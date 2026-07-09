12 июля на арене T-Mobile в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 329. Главное событие — долгожданный реванш Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя, но в карде хватает и других интригующих поединков. Разберем 7 нестандартных прогнозов, которые по тем или иным причинам могут сбыться

Гарбрандт возьмет реванш у судьбы

Коди Гарбрандт давно уже не тот чемпион, что крушил всех в легчайшем весе. Однако его левый хук никуда не делся. Бывший король по-прежнему владеет нокаутирующей мощью, способной снести на настил любого.

Очередной соперник Адриан Янес и сам не отличается стабильностью: в последних пяти боях у него одна победа, три поражения и ничья. Техасец часто падает в нокауты, а недавняя травма ноги лишь добавила сомнений в его надежности.

Ти Джей Диллашоу и Коди Гарбрандт globallookpress.com

Гарбрандт на позднем этапе карьеры проигрывал Фигередо и Барселосу, но в тех боях он шел в открытый размен с более мастеровитыми соперниками. Против Янеса, который любит прессинговать и оставлять бреши в защите, Коди может действовать вторым номером.

Один точный встречный удар, и Адриан окажется на настиле. Букмекеры оценивают победу Гарбрандта в 4.15 — почему бы не рискнуть?

Маккинни удивит Грина быстрым сабмишеном

Терренс Маккинни и Вячеслав Борщев globallookpress.com

Бобби «Кинг» Грин и Терренс Маккинни — два бойца, которые никогда не ищут легких путей. Их битва обещает быть ярой и скоротечной, ведь они почти не доходят до третьего раунда.

У Маккинни все 13 поединков в UFC завершились в первых двух пятиминутках. Параллельно Грин набрал ход из трех побед, две из которых были досрочными и тоже не дошли до финального раунда. Правда, в возрасте 39 лет его защита от тейкдаунов оставляет желать лучшего.

Маккинни же обладает не только взрывными ударами, но и опасным джиу-джитсу. В отличие от чисто боксерского сценария, Терренс может предложить партер, где Грин чувствует себя не столь уверенно.

Маккинни уже заставлял соперников сдаваться после удушающих. Например, в недавнем бою с Вячеславом Борщевым американец выиграл гильотиной уже в первом раунде.

А тот же Грин после пропущенных тейкдаунов быстро теряет инициативу и выдыхается. Ставка на победу Маккинни сабмишеном за 3.55 выглядит даже более привлекательной, чем его победа нокаутом против базового ударника.

Уиттакер монотонно перестреляет Крылова

Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер globallookpress.com

Роберт Уиттакер поднимается в полутяжелый вес, но его элитная ударная техника и работа ног никуда не делись. Австралиец всегда был быстрее и точнее своих соперников, а против медлительного Никиты Крылова это станет решающим фактором.

Россиянин много пропускает. Недавние поражения нокаутом от Гуськова и Рейеса тому подтверждение. При этом у Роба нет чудовищной ударной мощи для полутяжа, но его джеб и кики по этажам способны доставлять проблемы на средней дистанции.

Крылов попытается сократить расстояние и навязать силовой размен, в то время как Уиттакер будет мастерски уходить от давления. Бывший чемпион среднего веса уже переигрывал более габаритных соперников за счет тайминга и футворка.

Три раунда — вполне достаточный отрезок, чтобы Роберт показал мастер-класс и забрал бой судейским решением за 3.50.

Ройвал на опыте победит Кавану по очкам

Джошуа Ван и Брэндон Ройвал globallookpress.com

Лонэ Кавана — яркий проспект наилегчайшего веса, но его победа над Брэндоном Морено пока единственный успех на топ-уровне. Брэндон Ройвал, напротив, бился с лучшими и проигрывал лишь элите: Пантоже, Капу, Вану.

Американец идет на серии из двух поражений, но в таких ситуациях он особенно опасен — его хаотичный стиль и левосторонняя стойка сбивают с толку даже самых техничных ударников. Кавана предпочитает классический кикбоксинг, а на фоне нестандартных действий Ройвала вполне может растеряться.

Ройвал не обладает нокаутирующим ударом, но его объем работы и прессинг заставляют соперников ошибаться. В пятираундовых боях он не раз демонстрировал феноменальное кардио и характер, правда на столь длинной дистанции немного не хватало той самой ударной мощи.

Здесь же три раунда, и это его стихия. Если Кавана не нокаутирует визави в стартовые минуты, Брэндон заберет победу за счет большего количества попаданий и давления. Победа Ройвала по очкам за 5.10 при таком раскладе даже не выглядит сенсацией. Класс и опыт скажут свое слово.

Реванш Сэндхагена и Баутисты будет очень конкурентным

Мераб Двалишвили против Кори Сэндхагена globallookpress.com

Кори Сэндхаген когда-то побеждал Марио Баутисту сабмишеном, но с тех пор оба бойца сильно изменились. «Песочный человек» так и не добрался до пояса в легчайшем, проиграв в сентябре прошлого года Двалишвили в титульнике. Теперь Кори, по сути, выступает в роли гейткипера.

Тем временем, Марио выиграл 8 из девяти последних боев. Однако поражение от Умара Нурмагомедова показало, что в элиту ему пока рано. Кори уже прошел свой пик, зато Марио стал только сильнее, а значит стоит ожидать конкурентного противостояния.

Баутиста будет давить, Сэндхаген встречать и наказывать за ошибки. По такому бою итоговый вердикт судей может оказаться неоднозначным. В реванше явно напрашивается ставка на раздельное решение за 8.00.

Пимблетт нокаутирует Сен-Дени в яркой рубке

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

Бенуа Сен-Дени идет на серии из четырех досрочных побед, но его стиль слишком «пожарный». Француз постоянно прессингует и открывается под встречные удары, что уже приводило к проблемам.

Даже Дэн Хукер в последнем бою сильно потряс его в стойке. Пэдди Пимблетт, напротив, обладает невероятно крепким подбородком и выдержал все пять раундов в титульнике с Гейджи.

В бою двух финишеров победа достанется тому, чья защита надежнее. Сен-Дени часто идет в размены, а Пимблетт куда лучше умеет наказывать за ошибки, чем француз.

Если Бенуа решит зарубиться, Пэдди просто поймает его контрхуком и отправит в глубокий сон. Ставка на победу Пимблетта нокаутом за 4.60 выглядит дерзко, но абсолютно обоснованно.

Быстрый нокаут от «Мистик Мака»

Макс Холлоуэй против Конора Макгрегора в 2013-м globallookpress.com

Макгрегор вернулся не просто так — он знает, что стилистически Холлоуэй идеально ему подходит. Макс классический ударник, который постоянно давит и много бьет, но в последних боях его защита дала трещину: Порье и Гейджи отправляли его в нокдаун, а Топурия и вовсе нокаутировал.

При переходе в полусредний вес Холлоуэй потеряет скорость и станет еще более уязвимым для точных попаданий. Конор хоть и в последние 5 лет чаще ходил на вечеринки, чем тренировался, однако на ударной мощи это никак не сказалось.

Она осталась при нем. Ирландец никогда не был «кардиомашиной», и его лучший шанс на победу в реванше — быстрый нокаут на старте. Учитывая, что Макс уже привык к пятираундовым противостояниям, а Конор, вероятно, сделает ставку на взрыв, то первый отрезок станет решающим.

Один точный удар с левой, и «Благословенный» окажется на настиле. Ставка на победу Макгрегора в 1-м раунде за 8.00 — это главный хайлайт вечера, который может навсегда войти в историю ММА.