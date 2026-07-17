Российский футбол возвращается — и сразу с козырей. Первый матч сезона — битва двух главных принципиальных соперников за трофей. Чемпион страны против обладателя Кубка, Петербург против Москвы, Семак против Карседо. Разбираем форму, составы, историю и даём три ставки на Суперкубок в Нижнем Новгороде для тех, кто играет с умом. Постоянный автор LiveSport.Ru Алексей Дроздов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Зенит»: в отличной форме, но с потерями

Команда Сергея Семака подходит к матчу в порядке. Прошлый сезон питерцы выиграли без ярко выраженной звёздной зависимости от одного игрока — и Семак заслуженно получил приз лучшему тренеру.

Межсезонье тоже удалось: перед Суперкубком «Зенит» провёл серию контрольных матчей и разошёлся не на шутку — 4:0 с «Ленинградцем», 2:0 с махачкалинским «Динамо», 4:1 с «Нефтчи», ничья 1:1 с аргентинской «Химнасией», а затем уверенная победа 3:1 над «Црвеной Звездой» (Соболев с пенальти, Вега, Фелипе Аугусто).

Летом клуб точечно усилился без больших потерь на выход: в оборону из «Балтики» пришёл центральный защитник Кевин Андраде, в атаку из «Трабзонспора» — форвард Фелипе Аугусто. Впереди тон задают Максим Глушенков, Вендел и Педро, а на острие — Александр Соболев, которого сам Семак называет единственным чистым нападающим состава и который поставил себе цель стать лучшим бомбардиром сезона .

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Кадровые потери

Главная новость — Дуглас Сантос и Луис Энрике точно не сыграют за Суперкубок. Для команды это ощутимые потери и слева в обороне, и в центре поля — Семаку придётся перекраивать привычные связи.

«Спартак»: с Кубком, но без стабильности

У красно-белых своя история. Зимняя пауза обернулась перезагрузкой: новый тренер-испанец Хуан Карлос Карседо встряхнул команду — всего четыре поражения за 16 матчей под его руководством, и, что важно, «Спартак» стал заметно менее зависим от Барко в атаке . Итог — победа в Кубке России, первый трофей при Карседо. По пути к финалу москвичи прошли «Путь регионов» и по дороге выбили именно «Зенит» в серии пенальти, а затем ЦСКА.

А вот межсезонье вышло смазанным. В спаррингах — минимальная победа 1:0 над костромским «Спартаком», волевая 3:2 над «Крыльями Советов» (Умяров и Сорокин забили два мяча за три минуты в концовке) и сухая ничья 0:0 с «Рубином».

Хуан Карлос Карседо, главный тренер «Спартака» globallookpress.com

Общая картина: впереди команда забивает регулярно, но оборона часто ошибается . Каркас вырисовывается такой — Помазун (или Максименко) в воротах, Денисов, Ву, Бабич и Зобнин в обороне, Умяров с Литвиновым в опорной зоне, Солари, Барко и Маркиньос под Угальде.

Кадровые потери

Тут интриги хватает. Будущее Барко под вопросом, Умяровым интересуются в Европе, Самошникова арендовал «Рубин», а сами трансферы буксуют — команда, можно сказать, готова к Суперкубку, но не к сезону. Первый и пока единственный новичок лета — защитник Виктор Парада из «Алавеса».

На что ставят в матче Зенит — Спартак Букмекерские коэффициенты на матч Зенит — Спартак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

История встреч: история за «Спартак», современность за «Зенит»

Суббота станет 175-й очной встречей команд. По общей статистике преимущество у красно-белых: 69 побед «Спартака» против 56 у «Зенита» при 49 ничьих. Самую крупную победу в противостоянии одержал «Зенит» — 7:1 дома в 2021 году. При этом Суперкубок между собой соперники разыграют лишь во второй раз в истории.

Ключевой нюанс: последняя личная встреча осталась за «Спартаком» — кубковый матч, где москвичи прошли «Зенит» в серии пенальти. Так что психологически у Карседо есть на что опереться.

Пять фактов

Букмекеры делают фаворитом «Зенит», но осторожно: коэффициент на победу питерцев держится в диапазоне 2.10–2.20 — это далеко не разгромный перевес для матча за трофей.

Эксперты не ждут феерии: тотал меньше 2.5 котируется фаворитом почти во всех конторах (1.85), что логично для напряжённого одноматчевого финала.

«Зенит» на отличном ходе: три победы, ничья и разгром «Црвены Звезды» — 9:2 по разнице мячей до сербов и уверенный контроль в большинстве спаррингов.

Оборона «Спартака» — зона риска: даже в выигранных контрольных матчах команда регулярно ошибалась в защите, а в атаке при этом забивает стабильно.

Психология — за «Спартаком»: в последней очной игре красно-белые выбили «Зенит» из Кубка по пенальти, а Карседо проиграл лишь четырежды за 16 матчей у руля.

Прогноз и ставка

Если смотреть на «итоговую победу», то здесь, согласно котировкам, у «Зенита» все же преимущество: 1.60 против 2.30. Да, не разгромное, но есть. И, скорее всего, по делу.

Матч за Суперкубок — всегда сложен для прогнозов: это первая игра сезона, форма и состояние команд до конца непонятны, да и их формирование состава на сезон, скорее всего, ещё в разгаре. С другой стороны, это игра за реальный трофей, без права на ошибку, потому командам придётся выложить все козыри.

На что же сделаем ставки?

Основная: «Зенит» победит в основное время. Почему? Глубже и ровнее состав, лучшая форма по контрольным матчам, статус фаворита во всех конторах и чемпионская уверенность. Даже без Дугласа Сантоса и Луиса Энрике питерцы выглядят предпочтительнее — и коэффициент 2.10 за фаворита в матче за трофей вполне интересный и вместе с тем реальный.

2.10 Победа «Зенита» в основное время Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Зенит» — «Спартак» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Рискованная: Забьёт только одна команда. Почему? Если посмотреть историю Суперкубков, то в последние годы там чередуются минимальные 1:0 и крупные счета. Допустим, мы могли бы рассмотреть, что забьёт только «Зенит» (это в районе 3.65), но чуть подстрахуемся. Кто-то же должен забить, но в рамках логики, что матч будет скудным на голы. Коэффициент на это 2.45.

2.45 Забьёт только одна команда Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Зенит» — «Спартак» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Бонусная: Тотал меньше 1,5. Почему? Добьем общую линию. Как альтернатива ставке «Зенит» победит 1:0 (7.50) , здесь риск поменьше, но и коэффициент пониже — 3.25.

3.75 ТМ 1,5 Ставка на матч #3 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.75 на матч «Зенит» — «Спартак» принесёт чистый выигрыш 2750₽, общая выплата — 3750₽

Итого

Ждём напряжённый, тягучий финал без обилия голов, где класс «Зенита» должен перевесить, но не факт, что легко и не факт, что в основное время. Наш ориентир — минимальная победа «Зенита» (1:0), но чуть захеджируем риски в менее однозначных ставках.