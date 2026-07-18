Действующий чемпион Европы против действующего чемпиона мира в, скорее всего, «последним танце» Лионеля Месси на мировом первенстве против 19-летнего Ламина Ямаля, который только начинает свой большой путь. Разбираем финал по всем статьям и даём три ставки на решающий матч в Нью-Джерси — для тех, кто играет с умом. Постоянный автор LiveSport.Ru Алексей Дроздов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдёт в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси) — крупнейшей арене НФЛ на 82 500 зрителей. Стартовый свисток — в 15:00 по местному или в 22:00 по московскому времени. Матч обещает быть не только спортивным событием: впервые в истории финалов ЧМ будет шоу в перерыве в стиле Супербоула (среди артистов называют Мадонну, Бибера, Шакиру, BTS и Coldplay), а трофей победителю, по данным ФИФА, вручит президент США Дональд Трамп.
Интересно, что именно эти сборные должны были сыграть Финалиссиму ещё в марте 2026-го (как победители Евро-2024 и Кубка Америки-2024), но игру отменили из-за начавшейся войны США и Ирана.
Испания: машина без слабых мест
«Ла Роха» подошла к финалу в статусе самой мощной команды турнира — и цифры это подтверждают. Испания не проигрывает 37 матчей подряд (около 28 побед при 9 ничьих) — это повторение вечного рекорда Италии. На самом чемпионате — шесть побед, ничья и всего один пропущенный мяч за семь игр при шести «сухарях».
Путь получился по-испански спокойным, хоть и не без нервов: стартовая нулевая ничья с дебютантами из Кабо-Верде, затем 4:0 с Саудовской Аравией, 1:0 с Уругваем и первое место в группе. В плей-офф — разгром Австрии, два поздних мини-триллера 1:0 с Португалией и Бельгией, где победные мячи оба раза забивал вышедший на замену Микель Мерино, и, наконец, хладнокровные 2:0 с Францией в полуфинале. Именно бельгийцы, к слову, стали единственными, кто вообще пробил оборону Луиса де ла Фуэнте на турнире.
Атаку возглавляет Микель Ойярсабаль (пять голов), из глубины созидают Родри, Педри, Фабиан Руис и Дани Ольмо, а справа снова здоров и опасен вундеркинд Ламин Ямаль. По совокупности испанцы наносят под 19,5 удара за матч при 2,15 xG и позволяют сопернику мизерные 0,22 xG — лучший показатель обороны на турнире. Ключ к финалу — в центре поля: если трио Родри — Педри — Ольмо заберёт мяч и темп, Аргентине будет тяжело.
Состав команды
Отличная новость для де ла Фуэнте — состав сборной Испании доступен в полном объёме. Ямаль восстановился после повреждения задней поверхности бедра, полученного перед турниром, вернулся из лазарета Нико Уильямс. Дисквалификаций нет — редкая роскошь к финалу.
Аргентина: несгибаемые чемпионы
«Альбиселесте» дошла до финала совсем другой дорогой — через драму на грани. Семь побед из семи и лучшая атака турнира (19 голов), но три из этих побед добыты поздними спасениями: камбэк с Кабо-Верде в дополнительное время (1/16), волевые 3:2 с Египтом после 0:2 (1/8) и, наконец, 2:1 с Англией — оба мяча в концовке (Энцо Фернандес на 85-й и Лаутаро Мартинес на 90+2), и оба с передач Месси. Швейцарию в четвертьфинале прошли на классе, 1:0.
Аргентина забивает 2+ гола в 13 матчах ЧМ подряд — рекорд за всю историю турнира, и она же — первая команда, забившая несколько победных мячей в добавленное ко второму тайму время на одном чемпионате мира. Оборона, впрочем, к финалу подходит с вопросами: семь пропущенных за турнир и привычка отдавать сопернику чрезмерно большую часть поля.
Но всё, как всегда, вращается вокруг Лионеля Месси. В 39 лет он выдал космический турнир: восемь голов, лидерство в гонке бомбардиров, обновлённый рекорд ЧМ по мячам (21) и абсолютный рекорд по системе «гол+пас» — 33 очка в 33 матчах мировых первенств. Против Англии он не забил, но отдал два ассиста, выиграл 12 единоборств и совершил девять обводок. Рядом — Хулиан Альварес, Лаутаро, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер и вратарь-герой Дибу Мартинес.
Состав команды
У Лионеля Скалони тоже без потерь: Месси здоров, дисквалифицированных нет, состав боевой. Для финала — идеальный расклад.
История встреч: редчайшее противостояние
Финал станет 15-й очной игрой сборных в истории — по шесть побед у каждой при двух ничьих. Но вот что придаёт вечеру особый интерес: на чемпионатах мира Испания и Аргентина встречались лишь однажды — в группе ЧМ-1966, тогда победили южноамериканцы (2:1).
То есть это лишь второй их официальный поединок за почти 60 лет. В последний раз команды пересекались в товарищеском матче в 2018-м, и тогда испанцы разнесли соперника 6:1, но с тех пор у обеих сменилось буквально всё.
И ещё: это первый в истории финал ЧМ между действующими чемпионами Европы и Южной Америки.
Пять фактов статистики
- Испания — оборонительный монолит: один пропущенный за семь матчей, шесть «сухарей» и всего 0,22 xG в среднем в пользу соперника. Аргентине, при всей мощи Месси, придётся ломать лучшую защиту турнира.
- Аргентина забивает всегда: 2+ гола в 13 матчах ЧМ подряд (рекорд всех времён) и 19 голов на турнире — больше всех.
- Финалы обычно скупы на голы: и линия (тотал выставлен на 2.5, «меньше» котируется увереннее), и логика двух осторожных команд намекают на низовой сценарий — Испания душит по 1:0, Аргентина ловит на контратаках.
- Гонка за «Золотую бутсу» на кону: Месси и Мбаппе идут вровень (по 8 голов), но по ассистам впереди Месси — то есть формально бутса сейчас его. Мбаппе может достать его в матче за бронзу, так что Месси, вероятно, нужен гол в финале.
- Испания не проигрывает 37 матчей подряд и не уступает с марта 2024-го — но и Аргентина в плей-офф проигрывать по ходу матча уже привыкла, а вот проигрывать в итоге — нет.
Что прогнозируют аналитики
Консенсус ясен: Испания — фаворит, но большинство ждёт вязкий, малорезультативный финал.
- Суперкомпьютер Opta держит Испанию фаворитом финала (около 56%) — сказывается её оборонительная надёжность.
- Yahoo Sports: ставка на победу Испании в основное время — «испанцев тяжелее втянуть в хаос, чем Аргентину заставить играть без её фирменного контроля».
Прогноз и ставка
Линия букмекеров: победа Испании в основное время — около 2.30, ничья — 3.00, победа Аргентины — 3.65; на трофей (с учётом овертайма и пенальти) Испания идёт в районе 1.65, Аргентина — 2.25. Гол Месси в любое время — 2.50.
На что же делаем ставки?
Основная: Испания выиграет в основное время — 2.30. Почему? Лучшая команда турнира, оборона без пробоин, глубина состава и контроль в центре поля. Можно подстраховаться с учётом того, что финал вполне может уйти в дополнительное время (а Аргентина обожает тянуть до последнего), и взять именно итоговую победу, но это кэф. только 1.65 — выбирайте между высоким коэффициентом и большей надёжностью.
Рискованная:: тотал больше 2.5 — 2.25. Весь рынок и почти все эксперты уверены в низовом финале, но мы не верим идём против. Аргентина в плей-офф выдала подряд 3:2, 3:2 и 2:1, её оборона регулярно ошибается, а атака Испании — одна из самых острых на турнире. Если «Альбиселесте» опять втянет соперника в свои фирменные качели, три мяча на табло вполне реальны.
Можно ещё чуть заострить и добрать коэффициент повыше: за 2.50 котируется тотал Испании больше 1,5 (у Аргентины, кстати, аж 3.55 — не берём).
Бонусная: Месси забьёт в любое время — 2.50. Последний танец, гонка за «Золотой бутсой», которую он способен закрыть именно сегодня, и статус человека, забивавшего или ассистировавшего в 11 матчах ЧМ подряд. Если и уходить, то с голом в финале — и котировка 2.50 за это более чем щедрая. Аргентина может и не выиграть ЧМ, но Месси забить можно сказать обязан.
Прогноз матча
Ждём осторожный, но наэлектризованный финал, где класс и оборонительная дисциплина Испании должны перевесить — но легко не будет, а Аргентину с Месси в составе нельзя списывать ни на минуту. Наш ориентир по счёту — победа Испании 2:1, с голами в обе стороны и, возможно, с дополнительным временем. Картина: «Ла Роха» берёт второй титул в истории, но Месси всё равно уходит красиво — с мячом в финале.
Что факт — в воскресенье нас ждёт первоклассная спортивная драма с крутым сюжетом, даже если команды ничего забьют и отложат решение о судьбе титула чемпиона мира только до серии пенальти (кстати, что дойдёт до этого кэф. 4.70).