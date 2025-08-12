Ибрагимович 2.0. История Беньямина Шешко, который должен стать новой звездой «Манчестер Юнайтед»

Тренажерный зал основной команды в тренировочном комплексе «Лейпцига» в Коттавеге находится на верхнем этаже и остеклен от пола до потолка.

Прямо напротив расположен зал для молодежной команды, оформленный в том же стиле, и он задуман как источник вдохновения. Юным игрокам достаточно поднять взгляд, чтобы увидеть звезд и представить свое будущее.

За последние два года воспитанники академии не раз наблюдали, как Беньямин Шешко усердно работает там, наполняя свои впечатляющие физические данные максимально возможной мощью и готовясь к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Поговорите с кем угодно, кто встречал Шешко на его пути в футболе, и вы услышите одни и те же слова: он неутомим, целеустремлен, невероятно амбициозен. Вне поля те, кто его хорошо знает, описывают его как простого человека без лишнего пафоса. Для словенцев нехарактерно кичиться, и Шешко тоже не ведет себя как звезда.

Но при этом он все-таки звезда. И уже довольно давно. Шешко — национальный символ в стране, где спортивная слава — явление относительно новое. Вместе с пятикратным участником Матча всех звезд НБА Лукой Дончичем и четырехкратным победителем «Тур де Франс» Тадэем Погачаром он входит в элиту мирового спорта.

Переход в «Манчестер Юнайтед» сделает его фигурой не только национального, но и мирового масштаба. Миран Зоре, журналист и редактор одного из крупнейших футбольных сайтов Словении — Nogomania, — рассказывает, какой эффект оказал этот трансфер.

«Для такой небольшой страны, как наша, это огромная новость. У нас сейчас всего один игрок в Премьер-лиге — Яка Бийол из "Лидс Юнайтед" (этим летом он перешёл из "Удинезе"), так что влияние будет колоссальным. Нашей главной звездой в мировом футболе остается вратарь Ян Облак, а кроме него — никого… Кроме Шешко.

Беньямин Шешко globallookpress.com

И теперь, когда он будет играть важную роль в таком большом клубе, это многое изменит. Премьер-лига сильно отличается от Лейпцига. Но он уже повлиял на ситуацию — даже сейчас.

В Словении мы не привыкли к большим звездам, мы не фанатичны в этом плане. У нас не принято массово покупать футбольные майки. Это не как в Великобритании, где люди обновляют их каждый сезон. Здесь покупаешь одну — и носишь долго. Но с Шешко всё меняется. Теперь я часто вижу людей в футболках с его именем. Конечно, на матчах сборной, но и на пляже тоже. И для нас это что-то совершенно новое», — говорит Зоре.

Явление пусть и новое, но формировавшееся уже давно. Шешко дебютировал за главную сборную Словении на следующий день после своего 18-летия, а к 22 годам уже провел уже 41 матч в футболке национальной команды.

Он прошел большой путь еще до того, как сделать следующий гигантский шаг в «стратосферу» мирового футбола.

Шешко родом из Радече — небольшого городка в долине с населением в несколько тысяч человек, в часе езды от Любляны. Он расположен в окружении Савских холмов, на берегу одноименной реки, которая протянулась на 944 километра к юго-востоку, проходит через Хорватию, образует границу с Боснией и Герцеговиной и впадает в Сербию.

Это не футбольный центр, но зато живописное и уютное место. Шешко пришел в местный клуб «Радече», когда ему было всего четыре года.

Его отец, Алеш, играл за «Радече» на позиции вратаря. Домашний стадион клуба — это поле, окруженное беговой дорожкой, за которой находятся теннисный корт, рампа для скейтборда и трибуна на пару десятков зрителей.

Беньямин Шешко globallookpress.com

Сегодня фотография Шешко размещена внизу главной страницы сайта клуба, а рядом — схема его пути в большом футболе. Скоро эту графику придется переделывать, чтобы вместить знаменитый герб «Манчестер Юнайтед». В «Радече» гордятся им не случайно: он стал огромным успехом и источником гордости для всего города. В регионе, где самым популярным видом спорта традиционно считается гандбол и где редко рождаются футболисты, Шешко, вероятно, станет самым известным игроком в истории страны.

В Словении о Шешко заговорили, когда ему было всего лишь 14 лет. «Сенсация! » — кричал заголовок в спортивной газете Ekipa в декабре 2017 года. Материал рассказывал о бомбардирских подвигах нападающего, выступавшего за юношескую команду «Кршко».

«Уверены, что вы еще не слышали о Беньямине Шешко, — писала газета, — и это неудивительно, ведь ему всего 14 лет. Но его талант невозможно игнорировать. Шешко, которому в мае исполнится 15, забил невероятные 45 голов всего в 15 матчах в первой половине сезона».

К концу года на его счету было уже 59 голов в 23 матчах. Он сделал девять хет-триков и в среднем поражал ворота каждые 27 минут.

Мирсад Муякич тренировал юношескую команду «Кршко» как раз в тот самый сезон.

«Бени пришел к нам, когда ему было 13 лет. Мы заметили его и пригласили в академию. Когда он приехал, он уже был очень высоким, но при этом худощавым, с отличными физическими данными.

Он больше напоминал баскетболиста, чем футболиста, но с первой же тренировки стало ясно, насколько он силен и как умеет забивать голы с разных позиций.

В обычной жизни он был очень спокойным, но на поле менялся полностью — становился более собранным, сконцентрированным. Помню его первый матч за нас против "Муры": мы выиграли 4:1, а он сделал хет-трик. Он был просто великолепен», — рассказывает Муякич.

Хотя рост с юных лет выделял Шешко среди сверстников, а его голы быстро привлекли внимание национальных СМИ, Муякич считает, что именно другие качества сыграли ключевую роль в его прогрессе.

«Его сильнейшими сторонами тогда были природная атлетичность и техническое мастерство — первый прием мяча и скорость первого движения, которые давали ему огромное преимущество над соперниками.

Беньямин Шешко globallookpress.com

В те годы его слабым местом была игра головой, именно этому мы уделяли больше всего времени на тренировках. Но он всегда очень быстро осваивал новые технические приемы, и это позволило ему стремительно развиваться.

При этом он невероятно хороший человек. Любит общаться со всеми — после каждого матча сборной Словении остается до конца и раздает автографы всем детям.

Его потенциал безграничен, потому что он безумно трудолюбив. Он сделает всё и даже больше, чтобы добиться успеха, поэтому я уверен, что очень скоро он докажет, почему его считают одним из лучших нападающих в мире. Любой, кто сомневается в его уровне, изменит свое мнение после пары игр», — уверен Муякич.

Путь Шешко в словенском футболе был спокойным, но на родине он так и не дебютировал на взрослом уровне. В 2018 году, в 15 лет, он покинул «Кршко» и провел сезон в «Домжале», где в составе молодежной команды забил 21 гол в 23 матчах и привлек внимание клубов по всей Европе.

Среди них был и «Манчестер Юнайтед», который летом 2019 года предложил за него один миллион фунтов, но получил отказ. В итоге игрок достался «Зальцбургу». Там его сразу же отправили в аренду «Лиферинг», фарм-клуб, выступающий во второй лиге Австрии.

В 2019 году новичком был не только он: датчанин Бо Свенссон, будущий тренер «Майнца» и «Унион Берлин», тогда получил первую работу главным тренером во взрослом футболе именно в «Лиферинге». Несмотря на очевидный талант Шешко, Свенссон признается, что в то время с ним нужно было работать особенно аккуратно.

«Беньямин пришел к нам в 16 лет вместе с двумя другими игроками того же возраста. Для меня это был первый опыт работы с настолько юными футболистами в матчах против взрослых. Особенно учитывая, что за ними наблюдало руководство клуба», — говорит Свенссон.

Беньямин Шешко globallookpress.com

Шешко не сразу заиграл, в первые шесть месяцев он почти не выходил на поле и за сезон забил всего один гол во Второй лиге. Были и ошибки: в своём третьем матче он вышел на замену на 85-й минуте против SV Horn и через 60 секунд получил удаление за грубое поведение.

«К нему всегда было приковано внимание, и на его плечах лежало большое давление. В таком возрасте с этим трудно справиться. Игра против взрослых — это совсем другой стиль, к тому же тактически для него это было в новинку. Нужно было многому учиться.

Но, думаю, главным вызовом стала эмоциональная сторона. Физически он всегда превосходил ровесников: прыгал выше, бегал быстрее. А тут он столкнулся с 30-летними мужиками, которые были не ниже и не слабее, и пришлось искать другие решения.

Он должен был понять, что всё не всегда будет складываться так легко, как раньше, и что в начале он не всегда будет попадать в состав. К этому тоже нужно было привыкнуть. При этом он оказывал на себя колоссальное давление: хотел тренироваться всё время, проверять каждую мелочь, лишь бы стать лучше. Иногда нам приходилось его останавливать.

Но важно было снять с него часть давления — и я ему об этом говорил. Мы много разговаривали. В его таланте не было никаких сомнений, это было очевидно. Вопрос был только во времени.

Он отличался от многих молодых игроков, которых я тренировал, своей амбициозностью и решимостью прогрессировать. Он был полностью поглощен футболом. Некоторые в команде даже испытывали трудности в общении с ним, потому что он был настолько нацелен на вершину. А на его позиции без определенной доли эгоизма просто не выжить», — рассказывает Свенссон.

Контраст между первым и вторым годом в «Лиферинге» был разительным: один гол во Второй лиге в сезоне 2019/20 превратился в 21 мяч в 29 матчах второго сезона, в течение которого он также дебютировал за «Зальцбург» в австрийской Бундеслиге.

Беньямин Шешко globallookpress.com

К 17 годам он уже перерос уровень второго дивизиона, но Свенссон не считает, что в тот момент произошло что-то революционное — скорее это было естественное развитие.

«Это было нормальное взросление. Для него было важно пройти через трудный период, играя против взрослых, и понять, что есть и другие хорошие футболисты. Ему нужно было осознать, что придется работать больше, учиться новому, и что одного лишь привычного набора навыков уже недостаточно.

Он много занимался индивидуально. Но не было такого, что внезапно случился прорыв. Просто в какой-то момент всё "щёлкнуло" — и с тех пор сомнений в том, что он пробьется, уже не было.

Бывали моменты, когда мы спорили, потому что он был очень амбициозен, думал о себе и не всегда о команде. Но он был молод, и это тоже часть развития. Мне нравилось с ним работать, потому что он был особенным и по-настоящему любил футбол. Он — самый талантливый игрок, которого я тренировал», — признался Свенссон.

Первый полноценный сезон Шешко в «Зальцбурге» пришелся, как назло, сразу после ухода Эрлинга Холанна в дортмундскую «Боруссию». Физически мощный, быстрый, длинноногий, но при этом с отличной координацией и техникой, словенец с тех пор обречен на сравнения с норвежцем. Хотя ему это не очень нравится.

В любом случае, кумиром Шешко был Златан Ибрагимович, и именно он оказал наибольшее влияние.

Скаут одного из клубов АПЛ, пожелавший остаться неназванным, отмечает, что у Ибрагимовича, Холанна и Шешко есть общее — это их физическая ловкость: «Он не играет на позиции так, как Холанн. Но посмотрите, как он принимает мяч. Он настолько высок и подвижен, что даже если партнеры ошибаются с передачей, он всё равно может с ней что-то сделать.

Это касается и работы в штрафной: иногда он забивает такие голы, которые под силу лишь игрокам с подобными физическими данными. Тут есть и техническая составляющая, но взгляните на фото, где он играет в воздухе: он принимает мяч ногой на уровне головы большинства игроков».

Беньямин Шешко globallookpress.com

В «Зальцбурге» о нем вспоминают с теплом. Одна история касается его первого интервью каналу Sky Austria, обладателю прав на показ матчей австрийской Бундеслиги. Тогда клуб по спонсорскому соглашению предоставлял игрокам Audi A7, и в день интервью съемочная группа ждала, когда машина подъедет к площадке.

Она так и не подъехала. Вместо этого — вся его 195-сантиметровая фигура — Шешко, словно богомол, приехал на электросамокате.

Эта история до сих пор вызывает смех в клубе. Его вспоминают как скромного, дружелюбного, поначалу застенчивого человека с некоторыми забавными особенностями. Но самые яркие воспоминания — это образы, описанные скаутом АПЛ: мяч, убитый с чудовищной силой; первый прием на подъеме, на высоте в несколько метров; молниеносный разгон до максимальной скорости. В сентябре 2022 года в сети появилось видео, где 14-летний Шешко сбивает застрявший в баскетбольном кольце мяч…ногой.

Вполне в духе Ибрагимовича. Или даже Холанна.

Переход Шешко из «Зальцбурга» в «Лейпциг» был оформлен в 2022 году и завершен в 2023-м. За эти два года он постепенно прогрессировал, выступая в команде, которая порой находилась в процессе перестройки. Он забивал сериями — ярко и эффектно, но ему все-таки не хватало стабильности. Он покидает Бундеслигу как один из ее заметных игроков, но не как главная звезда.

Тем не менее, он стал для «Лейпцига» именно тем, кем его там хотели видеть. Люди из клуба за последние два года описывали его как идеального, усердного ученика. Его целеустремленность и трудолюбие впечатляют, и это было видно даже через панорамные окна тренажерного зала первой команды.

В клубе ценят, как он умел бросать вызов партнерам в раздевалке и как относился к людям — от тренеров до работников столовой. Он всегда был готов слушать. На встречах с тренерами и на тренировках, разумеется, но и у всех, у кого можно чему-то научиться — будь то образ жизни, работа с прессой или что-то еще, что могло приблизить его к вершине футбола.

И он всё еще учится. Ему предстоит отточить технику движений, повысить эффективность и обрести стабильность. В «Манчестер Юнайтед» это понимают. За 85 миллионов евро они купили нападающего, которому только предстоит сделать выйти на топ-уровень.