ESPN вспоминает культовые матчи между сборными Аргентины и Англии на чемпионатах мира.

Матч Англии и Аргентины — это не просто рядовой полуфинал чемпионата мира. Помимо того, что это встреча двух сборных из первой четверки рейтинга ФИФА, это, пожалуй, самое знаковое противостояние в истории мундиалей. Оно насчитывает более 60 лет скандалов, взаимной вражды и эпохальных моментов с участием величайших игроков в истории футбола.

В предстоящем матче эти сборные впишут новую главу в насыщенную и бурную историю двух футбольных гигантов.

Это противостояние — это Диего Марадона и его «Рука Бога», это позорное удаление Дэвида Бекхэма и его великое искупление четыре года спустя, это удаление на «Уэмбли», которое едва не спровоцировало дипломатический скандал и привело к появлению в футболе желтых и красных карточек.

Начиная с 1980-х годов футбольные матчи между этими странами неизбежно проходили на политическом фоне — после военного конфликта 1982 года между Великобританией и Аргентиной из-за спорных Фолклендских (Мальвинских) островов. Хотя в эту среду политика вряд ли выйдет на первый план, она остается той самой мрачной, но неизбежной реальностью, о которой так или иначе вспоминают игроки обеих команд.

Аргентина и Англия встретятся в официальном матче впервые с ЧМ-2002 (после этого была лишь товарищеская игра в 2005-м, закончившаяся победой Англии со счетом 3:2). В преддверии этой битвы журналисты ESPN пообщались с непосредственными участниками прошлых матчей, а также подняли исторические хроники, чтобы наглядно объяснить, почему вывеска Англия — Аргентина до сих пор так сильно будоражит весь мир.

Англия — Аргентина (1:0), ЧМ-1966: запрет на обмен футболками после скандала на «Уэмбли»

Первая встреча этих сборных на чемпионатах мира прошла буднично: в 1962 году в Чили Англия одержала победу на групповом этапе со счетом 3:1. Но когда четыре года спустя они снова сошлись в четвертьфинале на стадионе «Уэмбли», этот матч навсегда вошел в историю как один из самых скандальных.

После игры, завершившейся победой англичан со счетом 1:0, главный тренер хозяев Альф Рамсей назвал игроков сборной Аргентины «животными». В самой же Аргентине этот матч до сих пор называют «el robo del siglo» («ограбление века») из-за удаления капитана Антонио Раттина и споров вокруг победного гола Джеффа Херста, забитого, по мнению южноамериканцев, из офсайда.

Футболисты сборной Аргентины и немецкий арбитр Рудольф Крейтлайн globallookpress.com

Раттин, ушедший из жизни в минувшую субботу в возрасте 89 лет, получил два предупреждения от немецкого арбитра Рудольфа Крейтлайна за фолы на Бобби Чарльтоне и Джеффе Херсте, но наотрез отказался покидать поле по требованию судьи. Когда Раттина наконец увели с газона в сопровождении двух полицейских, он в знак протеста демонстративно уселся на красную ковровую дорожку, предназначенную исключительно для королевы Елизаветы II.

Именно этот инцидент подтолкнул ФИФА к внедрению желтых и красных карточек, чтобы сделать судейские решения понятными для всех и избежать языкового барьера между арбитрами и игроками.

Как бы то ни было, поведение Раттина и откровенно грубая игра аргентинцев спровоцировали Рамсея на его знаменитое высказывание о «животных». Более того, тренер лично вмешался после финального свистка, запретив своим футболистам обмениваться футболками с соперниками — традиционный жест уважения после матча.

«Это была, пожалуй, самая грязная и тяжелая игра, с которой мы сталкивались, хотя те времена в английском футболе и без того славились жесткостью, переходящей в жестокость. Тот матч против Аргентины действительно стоит особняком», — вспоминал позже Джефф Херст.

Антонио Раттин покидает поле в матче с Англией на ЧМ-1966 globallookpress.com

«Но, думаю, слово "животные" было неудачным выбором со стороны Рамсея. Можно было назвать соперника грязным, злобным, агрессивным — как угодно, но "животные" — это перебор. За это высказывание Альфу потом знатно влетело по шапке», — говорит Херст.

Сам Раттин, чей бунт на поле продолжался около 10 минут, в последующие годы делился своими воспоминаниями с аргентинскими изданиями La Nacion и El Grafico.

«Я видел, что этот немецкий господин — точнее, никакой он не "господин", беру свои слова назад — этот негодяй свистел абсолютно все в пользу Англии. Он дарил им угловые, штрафные, придумывал игры рукой на ровном месте. Всё ради хозяев турнира.

Тогда я показал ему свою капитанскую повязку и несколько минут требовал переводчика, чтобы он мне все объяснил. Я настаивал на своем, а он просто выгнал меня с поля. Тот чемпионат мира был подстроен под победу англичан. Да и в финале против ФРГ им засчитали гол-фантом», — утверждал Раттин.

Вражда между командами не утихла и после матча. Аргентинец Роберто Ферреро толкнул арбитра, а Эрминдо Онега плюнул в лицо вице-президенту ФИФА Гарри Кавану, за что оба игрока получили трехматчевые дисквалификации. Кроме того, по сообщениям прессы, один из аргентинских футболистов в знак протеста справил нужду прямо в подтрибунном тоннеле «Уэмбли».

«Я не оправдываю поведение наших игроков и официальных лиц. Но их спровоцировал арбитр. Он был абсолютно предвзят в пользу Англии. На мой взгляд, именно судья и те, кто его назначал, несут полную ответственность за этот кошмар», — заявил тогда представитель Ассоциации футбола Аргентины.

Аргентина — Англия (2:1), ЧМ-1986: бесславная «Рука Бога»

Если и есть один-единственный кадр, способный олицетворить всё противостояние Англии и Аргентины, то он был сделан на 51-й минуте четвертьфинала чемпионата мира на стадионе «Ацтека» в Мехико 22 июня 1986 года. Пожалуй, в истории мундиалей никогда не было более культового и одновременно скандального момента.

Диего Марадона, капитан сборной Аргентины и лучший футболист планеты на тот момент, взмывает в воздух перед голкипером англичан Питером Шилтоном и рукой переправляет мяч в сетку, выводя свою команду вперед — 1:0. Фотоснимки отчетливо зафиксировали то мгновение, когда Марадона левой рукой опережает Шилтона в борьбе за мяч.

Диего Марадона и «Рука Бога» на ЧМ-1986 globallookpress.com

Шилтон и его партнеры по сборной Англии были вне себя от ярости. Они отчаянно апеллировали к тунисскому арбитру Али Бин Нассеру, но Марадона уже побежал праздновать к угловому флажку. Гол был засчитан, а всего четыре минуты спустя Марадона сделал счет 2:0, забив потрясающий сольный гол, величие которого сопоставимо лишь со скандальностью его первого мяча.

Когда позже Диего спросили о том взятии ворот, он сотворил настоящую легенду, произнеся незабываемую фразу: «Я забил этот гол отчасти головой Марадоны, а отчасти — рукой Бога».

Но у этой цитаты много слоев. С английской точки зрения это было чистым признанием в жульничестве. Но для самого Марадоны и его партнеров по сборной этот момент уходил корнями в еще свежие и болезненные воспоминания о Фолклендском конфликте, закончившемся за четыре года до этого. Это была первая встреча двух стран на футбольном поле после того международного столкновения, и аргентинцы переживали его глубоко внутри.

Диего Марадона забивает второй гол в ворота Англии на ЧМ-1986 globallookpress.com

«Перед матчем с Англией Диего Марадона произнес мотивационную речь прямо в подтрибунном тоннеле. Он сказал: "Вперед, парни! Они убили кучу наших пацанов".

Мы вышли на поле с колоссальной энергией. И хотя мы старались воспринимать это просто как футбольный матч, выбросить войну из головы было невозможно.

В те времена у нас не было такой связи с болельщиками дома, как у современных футболистов. Но из Аргентины нам присылали видеокассеты, на которых люди говорили: Нам плевать, что будет дальше по турниру, просто выиграйте этот матч», — рассказывал защитник Оскар Руджери в интервью ESPN Argentina.

Диего Марадона и Питер Шилтон globallookpress.com

Для побежденных английских игроков чувство жгучей несправедливости было связано исключительно с футболом, и оно не утихло даже сорок лет спустя.

«Я никогда не прощу его. В конце концов, очень неприятно вылетать из четвертьфинала чемпионата мира при таких обстоятельствах. Понять и забыть такое невероятно тяжело», — признался защитник сборной Англии Терри Бутчер.

Диего Марадона globallookpress.com

Голкипер англичан Питер Шилтон также не может простить Марадону, ушедшего из жизни в 2020 году.

«Что мне больше всего не нравится, так это то, что он так и не извинился. Ни разу, ни на одном этапе он не признал, что сжульничал, и не изъявил желания попросить прощения. Вместо этого он придумал эту свою отговорку про "руку Бога". Это было неправильно.

Он пошел со мной на верховой мяч, понимая, что головой до него не дотянется, поэтому просто забил его кулаком. Очевидное нарушение правил. Обман», — говорит Шилтон.

Но последнее слово в этом споре все же остается за великим аргентинцем.

«Я прекрасно знал, что сыграл рукой. Я не планировал этого заранее, но все произошло настолько быстро, что боковой судья просто не заметил моего движения. Главный арбитр посмотрел на меня и сказал: "Гол". Это было потрясающее чувство — что-то вроде символической мести англичанам», — делился воспоминаниями Марадона в 2019 году.

Аргентина — Англия (2:2, 4:3 по пенальти), ЧМ-1998: Бекхэм против Симеоне

В то время Дэвид Бекхэм был «золотым мальчиком» английского футбола и будущим капитаном сборной. Однако на следующий день после эпического матча 1/8 финала на чемпионате мира во Франции его сопровождали газетные заголовки вроде: «10 героических львов и один глупый мальчишка». Причиной послужило его удаление за удар исподтишка аргентинца Диего Симеоне.

Бекхэма сделали главным виновником поражения Англии. Он вынудил свою команду целый час играть вдесятером. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» позже признавал, что этот инцидент раз и навсегда изменил его карьеру.

Дэвид Бекхэм globallookpress.com

«Я помню, как Диего положил руку мне на затылок — то ли потрепал, то ли слегка дернул за волосы, — и я просто сорвался.

Это удаление и всё, что последовало за ним в следующие несколько лет, стало для меня лично самым тяжелым периодом в карьере. Аргентинцы всегда умели искусно провоцировать в моменте, но подобные вещи случаются в футболе», — рассказывал Бекхэм.

В интервью изданию The Guardian в 2002 году Симеоне открыто признался, что воспользовался ситуацией, чтобы добиться удаления Бекхэма.

«Я сфолил на нем, и мы оба повалились на газон. Когда я пытался подняться, он пнул меня сзади, и я просто воспользовался этим моментом. Думаю, любой на моем месте поступил бы точно так же», — вспоминал Симеоне.

Диего Симеоне и Дэвид Бекхэм globallookpress.com

Для английских футболистов, принимавших участие в той битве в Сент-Этьене, воспоминания о бешеной страсти и жажде победы аргентинцев остались неизгладимыми.

«Для меня "Рука Бога" была огромным событием, потому что в 1986-м мне было всего 12 лет, и это одно из моих первых ярких воспоминаний. Но для Аргентины эта игра значила куда больше именно из-за нефутбольного исторического контекста.

Соперничество Англии с Германией — это великая история, но матчи с Аргентиной ощущаются иначе, в них есть какая-то особая, острая атмосфера. Что мне врезалось в память больше всего и что по-настоящему взбесило, так это то, как аргентинцы праздновали победу после игры. Они залезли в свой командный автобус, разделись по пояс, размахивали футболками, орали песни и откровенно издевались над нами», — поделился с ESPN Пол Скоулз.

Футболисты сборной Аргентины после победы над Англией на ЧМ-1998 globallookpress.com

Стив Макманаман тоже отлично помнит, насколько иной была мотивация аргентинцев в матчах против Англии.

«К сожалению, этот матч кажется таким важным именно из-за политического подтекста. Когда мы выходили на поле, нам и в голову не приходили мысли о Фолклендах. Но мы прекрасно видели, как много это значило для них. Достаточно было посмотреть на то, как они праздновали, как они смотрели на нас и как они нас ненавидели — даже когда уже выиграли.

Я близко знаком со многими аргентинскими футболистами, и они постоянно твердят о Фолклендских островах. В такие моменты невольно думаешь: "Ого".

На английских игроков это никак не влияло. Мы никогда о подобном не думали, но для них это было делом чести», — рассказал Макманаман в интервью ESPN.

Диего Симеоне globallookpress.com

Слова Макманамана подтверждает и сам Симеоне.

«Если отбросить всю политическую историю, абсолютно вся страна жаждет только одного — победить Англию. Мы знали это в 1998 году, мы знали, что сердца всех аргентинцев бьются в унисон с нашими.

Каждый раз, когда мы встречаемся на поле, это желание победить становится все сильнее и идет из самой глубины души. Это классика мирового футбола. И мы играем этот матч как классику, потому что каждый из нас осознает, насколько счастливой мы можем сделать нашу страну в случае победы», — уверен Симеоне.

Англия — Аргентина (1:0), ЧМ-2002: месть Бекхэма

Аргентина праздновала триумф в двух предыдущих очных встречах на чемпионатах мира (в 1986 и 1998 годах), но в 2002-м всё сложилось иначе.

Это был матч, в котором Дэвид Бекхэм отомстил за злополучную красную карточку четырехлетней давности, окончательно закрыл этот гештальт и получил прощение за инцидент с Симеоне. Пенальти на 44-й минуте игры в японском Саппоро подарил Бекхэму шанс искупить вину за эпизод во Франции в 1998-м, и он воспользовался им сполна, мощным ударом послав мяч мимо голкипера Пабло Кавальеро.

Диего Симеоне и Дэвид Бекхэм на ЧМ-2002 globallookpress.com

«Я знал, что это мой момент сделать шаг вперед. Не то чтобы я хотел разогнать старых призраков, просто почувствовал, что готов к этому. В ту секунду, когда в ворота соперника назначили пенальти, я уже точно знал, что буду бить.

Думаю, по тому, как я праздновал гол, все поняли, насколько это было важно для меня и для всей команды. Наверное, именно в этот момент английские болельщики и вся страна наконец-то меня простили», — вспоминал Бекхэм.

Дэвид Бекхэм globallookpress.com

Но это противостояние Англии и Аргентины, так что без споров обойтись просто не могло. Нападающий англичан Майкл Оуэн заработал этот пенальти после единоборства с защитником Маурисио Почеттино, но решение арбитра вышло крайне спорным.

«Этого пенальти не было и в помине», — утверждал полузащитник сборной Аргентины Хавьер Дзанетти. Сам же Почеттино позже признавал, что проявил «наивность», позволив Оуэну заработать этот одиннадцатиметровый.

«Раз арбитр свистнул — значит, пенальти был. С того ракурса, под которым находился судья, я бы, наверное, тоже указал на точку. Без современных технологий и VAR его решение вполне можно понять. Но Оуэна я и пальцем не тронул.

Когда я тренировал "Саутгемптон", Майкл работал футбольным экспертом на ТВ. Я узнал, что в один из дней он приедет к нам на стадион, и попросил нашего пресс-атташе пригласить его ко мне поздороваться.

Дэвид Бекхэм globallookpress.com

У меня уже была заготовлена распечатанная фотография — та самая, на которой отчетливо видно, что контакта не было. Майкл расписался на ней, приписав: "Ты абсолютно точно меня зацепил" и поставив смайлик. Мы знатно посмеялись. Он оказался хитрее, а я — чуточку наивнее», — рассказывал Почеттино в интервью FourFourTwo.

И, что весьма нетипично для матчей этих соперников, на этот раз жажда победы у англичан, пожалуй, была даже сильнее, чем у аргентинцев.

«Послушайте, все мы, кто играл в 1998-м, безумно хотели выиграть этот матч. Я отлично помню свои мысли: мы ни за что не позволим им снова праздновать победу у нас на глазах. Перед моими глазами так и стояла картина, как они снова скачут без футболок и размахивают ими над головами. Так что победить в той игре было невероятно приятно. Очень приятно», — делился позже Пол Скоулз.