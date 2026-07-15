В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций БАТЭ из Беларуси будет принимать албанский «Эльбасани». Игра пройдет в Сумгайыт 16 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
БАТЭ
Турнирная таблица: БАТЭ завоевал путёвку в Лигу конференций благодаря победе в Кубке Беларуси. В финале турнира борисовчане переиграли в серии пенальти минское «Динамо» (1:1, 8:7 — по пенальти).
Последние матчи: Клуб из Борисова сыграл вничью с албанским клубом «Эльбасани» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Белорусский клуб не может одержать победу в четвёртом матче подряд. Футболисты БАТЭ также проиграли командам «Гомель» (0:1), «Торпедо-БелАЗ» (0:3), «Арсенал Дзержинск» (2:3) в рамках чемпионата Беларуси.
«Эльбасани»
Турнирная таблица: «Эльбасани» — серебряный призер Суперлиги Албании. По ходу сезона участник Лиги конференций набрал 37 очков и уступил чемпионство «Эгнатии».
Последние матчи: В первом матче первого раунда Лиги конференций «Эльбасани» обменялся голами с БАТЭ из Беларуси (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Эльбасани» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел одно поражение.
Статистика для ставок
- «Эльбасани» — серебряный призёр чемпионата Албании
- БАТЭ — обладатель Кубка Беларуси
- «Эльбасани» и БАТЭ сыграли вничью (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Эльбасани» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья оценивается в 3.35. На победу БАТЭ — 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.70.
Прогноз: БАТЭ не может одержать победу в четвёртом матче подряд. Права на ошибку у беларусов больше нет, в случае очередной неудачи клуб из Борисова завершит участие в еврокубках. Мы рискнём и остановим свой выбор на победе албанского клуба.
Ставка: Победа «Эльбасани» с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 1.5 с коэффициентом 2.96.