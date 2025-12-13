Серебряный и бронзовый призёр чемпионата, двукратный обладатель Кубка России и чемпион Нидерландов Дмитрий Булыкин поговорил с журналистом LiveSport.Ru Олегом Старухиным об итогах чемпионата России, потенциале Батракова и голландском футболе.

«Звездой Батракова можно назвать на 100%»

— Дмитрий, как в целом оцениваете итоги первой части чемпионата? Что запомнилось больше всего? Кто произвёл самое яркое впечатление?

— Первая часть сезона оказалась весьма предсказуемой. Наверху — довольно большая и плотная лидирующая группа, от которой отвалились «Спартак» и «Динамо». Но, думаю, в весенней части эти гранды наверстают своё. Из сенсаций — неожиданный взлёт «Балтики». После зимней паузы нас ждёт интересная борьба за чемпионство. Больше всего понравился «Локомотив», где почти вся основа — российские ребята. И Батраков здорово прогрессирует, и футбол показывают хороший, и в лидирующей группе держатся. А «Краснодар» и «Зенит» находятся там, где и положено им находиться. «Краснодар» — действующий чемпион, а «Зенит» — самый богатый клуб с топовыми футболистами. Интрига разрешится в весенней части сезона. Осенняя для меня прошла без сюрпризов, за исключением выступления вышеупомянутых калининградцев и провала «Спартака» и «Динамо».

— Наибольшая часть вашей карьеры прошла в «Локомотиве» и «Динамо». Давайте начнём с хорошего в нынешнем сезоне, то есть, с «Локомотива». «Локомотив» доказал, что для борьбы за чемпионство достаточно российских игроков и тренера? Или такие выводы делать рано?

— Свою состоятельность «Локомотив» с костяком из россиян и главным тренером Михаилом Галактионовым доказывают уже второй сезон. Да, в прошлом чемпионате весенняя часть у железнодорожников не задалась, хотя команда претендовала на место в тройке призёров. В этом году у команды уже всего для выполнения такой задачи хватает, осталось добавить некой мощи. Правда был неудачный отрезок из пяти ничьих. И в матче с «Крыльями Советов» после того, как вели 2:0, упустили победу уже в компенсированное время… Но всё это — недостаток мастерства и опыта, которые накапливаются с каждым сезоном. Сейчас команда уже готова к достижению больших целей, и сможет себя проявить, если хорошо поработает на зимних сборах.

— Батракова можно назвать звездой? И стоит ли ему уезжать в зарубежный чемпионат?

— Звездой Батракова можно назвать на 100%. Потенциал у этого футболиста очень большой. Играет он, несмотря на молодость, на удивление без спадов. Поэтому за ним наблюдают многие скауты из ведущих лиг. В силу сложившихся обстоятельств, с российским паспортом отправиться в топовые чемпионаты стало очень тяжело. Но, если появится такая возможность, то Алексею, безусловно, надо уезжать в более сильный турнир и прогрессировать уже на международном уровне. В нашем чемпионате он уже себя образцово зарекомендовал и, даже будучи полузащитником, заслуженно возглавляет список бомбардиров.

— Новым генеральным директором «Локомотива» стал Борис Ротенберг. Как прокомментируете это назначение?

— Ротенберг и играл в клубе, и за молодёжный футбол отвечал. Поэтому в его назначении логика прослеживается. Надеюсь, он успел набраться опыта и знаний, и сможет хорошо поруководить клубом, который истосковался по трофеям. Желаю Борису удачи на новой должности.

— Давайте теперь перейдём к «Динамо». В чём причины провалы бело-голубых в этом сезоне?

— Думаю, тренер не смог создать в коллективе боевую атмосферу. Хотя футболисты в «Динамо» собраны очень хорошего уровня, купили сборников. Но некоторые игроки были недовольны своим положением. На старте сезона было много ошибок и у защитников, и у вратарей, и у нападающих, которые не забивали. Как сказал Ролан Гусев, и физподготовка была не очень хорошей. Всё это в совокупности привело к месту в нижней части турнирной таблицы. Я бы сюда ещё добавил совмещение Карпиным должностей главного тренера в клубе и сборной. В моём понимании такая практика давно не работает, и оставить её нужно в прошлом веке. Нельзя было даже пробовать.

Ролан Гусев globallookpress.com

— Проблемы эти в тренере Карпине или гораздо глубже — в руководстве клуба?

— Думаю, как раз руководство «Динамо» работает неплохо. Бизнес-идея клуба, его развитие, имидж — на достойном уровне. Всё, кроме спортивной составляющей. А за неё отвечают спортивный директор, тренерский штаб и непосредственно футболисты. Вот с них и надо спрашивать.

— Какой тренер нужен «Динамо»? Можете назвать в качестве примера пару фамилий? Если нет, то какими качествами и философией он должен обладать?

— Это должен быть опытный авторитетный тренер, который выигрывал трофеи. Из российских первая фамилия, которая приходит в голову — Черчесов. Среди иностранцев, работавших в России, тоже есть немало интересных специалистов. Но нужен именно титулованный наставник с психологией победителей, который сможет создать соответствующую атмосферу среди футболистов. Для достижения побед наш чемпионат — не такой уж сложный. Пример Марцела Лички говорит, что и с коучем, не имеющим громких игроцких и тренерских достижений, «Динамо» чуть -чуть не хватило до чемпионства. Поэтому потенциал у команды есть. Дальше всё зависит от клубной атмосферы, футболистов, трансферов и, конечно же, от спортивного директора, который помогает тренерам добиваться результатов.

— Главная сенсация этого чемпионата — выступление «Балтики». В чём причина этого взлёта?

— Понятно, что большинство игроков играет в РПЛ первый раз, поэтому у них сильный кураж. Но, самое главное, команда очень хорошо готова физически. Подобное в прошлом сезоне мы видели, когда, дебютировавший в прошлом сезоне, «Акрон» очень хорошо себя проявил и занял 9 место. Новички высшего дивизиона часто добиваются хороших результатов за счёт настроя, характера и физподготовки. Думаю, изначально у «Балтики» стояла задача остаться в Премьер-лиге, а удалось так высоко подняться. Но нужно ещё продержаться, а это будет тяжело. Тот же «Спартак» будет стремиться на более высокие места. Но для калининградского клуба и 6-7 место в этом сезоне будет супердостижением.

Станислав Черчесов globallookpress.com

— Такой тренер, как Талалаев, может подойти «Динамо» или «Спартаку», которые ищут новых наставников? Эта тема активно сейчас муссируется в СМИ.

— Думаю, нет. Во-первых, сейчас там есть исполняющие обязанности главного тренера, которые не первый год находятся в клубной системе. Во-вторых, для команд, которые хотят бороться за топ-результат, как я уже сказал, нужен авторитетный титулованный тренер, поработавший на высоком уровне. Учитывая, что в обоих клубах на должности спортивного директора работают иностранные специалисты, именно таких кандидатов они и будут искать, и скорее всего за рубежом. Можно, конечно, дать шанс своему воспитаннику Гусеву поруководить командой с надеждой, что в будущем у него всё получится. Всё-таки этот сезон у «Динамо» потерян, и есть время на эксперименты. Всё зависит от совета директоров и позиции спортивного директора: как он видит ситуацию, какие варианты предлагает. Понятно, что непосредственно в футболе в клубе лучше всего разбирается именно спортивный директор. А руководство должно его выслушать и выбрать оптимальное решение, которое в их понимании принесёт наибольшую пользу.

«Нужны жёсткие меры, чтобы заставить клубы обратить внимание на свои академии»

— Недавно министр спорта Михаил Дегтярёв предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ до 10 в заявке и 5 на поле. Как прокомментируете это событие?

— Поддерживаю инициативу министра. К сожалению, наши клубы занимаются трансферами ради трансферов, свою молодёжь не развивают. Поэтому нужны жёсткие меры, чтобы заставить клубы обратить внимание на свои академии и доверять молодым игрокам, которые с голодными горящими глазами могут вырасти в топ-футболистов. И, самое главное, что эти футболисты станут кадрами для нашей национальной сборной. А, если ты сидишь на скамейке, ни о каком прогрессе речи быть не может. Учитывая то, что сейчас наши клубы не играют в Лиге Чемпионов, появилось время заняться своими воспитанниками и отечественным футболом.

— Аргументы противников лимита. 1) Все трофеи в российском футболе были завоёваны, когда лимита в чемпионате не было. Сюда, кстати, входит и период, когда вы выступали. 2) Лимит выгоден в первую очередь агентам, а не российскому футболу. Согласны?

— Лимиты, как и способы их обхода, были всегда. В «Динамо», я помню, один раз вообще 11 иностранцев в стартовом составе вышло. Но это никакой пользы российскому футболу не принесло. Надо учесть, что в период моей игровой карьеры трансферов было значительно меньше. Если покупали зарубежных футболистов, то только топового уровня. Рядом с ними наши ребята развивались, а не полировали лавку. Чемпионат только выигрывал от этого. И выросла целая плеяда классных игроков сборной. Сейчас, к сожалению, клубы покупают кого попало. Это большая проблема. Мы все прекрасно понимаем, что средних футболистов берут для того, чтобы люди, находящиеся около клуба, заработали денег. А российская молодёжь не развивается. Чтобы побороть эту тенденцию, как раз и необходимы жёсткие меры.

А по поводу роста зарплат российских игроков, это внутреннее дело каждого клуба. Я всегда в этом случае привожу пример. Если все российские киноактёры скажут: «Мы хотим получать гонорары, как в Голливуде», им же не станут платить такие деньги. Также и в футболе. Есть отлаженная система, при которой это невозможно. Я за то, чтобы у футболистов были небольшие зарплаты, а основной доход шёл за счёт бонусов. Клуб выполнил задачу на сезон или выиграл определённое количество матчей — премиальные резко увеличиваются. Игрок провёл 80% матчей или забил 10 голов — получи достойный бонус. Футболист должен выходить на поле и биться за хорошие премии, а не сидеть на скамейке с большим окладом. Ему не должно быть всё равно, выйдет он на поле или не выйдет.

— Какие ещё решения проблемы можете предложить?

— Когда смотришь на иностранные клубы, «Барселону» или «Аякс», там с горящими глазами выходят 17-18-летние ребята, творят чудеса, и в дальнейшем становятся топ-футболистами. А у нас только к 19 годам начинают подтягиваться к основному составу. Да и то, далеко не все. Я бы даже рассмотрел модели Бельгии, Голландии, Сербии, Хорватии. Чемпионаты там не очень сильные. Молодые футболисты стремятся уехать за границу, поэтому стараются показать себя с самой лучшей стороны. Зато сборные в этих странах всегда очень мощные, потому что игроки развиваются в топовых клубах. А в своих чемпионатах больших денег не платят. Поэтому местные футболисты находятся не в «тёплой ванне», а в процессе постоянного совершенствования. На каждый матч выходят, как на самый важный. Чему, кстати, способствует и бонусная мотивация.

Если сейчас игрокам платить в 2-3 раза меньше, поверьте, качество российского футбола не изменится. Это всё игры агентов, которые привыкли получать с футболистов, за огромные зарплаты сидящих на скамейке. И не вижу ничего плохого в том, что такие богатые клубы, как «Зенит», «Спартак» или ЦСКА начнут скупать лучших игроков российского рынка. В этом случае у клубов поменьше появится стимул развивать собственных воспитанников и зарабатывать на них деньги. А топовые команды и сборная будут достойно представлять российский футбол на международном уровне. В принципе большинство клубов в мире живут именно за счёт трансферов. А у нас, к сожалению, клубы существуют на бюджетные деньги, которые тратят очень неэффективно и без пользы для российского футбола.

«Главный матч для меня — со Швейцарией»

— Сейчас в разгаре групповой этап еврокубков. Не слишком ли сложна нынешняя схема турнира с 36 командами и единой таблицей и не противоречит ли она спортивному принципу?

— Мне, наоборот, она понравилась. Когда играют со множеством разных команд, а не с тремя из одной группы, стало намного интереснее. Каждый тур ты видишь разные вывески, разные сочетания пар. А для клубов, которые поменьше, такая система — просто супер! Это и деньги, которые платит Лига Чемпионов, и огромный интерес болельщиков, когда приезжают лучшие команды. По прошествии времени могу сказать, что эта схема себя оправдала.

— А не слишком ли велико количество команд на Чемпионате Мира? Не обесценился ли выход в финальную стадию? После жеребьёвки на отборочном этапе я вижу только один топовый матч Англия — Хорватия.

— Наоборот. На этот Чемпионат Мира впервые поедет очень много сборных, которые раньше бы никогда туда не попали бы. Во многих странах мира этот праздник футбола посмотрит гораздо больше зрителей. И гораздо больше болельщиков увидят его вживую. Конечно, в группах стало меньше ажиотажных поединков, много матчей с явными фаворитами. Но на следующих стадиях проходных матчей уже не будет. То, что на мундиаль отправится много маленьких сборных — представляете, какой это огромный плюс для прогресса футбола в этих государствах! Поэтому, считаю, что для развития и популяризации игры эти изменения — правильные. Ну и для зарабатывания денег, безусловно, тоже. В ФИФА приняли со всех сторон правильное решение.

— Раз уж заговорили о сборных, то матчи за главную команду России — были яркой частью вашей карьеры. Какой из них считаете лучшим — с Ирландией или Швейцарией?

— Матч с ирландцами был моим первым в составе сборной. Приходилось даже отходить на стандартные положения в оборону, чтобы бороться с высокорослыми соперниками за верховые мячи. Очень много надо было работать на команду. Но, конечно же, главный матч для меня — со Швейцарией. Тогда я сделал хет-трик и забил второй сумасшедший гол, когда обыграл пятерых соперников. Этот гол признали самым красивым во всех отборочных играх турнира. Конечно, это был мой лучший матч за сборную. Но запоминаются абсолютно все игры за главную команду России. Потому что для любого футболиста попадание в сборную это — переход на элитный уровень. Кто сыграл несколько матчей за сборную, считается игроком высокого класса.

— Вы немало поиграли в Голландии, в том числе и за легендарный «Аякс». Каков уровень этого чемпионата и в чём его особенности?

— Уровень не такой высокий. Но по футболистам, по потенциальным звёздам, по зрительскому интересу, считаю, он очень хороший. Все команды играют в атакующий футбол по схеме 4-3-3. Поэтому очень много голов, что привлекает болельщиков на трибуны. Там немало молодых талантливых игроков. Все клубы находятся в постоянном поиске таких футболистов. Лучшие команды регулярно играют в Лиге Чемпионов. Мне очень нравится голландская система подготовки молодых футболистов, которых мы потом нередко видим в топовых командах. И сборная Нидерландов всегда показывает хороший футбол на всех соревнованиях.

— Голландский чемпионат не входит в топ-5. Однако регулярно поставляет игроков в ведущие и богатые клубы. За счёт чего там столько талантов?

— За счёт грамотной селекции. За счёт того, что молодым доверяют и дают шанс. Молодёжь раскрывается в очень раннем возрасте. У нас в 19 лет всё ещё сидят на скамейке, потому что тренер говорит: «Ой, они молодые, я им боюсь доверять». А вместо них ставят непонятных иностранцев, потому что за них заплачены деньги. Хотя примеры Батракова и Кисляка доказывают обратное.