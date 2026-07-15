прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.00

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций БАТЭ из Беларуси будет принимать албанский «Эльбасани». Игра пройдет в Сумгайыт 16 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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БАТЭ

Турнирная таблица: БАТЭ завоевал путёвку в Лигу конференций благодаря победе в Кубке Беларуси. В финале турнира борисовчане переиграли в серии пенальти минское «Динамо» (1:1, 8:7 — по пенальти).

Последние матчи: Клуб из Борисова сыграл вничью с албанским клубом «Эльбасани» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: Белорусский клуб не может одержать победу в четвёртом матче подряд. Футболисты БАТЭ также проиграли командам «Гомель» (0:1), «Торпедо-БелАЗ» (0:3), «Арсенал Дзержинск» (2:3) в рамках чемпионата Беларуси.

«Эльбасани»

Турнирная таблица: «Эльбасани» — серебряный призер Суперлиги Албании. По ходу сезона участник Лиги конференций набрал 37 очков и уступил чемпионство «Эгнатии».

Последние матчи: В первом матче первого раунда Лиги конференций «Эльбасани» обменялся голами с БАТЭ из Беларуси (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Эльбасани» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел одно поражение.

Статистика для ставок

«Эльбасани» — серебряный призёр чемпионата Албании

БАТЭ — обладатель Кубка Беларуси

«Эльбасани» и БАТЭ сыграли вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Эльбасани» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья оценивается в 3.35. На победу БАТЭ — 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.70.

Прогноз: БАТЭ не может одержать победу в четвёртом матче подряд. Права на ошибку у беларусов больше нет, в случае очередной неудачи клуб из Борисова завершит участие в еврокубках. Мы рискнём и остановим свой выбор на победе албанского клуба.

2.00 Победа «Эльбасани» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч БАТЭ — «Эльбасани» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Эльбасани» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.96 ТМ 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.96 на матч БАТЭ — «Эльбасани» позволит вывести на карту выигрыш 1960₽, общая выплата — 2960₽

Ставка: ТМ 1.5 с коэффициентом 2.96.