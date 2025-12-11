В Российской Премьер-Лиге наступила 3-месячная зимняя пауза. Команды вернутся на поле в официальных матчах 27 февраля 2026 года. А LiveSport.Ru подводит итоги первой части сезона-2025/26 чемпионата России по футболу.

Мы с Тамарой ходим парой

Третий год подряд Российская Премьер-Лига уходит на каникулы с одним и тем же дуэтом лидеров. Зимним чемпионом в очередной раз стал «Краснодар», а следом за ним снова располагается «Зенит».

На сей раз двух последних чемпионов страны разделяет одно очко в пользу «быков». Причем, если «Зенит» по очкам повторил прошлогодний результат (39), то «Краснодар» заработал на один балл больше (40).

Перед началом сезона могло показаться, что у «Краснодара» возникнет «чемпионское похмелье» — потеря мотивации и снижение концентрации после крупнейшей в истории клуба победы. Однако чёрно-зелёным удалось этого избежать.

«Краснодар» почти полностью сохранил основу чемпионского состава. Ключевую роль сыграло оставление летом в команде капитана Эдуарда Сперцяна, хотя английский «Саутгемптон» из Чемпионшипа присылал в офис «быков» не одно официальное предложение. Сейчас хавбек сборной Армении уходит на зимний перерыв в статусе лучшего (причем с большим отрывом) ассистента лиги (на его счету 12 голевых передач).

Эдуард Сперцян vk.com/fckrasnodar

Кроме того, Эдуард забил 8 голов. Столько же точных ударов совершил Джон Кордоба, который в эти выходные стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара» в РПЛ (55 голов в 106 матчах). Также нельзя оставить без внимания покупку у «Нанта» за 6,5 млн евро опорного полузащитника Дугласа Аугусто, что сейчас можно назвать одним из лучших трансферов РПЛ по соотношению «цена — качество».

«Краснодар» стабильнее всех провёл первые 18 туров. Чего нельзя сказать про «Зенит». Сине-бело-голубые выдали худший старт за последние 17 лет: после 8 туров петербуржцы с 13-ю очками занимали только шестое место.

Однако затем подопечные Сергея Семака взяли себя в руки и в 10 матчах набрали 26 очков из 30 возможных, обыграв и «Краснодар» (2:0), и «Локомотив» (2:0). Главным камнем преткновения для «Зенита» в первой части сезона были игры на выезде: команда из 9 лишь 3 мачта завершила победой. В то же время эти очковые потери компенсировались матчами дома, где петербуржцы не проигрывали с прошлого года.

«Зенит» летом 2025 г., наверно, стал автором главного трансфера-разочарования. Сине-бело-голубые со второй попытки за 25 млн евро купили у «Фламенго» действующего игрока сборной Бразилии — Жерсона.

Полузащитнику предсказывали участь чуть ли не главной звездой РПЛ, которая будет выступать на уровне Малкома. Но реальность оказалась жестокой. Только ленивый мог не заметить отсутствие мотивации у бразильца, а в СМИ регулярно появлялись слухи о желании футболиста вернуться на родину. Не удивимся, если зимой Жерсон покинет Россию.

Ближайшие преследователи: старожилы РПЛ и салага

«Локомотив» в отличие от конкурентов (и даже ЦСКА) в последние годы не так много тратит деньги на трансферы. Вот и в последнее трансферное окно единственной покупкой москвичей стал нападающий «Ростова» Николай Комличенко (за 1,5 млн евро). Другие новички (Александр Руденко, Зелимхан Бакаев, Кристиан Рамирес) были подписаны на правах свободных агентов, а Данила Пруцева арендовали у «Спартака».

При этом «железнодорожники» рассталась с Наиром Тикнизяном и Ильей Самошниковым. Но «Локомотив» эти потери не заметил и встретил зимний перерыв на третьем месте (37 очков).

Красно-зеленые позднее всех потерпели первое поражение в сезоне (в гостевом матче 14-го тура с «Зенитом» — 0:2). Главным лидером команды продолжает оставаться 20-летний Алексей Батраков, который встретит Новый год как лучший бомбардир чемпионата России (11 голов). А вместе с ним высокую результативность продемонстрировал Дмитрий Воробьев, забивший 8 голов.

Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Александр Руденко www.fclm.ru

В результате именно «Локомотив» стал самой забивной командой по итогам первой части сезона (39). А главный тренер Михаил Галактионов продлил контракт с клубом до конца 2028 года.

Наступление паузы в чемпионате, пожалуй, пойдёт на руку ЦСКА. «Армейцы» все еще находятся в лидирующей группе (4-е место и 36 очков), но в последних 7 турах они проиграли 3 раза прямым конкурентам — «Локомотиву» (0:3), «Спартаку» (0:1) и «Краснодару» (2:3).

Главным трансфером стало приглашение Фабио Челестини, который на тренерском посту, как показывают результаты, успешно заменил неожиданно покинувшего московский клуб Марко Николича. ЦСКА массово закупился молодыми латиноамериканцами, но из них мало кто сумел пробиться в основной состав.

Больше всего минут на поле (1606) провёл 20-летний Матвей Кисляк, которого признали лучшим молодым игроком 2025 г. ЦСКА зимой придется постараться, чтобы оставить 20-летнего полузащитника у себя. А главной задачей красно-синих по трансферам «на вход» остается подписание центрального нападающего.

Уже за 12 туров до завершения сезона определена команда, ставшей главным открытием. Калининградская «Балтика» только поднялась в РПЛ из Первой лиги, но за счет вертикального и агрессивного футбола сумела начать сезон с 9-матчевой беспроигрышной серии.

Команда Андрея Талалаева на данный момент пропустила меньше всех в лиге: 7 голов — на 5 меньше, чем у «Зенита» и «Краснодара». Более того, «Балтика» уже выполнило минимальное желание тренера по количеству очков — 35. Их, например, в прошлом сезоне хватило «Акрону», чтобы занять 9-ое место.

ФК «Балтика» vk.com/fcbaltika

Однако непонятно, продолжит ли Калининград так же успешно играть весной. В предстоящее трансферное окно топ-клубы РПЛ наверняка попробуют заполучить в свои ряды засветившихся игроков «Балтики» — Брайана Хиля, Владислава Сауся, Максима Петрова и др. В то же время у регионального клуба появится возможность неплохо заработать.

От них ожидали большего

Текущий сезон «Спартака» характеризуют три шестёрки — команда занимает шестое место, отставая на 6 очков от «Балтики», но оторвавшись от «Рубина» на 6 очках. Красно-белые летом оформили очередной трансферный рекорд (купили у «Бешикташа» за 20+7 млн евро полузащитника Жедсона Фернандеша), но совершенные затраты пока не позволяют участвовать в медальной гонке.

Решение «Спартака» в мае продлить контракт с главным тренером Деяном Станковичем изначально вызывало сомнения. Сейчас же оно кажется ошибкой — серб продолжил импульсивно вести себя и ругаться с судьями, что вылилось в получение месячной дисквалификации. По сути, именно она поставила крест на его карьере в «Спартаке».

Красно-белые уже несколько месяцев ведут поиски иностранного специалиста, но до сих пор так никого не нашли. На оставшиеся до зимней паузы матчи команду выводил Вадим Романов, но шансы на то, что его утвердят, минимальны.

Многие эксперты перед началом сезона ожидали от «Рубина» прорыва. Казанцы не просто сохранили костяк команды, но и переподписали контракт с Мирлиндом Даку, повысив ему зарплату более чем в 4 раза. Кроме того, клуб перехватил у «Ахмата» вернувшегося из Франции Далера Кузяева, а Рашид Рахимов руководит командой уже третий год. Однако «Рубин» по-прежнему занимает в турнирной таблице всё то же 7-е место.

Мирлинд Даку www.rubin-kazan.ru

По окончании 11 туров отставание казанцев от 4-го места составляло всего 2 очка. Но после октябрьской паузы на матчи сборных в коллективе Рашида Рахимова будто что-то сломалось. За 7 оставшихся матчей «Рубин» забил всего 1 гол, и отставание от 4-го места возросло до 13 очков. Неудивительно, что на днях появились слухи о возможном увольнении тренера во время зимней паузы.

В середине таблицы — высокая плотность

Первую восьмерку замыкает «Ахмат» (22 очка). Чеченский клуб первым решился на тренерскую отставку. Вместо Александра Сторожука, с которым грозненцы потерпели 3 поражения, команду возглавил Станислав Черчесов, вернувшийся в чемпионат России спустя 10 лет.

62-летний специалист начал за здравие — с победы над «Зенитом» (1:0). Затем «Ахмат» не проигрывал на протяжении ещё 6 матчей. Но после белой полосы наступила черная: 5 поражений и 1 ничья. Благо, что на перерыв грозненцы ушли с двумя победами.

Станислав Черчесов vk.com/akhmatgrozny

Сразу три клуба имеют у себя в активе 21 очка. И каждый из них имеет свой взгляд на сложившуюся ситуацию:

«Акрон» — для тольяттинской команды можно сказать, что полет нормальный, хотя задачей на сезон названо попадание в восьмерку; ярким событием стало появление еще одного лидера атаки — 18-летнего Дмитрия Пестрякова , который забил столько же, сколько Артем Дзюба (5);

— для тольяттинской команды можно сказать, что полет нормальный, хотя задачей на сезон названо попадание в восьмерку; ярким событием стало появление еще одного лидера атаки — 18-летнего , который забил столько же, сколько (5); «Динамо» (Москва) — перед началом сезона с назначением Валерия Карпина бело-голубые считались одним из фаворитов РПЛ, но первый круг они завершили хуже, чем в сезоне, когда команда вылетела в Первую лигу, так что наставник сборной покинул столичный клуб; сейчас вместо него Ролан Гусев, но возможно зимой пригласят и другого специалиста;

— перед началом сезона с назначением бело-голубые считались одним из фаворитов РПЛ, но первый круг они завершили хуже, чем в сезоне, когда команда вылетела в Первую лигу, так что наставник сборной покинул столичный клуб; сейчас вместо него Ролан Гусев, но возможно зимой пригласят и другого специалиста; «Ростов» — после продаж Максима Осипенко и Николая Комличенко начало сезона для южан было тяжелым (5 очков за 7 туров и 14-е место), но команда смогла выправить ситуацию, за что главный тренер Джонатан Альба заслужил продление контракта до конца сезона-2027/28.

Весной будут бороться за выживание

Смена Игоря Осинькина на Магомеда Адиева не привела к кардинальным изменениям результатов «Крыльев Советов». Год назад самарцы после 18 туров имели 18 очков, сейчас — 17.

Нас ждет очень сложная весна, если мы не укрепим свой состав. Хотя бы человека четыре-пять. С этим составом бессмысленно входить в весну, нас ждет бойня за выживание. Мы не смогли из этой зоны выйти выше. Нам не хватает основополагающих игроков. Магомед Адиев главный тренер «Крыльев Советов»

Главная проблема волжан заключалась в трансферном бане, который РФС наложил из-за наличия у клуба почти миллиардного долга. Но вскоре он должен быть снят. По крайней мере, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что весь долг будет отдан уже до Нового года.

Махачкалинское «Динамо» (15 очков) сохранило за собой реноме наименее зрелищной команды — в его матчах в среднем забивают всего лишь 1,6 мяча. Но по сравнению с прошлым сезоном просели и оборона (пропустили 21 гол), и нападение (забили 8 голов).

Болельщики дагестанского клуба не выдержали и в последнем матче календарного года на трибунах требовали увольнения главного тренера Хасанби Биджиева. Проиграв «Пари НН» (0:1), 59-летний специалист подал в отставку. Клуб ее принял, и теперь ему придётся до начала предсезонных сборов найти замену.

А вот «Пари НН» (14 очков) с самого начала сезона постоянно был в числе главных претендентов, где случится следующая тренерская отставка. Но Алексей Шпилевский, несмотря на многочисленные поражения, сохранил должность.

Возможно, клуб просто не хотел платить неустойку. Но к завершению первой части сезона нижегородцы сумели поправить ситуацию — одержали победы над «Акроном» (2:1) и махачкалинским «Динамо» (1:0), что помогло им выбраться из зоны вылета.

ФК «Пари НН» vk.com/fcparinn

А в ней находятся «Оренбург» (12 очков) и «Сочи» (9 очков). Обе команды сменили иностранных наставников (Владимира Слишковича и Роберта Морено, соответсвенно) на российских тренеров (Ильдара Ахметзянова и Игоря Осинькина). Но к каким-либо значимым сдвигам в их игре эти перестановки не привели.

У «Оренбурга» хотя бы есть оправдание — клуб формировал состав для выступления в Первой лиге, но за неделю до старта сезона уральцев вернули в РПЛ. Поэтому в августе им пришлось в авральном режиме искать на трансферном рынке конкурентоспособных новичков.

Что касается «Сочи», то южане изначально подписывали «сбитых летчиков» — Зиньковского, Игнатова, Коваленко, Волкова, Мухина и др. В итоге они может и привнесли в команду опыта, но явно не качество: «Сочи» потерпел больше всех поражений (13) и пропустил больше всех голов (41).