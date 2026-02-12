ESPN составил список самых неудачных трансферов в истории английской Премьер-лиги. В первой части нашлось место даже победителям Лиги чемпионов.

Серия удачных трансферов порой может изменить абсолютно всё. Большинство великих эпох Премьер-лиги строились именно на этом. И, как и следовало ожидать, лучшие команды в истории лиги создавались благодаря удачным сделкам.

Но есть и другой сценарий. Богатейшие клубы АПЛ иногда умудрялись преодолевать последствия неудачных решений на рынке. «Челси» выиграл Лигу чемпионов в 2021-м, несмотря на ряд неудачных трансферов, а «Манчестер Сити» штамповал титулы в последние годы, не отбив инвестиции в игроков вроде Кэлвина Филлипса.

И все же рано или поздно расплата настигает всех. Есть масса причин, почему дорогостоящим новичкам не всегда удается интегрироваться в новую систему.

Кто-то проигнорировал историю травм игрока, и это в итоге аукнулось. В некоторых случаях новичок стал «хрустальным» уже после перехода за огромные деньги. Иногда клубы почти сразу увольняют тренера, который настаивал на приобретении игрока. Другие могут портить атмосферу в команде. А еще бывают ситуации, когда клубы подписывают игрока уже после того, как он прошел свой пик. На самом деле причин чересчур много.

Но какова бы ни была причина, некоторые провальные трансферы выделяются на общем фоне.

Ниже — 50 худших трансферов в истории Премьер-лиги.

50. Дэви Классен, центральный полузащитник, «Эвертон»

Перешел из «Аякса» за 27 млн евро, сезон 2017/18

Дэви Классен globallookpress.com

Очень печальная сделка. Классен приехал в статусе звездного полузащитника (в двух предыдущих сезона был капитаном «Аякса») и рассматривался как ключевой элемент в схемах Рональда Кумана, который в то время был главным тренером «Эвертона». Год спустя, проведя на поле в общей сложности всего лишь 251 минуту, нидерландец был продан в «Вердер» за полцены. Классен не смог спасти Кумана от увольнения, а затем не впечатлил ни Сэма Эллардайса, ни сменившего его следующим летом Марку Силву.

49. Каземиро, центральный полузащитник, «Манчестер Юнайтед»

Перешел из «Реала» за 70,7 млн евро, сезон 2022/23

Каземиро globallookpress.com

Честно говоря, материала так много, что его хватило бы, чтобы составить длинный и увлекательный список «Худшие трансферы АПЛ в сезоне 2022/23». Пять игроков из этого рейтинга перешли именно в те два окна (плюс еще четверо в сезоне 21/22). И, справедливости ради, какое-то время казалось, что Каземиро стоит своих денег. (Он даже близко не был худшим подписанием «Юнайтед» в том сезоне).

Бразилец забил семь мячей и сделал шесть результативных передач, а также помог команде прыгнуть с шестого на третье место в АПЛ, выиграть Кубок лиги и дойти до финала Кубка Англии. Однако это было три года назад. Проблема трансфера 30-летнего игрока за огромные деньги в том, что он будет только стареть. Получая зарплату в районе 20 млн евро в год, продуктивность Каземиро значительно снизилась в следующие два сезона, когда «Манчестер Юнайтед» упал сначала на восьмое, а затем и на 15-е место.

В последнее время Каземиро играет чуть лучше, но у него не было все равно шансов оправдать свою зарплату.

48. Гастон Рамирес, атакующий полузащитник, «Саутгемптон»

Перешел из «Болоньи» за 15,2 млн евро, сезон 2012/13

Гастон Рамирес globallookpress.com

В 2010-х «Саутгемптон» выдал отличный отрезок в элитном дивизионе, но Рамирес почти не имел к этому отношения. Забив восемь голов и сделав четыре ассиста за «Болонью» в сезоне 2011/12, он был главной звездой среди новичков «святых». Но в четырех сезонах в АПЛ он совершил лишь 13 результативных действий. После множества аренд Рамирес ушел свободным агентом в «Мидлсбро» (Чемпионшип), прежде чем в итоге провести пару достойных сезонов в «Сампдории». Некоторые игроки могут найти себя только в Италии.

47. Роберто Сольдадо, нападающий, «Тоттенхэм»

Перешел из «Валенсии» за 30 млн евро, сезон 2013/14

Роберто Сольдадо globallookpress.com

Как и Классен, Сольдадо уехал со скидкой 50% вскоре после переезда в Англию. Испанец перешел в «Тоттенхэм» после сезона, в течение которого наколотил 30 мячей в составе «Валенсии». Он забил три гола за первую неделю в лондонском клубе (один «Кристал Пэлас» в АПЛ, два — тбилисскому «Динамо» в Лиге Европы), но дальше все пошло под откос. Сольдадо забьет еще пять мячей в 14 матчах Лиги Европы, но за два сезона в Премьер-лиге осилит лишь 29 матчей в стартовом составе и забьет семь голов. В 2015 году перешел в «Вильярреал» за 16 млн евро.

46. Альберто Аквилани, центральный полузащитник, «Ливерпуль»

Перешел из «Ромы» за €20 млн, сезон 2009/10

Альберто Аквилани globallookpress.com

После пяти отличных сезонов в «Роме» Аквилани ушел из-за финансовых проблем римского клуба. В нем видели замену Хаби Алонсо, но итальянец, скажем так, слегка не дотянул до этой планки. Аквилани начал в стартовом составе всего девять матчей АПЛ за «Ливерпуль» Рафы Бенитеса.

И хотя он сделал шесть результативных передач, его трансфер быстро признали ошибкой. Аквилани отдавали в аренду в «Ювентус», потом в «Милан», прежде чем в 2012 году он ушел в «Фиорентину» всего за два миллиона евро.

45. Оуэн Харгривз, опорный полузащитник, «Манчестер Юнайтед»

Перешел из «Баварии» за 25 млн евро, сезон 2007/08

Оуэн Харгривз globallookpress.com

Трудно строго судить трансфер, когда ключевую роль в неудаче игрока сыграли травмы, но в случае с Харгривзом тревожные сигналы были заметны заранее: за предыдущие пять сезонов в «Баварии» он лишь однажды провел более 1700 минут в чемпионате.

В своем первом сезоне на «Олд Траффорд» он был великолепен, отыграв в том числе все 120 минут в победном для «Юнайтед» финале Лиги чемпионов против «Челси». Однако затем хронические проблемы с коленом взяли своё, и после сезона 2007/08 Харгривз провел за клуб всего пять матчей.

44. Марко Бугерс, центральный нападающий, «Вест Хэм Юнайтед»

Перешел из «Спарты» (Роттердам) за 440 тысяч евро, сезон 1994/95

В этом списке немного трансферов из 1990-х — просто потому, что тогда в футболе пропорционально тратили заметно меньше. Но для Бугерса место всё же нашлось.

Уже во втором матче он совершил один из самых жестких подкатов в истории лиги, «срубив» Гари Невилла. Вернувшись после дисквалификации, вскоре Бугерс получил травму колена, а в феврале 1998 года его отправили обратно в Нидерланды. Больше о нём (в Англии) практически не слышали.

43. Тимо Вернер, нападающий, «Челси»

Перешёл из «Лейпцига» за 53 млн евро, сезон 2020/21

Тимо Вернер globallookpress.com

Это пример трансфера из категории «абсолютно очевидное усиление, которое почему-то не сработало».

После перехода из «Штутгарта» Вернер был феноменален в «Лейпцига», забив 95 голов за четыре сезона во всех турнирах. Он отличался невероятной скоростью как в прессинге, так и в контратаках. Его реализация никогда не была топовой, но при этом не опускалась ниже среднего уровня.

Вернер выбрал «Челси», несмотря на серьезный интерес со стороны «Ливерпуля» и других клубов. Однако на «Стэмфорд Бридж» его подвела именно реализация: за два сезона во всех турнирах Тимо забил 23 гола при ожидаемом показателе 34.0 xG.

Вернер вышел в стартовом составе в финале Лиги чемпионов в 2021 году, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Сити». И да, 23 гола за два сезона — это не катастрофа. Но это явно не тот уровень, которого ожидали с учетом его резюме и суммы трансфера.

42. Сет Джонсон, полузащитник, «Лидс»

Перешел из «Дерби Каунти» за 11,5 млн евро, сезон 2001/02

Сет Джонсон globallookpress.com

Контракт с Джонсоном был подписан на фоне выхода «Лидса» в полуфинал Лиги чемпионов. Клуб стремился удержаться на топ-уровне и сохранить статус участника Лиги чемпионов, что позволило игроку получить серьезное повышение зарплаты.

Когда спустя несколько лет «Лидс» столкнулся с финансовым крахом и внешним управлением, а затем вылетел из АПЛ, контракт Джонсона стал тяжелым бременем для клуба.

Джонсон не был плохим игроком, но его постоянно преследовали травмы: в первых двух сезонах он лишь 15 раз вышел в стартовом составе в Премьер-лиге.

По иронии судьбы, вернувшись в «Дерби», он был впечатлен клубной инфраструктурой, построенной в том числе на деньги, вырученные от его продажи.

41. Майкл Оуэн, нападающий, «Ньюкасл»

Перешел из «Реала» за 25 млн евро, сезон 2005/06

Майкл Оуэн globallookpress.com

Ему было всего 25 лет, за плечами уже была шикарная карьера в «Ливерпуле» и скомканный год в «Реале». Оуэн приехал на «Сент-Джеймс Парк» в статусе рекордного трансфера и преемника Алана Ширера (спойлер: в этом списке будет много рекордных трансферов).

Поначалу Оуэну мешали мелкие болячки, но он все равно забил семь сячей в первых восьми матчах АПЛ. Однако в канун Нового года он ломает ногу (минус четыре месяца), а на ЧМ-2006 рвет крестообразные связки (минус почти весь сезон 2006/07). Оуэн вернулся и выдал пару сносных сезонов, но 30 голов за четыре года — это совсем не тот выхлоп, на который рассчитывали «сороки».

40. Фернандо Торрес, нападающий, «Челси»

Перешел из «Ливерпуля» за 58,5 млн, евро сезон 2010/11

Фернандо Торрес globallookpress.com

По сути, «Челси» отвалил почти 60 миллионов только ради знаменитого гола Торееса «Барселоне» в полуфинале Лиги чемпионов.

И знаете что? Возможно, оно того стоило. Абрамович и «Челси» наконец-то выиграли кубок Лиги чемпионов, когда Торрес похоронил «Барсу». В финале «синие» совершили невероятный камбэк в противостоянии с «Баварией».

Но как самый дорогой трансфер АПЛ на тот момент, Торрес отрабатывал деньги только в еврокубках. За три с половиной года он забил в Европе (17) чуть меньше, чем в Премьер-лиге (20).

39. Сергей Ребров, нападающий, «Тоттенхэм»

Перешел из «Динамо» (Киев) за 18 млн евро, сезон 2000/01

Сергей Ребров globallookpress.com

В течение карьеры Ребров наколотил в Лиге чемпионов (с учетом квалификации) 31 гол и отдал 12 результативных передач. К сожалению, эти подвиги не имеют никакого отношения к его выступлениям за «Тоттенхэм». Украинца купили после гениального сезона в Киеве (30 голов), где он составлял легендарную связку с Андреем Шевченко. Но в Северном Лондоне магия исчезла: всего 15 голов во всех турнирах за два сезона, затем несколько не самых удачных аренд в «Фенербахче» и уход свободным агентом через четыре года.

38. Пер Кролдруп, центральный защитник, «Эвертон»

Перешел из «Удинезе» за 6,8 млн евро, сезон 2005/06

Пер Кролдруп globallookpress.com

Моргнешь — и не заметишь, что Кролдруп вообще был в «Эвертоне». Гигантский датчанин (194 см) приехал после мощного сезона в «Удинезе», но сразу повредил пах и дебютировал только в конце декабря, чтобы через три недели перейти в «Фиорентину» за четыре миллиона. Признавать свои ошибки и двигаться дальше — это, конечно, похвально, но «Эвертон» по факту просто взял и сжег несколько миллионов евро.

37. Криштиану Роналду, нападающий, «Манчестер Юнайтед»

Перешел из «Ювентуса» за 17 млн евро, сезон 2021/22

К 2021 году Криштиану уже не был серьезным усилением для топ-клубов.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Ювентус», находившийся в отчаянном положении, приобрел португальца у «Реала» за 117 млн евро, но в каждом сезоне с ним команда набирала всё меньше очков. Ожидаемого прогресса в Лиге чемпионов тоже не случилось.

И хотя «Манчестер Юнайтед» вернул Криштиану за небольшие деньги, требования по зарплате по-прежнему оставались внушительными.

В своём единственном полном сезоне после возвращения Роналду забил 18 голов в АПЛ, но «Манчестер Юнайтед» опустился со второго на шестое место. Новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не собирался перестраивать систему под всё более ограниченный набор качеств Роналду (он всё еще мог забивать, но не прессинговал и требовал, чтобы вся атака строилась вокруг него).

Клуб продал огромное количество футболок благодаря его возвращению, но в целом добился немногого. Роналду и «Манчестер Юнайтед» расторгли контракт всего через 15 месяцев после его подписания.

36. Анхель Ди Мария, вингер, «Манчестер Юнайтед»

Перешел из «Реала» за 75 млн евро, сезон 2014/15

Анхель Ди Мария globallookpress.com

За четыре года до переезда в Манчестер Ди Мария в среднем забивал 5,5 гола и делал 12,5 ассиста в Ла Лиге в составе «Реал». За пять лет после ухода из «Манчестер Юнайтед» — 9,4 и 11,2 соответственно в «Пари Сен-Жермен». Но самый дорогой на тот момент трансфер в истории АПЛ продержался на «Олд Траффорд» лишь один жалкий сезон.

Началось все бодро, Ди Мария даже стал игроком месяца АПЛ в сентябре 2014-го. Но в ноябре аргентинец дернул заднюю поверхность бедра — и магия исчезла. Ди Марию назвали одним из главных виновников провального сезона, его дом ограбили, ну и, конечно, его жена ненавидела местную еду.

Это был полностью провальный трансфер. Единственное утешение — «Манчестер Юнайтед» удалось отбить большую часть суммы (63 млн евро), спихнув Ди Марию в Париж.

35. Джек Родуэлл, опорный полузащитник, «Сандерленд»

Перешел из «Манчестер Сити» за 12,5 млн евро, сезон 2014/15

Родуэлл был надежен в «Эвертоне», но за два сезона в «Манчестер Сити» не показал вообще ничего. Это не остановило «Сандерленд», который с жадностью вывалил за него кучу денег, причем без пункта о снижении зарплаты в случае вылета.

Он постоянно получал травмы, не имея возможности помочь «черным котам» спастись от вылета в 2017-м. А в сезоне 2017/18 Родуэлл был одним из самых высокооплачиваемых игроков Чемпионшипа, но провел всего два матча, а «Сандерленд» с треском опустился еще ниже — в Лигу 1.

34. Агустин Дельгадо, нападающий, «Саутгемптон»

Перешел из «Некаксы» за 5,8 млн евро, сезон 2001/02

Агустин Дельгадо globallookpress.com

Эквадорская звезда (31 гол в 71 матче за сборную), Дельгадо просто физически не мог находиться так далеко от дома. В первом сезоне в АПЛ, который был омрачен травмами, он провел всего два матча. Позже он выбесил клуб, внезапно оказавшись достаточно здоровым, чтобы отбегать все три матча за сборную Эквадора на ЧМ (и даже забил Мексике).

Год спустя Дельгадо заявил, что уходит, потому что «очевидно, тренер [Гордон Стракан] ненавидит меня и южноамериканцев в целом». Потом он удивил всех еще больше, вернувшись в команду, но толку было мало: два гола в 15 матчах и отъезд в чемпионат Эквадора в 2004-м.

33. Роджер Джонсон, центральный защитник, «Вулверхэмптон»

Перешел из «Бирмингема» за 8 млн евро, сезон 2011/12

Далеко не самый дорогой трансфер в списке, но с точки зрения соотношения «цена — качество» придумать хуже просто невозможно. Тренер «волков» Мик Маккарти почти сразу отдал этому верзиле капитанскую повязку. Итог: в феврале Маккарти уволили, а Джонсон в марте явился на тренировку пьяным. В следующем сезоне он «докапитанился» до второго вылета подряд — уже в Лигу 1. Быстро ушел бесплатно, и пока «Вулверхэмптон» поднимался обратно по английской пирамиде, Джонсон падал все ниже.

32. Александер Исак, нападающий, «Ливерпуль»

Перешел из «Ньюкасла» за 145 млн евро, сезон 2025/26

Александер Исак globallookpress.com

Когда за тебя платят астрономическую сумму, ты автоматически попадаешь в этот список и должен доказать, что тебе здесь не место. Возможно, Исак со временем выберется отсюда, но его первые полгода в «Ливерпуле» — это самая настоящая катастрофа: 26-летний швед забил всего три гола и пропустил последние два месяца из-за травмы. Ужасный старт для игрока, который за три сезона в «Ньюкасле» наколотил 62 мяча.

31. Джек Грилиш, вингер, «Манчестер Сити»

Перешел из «Астон Виллы» за 117,5 млн евро, сезон 2021/22

Пеп Гвардиола и Джек Грилиш globallookpress.com

За четыре сезона в «Манчестер Сити» игрок за 117,5 миллиона евро (плюс зарплата около 18 млн в год) забил 17 голов и сделал 23 результативные передачи. Эти траты, конечно, не помешали транжирам из «Ман Сити» выиграть три титула АПЛ и завоевать кубок Лиги чемпионов в сезоне 2022/23. И уж точно это не помешало Грилишу эпично праздновать ту самую победу в ЛЧ. Но когда тебя запоминают в основном по твоему перформансу на чемпионском параде (а не на поле), можно смело сказать: ты не оправдал свой ценник.

30. Хуан Себастьян Верон, центральный полузащитник, «Манчестер Юнайтед»

Перешел из «Лацио» за 42,6 млн евро, сезон 2001/02

Алекс Фергюсон и Хуан Себастьян Верон globallookpress.com

Понимая необходимость тактической эволюции ради достижения целей в Европе, сэр Алекс Фергюсон сделал 26-летнего Верона самым дорогим трансфером в истории английского футбола на тот момент. Два года спустя он ушел в «Челси» за полцены.

Аргентинец забил три гола в сентябре 2001-го и стал игроком месяца, но за все остальное время в клубе стал автором лишь пяти мячей в АПЛ. Фергюсон так и не решил ребус: как встроить его скиллы в талантливую, но, возможно, слишком закостенелую полузащиту «Манчестер Юнайтед». А сам Верон обнаружил, что адаптироваться к английскому футболу куда сложнее, чем он думал.

Кстати, его переход в «Челси» тоже мог бы быть в этом списке: там о нем знали гораздо больше, но все равно выкинули на ветер 20 млн евро.

29. Жаннелли Имбюла, опорный полузащитник, «Сток Сити»

Перешел из «Порту» за 24,3 млн евро, сезон 2015/16

После двух подряд сезонов, когда «Сток» финишировал в топ-10, клуб попытался переключить тумблер с режима «дерзкого аутсайдера» на режим «настоящего топа». И всё развалилось с одно мгновенье.

Очередной рекордный трансфер в этом списке. Марсело Бьелса как-то сказал, что у Имбюла есть данные, чтобы стать одним из лучших полузащитников мира. Да, конечно. В составе «Стока» он провел всего 28 матчей.

В сезоне 2015/16 Жанелли подавал неплохие надежды, но через год все закончилось. Его спихнули в аренду на фоне жалоб на отношение к тренировкам, пока «Сток» боролся за выживание. Позже стороны досрочно расторнли контракт.

28. Сейдо Берахино, нападающий, «Сток Сити»

Перешел из «Вест Бромвича» за 13,9 млн евро, сезон 2016/17

Сейдо Берахино globallookpress.com

Когда Берахино уходил в «Сток» (за весьма серьезную для клуба сумму), главный тренер «Вест Брома» Тони Пьюлис сказал, что ему «нужно взяться за ум». В нашем бизнесе это называется тревожным сигналом.

В сезоне 2014/15 Берахино забил 14 мячей за «Вест Бром» — и это на 14 больше, чем он сумел забить в 28 матчах Премьер-лиги за «Сток», который по итогам сезона 2017/18 вылетел из элитного дивизиона.

В следующем сезоне в Чемпионшипе он забил всего три гола и больше никогда не играл за клуб после ареста за вождение в нетрезвом виде.

27. Адриан Муту, нападающий, «Челси»

Перешел из «Пармы» за 22,7 млн евро, сезон 2003/04

Адриан Муту globallookpress.com

Муту стал одной из ключевых покупок первой масштабной трансферной кампании нового владельца «Челси» Романа Абрамовича. В сезоне 2002/03 румын блестяще проявил себя в Серии А: его 17 голов и 12 результативных передач помогли «Парме» занять пятое место.

В «Челси» Муту начал не менее ярко, забив четыре гола в трех первых матчах. Но дальше всё пошло под откос. До конца сезона он забил всего шесть мячей, затем начал конфликтовать с новым главным тренером «синих» Жозе Моуринью, сдал положительный тест на кокаин и покинул клуб спустя всего 14 месяцев после перехода.

Муту не стал серьезной проблемой для «синих», но и удачной инвестицией его назвать точно нельзя.

26. Кевин Дэвис, центральный нападающий, «Блэкберн Роверс»

Перешел из «Саутгемптона» за 11,3 млн евро, сезон 1998/99

После того как «Блэкберн» в сезоне 1997/98 поднялся на шестое место и квалифицировался в Кубок УЕФА, клуб решил усилить состав.

20-летний Дэвис только что забил 12 голов во всех турнирах за «Саутгемптон» и стал самым дорогим среди новичков «Блэкберна». Итог — всего два гола в 27 матчах.

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Роверс» вылетели из Кубка УЕФА уже в первом раунде и набрали лишь девять очков в первых 15 турах Премьер-лиги. Команда вылетела в Чемпионшип, а Дэвис вернулся в «Саутгемптон» спустя менее чем год после перехода.