В этом экспрессе проанализируем три контрольных матча. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.76.

«Фейеноорд» — «Шарлеруа»

Футбол. Товарищеский матч

Летом в роттердамском клубе вновь произошли серьёзные изменения. Руководство осталось недовольно результатами команды при Робине ван Перси, поэтому пост главного тренера занял Джованни ван Бронкхорст. Перед новым наставником стоит задача быстро вернуть «Фейеноорд» в борьбу за самые высокие места.

Подготовку к сезону команда проводит уверенно. В контрольных матчах роттердамцы разгромили «Дордрехт» (6:0), а затем уверенно переиграли бельгийский «Брюгге» (3:1). Кроме того, клуб активно работает на трансферном рынке, усиливая состав как молодыми талантами, так и более опытными исполнителями. Несмотря на хорошие результаты в спаррингах, делать далеко идущие выводы пока преждевременно — коллективу ещё предстоит адаптироваться к требованиям нового тренерского штаба.

Бельгийцы также пережили смену наставника, правда, произошло это ещё весной. Марио Конен сначала временно возглавил команду, а несколько недель назад получил полноценный контракт благодаря успешной работе. Под его руководством «Шарлеруа» достойно завершил прошлый сезон и сохранил костяк состава. Из значимых потерь можно отметить лишь уход Этьена Камара.

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Летнюю подготовку команда начала с результативной ничьей против французского «Реймса» (2:2). «Зебры» продолжают строить игру вокруг организованной обороны и быстрых переходов в атаку, рассчитывая за счёт дисциплины навязать борьбу более именитым соперникам.

«Фейеноорд» выглядит фаворитом встречи благодаря более высокому уровню состава и качественной игре в первых контрольных матчах. Смена главного тренера пока не сказалась негативно на результатах, а атакующая линия уже демонстрирует хорошую эффективность.

Ставка: Победа «Фейеноорда» за 1.40.

«Ренн» — «Генгам»

Футбол. Товарищеский матч

«Ренн» только набирает обороты в предсезонной подготовке, поэтому поражение от «Кана» (1:2) в первом контрольном матче вряд ли стоит воспринимать как тревожный сигнал. Команда Франка Эза владела территориальным преимуществом, чаще атаковала и создавала моменты, однако реализация подвела. Для тренерского штаба этот матч стал хорошей возможностью оценить текущее состояние игроков и определить направления для дальнейшей работы.

Параллельно клуб активно усиливает состав. Одним из первых новичков стал американский защитник Брайан Рейнольдс, который должен добавить глубины обороне. Не исключено, что до старта сезона «Ренн» оформит ещё несколько трансферов, ведь команда рассчитывает бороться за высокие места в Лиге 1.

Минувший сезон сложно занести в актив «Генгаму». Команда завершила чемпионат Лиги 2 во второй половине турнирной таблицы, а концовку сезона провела крайне неудачно, потерпев четыре поражения подряд. Несмотря на это, летнее трансферное окно пока проходит для клуба довольно спокойно — серьёзного усиления состава до сих пор не произошло.

«Ренн» выглядит явным фаворитом встречи. Команда уже успела провести первый контрольный матч, получила необходимую игровую практику и продолжает усиливать состав. «Генгам» только начинает подготовку к сезону, а отсутствие новичков и слабая концовка прошлого чемпионата не добавляют оптимизма.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.63.

«Бенфика» — «Вильярреал»

Футбол. Товарищеский матч

Лиссабонцы продолжают перестройку состава и уже начали подготовку к новому сезону. Первый контрольный матч сложился для команды неудачно — «Бенфика» уступила бразильскому «Фламенго» со счётом 1:2. Главный тренер Марку Силва активно ротировал состав, предоставив игровую практику новичкам и футболистам ближайшего резерва, поэтому результат не стал приоритетом.

Времени на подготовку у «орлов» практически нет. Матч с «Вильярреалом» станет последней проверкой перед стартом квалификации Лиги Европы, которая начнётся уже через неделю. Именно поэтому тренерский штаб наверняка вновь постарается задействовать максимальное количество игроков, чтобы определить оптимальные сочетания перед официальными встречами.

Испанский клуб также вступает в новый этап развития после смены главного тренера. Команду возглавил Иньиго Перес, который пока только знакомится с коллективом и внедряет собственные игровые идеи. В отличие от «Бенфики», у «Вильярреала» значительно больше времени на подготовку, ведь новый сезон Ла Лиги стартует лишь через месяц.

Прошлый чемпионат «жёлтая субмарина» завершила на третьем месте, обеспечив себе путёвку в Лигу чемпионов. Несмотря на отсутствие серьёзной активности на трансферном рынке, состав команды остаётся достаточно качественным, а товарищеские матчи должны помочь новому наставнику определить направления для дальнейшего усиления.

Обе команды находятся на этапе перестройки и продолжают адаптироваться к требованиям новых тренеров. «Бенфика» уже совсем скоро начнёт официальный сезон, тогда как «Вильярреал» может позволить себе спокойно наигрывать состав без давления результата. В подобных условиях команды обычно действуют смело впереди, а ошибки в обороне встречаются чаще обычного.

Ставка: Обе команды забьют за 1.65.

3.76 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3.76.