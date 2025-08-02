Путь в никуда. Как «Манчестер Юнайтед» разрушает собственное будущее

Для начала немного фактов. Согласно последнему отчtту Deloitte, «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в мире по доходам среди футбольных клубов. По оценкам FBref, у клуба четвертая по величине зарплатная ведомость. И при всем этом он завершил предыдущий чемпионат Англии всего лишь на 15-м месте.

Разумеется, подобное иногда случается. В сезоне 2014/15 дортмундская «Боруссия» Юргена Клоппа финишировала седьмой, а «Челси» Жозе Моуринью стал чемпионом Англии. Но что случилось уже через год? Моуринью был уволен по ходу сезона, а команда завершила чемпионат на 10-м месте.

Но в случае с «Манчестер Юнайтед» это не просто разовый провал, неудачная череда рикошетов или внезапное преображение соперников в Лионеля Месси. Если опираться на наиболее точную оценку силы команды — совмещение 70% ожидаемых голов и 30% реальных — «Манчестер Юнайтед» действительно был 15-й по силе командой Премьер-лиги.

И речь не о каком-то единственном провальном сезоне. Вот как «Юнайтед» финишировал в последние четыре года в АПЛ: шестое, третье, восьмое и пятнадцатое места. Разница голов за эти сезоны: 0, +15, –1 и –10. Лишь один сезон выбивается из общего ряда — и это явно не прошлый.

Итак, «Юнайтед» — действительно слабая команда, которая (а) продолжает деградировать и (б) располагает колоссальными финансовыми ресурсами.

Они далеки от того, чтобы выиграть хоть что-то, но при этом обладают возможностью перебить любое предложение и подписывать лучших молодых игроков планеты. В отличие от других топ-клубов, «МЮ» может предложить своим новичкам не только высокие зарплаты, но и возможность регулярно появляться на футбольном поле. Без давления, связанного с борьбой за титул АПЛ или место в Лиге чемпионов, клуб мог бы спокойно сосредоточиться на строительстве фундамента для новой команды.

Они могли бы заняться этим, но не делают совершенно ничего. Несмотря на приход миллиардера Джима Рэтклиффа и назначение Рубена Аморима на пост главного тренера, текущее лето доказывает, что в клубе ничего по-настоящему не изменилось. «Манчестер Юнайтед» по-прежнему представляет собой полный хаос.

«Манчестер Юнайтед» вообще хочет выиграть Премьер-лигу или нет?

Пару недель назад мы писали следующее: «Два года назад мы изучили стартовые составы всех финалов Лиги чемпионов за предыдущие пять лет. Выяснилось, что в среднем футболисты переходили в свои клубы в возрасте 23,8 лет. Более половины были подписаны до 24-летия, а свыше 80% — до 27 лет. В рейтинге ESPN FC 100 этого года средний возраст при переходе составил 22,7 года, а более 40% игроков подписали контракты до 21 года».

Суть в том, что игроки мирового уровня, как правило, присоединяются к клубам еще до того, как достигают пика своей карьеры, то есть возраста от 24 до 28 лет.

Такое бывает, но крайне редко, чтобы игрок, доступный на рынке в 25, 26 или 27 лет, становился настоящим гейм-чейнджером для команды, претендующей на титул в АПЛ или Лиге чемпионов. Звезды, как правило, раскрываются раньше — и потому их забирают заранее те клубы, которые платят конкурентоспособную зарплату и не отпускают своих лучших игроков.

«Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Возможно, это не случайность, что лучшие команды редко подписывают игроков именно этого возрастного диапазона. Игроки на пике своей карьеры стоят дороже, потому что уже успели зарекомендовать себя. Но, подписывая такого футболиста, ты получаешь его уже после как минимум одного пикового сезона в составе другого клуба. А если такие игроки (25–27 лет) не оправдывают ожиданий, их потом сложно продать, в том числе из-за высокой зарплаты и возраста.

«Арсенал» после многих лет, когда клуб покупал исключительно молодёжь, этим летом сделал ставку на гораздо более опытных исполнителей. Даже несмотря на три подряд вторых места в АПЛ и выход в полуфинал Лиги чемпионов, подобные трансферы всё равно рискованны.

А теперь представьте команду, которая за последние два года пропустила на 11 голов больше, чем забила. «Манчестер Юнайтед» этим летом подписал двух футболистов — обоим на момент старта нового сезона будет по 26 лет. И неважно, что вы думаете об игровых качествах Брайана Мбёмо и Матеуса Куньи. Может быть, это действительно два из лучших футболистов АПЛ. Может, они заиграют еще лучше в составе (по идее) более талантливой команды, чем те, которые они покидают.

Но даже если это так, их лучшие сезоны в составе «Юнайтед» — это, скорее всего, ближайшие два года. И вот вопрос: разве это тот временной горизонт, в который клуб, финишировавший на 15-м месте, должен вкладывать почти 150 миллионов евро?

Почему Мбёмо и Кунья не будут так же много забивать за «Манчестер Юнайтед»

Один из простейших способов оценить, насколько ценен был игрок для своей команды — посмотреть на количество голов и добавленную ожидаемую ценность владения. С первым всё понятно: сколько раз футболист отправил мяч в ворота — между штангами и под перекладиной. А второй показатель — это модель от Stats Perform, которая оценивает каждое действие игрока с мячом (не связанное с ударом): насколько каждый пас, отбор и так далее увеличивает шансы команды на взятие ворот.

По этому методу, Кунья и Мбёмо были одними из самых ценных игроков Премьер-лиги в прошлом сезоне.

Матеус Кунья globallookpress.com

Нет сомнений: Кунья и Мбёмо действительно принесли своим клубам немало очков. Но это не означает, что они смогут повторить то же самое в составе «Юнайтед». Начнем с того, что Мбёмо в «Брентфорде» бил штрафные и пенальти, а в «Манчестер Юнайтед» это делает капитан команды Бруну Фернандеш, и вряд ли это изменится.

Кроме того, Мбёмо и Кунья были лидерами лиги по переисполнению ожидаемых голов. Болельщики, разочарованные Дарвином Нуньесом или Николасом Джексоном, могут счесть это хорошим знаком, но, скорее всего, это просто статистический шум.

Кунья в прошлом сезоне забил на 6,4 гола больше ожидаемого, но в предыдущих шести сезонах в Европе он, напротив, недобрал 2,7 гола. Та же история с Мбёмо: в прошлом сезоне он переисполнил показатель ожидаемых голов на 7,5 мяча, а за предыдущие пять лет, наоборот, не добрал 3,4. Конечно, можно убедить себя, что оба вдруг стали элитными форвардами, но на это точно не стоит рассчитывать.

Брайан Мбёмо globallookpress.com

На первый взгляд кажется, что «Манчестер Юнайтед» подписал четвертого и восьмого бомбардиров прошлого сезона АПЛ. И это действительно так: Мбёмо забил 20 голов, Кунья — 15. Но если бы они реализовали те же моменты с той же эффективностью, как в предыдущие пять лет, у Мбёмо было бы около 12 голов, а у Куньи — восемь или девять. Если исключить пенальти, у Мбёмо осталось бы 8–9 голов.

Да, эти футболисты делают больше, чем просто забивают. Но когда вы подписываете игроков, которые провели лучший сезон по голам, необходим холодный, расчетливый анализ: насколько вероятно, что это повторится? Именно так должен работать футбольный клуб, если он действительно хочет побеждать.

И знаете, где букмекеры ставят границы «больше/меньше» на их результативность в следующем сезоне?

Кунья — 10 голов, Мбёмо — 8.

Есть ли у «Манчестер Юнайтед» долгосрочный план?

Можно возразить, что нельзя построить всю команду исключительно из молодых игроков. Можно сказать, что «Манчестер Юнайтед» был настолько плох в прошлом сезоне, что им просто необходимо вложиться в «гарантированных» исполнителей, которые хотя бы исключат риск... вылета.

Плюс — атмосфера. Пара крепких ветеранов из АПЛ и хоть какое-то улучшение результатов могли бы искоренить ту самую «токсичную культуру», о которой недавно говорил Люк Шоу.

Всё это звучало бы убедительно, если бы остальная деятельность клуба хоть как-то намекала на наличие стратегии. Но — не намекает.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Если опираться на реальные показатели, Алехандро Гарначо — самый яркий молодой игрок в составе команды. У него уже 24 результативных действия (голы + ассисты) в Премьер-лиге до 21 года, а его средние показатели — около 0,5 ожидаемых голов и ассистов без учета пенальти в среднем за 90 минут. Это примерно на уровне Джеймса Мэддисона, Габриэла Мартинелли и Фила Фодена в прошлом сезоне.

Игроки, способные на такое в столь юном возрасте, чаще всего добиваются успеха.

Если смотреть только на прошлый сезон, 23-летний Амад Диалло стал, пожалуй, единственным светлым пятном. У него было восемь голов и шесть ассистов до травмы голеностопа в феврале.

Оба игрока потенциально могут стать костяком команды уровня Лиги чемпионов. Если это произойдет, «Юнайтед» сэкономит десятки миллионов на трансферах. Но беда в том, что они играют на тех же позициях, что и Мбёмо с Куньей.

Брайан Мбёмо и Матеус Кунья globallookpress.com

То есть «МЮ» стоит перед выбором: либо держать на скамейке двух дорогих игроков, либо перекрыть игровое время для своих самых перспективных футболистов. Или, в случае с Гарначо, вообще убрать его из команды.

Именно это и происходит. Гарначо, как и Джейдон Санчо, Антони и Тайрел Маласия не полетели с «Юнайтед» на предсезонный тур в США. Формально — чтобы упростить их уход из клуба. Но как только вы показываете всему футбольному миру, что эти игроки вам не нужны, вы сами подрезаете себе крылья. Зачем кому-то платить хорошие деньги за футболистов, которых вы сами списали?

Неудивительно, что пока нет желающих удовлетворить финансовые запросы «МЮ».

Есть мнение, что в «Манчестер Юнайтед» плохо понимают, как работают трансферные переговоры. Клуб был недоволен тем, что «Брентфорд» продолжал повышать цену за Мбёмо, но потом всё равно заплатил ту сумму, которую «Брентфорд» просил изначально.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Внимание: необязательно подписывать игрока, если цена кажется завышенной. В мире есть сотни тысяч других профессиональных футболистов.

Согласно более свежей информации, «Юнайтед» рассматривает двух кандидатов на позицию центрфорварда рядом с Куньей и Мбёмо: Бенжамена Шешко из «Лейпцига» и Олли Уоткинса из «Астон Виллы».

Шешко — 22-летний «физически выделяющийся» новичок, Уоткинс — проверенный 29-летний бомбардир из Премьер-лиги.

Как они вообще оказались в одном списке целей? Помимо того, что они абсолютно разного типа игроки, их трансфер означает принципиально разный вектор развития: Уоткинс на два ближайших сезона, а Шешко — ставка на 2027–2030 годы.

В марте Джим Рэтклифф сам говорил, что «Юнайтед» ориентируется на 2028 год как на реальный срок для возвращения в борьбу за чемпионство в АПЛ. То есть еще два сезона спустя после предстоящего. Хотя он тут же признал: «Это, возможно, даже слишком оптимистично. Но не исключено».

Все футбольные трансферы

Давайте дадим ему небольшой аванс и предположим, что он имел в виду 2029 год. К тому времени Мбёмо будет 29 лет, Кунье — 30, а Уоткинсу — 33.

На словах «Манчестер Юнайтед» хочет выигрывать в будущем. Но на деле всё, что они делают, говорит о другом: они хотят побеждать прямо сейчас.