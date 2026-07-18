Действующий чемпион Европы против действующего чемпиона мира в, скорее всего, «последним танце» Лионеля Месси на мировом первенстве против 19-летнего Ламина Ямаля, который только начинает свой большой путь. Разбираем финал по всем статьям и даём три ставки на решающий матч в Нью-Джерси — для тех, кто играет с умом. Постоянный автор LiveSport.Ru Алексей Дроздов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдёт в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси) — крупнейшей арене НФЛ на 82 500 зрителей. Стартовый свисток — в 15:00 по местному или в 22:00 по московскому времени. Матч обещает быть не только спортивным событием: впервые в истории финалов ЧМ будет шоу в перерыве в стиле Супербоула (среди артистов называют Мадонну, Бибера, Шакиру, BTS и Coldplay), а трофей победителю, по данным ФИФА, вручит президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп, президент США. Предположительно, кубок чемпионов мира будет вручать именно он globallookpress.com

Интересно, что именно эти сборные должны были сыграть Финалиссиму ещё в марте 2026-го (как победители Евро-2024 и Кубка Америки-2024), но игру отменили из-за начавшейся войны США и Ирана.

Испания: машина без слабых мест

«Ла Роха» подошла к финалу в статусе самой мощной команды турнира — и цифры это подтверждают. Испания не проигрывает 37 матчей подряд (около 28 побед при 9 ничьих) — это повторение вечного рекорда Италии. На самом чемпионате — шесть побед, ничья и всего один пропущенный мяч за семь игр при шести «сухарях».

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Путь получился по-испански спокойным, хоть и не без нервов: стартовая нулевая ничья с дебютантами из Кабо-Верде, затем 4:0 с Саудовской Аравией, 1:0 с Уругваем и первое место в группе. В плей-офф — разгром Австрии, два поздних мини-триллера 1:0 с Португалией и Бельгией, где победные мячи оба раза забивал вышедший на замену Микель Мерино, и, наконец, хладнокровные 2:0 с Францией в полуфинале. Именно бельгийцы, к слову, стали единственными, кто вообще пробил оборону Луиса де ла Фуэнте на турнире.

Микель Ойярсабаль, полузащитник сборной Испании globallookpress.com

Ламин Ямаль, нападающий сборной Испании, на тренировке накануне финала ЧМ-2026 globallookpress.com

Атаку возглавляет Микель Ойярсабаль (пять голов), из глубины созидают Родри, Педри, Фабиан Руис и Дани Ольмо, а справа снова здоров и опасен вундеркинд Ламин Ямаль. По совокупности испанцы наносят под 19,5 удара за матч при 2,15 xG и позволяют сопернику мизерные 0,22 xG — лучший показатель обороны на турнире. Ключ к финалу — в центре поля: если трио Родри — Педри — Ольмо заберёт мяч и темп, Аргентине будет тяжело.

Состав команды

Отличная новость для де ла Фуэнте — состав сборной Испании доступен в полном объёме. Ямаль восстановился после повреждения задней поверхности бедра, полученного перед турниром, вернулся из лазарета Нико Уильямс. Дисквалификаций нет — редкая роскошь к финалу.

Аргентина: несгибаемые чемпионы

«Альбиселесте» дошла до финала совсем другой дорогой — через драму на грани. Семь побед из семи и лучшая атака турнира (19 голов), но три из этих побед добыты поздними спасениями: камбэк с Кабо-Верде в дополнительное время (1/16), волевые 3:2 с Египтом после 0:2 (1/8) и, наконец, 2:1 с Англией — оба мяча в концовке (Энцо Фернандес на 85-й и Лаутаро Мартинес на 90+2), и оба с передач Месси. Швейцарию в четвертьфинале прошли на классе, 1:0.

Лаутаро Мартинес, нападающий сборной Аргентины globallookpress.com

Аргентина забивает 2+ гола в 13 матчах ЧМ подряд — рекорд за всю историю турнира , и она же — первая команда, забившая несколько победных мячей в добавленное ко второму тайму время на одном чемпионате мира. Оборона, впрочем, к финалу подходит с вопросами : семь пропущенных за турнир и привычка отдавать сопернику чрезмерно большую часть поля.

Но всё, как всегда, вращается вокруг Лионеля Месси. В 39 лет он выдал космический турнир: восемь голов, лидерство в гонке бомбардиров, обновлённый рекорд ЧМ по мячам (21) и абсолютный рекорд по системе «гол+пас» — 33 очка в 33 матчах мировых первенств. Против Англии он не забил, но отдал два ассиста, выиграл 12 единоборств и совершил девять обводок. Рядом — Хулиан Альварес, Лаутаро, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер и вратарь-герой Дибу Мартинес.

Состав команды

У Лионеля Скалони тоже без потерь: Месси здоров, дисквалифицированных нет, состав боевой. Для финала — идеальный расклад.

На что ставят в матче Испания — Аргентина Букмекерские коэффициенты на матч Испания — Аргентина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

История встреч: редчайшее противостояние

Финал станет 15-й очной игрой сборных в истории — по шесть побед у каждой при двух ничьих. Но вот что придаёт вечеру особый интерес: на чемпионатах мира Испания и Аргентина встречались лишь однажды — в группе ЧМ-1966, тогда победили южноамериканцы (2:1).

То есть это лишь второй их официальный поединок за почти 60 лет . В последний раз команды пересекались в товарищеском матче в 2018-м, и тогда испанцы разнесли соперника 6:1, но с тех пор у обеих сменилось буквально всё.

И ещё: это первый в истории финал ЧМ между действующими чемпионами Европы и Южной Америки .

Пять фактов статистики

Испания — оборонительный монолит: один пропущенный за семь матчей, шесть «сухарей» и всего 0,22 xG в среднем в пользу соперника. Аргентине, при всей мощи Месси, придётся ломать лучшую защиту турнира.

— оборонительный монолит: один пропущенный за семь матчей, шесть «сухарей» и всего 0,22 xG в среднем в пользу соперника. Аргентине, при всей мощи Месси, придётся ломать лучшую защиту турнира. Аргентина забивает всегда: 2+ гола в 13 матчах ЧМ подряд (рекорд всех времён) и 19 голов на турнире — больше всех.

забивает всегда: 2+ гола в 13 матчах ЧМ подряд (рекорд всех времён) и 19 голов на турнире — больше всех. Финалы обычно скупы на голы: и линия (тотал выставлен на 2.5, «меньше» котируется увереннее), и логика двух осторожных команд намекают на низовой сценарий — Испания душит по 1:0, Аргентина ловит на контратаках.

и линия (тотал выставлен на 2.5, «меньше» котируется увереннее), и логика двух осторожных команд намекают на низовой сценарий — Испания душит по 1:0, Аргентина ловит на контратаках. Гонка за «Золотую бутсу» на кону: Месси и Мбаппе идут вровень (по 8 голов), но по ассистам впереди Месси — то есть формально бутса сейчас его. Мбаппе может достать его в матче за бронзу, так что Месси, вероятно, нужен гол в финале.

Месси и Мбаппе идут вровень (по 8 голов), но по ассистам впереди Месси — то есть формально бутса сейчас его. Мбаппе может достать его в матче за бронзу, так что Месси, вероятно, нужен гол в финале. Испания не проигрывает 37 матчей подряд и не уступает с марта 2024-го — но и Аргентина в плей-офф проигрывать по ходу матча уже привыкла, а вот проигрывать в итоге — нет.

Что прогнозируют аналитики

Консенсус ясен: Испания — фаворит, но большинство ждёт вязкий, малорезультативный финал.

Суперкомпьютер Opta держит Испанию фаворитом финала (около 56%) — сказывается её оборонительная надёжность.

держит Испанию фаворитом финала (около 56%) — сказывается её оборонительная надёжность. Yahoo Sports: ставка на победу Испании в основное время — «испанцев тяжелее втянуть в хаос, чем Аргентину заставить играть без её фирменного контроля».

Прогноз и ставка

Линия букмекеров: победа Испании в основное время — около 2.30, ничья — 3.00, победа Аргентины — 3.65; на трофей (с учётом овертайма и пенальти) Испания идёт в районе 1.65, Аргентина — 2.25. Гол Месси в любое время — 2.50.

На что же делаем ставки?

Основная: Испания выиграет в основное время — 2.30. Почему? Лучшая команда турнира, оборона без пробоин, глубина состава и контроль в центре поля. Можно подстраховаться с учётом того, что финал вполне может уйти в дополнительное время (а Аргентина обожает тянуть до последнего), и взять именно итоговую победу, но это кэф. только 1.65 — выбирайте между высоким коэффициентом и большей надёжностью.

2.30 Победа Испании (в основное время) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Испания — Аргентина позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Рискованная:: тотал больше 2.5 — 2.25. Весь рынок и почти все эксперты уверены в низовом финале, но мы не верим идём против. Аргентина в плей-офф выдала подряд 3:2, 3:2 и 2:1, её оборона регулярно ошибается, а атака Испании — одна из самых острых на турнире. Если «Альбиселесте» опять втянет соперника в свои фирменные качели, три мяча на табло вполне реальны.

Можно ещё чуть заострить и добрать коэффициент повыше: за 2.50 котируется тотал Испании больше 1,5 (у Аргентины, кстати, аж 3.55 — не берём).

2.25 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Испания — Аргентина принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Бонусная: Месси забьёт в любое время — 2.50. Последний танец, гонка за «Золотой бутсой», которую он способен закрыть именно сегодня, и статус человека, забивавшего или ассистировавшего в 11 матчах ЧМ подряд. Если и уходить, то с голом в финале — и котировка 2.50 за это более чем щедрая. Аргентина может и не выиграть ЧМ, но Месси забить можно сказать обязан.

2.50 Месси забьёт в любое время Ставка на матч #3 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Испания — Аргентина принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Прогноз матча

Ждём осторожный, но наэлектризованный финал, где класс и оборонительная дисциплина Испании должны перевесить — но легко не будет, а Аргентину с Месси в составе нельзя списывать ни на минуту. Наш ориентир по счёту — победа Испании 2:1, с голами в обе стороны и, возможно, с дополнительным временем. Картина: «Ла Роха» берёт второй титул в истории, но Месси всё равно уходит красиво — с мячом в финале.

Что факт — в воскресенье нас ждёт первоклассная спортивная драма с крутым сюжетом, даже если команды ничего забьют и отложат решение о судьбе титула чемпиона мира только до серии пенальти (кстати, что дойдёт до этого кэф. 4.70).