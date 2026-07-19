В 2007 году 20-летний Лионель Месси, ещё не совсем не легенда мирового футбола, и, по воспоминаниям очевидцев, страшно стеснительный, держал на руках чужого младенца в пластиковом тазике с водой. Съёмка была благотворительная, ребёнку было несколько месяцев, и звали его Ламин Ямаль. 19 июля они выйдут друг против друга в финале чемпионата мира

Такое не придумает ни один Кристофер Нолан. Поэтому неделю перед финалом мир обсуждает не схемы и не составы, а фотографию девятнадцатилетней давности.

Как вообще появился этот снимок

Барселонский фотограф Жоан Монфорт, работающий на Associated Press, снимал благотворительный календарь, который клуб ежегодно выпускал вместе с ЮНИСЕФ и местной газетой Diario Sport. Родители Ямаля выиграли право поучаствовать в фотосессии — и попали в раздевалку для гостей на «Камп Ноу», где им в напарники достался молодой аргентинец из первой команды.

Монфорт потом рассказывал The Athletic, что снимал буквально через силу: Месси был зажат, а тут ему вручили младенца в тазике. Первые кадры не шли, контакта не было — и только постепенно что-то начало получаться. На части снимков рядом мама Ламина, Шейла Эбана.

Легендарное фото: Лионель Месси держит на руках мелкого Ламина Ямаля globallookpress.com

Фотограф честно признаёт: в 2007-м никто ничего не предвидел. Месси только начинал в «Барселоне», а про ребёнка в тазике вообще нечего было думать. Совпадение он сравнил с выигрышем в лотерею — правда, с оговоркой, что материально его этот выигрыш никак не обеспечил.

Когда снимок стал широко известен

О фотографии никто не вспоминал полтора десятилетия, пока отец Ямаля, Мунир Насрауи, не выложил её в сеть летом 2024-го — как раз когда его сын гремел на Евро-2024. Подпись была что надо: начало двух легенд.

В интервью Mundo Deportivo Насрауи заметил, что жизнь любит такие совпадения, и слегка поспорил с общей трактовкой. Все решили, что Месси на снимке будто передаёт дар малышу. Отец предположил обратный вариант: может, это Ламин делился с Лео. Ну а дальше — стандартное отцовское: для него сын лучший во всём.

В соцсетях уже посчитали вероятность того, что двое с одной фотографии встретятся в финале чемпионата мира. Гуляет оценка порядка одной сорокавосьмимиллиардной. Проверить её всерьёз невозможно, но порядок величины понятен: этого не должно было случиться. Случилось.

Что сказал Месси

В пятницу в Нью-Йорке, на большом фанатском мероприятии ФИФА и Fanatics, про снимок Месси спросил Том Брэди — семикратный победитель Супербоула назвал кадры пророческими: у Ямаля первый финал ЧМ, у Месси, вероятно, последний.

Лионель Месси на фанатском мероприятнии в Нью-Йорке globallookpress.com

Аргентинец ответил, что фотография невероятная, а сам факт их встречи на чемпионате мира — безумие. Дальше — очень типично для Месси: сначала комплименты (Ямаль в свои 19 уже один из лучших в мире, впереди целая карьера, «его успех — это успех „Барселоны“»), потом спокойное напоминание, что уступать никто не собирается. Смысл был примерно такой: у парня есть шанс сделать нечто историческое, и мы приложим все силы, чтобы в этот раз не вышло. И отдельная ремарка — Испания это не только Ламин, там прекрасная команда, но и у Аргентины есть своё оружие.

Вопросы Месси в тот вечер задавали Новак Джокович и Кевин Дюрант, вёл всё Рио Фердинанд с актёром Кевином Хартом, а закончилось мероприятие сценой не для протокола: Брэди продолжил давнюю перепалку с Логаном Полом, дело дошло до пощёчины, и разнимать их вышел баскетболист Карл-Энтони Таунс.

Куда трогательнее вышло сразу после пресс-конференции: Лионель Скалони обнялся с Луисом де ла Фуэнте. Испанец когда-то был одним из преподавателей на курсах, где Скалони получал тренерскую лицензию Pro.

Судьба разводила их 19 лет

Самое странное в этой истории, что после 2007 года Месси и Ямаль почти не пересекались. Есть один случайный кадр времён, когда Ямаль подростком перебрался в академию, — мимолётная встреча у базы. С тех пор, судя по всему, ни разу.

Ламин Ямаль на тренировке накануне финала globallookpress.com

Источники The Athletic в окружении обоих ничего удивительного в этом не видят: разные континенты, безумные графики. Но количество несостоявшихся пересечений впечатляет. Adidas, подписывая юного Ямаля, устроил ему видеообращение от Месси — лично не увиделись. На больших церемониях с индивидуальными наградами их пути тоже не сошлись. Финалиссиму между Испанией и Аргентиной, назначенную на март, отменили в последний момент из-за обстановки в регионе проведения. А на самом чемпионате новая система посева ФИФА развела команды так, что встретиться они могли только в финале — если обе выиграют свои группы. Обе выиграли.

Десятка через Ансу Фати

Отдельная линия — номер. После ухода Месси из «Барселоны» в 2021-м десятку отдали Ансу Фати, ещё одному воспитаннику Ла Масии, которому пророчили всё на свете. Два сезона, ворох травм, в итоге — грустная история о мальчике, которого перегрузили и сломали завышенными ожиданиями.

Ямалю футболку вручили прошлым летом, безо всякого участия Месси: у аргентинца сложные отношения с руководством клуба после того, как он покидал «Барселону». Судя по цифрам, ноша оказалась не тяжёлой: 24 гола и 18 голевых передач в 45 матчах за клубный сезон — лучшие показатели в его карьере.

При этом сам Ямаль от сравнений уходит подчёркнуто аккуратно. Ещё весной 2025-го он говорил, что не хочет сравнивать себя ни с кем, тем более с Месси, и идёт своей дорогой. В декабре, уже в эфире американской передаче «60 Minutes», повторил ту же мысль ещё жёстче: Месси для него лучший в истории, но «Месси знает, что я не хочу быть им».

Показательно, кстати, что близкой дружбы с Месси у Ямаля не сложилось, а вот с Неймаром — мгновенно. Они познакомились на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае в конце 2024-го, с тех пор общаются, летом Ямаль гостил на его вилле в Рио. Знающие Ламина люди объясняют просто: по характеру он ближе к экстраверту-бразильцу, чем к закрытому аргентинцу. В детстве он вообще разбирал финты Неймара по видеороликам на YouTube.

И, собственно, футбол

Турнир у Ямаля вышел, вопреки ожиданиям, довольно скромный: один гол и ни одной результативной передачи в семи матчах. Но заработанный им пенальти открыл счёт в полуфинале с Францией, а внимание соперников, которое он оттягивает на себя, освобождает пространство всем вокруг. В 19 лет он может стать самым молодым футболистом, выигравшим и чемпионат Европы, и чемпионат мира.

Месси в 39 идёт за четвёртой звездой на футболку сборной. Восемь голов на турнире, рекорд чемпионатов мира по забитым мячам, два ассиста в полуфинале с Англией — и общее ощущение, что это его последний матч на такой большой сцене.

Их карьеры начинались в разные эпохи, но пересеклись в одну.

Финальный матч ЧМ-2026 Испания — Аргентина начнется 19 июля в 22:00 мск. Большой прогноз на игру можно прочитать здесь, а примерно за час до стартового свистка на LiveSport.Ru начнётся онлайн-репортаж со всеми деталями.