    Рейндерс, Ширер и еще восемь самых ярких дебютов в истории АПЛ

    Голландец стал одним из главных героев первого тура Премьер-лиги

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Болтон Тоттенхэм Шеффилд Уэнсдей Ньюкасл Блэкберн Кристал Пэлас Ливерпуль Фулхэм Вест Хэм Астон Вилла Мидлсбро Суонси
    Тиджани Рейндерс
    Тиджани Рейндерс
    GOAL вспоминает лучшие стартовые выступления в английском чемпионате — от триумфального вечера Серхио Агуэро до магии Тиджани Рейндерса на «Молинью».
    Лучший полузащитник Серии A прошлого сезона Тиджани Рейндерс в своем первом матче в Премьер‑лиге против «Вулверхэмптона» выглядел так, словно уже готов побороться за титул Игрока года по версии ПФА в следующем сезоне.

    Полузащитник «Манчестер Сити» стал самым дорогим трансфером клуба этим летом, однако сомневаться в правильности вложений руководителям точно не придется. Потраченные £46,3 млн ($62 млн) уже начали приносить дивиденды: Рейндерс не только снял напряжение в игре, но и помог «горожанам» уверенно разгромить команду Витора Перейры со счетом 4:0.

  • Вчера

    • Но как выступление Рейндерса на «Молинью» смотрится в ряду лучших дебютов в истории АПЛ? GOAL собрал топ-10 премьерных матчей.

    10. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед» — «Болтон», 2003 год)

    Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» после того, как поразил сэра Алекса Фергюсона в товарищеской игре. Несколько игроков «МЮ» тогда буквально умоляли тренера подписать португальца: юный вингер вновь и вновь проходил Джона О’Ши по флангу, демонстрируя фирменный дриблинг.

    16 августа 2003 года болельщики на «Олд Траффорд» впервые увидели эти трюки вживую. Роналду вышел на замену на 61-й минуте вместо Дэвида Бекхэма и моментально завел игру в атаке. Он заработал пенальти, постоянно мучил защитников «Болтона» и принял участие во втором голе Райана Гиггза.

    Криштиану Роналду
    gettyimages.com

    Португалец несколько раз прорывался к воротам, создавая моменты, которые партнеры не сумели реализовать. Тем не менее, его игра произвела неизгладимое впечатление. Легенда «Юнайтед» Джордж Бест тогда сказал: «Это, без сомнений, самый захватывающий дебют, который я когда-либо видел».

    9. Юрген Клинсман («Тоттенхэм» — «Шеффилд Уэнсдей», 1994 год)

    Юрген Клинсман стал одной из первых зарубежных суперзвезд, вызвавших настоящий ажиотаж в Премьер-лиге после перехода из «Монако» в «Тоттенхэм» за £2 млн летом 1994 года.

    Чемпион мира приехал в Англию с репутацией грозного бомбардира, но одновременно подвергался критике за склонность к театральным падениям. На первой же пресс-конференции немец с иронией парировал: «А в Лондоне есть школы по ныркам? »

    Юрген Клинсман
    gettyimages.com

    Дебютный матч за «шпор» Клинсман провел против «Шеффилд Уэнсдей» на «Хиллсборо» и отметился победным голом. Немецкий форвард откликнулся на точный навес Даррена Андертона и ударом головой установил итоговый счет — 4:3 в пользу «Тоттенхэма». А затем еще и подлил масла в огонь, отпраздновав гол эффектным «нырком» прямо перед трибуной хозяев.

    8. Алан Ширер («Блэкберн» — «Кристал Пэлас», 1992 год)

    Место Алана Ширера в Зале славы Премьер-лиги давно неоспоримо. Из его 260 голов в высшем дивизионе 148 пришлись на «Ньюкасл», но, возможно, самые яркие два он забил в дебютном матче за «Блэкберн Роверс».

    • Летом 1992 года «Блэкберн» заплатил за Ширера рекордные для Британии £3,3 млн, подписав его из «Саутгемптона». И уже в первом туре новосозданной Премьер-лиги нападающий оформил дубль роскошными дальними ударами на выезде против «Кристал Пэлас». Матч завершился зрелищной ничьей 3:3, а сам Ширер после игры бросил фразу, ставшую легендарной: «Если не бьешь, то не забиваешь».

    7. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», 2015 год)

    Антони Марсьяль оказался в «Манчестер Юнайтед» 1 сентября 2015 года, перейдя из «Монако». Молодой 19-летний форвард с небольшим опытом стоил клубу £35 млн, а с бонусами сумма могла вырасти до £58 млн ($71 млн). Многие сочли этот трансфер безумным риском — но француз мгновенно заставил скептиков замолчать.

    Дебют пришелся на принципиальнейшее дерби с «Ливерпулем» на «Олд Траффорд». На 65-й минуте при счете 1:0 после гола Дейли Блинда Луи ван Гал бросил новичка в бой. Вскоре Андер Эррера удвоил преимущество хозяев с пенальти, но Кристиан Бентеке вернул интригу эффектным ударом через себя.

    Антони Марсьяль и Мартин Шкртел
    gettyimages.com

    Кульминация наступила за четыре минуты до конца основного времени. Марсьяль подхватил мяч на левом фланге, рванул к штрафной, убрал Мартина Шкртела ложным движением и хладнокровно пробил мимо Симона Миньоле. 3:1 — и дебют французского таланта стал мгновенной сенсацией.

    6. Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм», 2001 год)

    Руд ван Нистелрой ждал целый год, чтобы осуществить мечту о переходе в «Манчестер Юнайтед»: в 2000-м его трансфер сорвался из-за тяжелой травмы крестообразных связок. Но в августе 2001-го сделка за £19 млн ($23 млн) наконец состоялась, и голландец сразу же оправдал ожидания.

    • В дебютном матче на «Олд Траффорд» против «Фулхэма» все началось не так радужно: Луи Саа оформил дубль и вывел гостей вперед — 2:1. Но на 51-й минуте ван Нистелрой хладнокровно перекинул вратаря, сравняв счет, а уже через две минуты забил еще раз, продемонстрировав фирменное чутье нападающего. Дубль в первом же матче сделал из него нового кумира «Олд Траффорд».

    5. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити» — «Вест Хэм», 2022 год)

    Летом 2022-го вся Англия ждала дебюта Эрлинга Холанна в Премьер-лиге. После рекордной результативности в «Боруссии» и «Ред Булл Зальцбург» многие сомневались, выдержит ли норвежец темп и физику «лучшей лиги мира». Скептики особенно оживились, когда Холанн не забил в матче Суперкубка против «Ливерпуля».

    Однако Холанн не стал долго ждать, чтобы заткнуть критиков. В первом же матче за «Сити» против «Вест Хэма» он заработал пенальти, хладнокровно его реализовал и отпраздновал фирменной позой лотоса, словно говоря: «Я здесь, и вам придется с этим смириться».

    Эрлинг Холанн
    globallookpress.com

    После перерыва Холанн оформил дубль: выскочил на пас Кевина Де Брёйне и с левой ноги четко уложил мяч в сетку. Этот старт стал предвестником рекордного сезона — 36 голов в дебютной кампании и переписывание истории АПЛ.

    4. Федерико Македа («Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла», 2009 год)

    Имя Федерико Македа мало кто знал до апреля 2009-го. 17-летний форвард, подававший надежды в академии «Юнайтед», неожиданно попал в заявку на важный матч с «Астон Виллой». Но после финального свистка его имя скандировал весь «Олд Траффорд».

    Федерико Македа
    gettyimages.com

    Хозяева уступали 1:2, и за полчаса до конца Алекс Фергюсон бросил юношу в бой. На 80-й минуте Роналду сравнял счет, а уже в компенсированное время пришел черед Македы. Федерико получил пас от Райана Гиггза на границе штрафной, сделал коронный разворот Кройфа, оставив Люка Янга не у дел, и с 20 метров точнейшим ударом в «девятку» принес победу 3:2 «Театр мечты» взорвался от восторга.

    3. Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон», 2025 год)

    С момента перехода из «Милана» Рейндерс уже успел впечатлить на Клубном чемпионате мира и в единственном товарищеском матче предсезонки против «Палермо», но свой главный шедевр он приберег для настоящей проверки — дебюта в Премьер‑лиге.

    Голландец повторил фирменный дриблинг Андреса Иньесты («крокета»), обыграв двух защитников «волков» перед голевой передачей на Холанна, а затем и сам отметился точным ударом с первого касания. Во втором тайме он организовал третий гол, прорвавшись из глубины поля, сыграв в «стенку» с Оскаром Боббом и отдав голевой пас норвежскому снайперу.

    • Рейндерс не скрывает, что берет пример с Илкая Гюндогана, и уже сейчас видно, что его влияние на игру «Сити» может быть сопоставимо с немецким лидером. А заодно он помогает клубу мягко пережить уход Кевина Де Брёйне.

    2. Фабрицио Раванелли («Мидлсбро» — «Ливерпуль», 1996 год)

    Фабрицио Раванелли перебрался в «Мидлсбро» летом 1996 года сразу после победы в Лиге чемпионов с «Ювентусом». Итальянец стоил £7 млн, и уже в первом же матче стало ясно — это будет настоящая находка для клуба.

    Фабрицио Раванелли
    gettyimages.com

    В дебюте против «Ливерпуля» Раванелли оформил хет-трик, причем каждый раз сравнивал счет, а встреча завершилась результативной ничьей 3:3. Особенно запомнился третий мяч: в штрафной итальянец принял мяч, мастерски уложил его под удар и пробил точно в нижний угол. Болельщики «Риверсайда» не забудут ни этот гол, ни яркое празднование, ставшее символом того дня.

    1. Серхио Агуэро («Манчестер Сити» — «Суонси», 2011 год)

    В 2011-м «Манчестер Сити» обошел европейских конкурентов в борьбе за Серхио Агуэро, заплатив «Атлетико» £35 млн ($43 млн) — сумма, которая вскоре показалась смехотворной. За десятилетие аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории клуба (260 голов, из них 184 — в Премьер-лиге), а его результативность вошла в топ-3 за всю историю турнира.

    Серхио Агуэро
    gettyimages.com

    Дебют против «Суонси» превратился в анонс великой карьеры. Выйдя на замену на 60-й минуте, Агуэро быстро открыл счет, проявив фирменное чутье голеадора, затем ассистировал Давиду Сильве, а в концовке мощным дальним ударом поразил ворота Мишела Ворма и оформил победу 4:0.

