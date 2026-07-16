17 июля в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Машъал» и «Коканд». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

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«Машъал»

Турнирное положение: «Газовики» твердо стоят на вылет. Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата, не набрав ни одного очка в 11 турах.

При этом «Машъал» забил всего 4 мяча в 11 матчах. А вот пропустила команда 21 мяч в свои ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Машъал» уступил самаркандскому «Динамо» (1:3).

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До того команда минимально уступила «Бухаре». Плюс поединок с «Сурханом» завершился досадной коллизией (1:2).

В своих пяти последних матчах «Машъал» забил всего 3 мяча. Да и отставание от спасительной 13-й позиции составляет 11 очков.

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Состояние команды: «Машъал» выглядит откровенно убого. Забивает команда реже всех в чемпионате.

При этом «Машъал» в двух последних очных поединках одолел «Коканд». А вот не проигрывает этому сопернику команда уже два года. В нынешней же диспозиции «газовики» мечтают набрать первые очки в чемпионате.

«Коканд»

Турнирное положение: «Первопроходцы» борются за выживание в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом «Коканд» набрал 11 очков в 11 поединках чемпионата Узбекистана. К тому же забила команда всего лишь 10 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она переиграла «Бунёдкор» (1:0).

До того команда по всем статьям уступила ферганскому «Нефтчи» (0:4). При этом чуть ранее она проиграла еще и «Кызылкуму» (1:2). Плюс «Коканд» все никак не может покинуть опасную зону.

При том «Коканд» в пяти своих последних матчах добыл всего одну победу. В этих поединках команда отличилась 4 забитыми мячами при восьми пропущенных.

Состояние команды: «Коканд» победил всего в двух матчах чемпионата. К тому же команда разжилась аж пятью ничьими.

При этом «Коканд» в шести выездных поединках чемпионата набрал лишь три очка. А вот забивает вне родных стен команда в среднем меньше одного мяча за матч.

Безусловно, «первопроходцы» намерены как можно скорее выбраться из опасной зоны. Да и кого же еще обыгрывать, как не беспросветного аутсайдера?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коканд» считается безусловным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На eго победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.25, а победа «Машъала» — в 3.79.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.35, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.55.

Прогноз: «Коканд» всеми силами бьётся за сохранение прописки в элите, тогда как оппонент проиграл во всех одиннадцати матчах чемпионата.

2.01 Победа «Коканда» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Машъал» — «Коканд» принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Победа «Коканда» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.01 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Машъал» — «Коканд» позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Обе забьют за 2.01.

Пять причин, почему ставка зайдет