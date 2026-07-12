Турнир UFC 328 должен был стать бенефисом Конора Макгрегора после пятилетнего простоя. Звездный ирландец обещал во второй раз победить Холлоуэя после триумфа над ним в 2013 году. Однако величайший камбэк в истории ММА обернулся провалом. «Ноториус» снова травмировал ногу и покинул октагон ни с чем

Рекордная выручка, ажиотаж и переполненные трибуны

Главный бой UFC 329 в Лас Вегасе обещал стать событием года в ММА. В октагон вернулся сам Конор Макгрегор — человек, который когда-то вывел данный вид спорта на новый уровень.

Его соперником стал Макс Холлоуэй, бывший чемпион полулегкого веса, с которым ирландец дрался еще 13 лет назад и победил судейским решением. Теперь они встретились в полусреднем дивизионе, и ставки были высоки, как никогда.

Конор Макгрегор на пресс-конференции перед UFC 329 globallookpress.com

Для Макгрегора этот бой стал первым за пять долгих лет после травмы ноги в поединке с Порье. Скандалы, суды, участие в шоу и бесконечные обещания вернуться — все это подогревало интерес, но не давало ответа на главный вопрос: остался ли тот самый Конор?

Холлоуэй, напротив, все это время был максимально активен. Гаваец провел 10 боев с 2020 года, победил Гейджи и Порье, проиграл Топурии и Оливейре. Турнир собрал рекордную кассу — более 25 миллионов долларов за продажи билетов, а T-Mobile Arena была забита до отказа.

История повторилась: травма и горечь поражения

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй globallookpress.com

Как только начался бой, Макгрегор взлетел в воздух, пытаясь нанести хай-кик в прыжке, что стало для ирландца началом конца. «Ноториус» неудачно приземлился, его правое колено подкосилось и он тут же рухнул на канвас. Холлоуэй, не понимая, что случилось, навалился сверху и нанес несколько ударов, после чего отошел назад.

Конор поднялся, попытался продолжить, но тут же упал на спину. Холлоуэй развел руками, глядя на рефери, словно спрашивая: «Что мне делать?». Майк Белтран поднял бойцов в стойку, но когда Макгрегор встал и захромал к сетке — остановка оказалась неизбежной.

Бой, которого так долго ждали, продлился буквально минуту. В итоге Макс одержал победу техническим нокаутом из-за травмы соперника. Конор, сидя на стуле в своем углу, смотрел в пустоту и не верил происходящему.

Пятилетнее ожидание превратилось в самый короткий и горький реванш в истории UFC. Макс позже сказал, что хотел честной победы, но судьба распорядилась иначе.

Проиграл сам себе

Макгрегор на взвешивании перед реваншем с Холлоуэем globallookpress.com

После боя эксперты и бойцы заговорили о том, что травма стала лишь верхушкой айсберга. Ислам Махачев коротко написал в соцсетях: «Конор побил Конора. Поздравляю, Макс» — и в этой фразе вся суть. Макгрегор проиграл сам себе: из-за отсутствия формы, из-за неготовности к пятираундовой битве, из-за того, что почти не тренировался последние годы.

Скорость его движений в те мгновения, когда он пытался встать, была пугающе низкой. Единственный левый прямой, который он выбросил, выглядел, как у новичка, а не бойца уровня P4P.

Пэдди Пимблетт, только что финишировавший Бенуа Сен-Дени в со-главном бою за минуту, мгновенно заявил: «С Макгрегором покончено. Теперь я могу стать лицом организации». Жестко, но многие с ним согласились — великий ирландец стал тенью самого себя.

Холлоуэй, к слову, последовал по пути Иржи Прохазки, проявив милосердие. Вместо того чтобы добивать травмированного визави, он указал рефери на ногу Конора и предложил остановить бой. После финального гонга американец сказал, что разочарован, и потребовал трилогию. Но вряд ли кто-то захочет увидеть третий бой после такого зрелища.

Конец эпохи «Ноториуса»

Конор Макгрегор после поражения globallookpress.com

Вероятно, это был последний раз, когда Макгрегор выходил в октагон. В 38 лет с такой историей травм очередное возвращение выглядит фантастикой. Операция, год реабилитации, а потом выход на пенсию, бизнес и воспоминания о былых победах — такое будущее ждет легендарного ирландца.

Для UFC этот вечер получился неоднозначным: были поставлены рекордные сборы за билеты, но главное событие провалено. Дана Уайт на пресс-конференции будет вынужден отвечать на неудобные вопросы, а фанаты останутся с ощущением обманутых надежд.

Увы, спорт беспощаден. Время не щадит никого, даже великих. Макгрегор пытался громко вернуться, но провалился. Возможно, это самый жестокий урок в истории UFC.

И теперь всем фанатам остается только вспоминать того «Ноториуса», который когда-то задал в ММА новую планку. Прежнего Конора больше нет, и не будет никогда!