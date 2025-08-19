Рейндерс, Ширер и еще восемь самых ярких дебютов в истории АПЛ

Лучший полузащитникпрошлого сезонав своем первом матче в Премьер‑лиге противвыглядел так, словно уже готов побороться за титул Игрока года по версии ПФА в следующем сезоне.

Полузащитник «Манчестер Сити» стал самым дорогим трансфером клуба этим летом, однако сомневаться в правильности вложений руководителям точно не придется. Потраченные £46,3 млн ($62 млн) уже начали приносить дивиденды: Рейндерс не только снял напряжение в игре, но и помог «горожанам» уверенно разгромить команду Витора Перейры со счетом 4:0.

Но как выступление Рейндерса на «Молинью» смотрится в ряду лучших дебютов в истории АПЛ? GOAL собрал топ-10 премьерных матчей.

10. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед» — «Болтон», 2003 год)

Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» после того, как поразил сэра Алекса Фергюсона в товарищеской игре. Несколько игроков «МЮ» тогда буквально умоляли тренера подписать португальца: юный вингер вновь и вновь проходил Джона О’Ши по флангу, демонстрируя фирменный дриблинг.

16 августа 2003 года болельщики на «Олд Траффорд» впервые увидели эти трюки вживую. Роналду вышел на замену на 61-й минуте вместо Дэвида Бекхэма и моментально завел игру в атаке. Он заработал пенальти, постоянно мучил защитников «Болтона» и принял участие во втором голе Райана Гиггза.

Криштиану Роналду gettyimages.com

Португалец несколько раз прорывался к воротам, создавая моменты, которые партнеры не сумели реализовать. Тем не менее, его игра произвела неизгладимое впечатление. Легенда «Юнайтед» Джордж Бест тогда сказал: «Это, без сомнений, самый захватывающий дебют, который я когда-либо видел».

9. Юрген Клинсман («Тоттенхэм» — «Шеффилд Уэнсдей», 1994 год)

Юрген Клинсман стал одной из первых зарубежных суперзвезд, вызвавших настоящий ажиотаж в Премьер-лиге после перехода из «Монако» в «Тоттенхэм» за £2 млн летом 1994 года.

Чемпион мира приехал в Англию с репутацией грозного бомбардира, но одновременно подвергался критике за склонность к театральным падениям. На первой же пресс-конференции немец с иронией парировал: «А в Лондоне есть школы по ныркам? »

Юрген Клинсман gettyimages.com

Дебютный матч за «шпор» Клинсман провел против «Шеффилд Уэнсдей» на «Хиллсборо» и отметился победным голом. Немецкий форвард откликнулся на точный навес Даррена Андертона и ударом головой установил итоговый счет — 4:3 в пользу «Тоттенхэма». А затем еще и подлил масла в огонь, отпраздновав гол эффектным «нырком» прямо перед трибуной хозяев.

8. Алан Ширер («Блэкберн» — «Кристал Пэлас», 1992 год)

Место Алана Ширера в Зале славы Премьер-лиги давно неоспоримо. Из его 260 голов в высшем дивизионе 148 пришлись на «Ньюкасл», но, возможно, самые яркие два он забил в дебютном матче за «Блэкберн Роверс».

Летом 1992 года «Блэкберн» заплатил за Ширера рекордные для Британии £3,3 млн, подписав его из «Саутгемптона». И уже в первом туре новосозданной Премьер-лиги нападающий оформил дубль роскошными дальними ударами на выезде против «Кристал Пэлас». Матч завершился зрелищной ничьей 3:3, а сам Ширер после игры бросил фразу, ставшую легендарной: «Если не бьешь, то не забиваешь».

7. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», 2015 год)

Антони Марсьяль оказался в «Манчестер Юнайтед» 1 сентября 2015 года, перейдя из «Монако». Молодой 19-летний форвард с небольшим опытом стоил клубу £35 млн, а с бонусами сумма могла вырасти до £58 млн ($71 млн). Многие сочли этот трансфер безумным риском — но француз мгновенно заставил скептиков замолчать.

Дебют пришелся на принципиальнейшее дерби с «Ливерпулем» на «Олд Траффорд». На 65-й минуте при счете 1:0 после гола Дейли Блинда Луи ван Гал бросил новичка в бой. Вскоре Андер Эррера удвоил преимущество хозяев с пенальти, но Кристиан Бентеке вернул интригу эффектным ударом через себя.

Антони Марсьяль и Мартин Шкртел gettyimages.com

Кульминация наступила за четыре минуты до конца основного времени. Марсьяль подхватил мяч на левом фланге, рванул к штрафной, убрал Мартина Шкртела ложным движением и хладнокровно пробил мимо Симона Миньоле. 3:1 — и дебют французского таланта стал мгновенной сенсацией.

6. Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм», 2001 год)

Руд ван Нистелрой ждал целый год, чтобы осуществить мечту о переходе в «Манчестер Юнайтед»: в 2000-м его трансфер сорвался из-за тяжелой травмы крестообразных связок. Но в августе 2001-го сделка за £19 млн ($23 млн) наконец состоялась, и голландец сразу же оправдал ожидания.

В дебютном матче на «Олд Траффорд» против «Фулхэма» все началось не так радужно: Луи Саа оформил дубль и вывел гостей вперед — 2:1. Но на 51-й минуте ван Нистелрой хладнокровно перекинул вратаря, сравняв счет, а уже через две минуты забил еще раз, продемонстрировав фирменное чутье нападающего. Дубль в первом же матче сделал из него нового кумира «Олд Траффорд».

5. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити» — «Вест Хэм», 2022 год)

Летом 2022-го вся Англия ждала дебюта Эрлинга Холанна в Премьер-лиге. После рекордной результативности в «Боруссии» и «Ред Булл Зальцбург» многие сомневались, выдержит ли норвежец темп и физику «лучшей лиги мира». Скептики особенно оживились, когда Холанн не забил в матче Суперкубка против «Ливерпуля».

Однако Холанн не стал долго ждать, чтобы заткнуть критиков. В первом же матче за «Сити» против «Вест Хэма» он заработал пенальти, хладнокровно его реализовал и отпраздновал фирменной позой лотоса, словно говоря: «Я здесь, и вам придется с этим смириться».

Эрлинг Холанн globallookpress.com

После перерыва Холанн оформил дубль: выскочил на пас Кевина Де Брёйне и с левой ноги четко уложил мяч в сетку. Этот старт стал предвестником рекордного сезона — 36 голов в дебютной кампании и переписывание истории АПЛ.

4. Федерико Македа («Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла», 2009 год)

Имя Федерико Македа мало кто знал до апреля 2009-го. 17-летний форвард, подававший надежды в академии «Юнайтед», неожиданно попал в заявку на важный матч с «Астон Виллой». Но после финального свистка его имя скандировал весь «Олд Траффорд».

Федерико Македа gettyimages.com

Хозяева уступали 1:2, и за полчаса до конца Алекс Фергюсон бросил юношу в бой. На 80-й минуте Роналду сравнял счет, а уже в компенсированное время пришел черед Македы. Федерико получил пас от Райана Гиггза на границе штрафной, сделал коронный разворот Кройфа, оставив Люка Янга не у дел, и с 20 метров точнейшим ударом в «девятку» принес победу 3:2 «Театр мечты» взорвался от восторга.

3. Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон», 2025 год)

С момента перехода из «Милана» Рейндерс уже успел впечатлить на Клубном чемпионате мира и в единственном товарищеском матче предсезонки против «Палермо», но свой главный шедевр он приберег для настоящей проверки — дебюта в Премьер‑лиге.

Голландец повторил фирменный дриблинг Андреса Иньесты («крокета»), обыграв двух защитников «волков» перед голевой передачей на Холанна, а затем и сам отметился точным ударом с первого касания. Во втором тайме он организовал третий гол, прорвавшись из глубины поля, сыграв в «стенку» с Оскаром Боббом и отдав голевой пас норвежскому снайперу.

Рейндерс не скрывает, что берет пример с Илкая Гюндогана, и уже сейчас видно, что его влияние на игру «Сити» может быть сопоставимо с немецким лидером. А заодно он помогает клубу мягко пережить уход Кевина Де Брёйне.

2. Фабрицио Раванелли («Мидлсбро» — «Ливерпуль», 1996 год)

Фабрицио Раванелли перебрался в «Мидлсбро» летом 1996 года сразу после победы в Лиге чемпионов с «Ювентусом». Итальянец стоил £7 млн, и уже в первом же матче стало ясно — это будет настоящая находка для клуба.

Фабрицио Раванелли gettyimages.com

В дебюте против «Ливерпуля» Раванелли оформил хет-трик, причем каждый раз сравнивал счет, а встреча завершилась результативной ничьей 3:3. Особенно запомнился третий мяч: в штрафной итальянец принял мяч, мастерски уложил его под удар и пробил точно в нижний угол. Болельщики «Риверсайда» не забудут ни этот гол, ни яркое празднование, ставшее символом того дня.

1. Серхио Агуэро («Манчестер Сити» — «Суонси», 2011 год)

В 2011-м «Манчестер Сити» обошел европейских конкурентов в борьбе за Серхио Агуэро, заплатив «Атлетико» £35 млн ($43 млн) — сумма, которая вскоре показалась смехотворной. За десятилетие аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории клуба (260 голов, из них 184 — в Премьер-лиге), а его результативность вошла в топ-3 за всю историю турнира.

Серхио Агуэро gettyimages.com

Дебют против «Суонси» превратился в анонс великой карьеры. Выйдя на замену на 60-й минуте, Агуэро быстро открыл счет, проявив фирменное чутье голеадора, затем ассистировал Давиду Сильве, а в концовке мощным дальним ударом поразил ворота Мишела Ворма и оформил победу 4:0.