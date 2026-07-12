International Fight Week заканчивается в Лас-Вегасе — UFC 329 с главным боем дня, а, может, и всего года — Конор Макгрегор в реванше против Макса Холлоуэя в полусреднем весе. Все подробности боя — в нашем онлайне. Начало главного боя — около 6 утра по Москве.

До боя 20 сек. 20 секунд

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05:11 Сейчас в Вегасе идёт главный кард. Помимо центрального боя там еще 4 поединка. Два уже позади.

05:08 Букмекеры не считают Конора фаворитом. На него коэффициент около 3.00, что довольно неожиданно высоко. Победа Холлоуэя оценена в 1.40. Ну, можно сказать, вопросов по поводу исхода боя тут нет. Но посмотрим.

05:03 Пока Макгрегор лечился, гаваец провёл восемь поединков (5-3). Победил Джастина Гэтжи (взял символический пояс BMF), Дастина Порье, Корейского Зомби и Ярика Родригеса. Проигрывал только элите: Волкановски, Топурии и Оливейре — последнему в марте, вместе с поясом BMF.

04:40 С октября 2018 года Конор выиграл лишь один бой из четырёх. Его последняя победа — январь 2020-го, нокаут Дональда Серроне за 40 секунд. Дальше — два поражения от Порье подряд.

04:30 Холлоуэй наносит 6,91 значимых удара в минуту — это один из самых высоких показателей объёма в истории UFC. У Макгрегора — 5,32. При этом гаваец славится железным кардио, а к «бензобаку» ирландца вопросы были всегда.

Макс Холлоуэй globallookpress.com

04:27 Макгрегору 37 лет, рекорд 22-6, из них 19 побед нокаутом. Холлоуэю 34, рекорд 27-9. Ирландец ниже ростом (175 см против 180), но у него на 12 сантиметров длиннее размах рук.

Конор Макгрегор globallookpress.com

04:25 Бой пройдёт в полусреднем весе (77 кг). Для Макгрегора это не в новинку — он дрался там с Нейтом Диасом. А вот для Холлоуэя это дебют в дивизионе: бывший чемпион в полулёгком поднимается сразу через категорию.

Конор Макгрегор на взвешивании globallookpress.com

04:20 В 2013 Макгрегор перебил Холлоуэя по числу нанесённых ударов. После этого гаваец проигрывал статистику ударов лишь однажды за всю карьеру — Александру Волкановски в декабре 2019 года (157 против 134).

Взвешивание, прошедшее накануне globallookpress.com

04:18 В том бою 2013 года Макгрегор провёл против Холлоуэя четыре тейкдауна. С тех пор ирландец не сделал ни одного удачного тейкдауна в 11 последних поединках — его последний перевод в партер датируется боем с Диего Брандао, следующим после Холлоуэя.

04:15 Первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся 17 августа 2013 года в Бостоне, когда оба только начинали карьеру в UFC. Победил Конор — единогласным решением судей. Тогда это был поединок в полулёгком весе, и никто из них ещё не был звездой.

04:07 Конор Макгрегор не дрался с 10 июля 2021 года. С того боя прошло 1828 дней — ровно пять лет и один день. Тогда, на UFC 264, ирландец в первом же раунде сломал ногу в поединке с Дастином Порье и не смог продолжить.

04:05 Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков дал свой прогноз на предстоящий бой. Коэффициент хорош — 3.00.

04:00 UFC 329 проходит в ночь на воскресенье по московскому времени. Ранние прелимы стартуют в 00:00 мск, основной кард — в 04:00 мск, а сам бой Макгрегора и Холлоуэя ждём ближе к 06:00-07:00 мск. Всего в карде 14 боёв — турнир венчает ежегодную International Fight Week.