Поэтому и счёт 0:0.

Александр Мостовой globallookpress.com

— В вашем поколении было очень много ярких неординарных футболистов. Целое созвездие. В сборной была колоссальная конкуренция. Сейчас, наоборот, игроков, которые могут заинтересовать клубы в топовых европейских чемпионатах — единицы. Да и то с натяжкой. Что потеряно в подготовке молодых футболистов?

— Не думаю, что потеряно именно в подготовке. Скорее причина в условиях и менталитете. Как в мультфильме: «Зачем нам на Таити? Нас и здесь неплохо кормят». Молодых способных ребят в России много. Но, когда ты не голодный, а сытый, то и развиваться желания меньше. В СССР у нас были не лучшие материальные условия. Поэтому все ведущие игроки моего поколения уехали в Европу. В первую очередь возможность играть в основе была важнее материальных благ. Потому и проводили в ведущих лигах свыше 10 лет. И были в Англии, Испании, Германии или Франции не только лучшими игроками в своих командах, но и в чемпионате. У нас футбол был на первом месте, а у нынешнего поколения — на втором или третьем. И в этом не их вина, а реалии сегодняшние такие. Выстреливает 20-летний паренёк в нашем чемпионате, так ему сразу кладут заоблачную сумму. Ну и зачем ему куда-то ехать? Там надо за такой контракт бороться, грызть землю, добиваться его. А здесь он уже есть, этот желанный контракт!

— В интервью нашему порталу бывший тренер сборной Борис Игнатьев высказал мнение, что именитые ветераны (он назвал и вашу фамилию) вместо того, чтобы ходить по телестудиям и рассказывать, как надо правильно играть в футбол, лучше бы начали сами тренировать детей и передавать им своё мастерство. Что ответите на эту критику?

— Если вы заметили, на телевидение я давно уже не хожу. Там сейчас несколько иные эксперты. Поиграв 20 лет на высочайшем уровне, я что, пойду за 30 тысяч рублей мальчишек тренировать? А в это время какой-нибудь Абаскаль, который футбол только по телевизору видел, будет возглавлять «Спартак». Абсурд. Меня часто спрашивают: почему выигрывает ПСЖ или сборная Франции? Так посмотрите, кто у них у руля! За редким исключением везде именитые футболисты. Хотя понятно, что на всех команд не хватит. И хотят именно в футбол, потому что это самый популярный и высокооплачиваемый вид спорта. В гандбол и волейбол дилетанты-теоретики не стремятся.

— Вы долгие годы играли и тренировались в Испании. Про академии «Барселоны» и «Реала» всем известно. А как обстоят дела с подготовкой юниоров в клубах рангом ниже? Например, в «Сельте» и «Алавесе», за которые вы выступали?

— В Испании по всей стране, во всех регионах, приблизительно одинаковые условия. Везде отменные поля, отличная инфраструктура. И кто бы что ни говорил про большую работу, природные данные для выдающихся футболистов очень важны. Вы что, действительно думаете, что Месси или Роналду в детстве на порядок больше сверстников пахали на тренировках? Точно так же, как и мы, как и все остальные. Но природа наградила их уникальным даром, вот и стали суперзвёздами. Они уже больше 20 лет играют. Разве им нужно больше других тренироваться? Я видел игроков, которые на занятиях дурака валяли, а на поле лучшими были. Величайший нападающий Ромарио мог до 6 утра в баре просидеть перед игрой. Но тренер «Барселоны» Кройф говорил: «Пусть отдыхает как хочет. Главное, что забивает». Тренировки во всём мире одинаковые. Квадратных мячей и 20-метровых ворот нигде нет. Понятно, что нюансы везде разные. Но цель-то одна: забить больше, чем соперник.

«Я не критикую, а говорю правду»

— Вы много критикуете тренеров и футболистов. Однако сами даже не пробовали тренировать. Почему? Ваши знания и опыт очень бы пригодились российским командам. Тем более, что Сергей Овчинников, тренер Академии РФС, где вы проходили обучение, о ваших способностях и мышлении высказался очень положительно.

— Не критикую, а говорю правду. Я же имею право говорить, если команда или футболист играли плохо, а не петь дифирамбы, как некоторые комментаторы и эксперты? Привозили сборные Гренады, Брунея и Вьетнама, забивали им по 5-10 мячей, и все кричали, как это здорово. Чего хорошего в этих 10 голах? Сборной торгового центра и больше отгрузить можно. А как приехали южноамериканские команды классом выше, особенно Чили, и уже не знаем, как их обыграть. Но, если играли хорошо, то хвалю. Критиканство и правда в глаза — разные вещи. Я — человек свободный и независимый. Никаких обязательств ни перед кем у меня нет. Потому и говорю правду. Вот если бы лгал, тогда бы и можно было претензии предъявлять.

Полтора года назад я получил лицензию. Но никто не звонит и не пишет. Да и сам Сергей Овчинников, отличный вратарь и специалист, тоже не тренирует команду мастеров. Многие хорошие игроки с лицензиями не у дел. Когда спрашивают, почему не тренирую, задаю встречный вопрос: «Какое право имеют готовить команду те, кто не играл в футбол? ». Никто же не доверит сделать хирургическую операцию учителю музыки или таксисту. Мне часто в таких спорах приводят пример Моуринью. Но, во-первых, он в каком-то пятом дивизионе играл. Как бить по мячу и останавливать его знает. Во-вторых, на одну фамилию Моуринью я назову 100 только российских именитых безработных тренеров.

Александр Мостовой globallookpress.com

— Вы говорили: «Я не для этого 20 лет на самом высочайшем уровне в футбол играл, чтобы в низшей лиге в 57 лет работать». То есть от предложений из первого или второго дивизиона откажетесь?

— Нет, не пойду. Мне же не 35 или 40 лет, а крепко за 50. Хотя, если поступит конкретное предложение, к обсуждению готов. Но скорее всего Александр Мостового в роли главного тренера вы вряд ли увидите. И возраст такой, когда многие наставники уже заканчивают тренировать, и недоброжелателей, которые не хотят меня видеть в клубах немало. Да и подсиживать кого-то не люблю и не умею. Недавно смотрел матч хоккейного «Спартака» и СКА, который возглавляет мой давний товарищ Игорь Ларионов. Вспоминал, как на Игоря катили баллоны перед тем, как он «Торпедо» из Нижнего Новгорода принял. Мол, и возраст, и тренерского опыта нет. Хотя игрок он был даже по меркам НХЛ выдающийся, и как тренер потом проявил себя отлично. Подобное я слышал раньше и про других наших великих хоккеистов, ставших отличными тренерами. Например, про Алексея Жамнова.

— Тем не менее надеюсь, что ваши знания и опыт будут востребованы. В какой футбол будет играть ваша команда? Какие у неё будут принципы и философия?

— Философия у всех команд одна: забить минимум на один мяч больше соперника и уйти в раздевалку с победой. Где вы видели тренера, который настраивает команду, чтобы она проиграла или сыграла вничью? Другое дело, что отталкиваться надо от состава, от качеств игроков, которые находятся в твоём распоряжении. На что-то отдельное — физподготовку, технику или игру в пас — упор делать нельзя. В футболе всё взаимосвязано и мелочей не бывает.

— Уязвимое место российских клубов — слабая игра в позиционной атаке при насыщенной обороне соперника. У вас есть рецепт такой игры?

— Для взлома такой обороны рецепт один — нужны индивидуально сильные игроки, которых в российском футболе немного. Чем отличается молодой паренёк Батраков? Тем, что может и один в один обыграть, и неожиданно забить. Но он — один, а таких дриблёров в каждой команде должно быть не меньше 3 человек. Для меня, например, обыграть 2-3 соперника не составляло особого труда. Мяч подальше выбить не сложно, а вот обыгрывать, когда на тебе трое сидят, тяжело.

— 5 лет назад прошла новость о том, что вы открыли свою футбольную академию. Что это был за проект?

— Это — как раз ответ на вопрос, почему детей не тренирую. 4 года устраивали мальчишкам летние лагеря, очень популярные в Европе. Что-то типа сборов. Ребята разного уровня приезжали, тренировались и получали удовольствие. Со многими пацанами и их родителями до сих пор поддерживаем связь. Звонят, пишут, благодарят…

— И последний вопрос. Вы тренировались у таких корифеев, как Романцев и Бесков. В чём разница?

— Разница если и была, то небольшая. Оба — живущие футболом великие тренеры. С точки зрения человеческих качеств — прекрасные люди. Но лично у меня никаких проблем не было. Романцев вообще взял меня ещё 16-летним пареньком в «Красную Пресню». А Бесков там заметил, и пригласил в «Спартак».